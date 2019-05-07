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Приглашения на Вуэльту Испании-2019

Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2019 объявили названия велокоманд, получивших приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2019 стартует 24 августа и финиширует в Мадриде 15 сентября. Автоматически на гонке участвует 18 велокоманд Мирового Тура. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2019 следующим командам:
Cofidis (FRA)
Caja Rural-Seguros RGA (ESP)
Burgos - BH (ESP)
Euskadi – Murias (ESP)

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Wild card Мировой Тур приглашения команд

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Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • Евгенич
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (8)
    Евгенич-Фото

    Это на Шахмана одевают какую-то спонсорскую майку.

    Ну, как же так?..

     

  • M-07
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (22)
    M-07-Фото
    На счёт разделок бред, именно они и показывают реальную силу гонщиков, а в очной борьбе побеждают в основном за счёт хитрости грамотного сидения за колёсами других. Считаю, наоборот, очень мало разделок, да и короткие они, разделок больше 60 км не проводят, хотя стоило бы хоть иногда даже больше 100 км разделки проводить, ибо в них побеждают действительно сильнейшие, а не те, кто хитрее сидит на колесе.
  • neso...
    Состав команды Astana на Джиро ... (2)
    neso...-Фото

    Ни одного местного.А сколько лет уже команде.Вопрос-тогда зачем?

  • Rokka
    Предварительные составы команд ... (44)
    Rokka-Фото
    Цитата: Arciv
    А Сепп Кусс вообще норм горняк? Это получается он становится главным грегори Роглича,после травмы Гессинка. Состав не очень вообще
    В Америке отжигал только так, лучшего варианта не сыскать
  • ktilp-12
    Состав команды Astana на Джиро ... (2)
    ktilp-12-Фото

     Удачи, успехов Астане!!! 

    В Tuttobici есть интервью с Мартинелли.

  • Cyrill
    Состав команды Bahrain-Merida ... (4)
    Cyrill-Фото

    Ну, не смотря на средний возраст, тягачи в гору у Винченцо знатные.

  • Konstantin41
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (22)
    Konstantin41-Фото
    И почему вас так тянет реформировать велоспорт? Причем, вы проводите параллели с НХЛ. Ну не будет никогда велоспорт таким популярным, как футбол или хоккей. Ну это ведь просто невозможно! И деньги такие в велоспорте тоже крутиться не будут. И знаете, я не думаю, что это плохо. Я уже пытался привлечь своих родных и друзей к просмотру велоспорта — никому не интересно даже на самых захватывающих гонках, и никакая реформа этого не изменит. Ну и по поводу НХЛ. Кульминацией этого шоу является матч звезд. Я один раз пробовал это посмотреть, не представляю, кому это может понравиться, это ведь только шоу, от спорта там ничего не осталось. Не дай бог что-то подобное увидеть в велоспорте. Велоспорт ПРЕКРАСЕН своим консерватизмом, то что тут годами ничего не меняется, я именно за это и полюбил этот спорт. И любая реформа в пользу зрелищности лучше его точно не сделает, скорее наоборот. Так, как сейчас, так было всегда, и с чего вы взяли, что это неправильно и надо это радикально менять? Мой вам совет, попробуйте полюбить велоспорт таким, какой он есть.
  • Yuriy 17
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Znak
    Цитата: Yuriy 17 А затем и К. Фрум в одиночку уехал от всех за 80!!! 

     

    Цитата: Znak
    Не надо грязно об одном из величайших событий в истории шоссейного велоспорта!

     

    Да - такому событию и Л. Армстронг может завидовать.

  • Kitsune-taichou
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (8)
    Kitsune-taichou-Фото

    может, хоть здесь кто-нибудь расскажет, зачем та страшная тетка с огромной головой

  • Shalam s Urala
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Молодцы, спасибо )

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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