Приглашения на Вуэльту Испании-2019

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Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2019 объявили названия велокоманд, получивших приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2019 стартует 24 августа и финиширует в Мадриде 15 сентября. Автоматически на гонке участвует 18 велокоманд Мирового Тура. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2019 следующим командам:
Cofidis (FRA)
Caja Rural-Seguros RGA (ESP)
Burgos - BH (ESP)
Euskadi – Murias (ESP)
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M-07
Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (22)
На счёт разделок бред, именно они и показывают реальную силу гонщиков, а в очной борьбе побеждают в основном за счёт хитрости грамотного сидения за колёсами других. Считаю, наоборот, очень мало разделок, да и короткие они, разделок больше 60 км не проводят, хотя стоило бы хоть иногда даже больше 100 км разделки проводить, ибо в них побеждают действительно сильнейшие, а не те, кто хитрее сидит на колесе.
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Rokka
Предварительные составы команд ... (44)
Цитата: Arciv
А Сепп Кусс вообще норм горняк? Это получается он становится главным грегори Роглича,после травмы Гессинка. Состав не очень вообще
В Америке отжигал только так, лучшего варианта не сыскать
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Konstantin41
Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (22)
И почему вас так тянет реформировать велоспорт? Причем, вы проводите параллели с НХЛ. Ну не будет никогда велоспорт таким популярным, как футбол или хоккей. Ну это ведь просто невозможно! И деньги такие в велоспорте тоже крутиться не будут. И знаете, я не думаю, что это плохо. Я уже пытался привлечь своих родных и друзей к просмотру велоспорта — никому не интересно даже на самых захватывающих гонках, и никакая реформа этого не изменит. Ну и по поводу НХЛ. Кульминацией этого шоу является матч звезд. Я один раз пробовал это посмотреть, не представляю, кому это может понравиться, это ведь только шоу, от спорта там ничего не осталось. Не дай бог что-то подобное увидеть в велоспорте. Велоспорт ПРЕКРАСЕН своим консерватизмом, то что тут годами ничего не меняется, я именно за это и полюбил этот спорт. И любая реформа в пользу зрелищности лучше его точно не сделает, скорее наоборот. Так, как сейчас, так было всегда, и с чего вы взяли, что это неправильно и надо это радикально менять? Мой вам совет, попробуйте полюбить велоспорт таким, какой он есть.
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Yuriy 17
Состав команды Mitchelton-SCOT ... (6)
Цитата: Znak
Цитата: Yuriy 17 А затем и К. Фрум в одиночку уехал от всех за 80!!!
Цитата: Znak
Не надо грязно об одном из величайших событий в истории шоссейного велоспорта!
Да - такому событию и Л. Армстронг может завидовать.
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Страницы истории велоспорта