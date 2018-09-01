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Саймон Йейтс, Эмануэль Бухманн, Мигель Лопес, Михал Квятковский о 4-м этапе Вуэльты Испании-2018

Саймон Йейтс, Эмануэль Бухманн, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Михал Квятковский о 4-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  Атака 26-летнего британского гонщика команды Mitchelton-Scott Саймона Йейтса на финальном подъёме   4-го этапа Вуэльты Испании-2018 за 4 км до финиша позволила ему финишировать первым из группы генеральщиков и подняться в тройку общего зачёта.

 

  Алехандро Вальверде (Movistar) возглавил группу генеральщиков после атаки британца. А за 2 км до финиша из группы атаковал 25-летний немецкий гонщик команды  BORA – hansgrohe Эмануэль Бухманн, который почти догнал Саймона Йейтса, проиграв ему на финише две секунды. В результате Бухман поднялся на вторую строчку генеральной классификации. Третьим из группы генеральщиков финишировал колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес.

 

 

  Саймон Йейтс: «Я не планировал атаковать. Чувствовал себя хорошо, увидел возможность, которой воспользовался. Команда LottoNL-Jumbo задали высокий темп в группе, когда ехали через город, но потом скорость замедлилась. Тогда я подумал, что не буду снижать скорость и продолжу. Я даже не знаю, какую цель преследовал. Мне хотелось проверить других, я также думал, что кто-то может поехать со мной. Кажется, мне удалось вернуть время, потерянное на других этапах. Так что день получился хорошим».

 

 

 

  Эмануэль Бухманн: «Нога снова идёт хорошо. Последний подъём я знал, так как тренировался на нём. Он выполаживается у вершины. В финале у меня оставались силы, я подумал, почему бы не попробовать, тем более, что в мою пользу сыграло то, что многие следили за Рафой. Однако Вуэльта решится на последней неделе, именно для неё необходимо сберечь силы».

 

 

  Мигель Лопес: «После атаки Йейтса, я увидел, что никто не хочет начинать преследование, поэтому контратаковал сам за 1,5 км до вершины для того, чтобы создать просвет. Да, финальный километр не был слишком крутым, но несколько секунд выиграть все же удалось. В целом у меня получился неплохой этап. Я рад за Никиту Стальнова, хоть он и стал вторым. Он был очень силен сегодня!»

 

 

Picture (c): Photo Gomez Sport / BettiniPhoto.net

 

  Алехандро Вальверде: «Подъёмы был очень быстрым, мы сделали всё, что могли. Когда Йейтс атаковал, мы не потеряли концентрации, не дали ему выиграть много времени. Я попытался атаковать, смог подвезти группу к нему. Когда меня поймали. Я решил продолжать продавливать, и Наиро  не проиграл много. После мне просто надо было держаться рядом, чтобы ограничить потери».

 

 

 

  Михал Квятковский: «В основном всё шло по плану. Мы были довольны большим преимуществом, которое набрал отрыв и были уверены, что кто-то из команд зажжёт на последнем подъёме. Так и случилось, гонщики LottoNL-Jumbo задали высокий темп.

 

 Первая часть этапа была относительно лёгкой, но влияла температура. Трудно ехать гонку при +35. Потому многие ребята не выдержали.

 

 Я не самый главный претендент на общий зачёт. Есть Кинтана, Вальверде, Бухманн, Джордж Беннетт, много гонщиков, которые могут создать на меня давление, если захотят выиграть время на горных финишах и победить на Вуэльте Испании».

 

 

По материалам пресс-релизов команд Mitchelton-Scott, Astana, Bora-hansgrohe, Sky, Movistar

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Испании-2018

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Теги к статье: Саймон Йейтс Эмануэль Бухманн Мигель Лопес Алехандро Вальверде Михал Квятковский Simon Yates Emanuel Buchmann Miguel Angel Lopez Michal Kwiatkowski Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Никита очень хорош! Но, опыта маловато.
    Опытный Кинг его развел в работе в отрыве.
    Надеюсь, Винокуров вставит мозги Никите.
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Да нет никакого поезду у Скай на Вуэльте.
    Собрали команду по принципу "по сусекам наскребли".
  • M-07
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    M-07-Фото

    Закарин много отхватил, увы. Жаль, что Вуэльта началась с падения, его последствия как раз и сказываются. Похоже, вслед за не очень хорошим выступлением на Туре и Вуэльта будет мимо из-за падения, и сезон в итоге неудачный. Хотя можно побороться за этапы, давно Ильнур не выигрывал конкретные гонки, в последний раз, насколько помню, он выигрывал этап на Туре 2 года назад.

  • Kiry
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    Kiry-Фото
    Цитата: raspik
    19! человек в минуте в ГК.
    Так ведь и всего 4 этапа прошло...

    Цитата: Astanaforever
    Ай да Никита! Этот парень еще возьмет свой титул.
    Тура Алматы...
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    Адриен-Фото

    Главные разочарования начала Вуэльты - Нибали, Порт и почти примкнувший к ним Закарин... Но все же шесть минут - не катастрофа, гонка только началась, бывало и больше к концу отыгрывали. Главное - чтобы падение без серьезных последствий. Не рано ли Йейтс начал отаковать на всю катушку ? Попридержался бы до решающих этапов - помня о прошедшем - вон как , допустим, Кинтана, Ару или Уран... Эти товарищи явно попрагматичнее.

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    Адриен-Фото

    Эх, народ мелочный пошел ... С надеждой заплюсовали предполагаемый "отпад" Лопеса... Видимо, так с нетерпением ждут его провала, что даже не дождавшись итогов, уже радуются...

  • Brodyazhnik
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    Brodyazhnik-Фото
    Вчера Ильнур в инстаграмме делал прямой эфир. Рассказывал, что очень болит лопатка после падения и стоя практически не может педалировать. Видимо за ночь ничего не изменилось и сегодняшние проблемы продолжение проблемы от падения.
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Очень интересно. Прекрасно описано все, что происходило в этих местах, на исторических и спортивных баталиях.
  • ЧОРНЫЙ
    Велокоманда Aqua Blue Sport об ... (2)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Они ждали приглашения на ГТ... Если расчёт был только на вайлд кард, тогда проект чистый фэйк!

    И что это за идея, гонятся на одной звезде?!... Они бы ещё на синглспидах поборолись....
  • BaTman
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    BaTman-Фото

    Да, Скай сам не свой, куда только смотрит её Величиство. Ну, а в целом я думаю гонка будет более рваной дальше, и хозяин майки  смениться ещё пару раз. Квято после Тура, по сути форма будет по нисходящей, даже если перезагрузиться и  продержиться ещё неделю, то третья неделя не его думаю. 

     Интересно только когда Кинтана покажет себя, ему тут некого стеречь.

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