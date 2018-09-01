Саймон Йейтс, Эмануэль Бухманн, Мигель Лопес, Михал Квятковский о 4-м этапе Вуэльты Испании-2018

Саймон Йейтс, Эмануэль Бухманн, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Михал Квятковский о 4-м этапе Вуэльты Испании-2018

Атака 26-летнего британского гонщика команды Mitchelton-Scott Саймона Йейтса на финальном подъёме 4-го этапа Вуэльты Испании-2018 за 4 км до финиша позволила ему финишировать первым из группы генеральщиков и подняться в тройку общего зачёта.

Алехандро Вальверде (Movistar) возглавил группу генеральщиков после атаки британца. А за 2 км до финиша из группы атаковал 25-летний немецкий гонщик команды BORA – hansgrohe Эмануэль Бухманн, который почти догнал Саймона Йейтса, проиграв ему на финише две секунды. В результате Бухман поднялся на вторую строчку генеральной классификации. Третьим из группы генеральщиков финишировал колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес.

Саймон Йейтс: «Я не планировал атаковать. Чувствовал себя хорошо, увидел возможность, которой воспользовался. Команда LottoNL-Jumbo задали высокий темп в группе, когда ехали через город, но потом скорость замедлилась. Тогда я подумал, что не буду снижать скорость и продолжу. Я даже не знаю, какую цель преследовал. Мне хотелось проверить других, я также думал, что кто-то может поехать со мной. Кажется, мне удалось вернуть время, потерянное на других этапах. Так что день получился хорошим».

Эмануэль Бухманн: «Нога снова идёт хорошо. Последний подъём я знал, так как тренировался на нём. Он выполаживается у вершины. В финале у меня оставались силы, я подумал, почему бы не попробовать, тем более, что в мою пользу сыграло то, что многие следили за Рафой. Однако Вуэльта решится на последней неделе, именно для неё необходимо сберечь силы».

Мигель Лопес: «После атаки Йейтса, я увидел, что никто не хочет начинать преследование, поэтому контратаковал сам за 1,5 км до вершины для того, чтобы создать просвет. Да, финальный километр не был слишком крутым, но несколько секунд выиграть все же удалось. В целом у меня получился неплохой этап. Я рад за Никиту Стальнова, хоть он и стал вторым. Он был очень силен сегодня!»

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Алехандро Вальверде: «Подъёмы был очень быстрым, мы сделали всё, что могли. Когда Йейтс атаковал, мы не потеряли концентрации, не дали ему выиграть много времени. Я попытался атаковать, смог подвезти группу к нему. Когда меня поймали. Я решил продолжать продавливать, и Наиро не проиграл много. После мне просто надо было держаться рядом, чтобы ограничить потери».

Михал Квятковский: «В основном всё шло по плану. Мы были довольны большим преимуществом, которое набрал отрыв и были уверены, что кто-то из команд зажжёт на последнем подъёме. Так и случилось, гонщики LottoNL-Jumbo задали высокий темп.

Первая часть этапа была относительно лёгкой, но влияла температура. Трудно ехать гонку при +35. Потому многие ребята не выдержали.

Я не самый главный претендент на общий зачёт. Есть Кинтана, Вальверде, Бухманн, Джордж Беннетт, много гонщиков, которые могут создать на меня давление, если захотят выиграть время на горных финишах и победить на Вуэльте Испании».

По материалам пресс-релизов команд Mitchelton-Scott, Astana, Bora-hansgrohe, Sky, Movistar