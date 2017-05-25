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Маршрут Тур де Франс-2022 - впечатления велогонщиков

Тадей Погачар, Жулиан Алафилипп, Марк Кэвендиш, Каспер Асгрен, Наиро Кинтана о маршруте Тур де Франс-2022

 

 

  Сезон 2021 года завершён, но объявление маршрута Тур де Франс-2022 даёт старт подготовки к новому сезону. На презентации маршрута 109-го выпуска французского Гранд-тура присутствовал двукратный победитель Тур де Франс, 23-летний словенский велогонщик  команды UAE Team Emirates Тадей Погачар, двукратный чемпион мира, 29-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп, победитель 34 этапов Тур де Франс, обладатель двух зелёных маек Тура, 36-летний британский велогонщик команды Deceunick-Quick Step Марк Кэвендиш, а также Гийом Мартан, Каспер Асгрен, Миккель Бьерг, Насэр Буанни, Бенуа Коснефруа, Якоб Фульсанг, Давид Годю, Пьер Латур, Валентан Мадуаз, Руди Молар, Наиро Кинтана и другие.

 

Тадей Погачар, Жулиан Алафилипп, Каспер Асгрен, Марк Кэвендиш, Наиро Кинтана поделились впечатлениями от маршрута.

 

Маршрут Тур де Франс-2022 - впечатления велогонщиков

 

Маршрут Тур де Франс-2022 - впечатления велогонщиков

 

Маршрут Тур де Франс-2022 - впечатления велогонщиков

 

Маршрут Тур де Франс-2022 - впечатления велогонщиков

 

Маршрут Тур де Франс-2022 - впечатления велогонщиков

 

A.S.O./ Fabien Boukla

 

  Тадей Погачар: «Великолепно. Совершенный маршрут. С первого до последнего этапа будет всё – спринты, эшелоны, брусчатка, большие горы, небольшие горы, разделки. С нетерпением жду. Проведу несколько разведок. После всего, что мы увидели в плане, они будут необходимы. Довольно волнительно.

 

  Ветреные этапы всегда коварные. На них все будут нервничать. Будет интересно посмотреть, что случится. Надеюсь, что ветра не будет. Но будет тяжело, когда придётся проехать по 20-км мосту (на 2-м этапе), или что-то подобное, надеюсь, что ничего не произойдёт. Будет довольно страшно.

Думаю, маршрут мне подходит, если буду в порядке. А если буду чувствовать себя не очень, то это уже далеко не радужно».

 

  Жулиан Алафилипп: «Уже в предвкушении разведки некоторых этапов, где будет несколько возможностей для панчеров. Сейчас могу сказать, что эшелоны и брусчатка сделают первую неделю зрелищной и интересной. На ней всё может случиться. Первая неделя меня очень вдохновляет. На бумаге маршрут выглядит мотивирующим.

 

 У меня с Тур де Франс особые отношения, я рад вернуться на старт в радужной майке на плечах. Снова хочу с честью её носить, приложить все силы и наслаждаться ещё одним прекрасным Тур де Франс с командой. На данный момент моя цель – победы на этапах, а позже посмотрим. Собираюсь максимально использовать мои короткие каникулы, потом спокойно подумаю о Туре, об этапах. Пока трудно ставить цели, я только что увидел маршрут. Каждый год приносит разные эмоции. Они непредсказуемые, но всегда удивительные – и радость, и тяжёлые моменты».

 

  Марк Кэвендиш: «Шансов для спринтеров будет не так много, как в прошлом, так что придётся по максимуму использовать каждую возможность. Тур де Франс будет очень тяжёлым. Конечно, с Копенгагеном, где стартует Тур, у меня связано много прекрасных воспоминаний, там я стал чемпионом мира. Но первые этапы после разделки будут очень нервными».

 

  Каспер Асгрен: «Я в восторге, что гонка стартует в Дании. Немного знаю дороги там, с нетерпением жду разделку 1 этапа. 3-й этап пройдёт в ста метрах от двери моего дома, уже это делает меня счастливым. Когда переедем во Францию, будет несколько тяжёлых этапов с холмами и брусчаткой Рубэ. В целом тяжёлый маршрут, но я уже в нетерпении».

 

  Наиро Кинтана: «На Туре в 2022 году будет много трудных этапов, которые могут приготовить ловушки, как, например, этап в Дании вдоль моря, или этап с брусчаткой. Ветер на первой неделе может сыграть ключевую роль, стать причиной перемещений. А потом мы очень быстро окажемся в горах. Нам выгодно, что будет много горных этапов. Надо быть в хорошей форме, чтобы воспользоваться ими, но, прежде всего, получить удовольствие от выступления. Такой маршрут Тур де Франс мне нравится, мне подходят все эти горные этапы. Для команды Arkea – Samsic это отличный маршрут, где можем применить разную тактику. Этап с Альп д’Юэз мне нравится, три очень важных перевала, включая Галибье и Круа-де-Фер оживят гонку. Очень тяжёлый этап».

 

  Насэр Буанни: «Я не посчитал точно, сколько этапов в 109-м выпуске могут завершиться общим спринтом. Примерно пять или шесть. Позже надо будет взглянуть на профили внимательнее. В любом случае, ASO предлагает нам красивый маршрут».

 

  Мадс Педерсен: «Для датчанина Гранд-депар Тур де Франс в Дании – особенное, радостное событие, которое я с нетерпением жду. Возможно, это единственный шанс в жизни, поэтому с огромным волнением жду старта следующего года с разделкой в Копенгагене. Мы проедем в ста метрах от моего дома на втором этапе, не так много людей получают такой шанс. Не могу дождаться, хочу увидеть, как все люди устроят большой праздник в честь Гран-депар. Хочу увидеть всех друзей и семью у дороги.

 

  Этапы в Дании будут очень важны для гонки, особенно второй, где мы проедем большой мост. Некоторые ребята в тот день могут потерять Тур. Уверен, что эти этапы будут нервными и хаотичными, и будет интересно увидеть, насколько хаотичными. Я отлично знаю дороги, они очень узкие.

 

  Не планирую предпринимать ничего особенного, когда поеду по домашним дорогам. Конечно, надеюсь на хороший результат, надеть жёлтую майку в Дании – моя самая большая мечта. С Дюнкерком  на 4-м этапе, с брусчаткой на 5-м первая неделя Тура будет очень интересной.

 

  Этап с брусчаткой будет совершенно особенным -  с горнякамия, генеральщиками, чистыми классиками, которые захотят выиграть. Будет отличаться от весенней классики, потому что на этапе появятся пять новых секторов, которые преподнесут сюрпризы.

 

  Если показать хороший результат на первых этапах, то можно побороться за жёлтую майку на первой неделе. Это была бы мечта.

 

Наверное, этот Тур не самый лучший для спринтеров, но поэтому, возможно, мои шансы повышаются на этапах со спринтами. Посмотрим».

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2022 маршрут Тур де Франс-2022

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:32 | Регистрация: 30.06.2017

    Датчане в восторге ликуют от этого Франса. Тур все смещается с каждым годом на восток. Может когда-нибудь в будущем тур начнется где-нибудь в предгориях Заилийского Алатау Алма-Ате? ееее. А че? Там есть такие свои Альп д Юэзы и Мон ван Ту...закачаешься. Мечтать не вредно.)))

    Вся жизнь это гонка.

  2. Pi-man

    Сегодня, 02:16 | Регистрация: 25.05.2017

    Какой-то маленький город этот Копенгаген! Или все датские велогонщики живут рядом. biggrin

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UAE Tour

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Pi-man
    Маршрут Тур де Франс-2022 - вп ... (2)
    Pi-man-Фото

    Какой-то маленький город этот Копенгаген! Или все датские велогонщики живут рядом. biggrin

  • Astanaforever
    Маршрут Тур де Франс-2022 - вп ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Датчане в восторге ликуют от этого Франса. Тур все смещается с каждым годом на восток. Может когда-нибудь в будущем тур начнется где-нибудь в предгориях Заилийского Алатау Алма-Ате? ееее. А че? Там есть такие свои Альп д Юэзы и Мон ван Ту...закачаешься. Мечтать не вредно.)))
  • VeloVelo
    Луис Леон Санчес и Йохан Прайс ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Да, Санчес в Астане расцвел, это факт. И стал одним из самых уважаемых гонщиков в пелотоне. Думаю, он не забудет этот период своей жизни. 

    Ну а то, что ушел, что ж, это его воля. С уважением отношусь к Лулу. 

  • vadi
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (3)
    vadi-Фото
    Равного капитанства всех лидеров точно не будет, слишком уж заметна разница в уровнях. Будет так - если Роглич упадет, чем он в последнее часто грешит, то заместители будут бороться за подиум. Нету у команды других щансов всять 1-е место кроме как со словенцем, поэтому будут всех отправлять ему на помощь в приказном порядке - и Вингегора, и ВанАрта, и Дюмолана, и Денниса (кстати про Денниса ничего не слышно, он вообще в команде?)
  • VeloVelo
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Этап 12 Жесть.

  • старт-шоссе 82
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я об этом писал еще в 16 году, после того как Крёйсвейк чуть не выиграл Джиро.
    Что касается этого тура, я считаю что Джамбо сделает большую ошибку, если выставит =опять= всех своих лидеров на тур. Практика последних лет показывает, что когда команда идет с двумя-тремя со-капитанами ни к чему хорошему это не приводит.
  • Sezar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    Sezar-Фото

    Альпийская программа будет замечательной. Если у Тадея и возникнут проблемы, то они будут связаны со слабостью команды, такую трассу в одиночку контролировать сложно.

  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Аж 4 страны на карте Тур де Франс 2022 (классно), и только 1 этап за 200+км. но что скажет будущим летом товарищ КОВИД.

    Не вижу впервые за долгие годы Турмале на ТдФ, но зато Галибье аж 2 раза...если погода позволит. Финиш на Граноне - это будет сильно, хорошо что и на Ла-Планш-де-Бель-Фий сделали финиш у самого конца вершины, там где градиенты в 22%+ Ну и посмотрим как там будет на этапе "рубэ" с почти 20км. булыги. Горные этапы сжатые по километражу, расслабона не будет совсем ибо борьба начнётся думаю от самого старта на них.

    Но вот что меня удручает это конечно длинная и почти ровная разделка на 40км., и то что горы заканчивается неожиданно рано, более того все королевские тяжелые этапы - все по будням pardon хорошо хоть июль, а значит отпуск.

    Цитата: Earl57
    Что-то восторга на лице у Погачара не наблюдалось...

    Посмотрел на картинку - вспомнил фразу Отара во время трансляции когда презентовали Альпийские этапы, и показали Наиро - Мамучашвивли (тогда): "Кинтана уже сразу напрягся..))"

  • Astanaforever
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Кто еще знал, годков четыре назад, что Лотто-Джамбо будет бороться за генерал на туре.? Ашалеть какой они сильнейший состав сформировали за эти три года!!!
  • BaTman
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    BaTman-Фото

     Я думаю 'Кочегар' справится. Нет ни одного этапа, который мог бы его сильно разбить, по высотам только Granon немного выше привычного. 

     Я думаю организаторов всё устраивает, выигрывают Европейцы, спонсируют Шейхи, всё идёт как надо. (тем более Французов нет на горизонте).

     

     По мне я бы хотел TTT, километров на 45, давно не было. А дисциплина интересная. И мне кажется этапов типа "классика" маловато как то, понятно что не хочет никто по 250 км наматывать, но один этапчик можно было. 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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