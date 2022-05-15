Роман Барде примет участие в Тур де Франс-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 00:47
Роман Барде подтвердил, что поедет Тур де Франс впервые с 2020 года
Photo Credit: Cor Vos/Team DSM
Роман Барде (Romain Bardet) вернётся на Тур де Франс впервые с 2020 года, о чём объявил в соцсетях. 31-летний французский велогонщик команды DSM не смог побороться на Джиро д’Италия-2022, так как заболел и сошёл с гонки во время 13 этапа, когда шёл 4-м в общем зачёте. Перед началом сезона 2022 года Барде упоминал, что собирается проехать два Гранд-тура, и что маршрут Тур де Франс-2022 ему очень нравится.
Роман Барде: «Очень рад объявить, что войду в состав DSM на Тур де Франс-2022. Не могу дождаться Гран-депар в Копенгагене через несколько недель».
В 2020 году Роман Барде был вынужден сойти с Тур де Франс после падения и сотрясения мозга. В 2016 году он занял на французском Гранд-туре второе место, а в 2017 поднимался на третью ступень подиума.
Роман Барде – победитель трёх этапов Большой Петли. За 7 участий в Тур де Франс Роман Барде в общем зачёте ни разу не занимал места ниже 15 .
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