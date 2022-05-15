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Роман Барде примет участие в Тур де Франс-2022

Роман Барде подтвердил, что поедет Тур де Франс впервые с 2020 года

 

Роман Барде примет участие в Тур де Франс-2022

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

 

 

  Роман Барде (Romain Bardet) вернётся на Тур де Франс впервые с 2020 года, о чём объявил в соцсетях. 31-летний французский велогонщик команды DSM не смог побороться на Джиро д’Италия-2022, так как заболел и сошёл с гонки во время 13 этапа, когда шёл 4-м в общем зачёте. Перед началом сезона 2022 года Барде упоминал, что собирается проехать два Гранд-тура, и что маршрут Тур де Франс-2022 ему очень нравится.

 

  Роман Барде: «Очень рад объявить, что войду в состав DSM на Тур де Франс-2022. Не могу дождаться Гран-депар в Копенгагене через несколько недель».

 

  В 2020 году Роман Барде был вынужден сойти с Тур де Франс после падения и сотрясения мозга. В 2016 году он занял на французском Гранд-туре второе место, а в 2017 поднимался на третью ступень подиума. 

 

 Роман Барде – победитель трёх этапов Большой Петли. За 7 участий в Тур де Франс Роман Барде в общем зачёте ни разу не занимал места ниже 15 .

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet DSM Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Борис

    Esperus2006

    Сегодня, 06:25 | Регистрация: 15.05.2022

    Удачи ему, на Джиро мог и за победу бороться, не повезло

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14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

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Baloise Belgium Tour

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Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Тур Швейцарии-2022?

Комментарии

  • Esperus2006
    Роман Барде примет участие в Т ... (1)
    Esperus2006-Фото
    Удачи ему, на Джиро мог и за победу бороться, не повезло
  • nightbuster33
    Giro d'Italia Giovani Under 2 ... (7)
    nightbuster33-Фото

     Сумашедший разрыв между первым и последним.Совсем не плохо молодые астанинцы,особенно эквадорец и кроссовер Д Тониатти,да и Николас Вино. Второй Вино.Александр заявлен на Тур Словении.Надежда в будущем на возрождение Астаны.

  • Gorn9k
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    Gorn9k-Фото

    Забавно как Роглича после падений и сходов перестали считать фаворитом.
    Человек так-то не слабее Погачара, три вуэльты и призы на тдф/джиро тому подтверждение

  • Mike88
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    Mike88-Фото

    Может Рогла шифруется? У них конечно сильная команда, но против UAE с Погги мне тоже кажется не потянут.

    Но  ТДФ тоже бывает непредсказуем, это всё гадания,

    может кто-то ещё. Главное, чтобы без серьёзных падений и травм обошлось.

  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    EL-Fenomeno-Фото

    Отклонюсь немного от темы, хотя остаюсь "в Дофине 2022". Мне вот непонятно выступление Марка П., который колесил в команде под капитанским номером на этой многодневке, но вообще не показал себя нигде. На седьмом этапе заехал 5-и или 6-м с конца, а на восьмом - последним, с отставанием в 29 минут (!!). Едва в лимит по времени вписАлся. При том что ещё год назад Палун взял на Дофине взял 2 горных этапа + майку. Тот же Чавито и даже Гуэрейро выступили намного лучше Марка, который в итоге аж 113-й по протоколу.  Неужели у нашего Падуна снова какая то болячка или травма по ходу гонки была !? 

    Цитата: Tamri
    Цитата: motte
    Дим, не верю, Рогги осыпается на гт, винго даже может быть сильнее где-то, но не разберут, хотя, психологически, это для Погги, но Погги просто же катается на велике!
    Главное, какую же интригу закрутил дофине перед туром аж голова кругом идет в предвкушении Батла-:)
    Рогги, Погги - ну ребята, пожалуйста, хоть иногда пишите не выдуманные вами клички, а хотя бы имена топов.. пока разобралась, что Погачар имеется в виду, перебрала половину пелотона))

    Не знаю как остальным, но на последних этапах мне явно слышилось из экрана ТВ, что Курдюков называл Вингегора как Виннегор. Если нет, пардон, значит немного глуховат))

    Цитата: BlAr
    Жаут д'Арк.

    sarcastic

  • sixpack
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    sixpack-Фото

    Цитата: Геродот
    Если вся юмба будет работать на Вингегора, у него будет хоть какой-то шанс на Туре.В иной ситуации - без шансов.А жаль, хочется увидеть реальную борьбу за победу с новым "каннибалом", а не попытку протащить "свадебного генерала" на подиум.

     

    вау! под аватаркой с USPS пишет не иначе сам Великий и Ужасный, что Роглича свадебным генералом назвал.

     

  • Victor
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    Victor-Фото
    Причём, ЖуЖу для друзей ещё и ЛаЛа )
    Это как, в своё время, Ярослава Поповича в пелотоне называли Попо, но для особых друзей он был Злавик
  • Earl57
    Тур Швейцарии-2022. Этап 2 (2)
    Earl57-Фото

    Ван Арт написал, что счастлив передать эстафету Альберто Беттиолю.

    Ему ответили: Хорошая попытка, мистер Ван Арт, но вы не можете покинуть группу))

  • Sezar
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    Sezar-Фото

    Время все расставит на свои места. Главное, чтобы без травм.

  • BlAr
    Примож Роглич – победитель Кри ... (32)
    BlAr-Фото

    У JV будет шанс против Погачара только в одном случае - если он сам это позволит! Приедет растренированным, заболеет, получит травму... Погачара на пике формы на ТдФ не сможет обогнать никто, ни одна команда.

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Jefferson Cepeda (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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