VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Глава велокоманды Jumbo-Visma Ричард Плюгге о маршруте Тур де Франс-2022

Генеральный менеджер велокоманды Jumbo-Visma Ричард Плюгге и спортивный директор Мерейн Земан о маршруте Тур де Франс-2022

 

Глава велокоманды Jumbo-Visma Ричард Плюгге о маршруте Тур де Франс-2022

 

  В 2021 году капитан велокоманды Jumbo-Visma Примож Роглич сошёл с Тур де Франс после падения и не смог побороться за генеральную классификацию. Но команда уехала с французского Гранд-тура с четырьмя выигранными этапами, три из которых выиграл Ваут ван Арт, один – Сепп Кусс.

 

  Генеральный менеджер команды Ричард Плюгге (Richard Plugge) уже обдумывает состав Jumbo-Visma на Тур де Франс-2022, маршрут которого был объявлен. В интервью Het Laatste Nieuws Ричард Плюгге сказал, что не исключает участия Тома Дюмулина в Тур де Франс-2022.

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Земан (Merijn Zeeman) считает, что на каждом этапе ситуация в гонке может измениться.

 

  Ричард Плюгге: «В маршруте будет представлено всё – будет и ветер, и брусчатка, и несколько интересных финишей в гору, и достаточно большое количество километров индивидуальной гонким на время. Конечно, на первом этапе будет хороший шанс одеть жёлтую майку и для нашего датчанина (Вингегора), у нас также есть бельгиец (Ваут ван Арт) и словенец (Роглич).

 

  Мы ещё подумаем, кто примет участие, но эти гонщики точно будут в составе. Том Дюмулин тоже. Считаю, очень хорошо, что прохождение Галибье включили на  классических горных этапах, хорошо, что будет финиш на Альп д’Юэз. Там появятся отличные возможности.

 

  Маршрут выглядит интересным, есть шанс использовать ветер. Мы в этом хороши. Конечно, Вауту открывается много возможностей. У всех будет много шансов, но у него больше. Мы должны приехать на Тур с сильным составом, чтобы вывезти его на хорошую позицию.

 

  Ваут в любом случае будет в составе. Сейчас мы только планируем, но Ваут – часть нашей сильной команды. Но цель – не начало, а последний этап -  жёлтая майка на Елисейский Полях, и мы должны разработать ради достижения этой цели наилучший план борьбы.

 

  Я бы предпочёл, чтобы на Гранд-турах не было брусчатки. Во время женского Париж-Рубэ мы увидели, что брусчатка требует специалистов. В мужской гонке тоже были одни специалисты. Но на Гранд-туре гонщик должен чувствовать себя как дома на всех территориях, в том числе уметь ехать брусчатку. Думаю, наши ребята умеют».

 

  Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Старт в другой стране всегда вызывает особенные чувства, волну энтузиазма и внимание огромного количества людей. Мы видели это в Нидерландах. Йонас Вингегор, занявший второе место на Тур де Франс-2021, стал открытием на Туре этого года. Мы ещё не обсуждали состав команды, но есть большая вероятность, что Йонас будет на старте Тур де Франс-2022. Для него это очень важно.

 

  Первая неделя с разделкой, ветрами и брусчаткой гарантирует активность и потребует работы большинства гонщиков команды. Если мы сделаем команду из одних горняков, то можем попасть в неприятности уже на первой неделе. Потом начнутся Альпы через Ла-Планш-де-Бель-Фий, где снова будет гравийный участок, который может создать проблемы. Как и в 2019, там могут появиться большие просветы.

 

  Я заметил, что Галибье мы будем проходить дважды, так что придётся долго ехать на высоте. Потом переход к Пиренеям, где тоже ждут крутые подъёмы. Будут и длинные подъёмы с меньшими градиентами. Финишная разделка в 40 км довольно протяжённая. Но при таком маршруте разрывы могут возникнуть гораздо раньше.

 

С тем, что мы увидели, теперь проведём мозговой штурм. Тур де Франс – главная цель, так что мы должны составить хороший план».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Jumbo-Visma Ричард Плюгге Richard Plugge Том Дюмулин Tom Dumoulin Ваут ван Арт Wout van Aert Примож Роглич

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:51 | Регистрация: 30.06.2017

    Кто еще знал, годков четыре назад, что Лотто-Джамбо будет бороться за генерал на туре.? Ашалеть какой они сильнейший состав сформировали за эти три года!!!

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Алишер

      старт-шоссе 82

      Сегодня, 00:36 | Регистрация: 8.07.2013

      Я об этом писал еще в 16 году, после того как Крёйсвейк чуть не выиграл Джиро.
      Что касается этого тура, я считаю что Джамбо сделает большую ошибку, если выставит =опять= всех своих лидеров на тур. Практика последних лет показывает, что когда команда идет с двумя-тремя со-капитанами ни к чему хорошему это не приводит.

      1. vadi

        Сегодня, 01:15 | Регистрация: 9.08.2020

        Равного капитанства всех лидеров точно не будет, слишком уж заметна разница в уровнях. Будет так - если Роглич упадет, чем он в последнее часто грешит, то заместители будут бороться за подиум. Нету у команды других щансов всять 1-е место кроме как со словенцем, поэтому будут всех отправлять ему на помощь в приказном порядке - и Вингегора, и ВанАрта, и Дюмолана, и Денниса (кстати про Денниса ничего не слышно, он вообще в команде?)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

16 октября 2021

Grand Prix du Morbihan

17 октября 2021

Chrono des Nations

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Pi-man
    Маршрут Тур де Франс-2022 - вп ... (2)
    Pi-man-Фото

    Какой-то маленький город этот Копенгаген! Или все датские велогонщики живут рядом. biggrin

  • Astanaforever
    Маршрут Тур де Франс-2022 - вп ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Датчане в восторге ликуют от этого Франса. Тур все смещается с каждым годом на восток. Может когда-нибудь в будущем тур начнется где-нибудь в предгориях Заилийского Алатау Алма-Ате? ееее. А че? Там есть такие свои Альп д Юэзы и Мон ван Ту...закачаешься. Мечтать не вредно.)))
  • VeloVelo
    Луис Леон Санчес и Йохан Прайс ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Да, Санчес в Астане расцвел, это факт. И стал одним из самых уважаемых гонщиков в пелотоне. Думаю, он не забудет этот период своей жизни. 

    Ну а то, что ушел, что ж, это его воля. С уважением отношусь к Лулу. 

  • vadi
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (3)
    vadi-Фото
    Равного капитанства всех лидеров точно не будет, слишком уж заметна разница в уровнях. Будет так - если Роглич упадет, чем он в последнее часто грешит, то заместители будут бороться за подиум. Нету у команды других щансов всять 1-е место кроме как со словенцем, поэтому будут всех отправлять ему на помощь в приказном порядке - и Вингегора, и ВанАрта, и Дюмолана, и Денниса (кстати про Денниса ничего не слышно, он вообще в команде?)
  • VeloVelo
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Этап 12 Жесть.

  • старт-шоссе 82
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я об этом писал еще в 16 году, после того как Крёйсвейк чуть не выиграл Джиро.
    Что касается этого тура, я считаю что Джамбо сделает большую ошибку, если выставит =опять= всех своих лидеров на тур. Практика последних лет показывает, что когда команда идет с двумя-тремя со-капитанами ни к чему хорошему это не приводит.
  • Sezar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    Sezar-Фото

    Альпийская программа будет замечательной. Если у Тадея и возникнут проблемы, то они будут связаны со слабостью команды, такую трассу в одиночку контролировать сложно.

  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Аж 4 страны на карте Тур де Франс 2022 (классно), и только 1 этап за 200+км. но что скажет будущим летом товарищ КОВИД.

    Не вижу впервые за долгие годы Турмале на ТдФ, но зато Галибье аж 2 раза...если погода позволит. Финиш на Граноне - это будет сильно, хорошо что и на Ла-Планш-де-Бель-Фий сделали финиш у самого конца вершины, там где градиенты в 22%+ Ну и посмотрим как там будет на этапе "рубэ" с почти 20км. булыги. Горные этапы сжатые по километражу, расслабона не будет совсем ибо борьба начнётся думаю от самого старта на них.

    Но вот что меня удручает это конечно длинная и почти ровная разделка на 40км., и то что горы заканчивается неожиданно рано, более того все королевские тяжелые этапы - все по будням pardon хорошо хоть июль, а значит отпуск.

    Цитата: Earl57
    Что-то восторга на лице у Погачара не наблюдалось...

    Посмотрел на картинку - вспомнил фразу Отара во время трансляции когда презентовали Альпийские этапы, и показали Наиро - Мамучашвивли (тогда): "Кинтана уже сразу напрягся..))"

  • Astanaforever
    Глава велокоманды Jumbo-Visma ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Кто еще знал, годков четыре назад, что Лотто-Джамбо будет бороться за генерал на туре.? Ашалеть какой они сильнейший состав сформировали за эти три года!!!
  • BaTman
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    BaTman-Фото

     Я думаю 'Кочегар' справится. Нет ни одного этапа, который мог бы его сильно разбить, по высотам только Granon немного выше привычного. 

     Я думаю организаторов всё устраивает, выигрывают Европейцы, спонсируют Шейхи, всё идёт как надо. (тем более Французов нет на горизонте).

     

     По мне я бы хотел TTT, километров на 45, давно не было. А дисциплина интересная. И мне кажется этапов типа "классика" маловато как то, понятно что не хочет никто по 250 км наматывать, но один этапчик можно было. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 октября

Lluis Mas (Movistar Team)

16 октября

Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step)

Clement Venturini (Ag2r - Citroen)

Kevin Vermaerke (Team DSM)

Cristian Scaroni (Gazprom - RusVelo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2021 (62)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)