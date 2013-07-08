Глава велокоманды Jumbo-Visma Ричард Плюгге о маршруте Тур де Франс-2022

Генеральный менеджер велокоманды Jumbo-Visma Ричард Плюгге и спортивный директор Мерейн Земан о маршруте Тур де Франс-2022

В 2021 году капитан велокоманды Jumbo-Visma Примож Роглич сошёл с Тур де Франс после падения и не смог побороться за генеральную классификацию. Но команда уехала с французского Гранд-тура с четырьмя выигранными этапами, три из которых выиграл Ваут ван Арт, один – Сепп Кусс.

Генеральный менеджер команды Ричард Плюгге (Richard Plugge) уже обдумывает состав Jumbo-Visma на Тур де Франс-2022, маршрут которого был объявлен. В интервью Het Laatste Nieuws Ричард Плюгге сказал, что не исключает участия Тома Дюмулина в Тур де Франс-2022.

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Земан (Merijn Zeeman) считает, что на каждом этапе ситуация в гонке может измениться.

Ричард Плюгге: «В маршруте будет представлено всё – будет и ветер, и брусчатка, и несколько интересных финишей в гору, и достаточно большое количество километров индивидуальной гонким на время. Конечно, на первом этапе будет хороший шанс одеть жёлтую майку и для нашего датчанина (Вингегора), у нас также есть бельгиец (Ваут ван Арт) и словенец (Роглич).

Мы ещё подумаем, кто примет участие, но эти гонщики точно будут в составе. Том Дюмулин тоже. Считаю, очень хорошо, что прохождение Галибье включили на классических горных этапах, хорошо, что будет финиш на Альп д’Юэз. Там появятся отличные возможности.

Маршрут выглядит интересным, есть шанс использовать ветер. Мы в этом хороши. Конечно, Вауту открывается много возможностей. У всех будет много шансов, но у него больше. Мы должны приехать на Тур с сильным составом, чтобы вывезти его на хорошую позицию.

Ваут в любом случае будет в составе. Сейчас мы только планируем, но Ваут – часть нашей сильной команды. Но цель – не начало, а последний этап - жёлтая майка на Елисейский Полях, и мы должны разработать ради достижения этой цели наилучший план борьбы.

Я бы предпочёл, чтобы на Гранд-турах не было брусчатки. Во время женского Париж-Рубэ мы увидели, что брусчатка требует специалистов. В мужской гонке тоже были одни специалисты. Но на Гранд-туре гонщик должен чувствовать себя как дома на всех территориях, в том числе уметь ехать брусчатку. Думаю, наши ребята умеют».

Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Старт в другой стране всегда вызывает особенные чувства, волну энтузиазма и внимание огромного количества людей. Мы видели это в Нидерландах. Йонас Вингегор, занявший второе место на Тур де Франс-2021, стал открытием на Туре этого года. Мы ещё не обсуждали состав команды, но есть большая вероятность, что Йонас будет на старте Тур де Франс-2022. Для него это очень важно.

Первая неделя с разделкой, ветрами и брусчаткой гарантирует активность и потребует работы большинства гонщиков команды. Если мы сделаем команду из одних горняков, то можем попасть в неприятности уже на первой неделе. Потом начнутся Альпы через Ла-Планш-де-Бель-Фий, где снова будет гравийный участок, который может создать проблемы. Как и в 2019, там могут появиться большие просветы.

Я заметил, что Галибье мы будем проходить дважды, так что придётся долго ехать на высоте. Потом переход к Пиренеям, где тоже ждут крутые подъёмы. Будут и длинные подъёмы с меньшими градиентами. Финишная разделка в 40 км довольно протяжённая. Но при таком маршруте разрывы могут возникнуть гораздо раньше.

С тем, что мы увидели, теперь проведём мозговой штурм. Тур де Франс – главная цель, так что мы должны составить хороший план».