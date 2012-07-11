Спортивный директор команды Jumbo-Visma снят с Тур де Франс-2020 за оскорбление судей

Когда преследовал, не волновался. Из технички Ким говорил мне, сколько я проигрываю, и успокаивал. Я подумал, что у двух гонщиков Jumbo-Visma был свой интерес вернуться к Рогличу. Когда такие ребята как Том (Дюмулин) и Ваут (Ван Арт) едут с тобой, это ценно. Я знаю, что велоспорт – командный спорт, но приятно, когда кто-то из соперников протягивает руку помощи, чтобы вернуть тебя назад. Я очень им благодарен. Хорошо, когда в пелотоне есть друзья. Думаю, я сделал бы то же самое для них.

Уважение Порту. Вот ни на секунду не сомневаюсь, что он поступил бы аналогично. Этот тур он проехал выше всяких похвал. Многих элитных гонцов оставил позади себя. Не сдался. Что тут говорить, если бы не Лопес, то определенно это тот человек, которого я бы хотел видеть на подуиме. Но пусть сама гонка решит, кто же в итоге окажется на пьедестале. В любом случае, фарта ему от госпожи удачи, пусть хотя бы раз она ему улыбнется в его и так нелёгком пути.