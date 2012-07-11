Спортивный директор команды Jumbo-Visma снят с Тур де Франс-2020 за оскорбление судей

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 21:37
Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман снят с Тур де Франс-2020 за три дня до финиша Гранд-тура
Пресс-релиз организаторов Тур де Франс-2020 сообщает, что спортивный директор велокоманды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) снят с гонки за оскорбление членов судейского жюри.
В релизе сообщается, что Зееман оштрафован на 2000 швейцарских франков и исключён из гонки согласно статье 8.2.2.: «Запугивание, оскорбление и некорректное поведение члена велокоманды в отношении членов Международного союза велосипедиста во время проверки велосипедов после 17-го этапа».
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