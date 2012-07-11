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Спортивный директор команды Jumbo-Visma снят с Тур де Франс-2020 за оскорбление судей

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман снят с Тур де Франс-2020 за три дня до финиша Гранд-тура

 

  Пресс-релиз организаторов Тур де Франс-2020 сообщает, что спортивный директор велокоманды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) снят с гонки за оскорбление членов судейского жюри.

 

  В релизе сообщается, что Зееман оштрафован на 2000 швейцарских франков и исключён из гонки согласно статье 8.2.2.: «Запугивание, оскорбление и некорректное поведение члена велокоманды в отношении членов Международного союза велосипедиста во время проверки велосипедов после 17-го этапа».

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур Jumbo-Visma

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  1. Имя: Айдын

    almaty1991

    Вчера, 21:54 | Регистрация: 23.07.2016

    Оппачки, а вот это уже интересно. Не знаю на счёт факта оскорбления со стороны спортивного директора Jumbo-Visma. Информации пока мало. Но хочется спросить, а члены судейского жюри сами не оскорбили эквадорцев, позорно отобрав заслуженный красный номер у Карапаса и примешав к спорту политику, на глазах у всего мира. Двойные стандарты в деле. Когда мы - это нормально. А когда нас - атас!

    1. Имя: iGoGo

      iGoGo

      Вчера, 22:55 | Регистрация: 4.09.2020

      Макрону бы уже сразу дали красный номер, это было справедливей чем Жу-Жу.

  2. Имя: Евгений

    shulmeister

    Вчера, 21:54 | Регистрация: 7.09.2020

    "...во время проверки велосипедов после 17-го этапа"

     

    Опа, а чего это он так взъерошился?)

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 21:57 | Регистрация: 17.05.2015

    Интересно бы узнать детали. Что там с велосипедами Jumbo ? Небось скрупулезно искали мотор в велосипеде Роглича ?

  4. Имя: Ilmars

    salomon

    Вчера, 22:33 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: Адриен
    Интересно бы узнать детали. Что там с велосипедами Jumbo ? Небось скрупулезно искали мотор в велосипеде Роглича ?
    Нашли ???

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:55 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: salomon
    Цитата: Адриен
    Интересно бы узнать детали. Что там с велосипедами Jumbo ? Небось скрупулезно искали мотор в велосипеде Роглича ?
    Нашли ???
    У него мотор в тазобедренном суставе)))

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Травяной велодром — это очень круто для маленького городка!
    Эх, пацанам какой кайф! )

    Жаль, что в моей юности не было такого.

  • SportSpirit
    Примож Роглич, Тадей Погачар, ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Присоединяюсь к комменту за ситуацию с Портом и его слова в адрес JV. Получился своеобразный этап дружбы в соревновательном режиме. 

     

    Ваут ван Арт: "Я был абсолютно без сил"... итак 18 этапов, финишируя впереди горняков и опережая спринтеров в спринтерских разборках) 

  • SportSpirit
    Михал Квятковски и Ричард Кара ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Радостно за обоих! 

     

    Квято снова при ноге после нескольких так себе сезонов. И такой шанс-подарок от судьбы за терпение! Видно, что Ричард - львиное сердце - сделал это искренне. В общем, редкие спортивные эмоции!  

  • almaty1991
    Примож Роглич, Тадей Погачар, ... (2)
    almaty1991-Фото

    Когда преследовал, не волновался. Из технички Ким говорил мне, сколько я проигрываю, и успокаивал. Я подумал, что у двух гонщиков Jumbo-Visma был свой интерес вернуться к Рогличу. Когда такие ребята как Том (Дюмулин) и Ваут (Ван Арт) едут с тобой, это ценно. Я знаю, что велоспорт – командный спорт, но приятно, когда кто-то из соперников протягивает руку помощи, чтобы вернуть тебя назад. Я очень им благодарен. Хорошо, когда в пелотоне есть друзья. Думаю, я сделал бы то же самое для них.


    Уважение Порту. Вот ни на секунду не сомневаюсь, что он поступил бы аналогично. Этот тур он проехал выше всяких похвал. Многих элитных гонцов оставил позади себя. Не сдался. Что тут говорить, если бы не Лопес, то определенно это тот человек, которого я бы хотел видеть на подуиме. Но пусть сама гонка решит, кто же в итоге окажется на пьедестале. В любом случае, фарта ему от госпожи удачи, пусть хотя бы раз она ему улыбнется в его и так нелёгком пути.

  • patar
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (18)
    patar-Фото
    я тоже. и рад, что он не здается, хоть и знает о поражении
  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    patar-Фото
    Красавчик)
  • ЧОРНЫЙ
    Михал Квятковски и Ричард Кара ... (5)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Ну вот! Двое в форме, остальные в раздрае...

  • Astanaforever
    Спортивный директор команды Ju ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: Адриен
    Интересно бы узнать детали. Что там с велосипедами Jumbo ? Небось скрупулезно искали мотор в велосипеде Роглича ?
    Нашли ???
    У него мотор в тазобедренном суставе)))
  • shulmeister
    Михал Квятковски и Ричард Кара ... (5)
    shulmeister-Фото

    Как же переживал за Карапаса, очень рад за него)

  • Arciv
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    Arciv-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Когда мы ещё увидим парный финиш, ещё и в обнимку, на горном то этапе! Запомним этот день 17.09.20. friends
    Карапаз всегда нравился, не выскочка, не фраер, ещё и СПАСает ИНЭОС на этом Туре. Да не взял этап вчера и сегодня отдал Квято (наверное пересилил себя и по справделивости "вознаградил" комрада по команде). Очень хочу, чтобы Ричард удержал гороховую майку больше чем на 1 день, но разрыв с Погачаром и тем же Рогличем очень малый, нужно будет Барабасу постараться на 20-м этапе.
    Карапас реально крут! Ему надо начало этапа отдохнуть,а в гору дернуть на полную!

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