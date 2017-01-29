Спортивный директор велокоманды Jumbo-Visma об исключении с Тур де Франс-2020

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Спортивный директор команды Jumbo-Visma разозлился, когда повредили систему велосипеда Приможа Роглича
Мерейн Зееман, спортивный директор велокоманды Jumbo-Visma,чей гонщик Примож Роглич лидирует в генеральной классификации Тур де Франс-2020, объяснил, почему вспылил и нарушил правила во время проверки велосипедов после 17-го этапа.
Когда Мерейн Зееман наблюдал, как работники Международного союза велосипедистов (UCI) проверяют велосипеды, возник спор по поводу того, как была разобрана система (crankset) велосипеда Приможа Роглича. Человек, разбиравший велосипед, повредил его так, что после проверки систему пришлось заменять.
Там же на месте инцидента Мерейн Зееман и команда Jumbo-Visma извинились за свою реакцию и выразили сожаление, что спор стал таким ожесточённым.
Команда Jumbo-Visma подчёркивает, велосипед Приможа Роглича полностью соответствует правилам, что показала проверка.
Мерейн Зееман: «Я разозлился, когда комиссар разобрал систему с велосипеда Приможа. Мы за честный спорт, включая контроль. Но проверки должны проводиться корректно. Несмотря на это, я должен был сдержаться и общаться с комиссаром UCI более уважительно».
Мерейну Зееману позволено остаться в команде Jumbo-Visma на Тур де Франс-2020, но во время оставшихся трёх этапов он больше не может выполнять свои официальные функции в зонах гонки, требующих аккредитации.
Международный союз велосипедистов также сделал заявление с пояснением инцидента:
«Совет комиссаров UCI исключил Мерейна Зеемана, менеджера велокоманды Jumbo-Visma с Тур де Франс «в соответствии со статьёй 8.2.2. запугивание, оскорбление и грубое поведение в отношении работника UCI во время проверки велосипедов в конце 17-го этапа».
Комиссары посчитали, что поведение господина Зеемана в отношении персонала UCI, ответственного за проведение рентгена и разбора велосипеда жёлтой майки после финиша неприемлемо.
В результате господин Зееман исключён из соревнования и оштрафован на 2000 швейцарских франков. UCI считает борьбу с технологическим мошенничеством одним из приоритетов, которые гарантируют надёжность результатов. UCI призывает всю велосипедную семью (велогонщиков, команды, организаторов) объединить силы для поддержания репутации нашего спорта».
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rude_rider
Тур де Франс-2020, превью этап ... (20)
Саган есть Саган..по крайне мере не сдается.
Многие сошли бы и сходят .
Седня будут естественно все готовится к завтрашней разделке.
Но ведь можно и подловить на расслабоне кого нибудь из генеральщиков. Не ужели все уже успокоились.один раз уже получилось
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Sezar
Спортивный директор команды Ju ... (9)
Цитата: almaty1991
Цитата: Tom_Boonen
А вы читали правило, которое регламентирует присуждение красного номера? Или просто руководствуетесь неписаным пониманием? Потому что в даном случае такие вещи весьма важно различать.
На сегодняшний момент существует жюри, появившиеся в 2003, в состав которого входят организаторы гонки, спортивные журналисты и бывшие велосипедисты, а с 2016 года к ним добавилось ещё и интернет-голосование. Вначале члены после каждого этапа (за исключением индивидуальной и командной разделок) выбирают самого «агрессивного» гонщика этапа, который на следующем этапе едет с красным номером. Он присуждается самому агрессивному гонщику проявившему наибольший боевой дух и командный, атакующий стиль, храбрость, мужество.
Вот, с вашей легкой инициативы, ознакомился с регламентом присуждения. А до этого был знаком заочно, так сказать, в общих чертах, со слов уважаемого мной С. Курдюкова, который в прямом эфире, не раз и не два, а постоянно не забывает напоминать о тех или иных неписаных правилах и регламентах гонки. Весьма позновательно, кстати. Так что вам отдельная благодарность за вопрос, который сподвигнул меня неполениться и поискать эту информацию.
Исходя из вышенаписанного правила, как вы считаете, заслужил ли Карапас получить приз, как самому агрессивному гонщику и ехать в красном номере последующий этап ? Я вот считаю что заслужил. И судя по комментариям людей на разных ресурсах, многие так считали. Или вы пологаете, что появления Макрона в гонке не повлиял на вердикт судей ? Ну вы вроде не наивный человек
Тут скорее вопрос а кто следит за выполнением регламента? Это прозрачная процедура? Или там тоже "волшебники" считают?
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Giant72
Тур де Франс-2020. Результаты ... (43)
Цитата: Адриен
А когда это Лопес проваливался как Берналь ? Когда залихватски размахивал шашкой и играл мускулами - ПЕРЕД ГОНКОЙ ? А во время - сдувался как шарик ? Когда сходил ? Бросьте вы - после триумфальных побед команды за последнее время, нынешнее выступление можно расценивать именно как ПРОВАЛ - INEOS*а нет даже в десятке... И если Берналь - по вашему - 100% заслуживал капитанство, а тот же Карапас едет ЛУЧШЕ, так может быть решение руководства - как и ваше мнение - ОШИБОЧНО ?
Открываем PCS и... Тадааам, 2016 - сход, прошлый год - ни одного подиума на ГТ - ведь по вашему это провал.
Как гонщик, который лично общался с гонщиками Астаны, безумно уважаю эту команду, как и Лопеса, ещё со времён его выступления на Лавенире
А также как профф. гонщик заявляю, что травмированная спина - это ужас, по скольку при езде в гору и на разделках боль превращается в кошмар.
Вот буду защищать Берналя не из-за какой то ультрасимпатии к нему, а просто потому что как гонщик он не заслужил слов сказанных в его адрес, уверен, что он и без ваших слов опустошен.
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смотрю вело давно
Тур де Франс-2020. Результаты ... (43)
Я на 99% уверен в то что Порт все таки переходит в Джабо, после такой протяжки Ван арта и Дюмолана в пользу Порта нет сомнений что Порт уходит как раз таки к пчелам
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Shalam s Urala
Михал Квятковски и Ричард Кара ... (7)
да, вот такие мгновения и украшают велоспорт. и остаются с нами навсегда
вот она - командность велоспорта.
реноме команды, казалось, уже неисправимо обманутой своим говорливым принцем, спасли два упорных мужика
ну просто браво!!!
ps
вот уж не ждал, что придёт на субботу забота - переживать за горох Карапаса ))
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almaty1991
Спортивный директор команды Ju ... (9)
Цитата: Tom_Boonen
А вы читали правило, которое регламентирует присуждение красного номера? Или просто руководствуетесь неписаным пониманием? Потому что в даном случае такие вещи весьма важно различать.
На сегодняшний момент существует жюри, появившиеся в 2003, в состав которого входят организаторы гонки, спортивные журналисты и бывшие велосипедисты, а с 2016 года к ним добавилось ещё и интернет-голосование. Вначале члены после каждого этапа (за исключением индивидуальной и командной разделок) выбирают самого «агрессивного» гонщика этапа, который на следующем этапе едет с красным номером. Он присуждается самому агрессивному гонщику проявившему наибольший боевой дух и командный, атакующий стиль, храбрость, мужество.
Вот, с вашей легкой инициативы, ознакомился с регламентом присуждения. А до этого был знаком заочно, так сказать, в общих чертах, со слов уважаемого мной С. Курдюкова, который в прямом эфире, не раз и не два, а постоянно не забывает напоминать о тех или иных неписаных правилах и регламентах гонки. Весьма позновательно, кстати. Так что вам отдельная благодарность за вопрос, который сподвигнул меня неполениться и поискать эту информацию.
Исходя из вышенаписанного правила, как вы считаете, заслужил ли Карапас получить приз, как самому агрессивному гонщику и ехать в красном номере последующий этап ? Я вот считаю что заслужил. И судя по комментариям людей на разных ресурсах, многие так считали. Или вы пологаете, что появления Макрона в гонке не повлиял на вердикт судей ? Ну вы вроде не наивный человек
-
Tom_Boonen
Спортивный директор команды Ju ... (9)
А вы читали правило, которое регламентирует присуждение красного номера? Или просто руководствуетесь неписаным пониманием? Потому что в даном случае такие вещи весьма важно различать.
Страницы истории велоспорта