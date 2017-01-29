Спортивный директор велокоманды Jumbo-Visma об исключении с Тур де Франс-2020

Camel

Спортивный директор велокоманд ... (1) А что именно произошло, кто знает?

rude_rider

Тур де Франс-2020, превью этап ... (20) Саган есть Саган..по крайне мере не сдается. Многие сошли бы и сходят . Седня будут естественно все готовится к завтрашней разделке. Но ведь можно и подловить на расслабоне кого нибудь из генеральщиков. Не ужели все уже успокоились.один раз уже получилось

Sezar

Спортивный директор команды Ju ... (9) Цитата: almaty1991 Цитата: Tom_Boonen А вы читали правило, которое регламентирует присуждение красного номера? Или просто руководствуетесь неписаным пониманием? Потому что в даном случае такие вещи весьма важно различать.



На сегодняшний момент существует жюри, появившиеся в 2003, в состав которого входят организаторы гонки, спортивные журналисты и бывшие велосипедисты, а с 2016 года к ним добавилось ещё и интернет-голосование. Вначале члены после каждого этапа (за исключением индивидуальной и командной разделок) выбирают самого «агрессивного» гонщика этапа, который на следующем этапе едет с красным номером. Он присуждается самому агрессивному гонщику проявившему наибольший боевой дух и командный, атакующий стиль, храбрость, мужество.



Вот, с вашей легкой инициативы, ознакомился с регламентом присуждения. А до этого был знаком заочно, так сказать, в общих чертах, со слов уважаемого мной С. Курдюкова, который в прямом эфире, не раз и не два, а постоянно не забывает напоминать о тех или иных неписаных правилах и регламентах гонки. Весьма позновательно, кстати. Так что вам отдельная благодарность за вопрос, который сподвигнул меня неполениться и поискать эту информацию.



Исходя из вышенаписанного правила, как вы считаете, заслужил ли Карапас получить приз, как самому агрессивному гонщику и ехать в красном номере последующий этап ? Я вот считаю что заслужил. И судя по комментариям людей на разных ресурсах, многие так считали. Или вы пологаете, что появления Макрона в гонке не повлиял на вердикт судей ? Ну вы вроде не наивный человек

Вот, с вашей легкой инициативы, ознакомился с регламентом присуждения. А до этого был знаком заочно, так сказать, в общих чертах, со слов уважаемого мной С. Курдюкова, который в прямом эфире, не раз и не два, а постоянно не забывает напоминать о тех или иных неписаных правилах и регламентах гонки. Весьма позновательно, кстати. Так что вам отдельная благодарность за вопрос, который сподвигнул меня неполениться и поискать эту информацию.Исходя из вышенаписанного правила, как вы считаете, заслужил ли Карапас получить приз, как самому агрессивному гонщику и ехать в красном номере последующий этап ? Я вот считаю что заслужил. И судя по комментариям людей на разных ресурсах, многие так считали. Или вы пологаете, что появления Макрона в гонке не повлиял на вердикт судей ? Ну вы вроде не наивный человек Тут скорее вопрос а кто следит за выполнением регламента? Это прозрачная процедура? Или там тоже "волшебники" считают?

смотрю вело давно

Тур де Франс-2020, превью этап ... (20) Вора против Стаи, отрыву невыжить никак, этап под зеленемаечных

Giant72

Тур де Франс-2020. Результаты ... (43) Цитата: Адриен А когда это Лопес проваливался как Берналь ? Когда залихватски размахивал шашкой и играл мускулами - ПЕРЕД ГОНКОЙ ? А во время - сдувался как шарик ? Когда сходил ? Бросьте вы - после триумфальных побед команды за последнее время, нынешнее выступление можно расценивать именно как ПРОВАЛ - INEOS*а нет даже в десятке... И если Берналь - по вашему - 100% заслуживал капитанство, а тот же Карапас едет ЛУЧШЕ, так может быть решение руководства - как и ваше мнение - ОШИБОЧНО ? Открываем PCS и... Тадааам, 2016 - сход, прошлый год - ни одного подиума на ГТ - ведь по вашему это провал. Как гонщик, который лично общался с гонщиками Астаны, безумно уважаю эту команду, как и Лопеса, ещё со времён его выступления на Лавенире А также как профф. гонщик заявляю, что травмированная спина - это ужас, по скольку при езде в гору и на разделках боль превращается в кошмар. Вот буду защищать Берналя не из-за какой то ультрасимпатии к нему, а просто потому что как гонщик он не заслужил слов сказанных в его адрес, уверен, что он и без ваших слов опустошен. Открываем PCS и... Тадааам, 2016 - сход, прошлый год - ни одного подиума на ГТ - ведь по вашему это провал. Как гонщик, который лично общался с гонщиками Астаны, безумно уважаю эту команду, как и Лопеса, ещё со времён его выступления на Лавенире А также как профф. гонщик заявляю, что травмированная спина - это ужас, по скольку при езде в гору и на разделках боль превращается в кошмар. Вот буду защищать Берналя не из-за какой то ультрасимпатии к нему, а просто потому что как гонщик он не заслужил слов сказанных в его адрес, уверен, что он и без ваших слов опустошен.

смотрю вело давно

Тур де Франс-2020. Результаты ... (43) Я на 99% уверен в то что Порт все таки переходит в Джабо, после такой протяжки Ван арта и Дюмолана в пользу Порта нет сомнений что Порт уходит как раз таки к пчелам

смотрю вело давно

Михал Квятковски и Ричард Кара ... (7) Вот теперь я уверен на 99% что ПОРТ уходит в Джамбо))

Shalam s Urala

Михал Квятковски и Ричард Кара ... (7) да, вот такие мгновения и украшают велоспорт. и остаются с нами навсегда вот она - командность велоспорта. реноме команды, казалось, уже неисправимо обманутой своим говорливым принцем, спасли два упорных мужика ну просто браво!!! ps вот уж не ждал, что придёт на субботу забота - переживать за горох Карапаса ))

almaty1991

Спортивный директор команды Ju ... (9) Цитата: Tom_Boonen А вы читали правило, которое регламентирует присуждение красного номера? Или просто руководствуетесь неписаным пониманием? Потому что в даном случае такие вещи весьма важно различать.



На сегодняшний момент существует жюри, появившиеся в 2003, в состав которого входят организаторы гонки, спортивные журналисты и бывшие велосипедисты, а с 2016 года к ним добавилось ещё и интернет-голосование. Вначале члены после каждого этапа (за исключением индивидуальной и командной разделок) выбирают самого «агрессивного» гонщика этапа, который на следующем этапе едет с красным номером. Он присуждается самому агрессивному гонщику проявившему наибольший боевой дух и командный, атакующий стиль, храбрость, мужество.



Вот, с вашей легкой инициативы, ознакомился с регламентом присуждения. А до этого был знаком заочно, так сказать, в общих чертах, со слов уважаемого мной С. Курдюкова, который в прямом эфире, не раз и не два, а постоянно не забывает напоминать о тех или иных неписаных правилах и регламентах гонки. Весьма позновательно, кстати. Так что вам отдельная благодарность за вопрос, который сподвигнул меня неполениться и поискать эту информацию.



Исходя из вышенаписанного правила, как вы считаете, заслужил ли Карапас получить приз, как самому агрессивному гонщику и ехать в красном номере последующий этап ? Я вот считаю что заслужил. И судя по комментариям людей на разных ресурсах, многие так считали. Или вы пологаете, что появления Макрона в гонке не повлиял на вердикт судей ? Ну вы вроде не наивный человек Вот, с вашей легкой инициативы, ознакомился с регламентом присуждения. А до этого был знаком заочно, так сказать, в общих чертах, со слов уважаемого мной С. Курдюкова, который в прямом эфире, не раз и не два, а постоянно не забывает напоминать о тех или иных неписаных правилах и регламентах гонки. Весьма позновательно, кстати. Так что вам отдельная благодарность за вопрос, который сподвигнул меня неполениться и поискать эту информацию.Исходя из вышенаписанного правила, как вы считаете, заслужил ли Карапас получить приз, как самому агрессивному гонщику и ехать в красном номере последующий этап ? Я вот считаю что заслужил. И судя по комментариям людей на разных ресурсах, многие так считали. Или вы пологаете, что появления Макрона в гонке не повлиял на вердикт судей ? Ну вы вроде не наивный человек

Tom_Boonen

Спортивный директор команды Ju ... (9) А вы читали правило, которое регламентирует присуждение красного номера? Или просто руководствуетесь неписаным пониманием? Потому что в даном случае такие вещи весьма важно различать.