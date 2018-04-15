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Матье ван дер Пул, Герант Томас, Дэйв Брэйлсфорд, Сеп Кусс о 8-м этапе Тур де Франс-2021

Матье ван дер Пул, Герант Томас, Дэйв Брэйлсфорд, Сеп Кусс о 8-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  8-й этап Тур де Франс-2021, горный альпийский этап с набором высоты 3300 м, произвёл перестановки в генеральной классификации. Лишь Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma) сохранил ту же позицию в общем зачёте, которая была у него перед стартом, – удержал второе место.  Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) потерял жёлтую майку лидера, финишировав через 21 минуту 47 секунд после победителя этапа.

 

Матье ван дер Пул, Герант Томас, Дэйв Брэйлсфорд, Сеп Кусс о 8-м этапе Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул, Герант Томас, Дэйв Брэйлсфорд, Сеп Кусс о 8-м этапе Тур де Франс-2021

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Pauline_Ballet

Матье ван дер Пул, Герант Томас, Дэйв Брэйлсфорд, Сеп Кусс о 8-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  Матье ван дер Пул: «Мне нравится гонка, но надо обсудить с командой, у меня есть другие цели. В день отдыха посмотрим, останусь ли я в гонке. Очень доволен тем, как проходит мой Тур. Он уже успешный. Я выиграл этап, носил жёлтую майку дольше, чем ожидал.

 

  Сегодня был странный этап. Я мог бы удержаться чуть дольше, на подъёме чувствовал себя нормально, чем доволен. Но я знал, что впереди ещё один подъём, понял, что там уже не сработает. Не было никакого смысла продолжать бороться».

 

  Герант Томас (Ineos Grenadiers) не выдержал темпа группы одним из первых, Примож Роглич (Jumbo-Visma) также не смог удержаться в пелотоне – оба гонщика финишировали в большой группе через 35 минут после победы Дилана Тёнса (Bahrain-Victorious).

 

  Герант Томас: «Падение повлияло на меня сильнее, чем думал. Всегда терпишь и говоришь себе, что вот-вот станет лучше, но сегодня был супертяжёлый этап. И старт был трудным. Я сразу оказался позади. Вот и всё.

 

В дождь по сложным дорогам у меня не было шанса вернуться. После всей огромной работы, которую проводил с января, финишировать через 33 минуты – не то, что я хотел. Психологически тяжело. Стольким жертвовал, чтобы здесь стартовать. В любом случае, пройду и через это, завтра будет другой день».

Матье ван дер Пул, Герант Томас, Дэйв Брэйлсфорд, Сеп Кусс о 8-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers: «Никогда не знаешь, что тебя ждёт. Мы все давно смотрим велоспорт, но такое выступление как сегодня редко когда видели. У него (Погачара) по сравнению с остальными совсем другой уровень. Он довольно смело атаковал, остаётся им только восхищаться.

 

Я уже говорил перед стартом, что нужно ожидать неожиданностей. И гонка проходит невероятно, с такими тяжёлыми этапами как сегодня (8-й) и вчера. Если все продолжат ехать с таким напором, то кто же останется в классификации через две с половиной недели?»

 

Дэйв Брэйлсфорд подтвердил, что теперь лидер команды в борьбе за генеральную классификацию – Ричард Карапас:

 

«На данный момент в команде он сильнейший, и он смелый. Он пробовал вчера, сегодня снова пытался. Мне это нравится. Ему нужно распределять усилия, но его стиль   – атаки, и мы продолжим так вести гонку».

 

Матье ван дер Пул, Герант Томас, Дэйв Брэйлсфорд, Сеп Кусс о 8-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  Сеп Кусс: «Когда оказался в отрыве, нога уже шла не лучшим образом. Я слишком много сил потратил, чтобы в него отобраться. Мы хотели, чтобы уехала небольшая группа или большая, где будет гонщик нашей команды. Хорошо, что я оказался в группе, но, к сожалению, это ни на что не повлияло. Когда меня поймали, попытался помочь Вауту».

 

  Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Йонас впервые едет Тур. Мы даём ему время учиться и набираться опыта. На него у нас долгосрочные планы, учитывая которые, он приобретает отличный опыт. В будущем поставим для Йонаса на Тур де Франс более высокие цели, но не в этот год. Он получил шанс, мы рассматриваем это участие как часть процесса обучения. Мы стараемся тренировать таких ребят как Йонас. А также таких, как Тобиас Фосс,  который близко к тому, чтобы  стать гонщиком на генеральную классификацию».

 

 

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 00:45 | Регистрация: 15.04.2018

    Такое чувство,что слова спортивного директора Юмбо как бы намекают на закат шансов Роглича в принципе! Хочется ошибаться,конечно,но мне кажется он уже не будет тем,как раньше! И сегодняшняя форма результат не только падений

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: budik
    Потому что это было на Джиро а не на Туре. Потому что Фрум не выносил всех в разделке. Потому что Фрум не бил чемпионов мира на класиках и т.д. и т.п.


    Всегда какой-то доминатор появляется. И всегда поначалу его встречают, как правило, с недовольством, иногда даже с ненавистью.

    Появился когда-то Меркс - все кричали. Потом появился Мегиллон - все орали. Ну и так далее.

    Затем Фрум (его уже вроде все почти приняли) и вот теперь Погачар - все опять кричат. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    VeloVelo-Фото
    Присоединяюсь.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: velodoctor
    На фоне Тюнса видно, что словенец ничего запредельного не показал

    Михаил, вы это серьезно? )

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    M-07-Фото

    А из молодых есть ещё Алмейда. может, в скором времени сможет давать бой тому же Погачару, так что, может не придётся ждать условного Хуана Аюсо

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    M-07-Фото
    Так ещё до прошлогоднего Тура Погачар не казался таким монстром, Берналь казался прилично сильнее и все думали о Бернале, как о Погачаре сейчас. ЕСть ещё Алмейда, может, он сможет давать в скором будущем бой Погачару, если словенец так и продолжит.
  • Arciv
    Матье ван дер Пул, Герант Тома ... (1)
    Arciv-Фото
    Такое чувство,что слова спортивного директора Юмбо как бы намекают на закат шансов Роглича в принципе! Хочется ошибаться,конечно,но мне кажется он уже не будет тем,как раньше! И сегодняшняя форма результат не только падений
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    M-07-Фото
    Не был Йетс настолько сильнее, он понемногу выигрывал, и к разделке Том проигрывал чуть больше двух минут, а Погачар только сегодня всем генеральщиками привёз больше трёх минут.
    Но всякое может быть, вдруг Погачар действительно жёсткий кризис поймает, но в это не верится. Саймон далеко не Тадей по уровню, и вообще только один ГТ у него был на высоком и стабильном при этом уровне - это победная Вуэльта, в остальных ничего особого. Погачар классом выше, у него могут быть неудачные дни, но, скорее всего, как было обычно у того же Фрума - на минуту-полторы потери на этапе, что он может себе позволить.
  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    Адриен-Фото
    А зачем продолжают ехать Кинтана, Нибали, Томас, Порт - и еще куча гонщиков, которым ничего "не светит"? Иногда надо побеждать если не соперника, так САМОГО СЕБЯ, пройти весь начатый путь, не сойти, да, проиграть, но не сдаться. Рогличу - если конечно здоровье позволяет - надо продолжать гонку. Еще целых две недели, нельзя боготворить Погачара, в спорте очень важна здоровая САМОУВЕРЕННОСТЬ. А Её Величество Удача упорство частенько вознаграждает. В спорте непобедимых не бывает... Помните, как Йейтс был наголову выше всех, делал что хотел. И комментарии были почти такими же, как сейчас по отношению к Погачару. А чем кончилось, что случилось на третьей неделе ? Конечно, не желаю подобного Погачару, но и дифирамбить пока не буду...
  • Starch27
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    Starch27-Фото
    Как раз на Л'Авенире победа Берналя была намного убедительней победы Погачара и Погачар не казался таким уж безоговорочным монстром.
  • oblivion
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    oblivion-Фото
    Цитата: kostel69
    Согласен, что хочется острой борьбы и интриги, но ведь не вина Погачара, что попадали Роглич и Томас. Я, несмотря на множество комментариев после этого этапа, совершенно не верю что Погачар так уехал бы от здорового Роглича и тем более от Инеос, которые построились бы под Томаса, а уж строится под лидера, особенно когда он британец, они умеют лучше всех. Эх, если бы да кабы.
    P.S. Болею за Роглу, но Погачар вызывает только восхищение.
    Полностью поддерживаю)

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Alexander Kristoff (UAE Team Emirates)

Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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