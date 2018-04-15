Матье ван дер Пул, Герант Томас, Дэйв Брэйлсфорд, Сеп Кусс о 8-м этапе Тур де Франс-2021

8-й этап Тур де Франс-2021, горный альпийский этап с набором высоты 3300 м, произвёл перестановки в генеральной классификации. Лишь Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma) сохранил ту же позицию в общем зачёте, которая была у него перед стартом, – удержал второе место. Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) потерял жёлтую майку лидера, финишировав через 21 минуту 47 секунд после победителя этапа.

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Pauline_Ballet

Матье ван дер Пул: «Мне нравится гонка, но надо обсудить с командой, у меня есть другие цели. В день отдыха посмотрим, останусь ли я в гонке. Очень доволен тем, как проходит мой Тур. Он уже успешный. Я выиграл этап, носил жёлтую майку дольше, чем ожидал.

Сегодня был странный этап. Я мог бы удержаться чуть дольше, на подъёме чувствовал себя нормально, чем доволен. Но я знал, что впереди ещё один подъём, понял, что там уже не сработает. Не было никакого смысла продолжать бороться».

Герант Томас (Ineos Grenadiers) не выдержал темпа группы одним из первых, Примож Роглич (Jumbo-Visma) также не смог удержаться в пелотоне – оба гонщика финишировали в большой группе через 35 минут после победы Дилана Тёнса (Bahrain-Victorious).

Герант Томас: «Падение повлияло на меня сильнее, чем думал. Всегда терпишь и говоришь себе, что вот-вот станет лучше, но сегодня был супертяжёлый этап. И старт был трудным. Я сразу оказался позади. Вот и всё.

В дождь по сложным дорогам у меня не было шанса вернуться. После всей огромной работы, которую проводил с января, финишировать через 33 минуты – не то, что я хотел. Психологически тяжело. Стольким жертвовал, чтобы здесь стартовать. В любом случае, пройду и через это, завтра будет другой день».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos Grenadiers: «Никогда не знаешь, что тебя ждёт. Мы все давно смотрим велоспорт, но такое выступление как сегодня редко когда видели. У него (Погачара) по сравнению с остальными совсем другой уровень. Он довольно смело атаковал, остаётся им только восхищаться.

Я уже говорил перед стартом, что нужно ожидать неожиданностей. И гонка проходит невероятно, с такими тяжёлыми этапами как сегодня (8-й) и вчера. Если все продолжат ехать с таким напором, то кто же останется в классификации через две с половиной недели?»

Дэйв Брэйлсфорд подтвердил, что теперь лидер команды в борьбе за генеральную классификацию – Ричард Карапас:

«На данный момент в команде он сильнейший, и он смелый. Он пробовал вчера, сегодня снова пытался. Мне это нравится. Ему нужно распределять усилия, но его стиль – атаки, и мы продолжим так вести гонку».

Сеп Кусс: «Когда оказался в отрыве, нога уже шла не лучшим образом. Я слишком много сил потратил, чтобы в него отобраться. Мы хотели, чтобы уехала небольшая группа или большая, где будет гонщик нашей команды. Хорошо, что я оказался в группе, но, к сожалению, это ни на что не повлияло. Когда меня поймали, попытался помочь Вауту».

Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Йонас впервые едет Тур. Мы даём ему время учиться и набираться опыта. На него у нас долгосрочные планы, учитывая которые, он приобретает отличный опыт. В будущем поставим для Йонаса на Тур де Франс более высокие цели, но не в этот год. Он получил шанс, мы рассматриваем это участие как часть процесса обучения. Мы стараемся тренировать таких ребят как Йонас. А также таких, как Тобиас Фосс, который близко к тому, чтобы стать гонщиком на генеральную классификацию».