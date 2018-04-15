Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «На 5-м этапе Тур де Франс-2021 будем бороться за победу»

Ваут ван Арт готов бороться за победу на 5-м этапе Тур де Франс-2021

4-й этап Тур де Франс-2021, начавшийся с протеста и закончившийся общим спринтом, прошёл спокойно для претендентов на борьбу за жёлтую майку.

Примож Роглич, капитан команды Jumbo-Visma, опубликовал в соцсетях перед стартом 4-го этапа, как выглядит после падения на 3-м этапе с подписью: «Ситуация далеко не лучшая. Но я улыбаюсь, читая ваши добрые пожелания и хорошие слова, которые вы мне посылаете. Мумия сегодня будет на старте. Посмотрим, как пойдёт!»

Photo @primozroglic Примож Роглич

Этап прошли без происшествий. После финиша Примож Роглич сказал: «Я благодарен, что смог выйти на старт. Мы продолжим стараться изо всех сил, пока мы здесь, на Тур де Франс. Главное, пройти следующие несколько дней. Сейчас нет смысла изучать, сколько времени потеряно».

Ваут Ван Арт не стал участвовать в спринте, так как его главной целью является 5-й этап: «Сегодня я не стал включаться в общий спринт. К счастью, мы хорошо проехали этап. Мой фокус на завтрашней разделке. Главная цель – бороться за победу. Надену ли я жёлтую майку, посмотрим. С нетерпением жду. Поеду на максимальной скорости».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Учитывая обстоятельства, мы хорошо проехали этап. Ставили цель – финишировать без потерь времени, целыми и невредимыми. Гонщикам было тяжело после падений. К счастью, сегодняшний этап и протяжённость помогли сберечь силы перед тем, что ждёт впереди.

В завтрашней разделке собираемся бороться не меньше, чем за победу. У нас много сильных раздельщиков. Ваут – наш главный претендент, который будет сражаться за победу. Надеюсь, нам также удастся получить и жёлтую майку. Тони Мартин за последние дни сильно пострадал физически. Он останется в стороне борьбы за высокие места. Мы надеемся, что Примож сможет выдать мощность на педалях разделочного велосипеда».

Соперники команды Jumbo-Visma - Ineos Grenadiers также нацелена на борьбу за высокие места на 5-м этапе, о чём рассказал спортивный директор Габриэль Раш.

Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Думаю, разделка отлично подходит нашим ребятам. Маршрут не очень сложный технически. Он подходит Ричарду Карапасу, который тщательно готовился и сделал шаг вперёд в разделке.

Мы приезжали посмотреть дистанцию перед Туром, потому что это очень важно для нас. Мы приезжали сюда со всеми – со спортивными директорами, персоналом, механиками, всеми. Дважды мы проехали дистанцию, внимательно смотрели. Мы очень хорошо готовы».