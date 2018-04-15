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Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «На 5-м этапе Тур де Франс-2021 будем бороться за победу»

Ваут ван Арт готов бороться за победу на 5-м этапе Тур де Франс-2021

 

  4-й этап Тур де Франс-2021, начавшийся с протеста и закончившийся общим спринтом, прошёл спокойно для претендентов на борьбу за жёлтую майку.

 

 

Примож Роглич, капитан команды Jumbo-Visma,  опубликовал в соцсетях перед стартом 4-го этапа, как выглядит после падения на 3-м этапе с подписью: «Ситуация далеко не лучшая. Но я улыбаюсь, читая ваши добрые пожелания и хорошие слова, которые вы мне посылаете. Мумия сегодня будет на старте. Посмотрим, как пойдёт!»

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «На 5-м этапе Тур де Франс-2021 будем бороться за победу»

 

Photo @primozroglic Примож Роглич

 

 

  Этап прошли без происшествий. После финиша Примож Роглич сказал: «Я благодарен, что смог выйти на старт. Мы продолжим стараться изо всех сил, пока мы здесь, на Тур де Франс. Главное, пройти следующие несколько дней. Сейчас нет смысла изучать, сколько времени потеряно».

 

  Ваут Ван Арт не стал участвовать в спринте, так как его главной целью является 5-й этап: «Сегодня я не стал включаться в общий спринт. К счастью, мы хорошо проехали этап. Мой фокус на завтрашней разделке. Главная цель – бороться за победу. Надену ли я жёлтую майку, посмотрим. С нетерпением жду. Поеду на максимальной скорости».

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «На 5-м этапе Тур де Франс-2021 будем бороться за победу»

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Учитывая обстоятельства, мы хорошо проехали этап. Ставили цель – финишировать без потерь времени, целыми и невредимыми. Гонщикам было тяжело после падений. К счастью, сегодняшний этап и протяжённость помогли сберечь силы перед тем, что ждёт впереди.

 

В завтрашней разделке собираемся бороться не меньше, чем за победу. У нас много сильных раздельщиков. Ваут – наш главный претендент, который будет сражаться за победу. Надеюсь, нам также удастся получить и жёлтую майку. Тони Мартин за последние дни сильно пострадал физически. Он останется в стороне борьбы за высокие места. Мы надеемся, что Примож сможет выдать мощность на педалях  разделочного велосипеда».

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «На 5-м этапе Тур де Франс-2021 будем бороться за победу»

 

 

Соперники команды Jumbo-Visma -  Ineos Grenadiers также нацелена на борьбу за высокие места на 5-м этапе, о чём рассказал спортивный директор Габриэль Раш.

 

  Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Думаю, разделка отлично подходит нашим ребятам. Маршрут не очень сложный технически. Он подходит Ричарду Карапасу, который тщательно готовился и сделал шаг вперёд в разделке.

 

Мы приезжали посмотреть дистанцию перед Туром, потому что это очень важно для нас. Мы приезжали сюда со всеми – со спортивными директорами, персоналом, механиками, всеми. Дважды мы проехали дистанцию, внимательно смотрели. Мы очень хорошо готовы».

 

 

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Теги к статье: Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 02:06 | Регистрация: 15.04.2018

    Давай Юмбо - топи!

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • ararat
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (10)
    ararat-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Важный для промежуточного генерала этап - факт) 
     
    Предположу, что завтра главная заруба "ван Арт vs Погачар", посмотрим как оправились после падений Роглич и Томас; ну и традиционно "no stress" едет Риго, который недавно бомбанул рельефной разделкой) 
     
     
    Да, Риго едет тихой сапой, затаился опытный лис)
  • AmLoket
    Марк Кэвендиш - победитель 4 э ... (4)
    AmLoket-Фото
    Цитата: uran
    Цитата: sqrudgmcduck
    будет
    А также Абдужапарова, Беттини Грайфеля и ещё парочку.
    Тогда уж Эдди Маркса! Будет "типа рекордный" шестой ТДФ. Бельгия будет отплясывать год и молится на Эдди и Лефевра :)
  • dmar
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    dmar-Фото
    Когда американец выиграл вуельту в 41 год, стояла мертвая тишина, в смысле фанфар. А сейчас оживает уже с запашком нафталина спринтер, овации. Надо ещё фруминатору долить этанолу, а то потерял он прыть. Пора и каннибалу потрясти костьми, вдруг действительно рекорд отберут.
  • Arciv
    Спортивный директор команды Ju ... (1)
    Arciv-Фото
    Давай Юмбо - топи!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    VeloVelo-Фото

    Буанни второй спринт в призах. Похоже, Насер в хорошей форме. 
    Плохиш вполне может взять этап! Это стало бы еще одной Легендой
    и тогда мы бы впервые за много лет увидели настоящего Буанни, а не угрюмого обиженного страдальца. Было бы интересно на это посмотреть, держу кулаки )

    Что это за Тур такой - что ни этап, то Легенда!



    Еще про Кэва.
    Уважаю тех, кто, ценой Больших усилий, вернулся из небытия. 
    Это дает надежду тем, кто совершил ошибку и не верит в своё будущее.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    VeloVelo-Фото
    Да, Кэв это сделал, теперь жду и от Грайпеля Победы. Очень жду и надеюсь )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    VeloVelo-Фото

    А по-русски продублируйте, пожалуйста. А то я тоже хочу знать о чем вы написали )

    Я понял только то, что Марк барин ) 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    VeloVelo-Фото

    Ван Мур Герой, безусловно! Этот парень завтра проснется уже не тем, кем он был раньше. Вот так делается карьера - сцепив зубы, пахать что есть сил. 
    Не всем это подходит. Но, тот кто может, тот должен пахать.

    Ну а Кэв просто выиграл очередной этап ТДФ! )
    В 36 лет! ) После того, как на него уже все забили! Как он это делает?! 
    Как он сумел вернуться? Фантастика!

    Конечно, ему помог Лефевр и вся команда. Но, разве кто-то другой сумел бы воспользоваться этой помощью в такой ситуации? 

    Браво, Кэв! Легенда продолжается!

  • sqrudgmcduck
    Марк Кэвендиш - победитель 4 э ... (4)
    sqrudgmcduck-Фото
    Момент настал, сказал Лефевр! Беннет, явный казалось бы фаворит зачёта по очкам в туре 21, закапризничал. И тут явился дудушка ( по меркам спринтеров), и попёр так, что весь мир велоспорта заплакал. Вопрос один - от удивления, или от смеха? Прогресс Беннета, при всём к нему уважении, так же вызывал мягко говоря удивление.
  • uran
    Марк Кэвендиш - победитель 4 э ... (4)
    uran-Фото
    Цитата: sqrudgmcduck
    будет
    А также Абдужапарова, Беттини Грайфеля и ещё парочку.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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