VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Спортивный директор команды Jumbo-Visma о перспективах Йонаса Вингегора и Тома Дюмулина

Мерейн Земан о целях и перспективах Йонаса Вингегора и Тома Дюмулина

 

 

  В этом сезоне 24-летний датский велогонщик Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) совершил прорыв – поднялся на вторую ступень подиума Тур де Франс-2021 и одержал 4 победы (на этапе Тура ОАЭ и на этапах и в общем зачёте «Недели Коппи и Бартали»).

 

  Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Земан (Merijn Zeeman) считает, что Йонас Вингегор готов к роли лидера на Гранд-турах, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

В ближайшее время Земан планирует обсудить со ставшим недавно серебряным призёром в разделке на Олимпийских играх в Токио-2020 Томом Дюмулином его цели и перспективы.

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma о перспективах Йонаса Вингегора и Тома Дюмулина

Photo Credit: LaPresse

 

  Мерейн Земан: «Пока слишком рано говорить о программе Йонаса на следующий год. Но хочу отметить, что мы уже верим в него, поэтому продлили контракт и даём ему программу с высоким потенциалом, чтобы он развивался как лидер. Он был лидером на «Неделе Коппи и Бартали», теневым лидером на Туре Страны Басков, где капитаном ехал Роглич. Сейчас он продолжает развиваться и является для нас важным гонщиком в борьбе за генеральную классификацию.

 

Когда сезон заканчивается, мы подводим итоги и составляем планы вместе с гонщиками. Понятно, что Йонас в ближайшие годы будет нашим лидером на генеральную классификацию. Тур де Франс в следующем году стартует в Дании, понятно, что он хочет стартовать на этом Гранд-туре. Нам надо найти способ победить Погачара, это наша важнейшая  задача на ближайшие годы.

 

Примож – важный лидер нашей команды. По Олимпиаде видно, на что он способен, поэтому я на сто процентов уверен в его настрое выиграть жёлтую майку. Без сомнений, он будет бороться за неё в ближайшие годы».

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma о перспективах Йонаса Вингегора и Тома Дюмулина

 

 

  Мерейн Земан подтвердил, что Том Дюмулин не поедет Вуэльту Испании-2021, но нацелен выступать в других гонках после Олимпиады:

 

«Точно решено, что он не поедет Вуэльту, но мы найдём другие подходящие для него гонки. Но, понятно, что его важной целью является и чемпионат мира.

 

В отношении гонок приходится смотреть, какие у нас есть варианты, потому что влияют ограничения из-за ковида. Например, мы надеемся, что Тур Британии состоится. Том не поедет эту гонку, но мы стартуем там с Ваутом ван Артом. Надо посмотреть на картину в целом, потом решать.

 

Том показал, что снова наслаждается велоспортом и хочет, чтобы у него была программа гонок после Токио. Это первый шаг. Потом мы выслушаем его идеи, узнаем, какие цели он ставит. Его имя стояло в конце списка в результатах, самое главное, чтобы он туда снова не попадал. Наша команда адаптировалась к его целям, у нас есть разные варианты. Можем пойти в любом направлении, единственное, чтобы он получал удовольствие от того, чем занимается, а потом и результатов сможет добиться.

 

Ключевая задача – подобрать ему лучшую программу, самую подходящую. Самое главное, чтобы он не терял радость от того, что является спортсменом. Так мы стараемся работать с каждым из наших гонщиков.

 

Том преподал очень важный урок, и мы продолжаем работать в этом направлении. Хороший менеджер каждый день учится, и я многому научился после случая с Томом. Нет одинаковых спортсменов, все разные, и если хочешь раскрывать потенциал, к каждому нужен свой подход. Это сущность нашей работы. Мы ставим спортсмена в центр. Если спортсмен не верит в то, что делает, то вместо успеха будет крушение надежд.

 

Мы это выучили, Том – доказательство, что в нашей команде спортсмены независимы и делают свой выбор. Если это молодой спортсмен, надо дать ему развиваться по-своему. В случае с Томом мы позволили ему сделать шаг назад, проанализировать свою программу. Поэтому он добился успеха, взял серебряную медаль. Мы его поддерживали, но Том взял ситуацию в свои руки, действовал самостоятельно, что достойно восхищения».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йонас Вингегорд Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Том Дюмулин Tom Dumoulin

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Короче. Примож..чуть чуть подвинься.

    Вся жизнь это гонка.

    1. RVL

      Вчера, 23:57 | Регистрация: 30.08.2012

      Откуда инфа?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

2 - 8 августа 2021

Olympic Track

3 - 7 августа 2021

Vuelta a Burgos

5 - 8 августа 2021

Arctic Race of Norway

9 - 15 августа 2021

Tour de Pologne

13 - 22 августа 2021

Tour de l'Avenir

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Понравился ли вам Тур де Франс-2021?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 августа

Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe)

Cameron Wurf (INEOS Grenadiers)

Silvan Dillier (Alpecin-Fenix)

Viktor Verschaeve (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2021 (6)
Июль 2021 (151)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)