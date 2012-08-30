Спортивный директор команды Jumbo-Visma о перспективах Йонаса Вингегора и Тома Дюмулина

Мерейн Земан о целях и перспективах Йонаса Вингегора и Тома Дюмулина

В этом сезоне 24-летний датский велогонщик Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) совершил прорыв – поднялся на вторую ступень подиума Тур де Франс-2021 и одержал 4 победы (на этапе Тура ОАЭ и на этапах и в общем зачёте «Недели Коппи и Бартали»).

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Земан (Merijn Zeeman) считает, что Йонас Вингегор готов к роли лидера на Гранд-турах, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

В ближайшее время Земан планирует обсудить со ставшим недавно серебряным призёром в разделке на Олимпийских играх в Токио-2020 Томом Дюмулином его цели и перспективы.

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Мерейн Земан: «Пока слишком рано говорить о программе Йонаса на следующий год. Но хочу отметить, что мы уже верим в него, поэтому продлили контракт и даём ему программу с высоким потенциалом, чтобы он развивался как лидер. Он был лидером на «Неделе Коппи и Бартали», теневым лидером на Туре Страны Басков, где капитаном ехал Роглич. Сейчас он продолжает развиваться и является для нас важным гонщиком в борьбе за генеральную классификацию.

Когда сезон заканчивается, мы подводим итоги и составляем планы вместе с гонщиками. Понятно, что Йонас в ближайшие годы будет нашим лидером на генеральную классификацию. Тур де Франс в следующем году стартует в Дании, понятно, что он хочет стартовать на этом Гранд-туре. Нам надо найти способ победить Погачара, это наша важнейшая задача на ближайшие годы.

Примож – важный лидер нашей команды. По Олимпиаде видно, на что он способен, поэтому я на сто процентов уверен в его настрое выиграть жёлтую майку. Без сомнений, он будет бороться за неё в ближайшие годы».

Мерейн Земан подтвердил, что Том Дюмулин не поедет Вуэльту Испании-2021, но нацелен выступать в других гонках после Олимпиады:

«Точно решено, что он не поедет Вуэльту, но мы найдём другие подходящие для него гонки. Но, понятно, что его важной целью является и чемпионат мира.

В отношении гонок приходится смотреть, какие у нас есть варианты, потому что влияют ограничения из-за ковида. Например, мы надеемся, что Тур Британии состоится. Том не поедет эту гонку, но мы стартуем там с Ваутом ван Артом. Надо посмотреть на картину в целом, потом решать.

Том показал, что снова наслаждается велоспортом и хочет, чтобы у него была программа гонок после Токио. Это первый шаг. Потом мы выслушаем его идеи, узнаем, какие цели он ставит. Его имя стояло в конце списка в результатах, самое главное, чтобы он туда снова не попадал. Наша команда адаптировалась к его целям, у нас есть разные варианты. Можем пойти в любом направлении, единственное, чтобы он получал удовольствие от того, чем занимается, а потом и результатов сможет добиться.

Ключевая задача – подобрать ему лучшую программу, самую подходящую. Самое главное, чтобы он не терял радость от того, что является спортсменом. Так мы стараемся работать с каждым из наших гонщиков.

Том преподал очень важный урок, и мы продолжаем работать в этом направлении. Хороший менеджер каждый день учится, и я многому научился после случая с Томом. Нет одинаковых спортсменов, все разные, и если хочешь раскрывать потенциал, к каждому нужен свой подход. Это сущность нашей работы. Мы ставим спортсмена в центр. Если спортсмен не верит в то, что делает, то вместо успеха будет крушение надежд.

Мы это выучили, Том – доказательство, что в нашей команде спортсмены независимы и делают свой выбор. Если это молодой спортсмен, надо дать ему развиваться по-своему. В случае с Томом мы позволили ему сделать шаг назад, проанализировать свою программу. Поэтому он добился успеха, взял серебряную медаль. Мы его поддерживали, но Том взял ситуацию в свои руки, действовал самостоятельно, что достойно восхищения».