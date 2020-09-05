Триумф команды Jumbo-Visma на Туре Страны Басков-2021

Примож Роглич, Йонас Вингегорд, Тадей Погачар о Туре Страны Басков-2021

31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич через три года (после победы в 2018 году) повторил успех на Туре Страны Басков, став двукратным победителем гонки.

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В этом году Роглич надел майку лидера Тура Страны Басков после победы на 1-м этапе, потерял её после 3-го этапа. Перед финальным этапом Тура Страны Басков-2021 Роглич уступал 23 секунды 23-летнему американскому велогонщику команды UAE Team Emirates Брэндону Макналти. На 6-м финальном этапе Примож Роглич уехал от своих соперников по генеральной классификации Брэндона Макналти и Тадея Погачара (UAE Team Emirates) за 60 км до финиша, сумев нарастить преимущество и стать виртуальным лидером гонки ещё до конца этапа. В итоге Примож Роглич, который финишировал 2-м на финальном этапе, завершил Тур Страны Басков с преимуществом в 1 минуту 7 секунд над своим соотечественником, гонщиком команды UAE Team Emirates Тадеем Погачаром.

Второе место в генеральной классификации занял товарищ Роглича по команде Jumbo-Visma, 24-летний датский велогонщик Йонас Вингегорд (Jonas Vingegaard), который на старте финального этапа шёл третьим в общем зачёте.

Примож Роглич также стал победителем в классификации лучшего горного гонщика и в очковой классификации, а команда Jumbo-Visma заняла первое место в командной классификации.

Примож Роглич: «Для меня большая честь выиграть генеральную классификацию. К счастью, на этот раз обошлось без неудач. Этап был коротким, но напряжённым. Тяжёлый день, но результат того стоил. Я очень горжусь, что здесь мы сделали максимум с молодой командой. Я знал маршрут. Сегодня ничего не оставалось, как ехать, прилагая все силы. Я наслаждался выступлением в Стране Басков. А результат делает эту гонку ещё лучше. Горжусь, что у нас на этой неделе выступал такой талантливый состав. Второе место Йонаса в генеральной классификации – прекрасная награда за сильное выступление».

Йонас Вингегорд: «В этом сезоне я сделал огромный шаг вперёд. Очень счастлив, что финишировал вторым в генеральной классификации. Я расстроился, что не выиграл в четверг этап. Но сегодня за всё получил компенсацию».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Великолепный день для нашей команды. Всё получилось именно так, как планировали. Мы хотели бороться с самого старта, надавить на соперников. Сегодня вся команда работала отлично. Мы забираем домой все майки одной из тяжелейших гонок года. Поздравления заслужили не только Примож и Йонас, а вся команда. Не все поняли нашу тактику прошлой недели, но теперь понятно, что она была верной. Сегодня мы снова доказали, что можем большее, чем просто контролировать гонку. Мы завершаем эту неделю с отличным настроем».