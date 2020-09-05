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Триумф команды Jumbo-Visma на Туре Страны Басков-2021

Примож Роглич, Йонас Вингегорд, Тадей Погачар о Туре Страны Басков-2021

 

 

  31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич через три года (после победы в 2018 году) повторил успех на Туре Страны Басков, став двукратным победителем гонки.

 

Photo (c) Jumbo-Visma Team/Corvos

 

 

 

 

  В этом году Роглич надел майку лидера Тура Страны Басков после победы на 1-м этапе, потерял её после 3-го этапа. Перед финальным этапом Тура Страны Басков-2021 Роглич уступал 23 секунды 23-летнему американскому велогонщику команды UAE Team Emirates Брэндону Макналти. На 6-м финальном этапе Примож Роглич уехал от своих соперников по генеральной классификации Брэндона Макналти и Тадея Погачара (UAE Team Emirates) за 60 км до финиша, сумев нарастить преимущество и стать виртуальным лидером гонки ещё до конца этапа. В итоге Примож Роглич, который финишировал 2-м на финальном этапе,  завершил Тур Страны Басков с преимуществом в 1 минуту 7 секунд над своим соотечественником, гонщиком команды UAE Team Emirates Тадеем Погачаром.

 

 Второе место в генеральной классификации занял товарищ Роглича по команде Jumbo-Visma, 24-летний датский велогонщик Йонас Вингегорд (Jonas Vingegaard), который на старте финального этапа шёл третьим в общем зачёте.

 

  Примож Роглич также стал победителем в классификации лучшего горного гонщика и в очковой классификации, а команда Jumbo-Visma заняла первое место в командной классификации.

 

  Примож Роглич: «Для меня большая честь выиграть генеральную классификацию. К счастью, на этот раз обошлось без неудач. Этап был коротким, но напряжённым. Тяжёлый день, но результат того стоил. Я очень горжусь, что здесь мы сделали максимум с молодой командой. Я знал маршрут. Сегодня ничего не оставалось, как ехать, прилагая все силы. Я наслаждался выступлением в Стране Басков. А результат делает эту гонку ещё лучше. Горжусь, что у нас на этой неделе выступал такой талантливый состав. Второе место Йонаса в генеральной классификации – прекрасная награда за сильное выступление».

 

  Йонас Вингегорд: «В этом сезоне я сделал огромный шаг вперёд. Очень счастлив, что финишировал вторым в генеральной классификации. Я расстроился, что не выиграл в четверг этап. Но сегодня за всё получил компенсацию».

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Великолепный день для нашей команды. Всё получилось именно так, как планировали. Мы хотели бороться с самого старта, надавить на соперников. Сегодня вся команда работала отлично. Мы забираем домой все майки одной из тяжелейших гонок года. Поздравления заслужили не только Примож и Йонас, а вся команда. Не все поняли нашу тактику прошлой недели, но теперь понятно, что она была верной. Сегодня мы снова доказали, что можем большее, чем просто контролировать гонку. Мы завершаем эту неделю с отличным настроем».

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Теги к статье: Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Йонас Вингегорд Jonas Vingegaard

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  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 04:46 | Регистрация: 5.09.2020

    Гриша решил под шумок оправдать свой косяк! Пусть радуется, что у него в команде отличные гонщики, которые вопреки его дурацким идеям заняли два первых места!

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Amstel Gold Race

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Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • Sezar
    Тадей Погачар – призёр Тура Ст ... (2)
    Sezar-Фото

    Цена одной тактической ошибки. Два ушата холодной воды за одну гонку -это много. Время работы над ошибками пришло.

  • Sezar
    Тур Страны Басков-2021. Этап 6 (23)
    Sezar-Фото

    Мдаа, вот это был этап.. Юмбо два дня назад своими руками дала Эмиратам все козыри в руки, а они этого так и не поняли. Вместо сидения на загривке у Роглича и поддержки всей остальной командой Макналти, Погачар зачем-то пытался вытянуть американца, который уже очевидно не догонял. При этом какое-то время тянул Макналти в одиночку, потому что Хирши зачем-то поехал в отрыв.. по итогу Тадей попал в группу, где кроме Адама никто работать не хотел. 

    Это была цена всего одной тактической ошибки. Прежде чем пытаться выиграть Тур, Погачару надо разобраться с "гениями" из технички..

    И, напротив, Роглич сел именно в тот поезд, который привез его к победе. Вообще он очень сильно вырос тактически за последние годы.

    Вингегорд отлично проехал. Вообще непонятно и интересно какой у него потенциал.

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2021. Этап 6 (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Ну а МакНалти...ничего плохого о нём не буду говорить, но руку на сердце - свой экзамен он сегодня не сдал

    Макналти прекрасный раздельшик, который хорошо держится в горах, но не более того. Именно поэтому Роглич предпочел следить за Погачаром, а не гоняться за Макналти, который на тяжелых подъемах выпадет сам с вероятностью 99%. Что собственно и произошло. А Примож сберег силы, которые ему пригодились на последнем этапе.

    Обратите внимание на Адама Йейтса, который нигде не надрывался, но на 4-е место в генерале тихой сапой заехал. Он оценил ситуацию, несколько раз выходил вперед чтобы скинуть уставшего Бильбао. Когда Погачар атаковал, он спокойно добрал эту группу. Видно было, что ехал с запасом, не на максимуме. Что мог, то взял. Где не мог, там не дергался.

    Топовые гонщики прекрасно знают друг друга, кто на что способен. С молодыми гонщиками, которые еще не успели засветиться на элитном уровне, могут разок-другой ошибиться, но не более. Это тот опыт и те знания, которым многие зрители не придают значания...

  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар – призёр Тура Ст ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    мальчик по ходу крылами слегка перемахал. все у него вокруг виноваты

  • cmap_nep
    1-й этап Тура Турции-2021 отме ... (2)
    cmap_nep-Фото
    Апрель на дворе, обратите внимание...
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2021. Этап 6 (23)
    BlAr-Фото
    А я и СК критикую за суть, а не за форму.
  • BlAr
    Триумф команды Jumbo-Visma на ... (1)
    BlAr-Фото

    Гриша решил под шумок оправдать свой косяк! Пусть радуется, что у него в команде отличные гонщики, которые вопреки его дурацким идеям заняли два первых места!

  • Pilot_by
    Роман Сикар вынужден завершить ... (5)
    Pilot_by-Фото
    Здоровья Сикару и найти свое место в спорте дальше!
  • VeloVelo
    Роман Сикар вынужден завершить ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Здоровья Сикару! И чтоб у него все в жизни сложилось Хорошо.

  • VeloVelo
    Роман Сикар вынужден завершить ... (5)
    VeloVelo-Фото

    ...

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

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