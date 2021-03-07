Хет-трик Приможа Роглича на велогонке Париж-Ницца-2021

Примож Роглич – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2021

Примож Роглич сделал хет-трик, после двух побед на 4-м и 6-м этапах выиграл 7-й этап велогонки Париж-Ницца-2021. Перед финальным днём «Дороги к солнцу» 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma увеличил своё преимущество в общем зачёте с 41 до 52 секунд над ближайшим соперником Максимилианом Шахманом (Bora-hansgrohe).

На королевском горном этапе Париж-Ницца-2021, маршрут которого был изменён, Примож Роглич нокаутировал своих соперников, атаковав за 1 км до финиша на подъёме Кольмиан. На ускорение словенского гонщика сразу ответил победитель Париж-Ницца-2020 Максимилиан Шахман.

Оба гонщика создали просвет над просеявшейся группой претендентов, но когда их добрали Тиш Бенот (DSM), Александр Власов (Astana-Premier Tech) и Лукас Хэмильтон (BikeExchange), Роглич вновь атаковал за 250 м до финиша.

За 20 м до финиша Примож Роглич обошёл единственного оставшегося от отрыва дня 24-летнего швейцарского гонщика команды Bahrain – Victorious Джино Медера (Gino Mäder).

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Я сказал себе: «Почему бы нет?» Была возможность, я ей воспользовался. Весь этап был тяжёлым, особенно в начале. Короткий, но трудный этап. В конце было тяжело, но, к счастью, мне удалось первым пересечь финиш. Гонка ещё не окончена. Впереди снова короткий этап и новый вызов. Было супертрудно, завтра жду атак, мы снова должны сфокусироваться, чтобы привезти победу домой».

Photo @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

Джино Медер (Bahrain – Victorious): «Сегодня был совершенно потрясающий для команды день. Джек Хейг поднялся на 9-е место в общем зачёте. Мы с Диланом (Тёнсом) уехали в отрыв с самого старта. Я чувствовал себя довольно хорошо. Надеялся сохранить относительную свежесть до финала. Финальный подъём - это 40 минут максимального приложения сил. К сожалению, Роглич догнал меня в финале и отодвинул на второе место, но я всё равно рад счастлив, как сегодня выступил, горжусь, что так хорошо отработал с командой.

Когда он промчался мимо меня, я испугался, что подхвачу простуду. В первый момент, честно, чуть не заплакал. Я говорил себе, что это была моя победа. Конечно, когда ты в 20 метрах от финиша, а мимо тебя проносится «самолёт», чувствуешь себя раздавленным. Но должен сказать, что в итоге это был хороший опыт быть впереди и бороться в финале».

Нил Стивенс, спортивный директор команды Bahrain – Victorious: «Раз с самого старта был подъём, мы понимали, что сразу начнутся атаки. Лучший способ контролировать ситуацию – отправить в отрыв Дилана и Джино. Когда стало понятно, что с Джейком, который поднялся на 9-ю позицию в общем зачёте, всё в порядке, мы сосредоточились на борьбе за этап с Джино. На финише его обошёл лучший горняк из группы, находящийся сейчас в великолепной форме. Должен признать, когда Джино атаковал за 5 км до финиша, я не думал, что у него есть шанс выиграть этап. Мы старались поддержать его как можно больше, давали советы из технички. Он невероятно отработал и проиграл только на последних 20 метрах. Фантастические усилия Джино и ребят. Каждый день мы боролись не только за генеральную классификацию, но и за результат на этапе».

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe): «Очень рад третьему месту, а также очень горжусь всей командой. Мы очень сильно провели гонку, у меня была великолепная поддержка. Я хорошо чувствовал себя у подножия подъёма. На последних двух километрах я атаковал, но Роглич смог удержаться. К сожалению, в спринте он был свежее, но для меня это третье место как победа».

Александр Власов (Astana-Premier Tech): « В целом, я доволен тем, как проехал сегодня и тем, что сумел защитить свою белую майку. Это был трудный и быстрый день в горах, так что нужно было сделать максимум возможного, чтобы остаться впереди и бороться за хорошие позиции. Мы начали последнийподъем на очень высокой скорости, и затем, где-то за пять километров до финиша темп гонки увеличился еще больше.

Не могу сказать, что подобного рода быстрые подъемы хорошо мне подходят, но у меня была отличная поддержка команды, и мне удалось держаться впереди под защитой товарищей. В финале я выложился на 100%. Я попробовал последовать за Рогличем, но его темп был слишком высок для меня. Тем не менее, мне удалось финишировать рядом. Что ж, теперь я на третьем месте в общем зачете и все еще в белой майке. Завтра нас ждет еще один трудный день в горах, так что нужно продолжать сохранять максимальную концентрацию и бороться в этой гонке до самого конца».