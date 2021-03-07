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Хет-трик Приможа Роглича на велогонке Париж-Ницца-2021

Примож Роглич – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2021

 

 

  Примож Роглич сделал хет-трик, после двух побед на 4-м и 6-м этапах выиграл 7-й этап велогонки Париж-Ницца-2021. Перед финальным днём «Дороги к солнцу» 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma увеличил своё преимущество в общем зачёте с 41 до 52 секунд над ближайшим соперником Максимилианом Шахманом (Bora-hansgrohe).

 

  На королевском горном этапе Париж-Ницца-2021, маршрут которого был изменён, Примож Роглич нокаутировал своих соперников, атаковав за 1 км до финиша на подъёме Кольмиан. На ускорение словенского гонщика сразу ответил победитель Париж-Ницца-2020 Максимилиан Шахман.

 

  Оба гонщика создали просвет над просеявшейся группой претендентов, но когда их добрали Тиш Бенот (DSM), Александр Власов (Astana-Premier Tech) и Лукас Хэмильтон (BikeExchange), Роглич вновь атаковал за 250 м до финиша.

 

  За 20 м до финиша Примож Роглич обошёл единственного оставшегося от отрыва дня 24-летнего швейцарского гонщика команды Bahrain – Victorious Джино Медера (Gino Mäder).

 

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

 

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

 

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

 

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Я сказал себе: «Почему бы нет?» Была возможность, я ей воспользовался. Весь этап был тяжёлым, особенно в начале. Короткий, но трудный этап. В конце было тяжело, но, к счастью, мне удалось первым пересечь финиш. Гонка ещё не окончена. Впереди снова короткий этап и новый вызов. Было супертрудно, завтра жду атак, мы снова должны сфокусироваться, чтобы привезти победу домой».

 

 

 

 

Photo @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

 

  Джино Медер (Bahrain – Victorious): «Сегодня был совершенно потрясающий для команды день. Джек Хейг поднялся на 9-е место в общем зачёте. Мы с Диланом (Тёнсом) уехали в отрыв с самого старта. Я чувствовал себя довольно хорошо. Надеялся сохранить относительную свежесть до финала. Финальный подъём -  это 40 минут максимального приложения сил. К сожалению, Роглич догнал меня в финале и отодвинул на второе место, но я всё равно рад счастлив, как сегодня выступил, горжусь, что так хорошо отработал с командой.

 

  Когда он промчался мимо меня, я испугался, что подхвачу простуду. В первый момент, честно, чуть не заплакал. Я говорил себе, что это была моя победа. Конечно, когда ты в 20 метрах от финиша, а мимо тебя проносится «самолёт», чувствуешь себя раздавленным. Но должен сказать, что в итоге это был хороший опыт быть впереди и бороться в финале».

 

  Нил Стивенс, спортивный директор команды Bahrain – Victorious: «Раз с самого старта был подъём, мы понимали, что сразу начнутся атаки. Лучший способ контролировать ситуацию – отправить в отрыв Дилана и Джино. Когда стало понятно, что с Джейком, который поднялся на 9-ю позицию в общем зачёте, всё в порядке, мы сосредоточились на борьбе за этап с Джино. На финише его обошёл лучший горняк из группы, находящийся сейчас в великолепной форме.  Должен признать, когда Джино атаковал за 5 км до финиша, я не думал, что у него есть шанс выиграть этап. Мы старались поддержать его как можно больше, давали советы из технички. Он невероятно отработал и проиграл только на последних 20 метрах. Фантастические усилия Джино и ребят. Каждый день мы боролись не только за генеральную классификацию, но и за результат на этапе».

 

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe): «Очень рад третьему месту, а также очень горжусь всей командой. Мы очень сильно провели гонку, у меня была великолепная поддержка. Я хорошо чувствовал себя у подножия подъёма. На последних двух километрах я атаковал, но Роглич смог удержаться. К сожалению, в спринте он был свежее, но для меня это третье место как победа».

 

  Александр Власов (Astana-Premier Tech): « В целом, я доволен тем, как проехал сегодня и тем, что сумел защитить свою белую майку. Это был трудный и быстрый день в горах, так что нужно было сделать максимум возможного, чтобы остаться впереди и бороться за хорошие позиции. Мы начали последнийподъем на очень высокой скорости, и затем, где-то за пять километров до финиша темп гонки увеличился еще больше.

 

  Не могу сказать, что подобного рода быстрые подъемы хорошо мне подходят, но у меня была отличная поддержка команды, и мне удалось держаться впереди под защитой товарищей. В финале я выложился на 100%. Я попробовал последовать за Рогличем, но его темп был слишком высок для меня. Тем не менее, мне удалось финишировать рядом. Что ж, теперь я на третьем месте в общем зачете и все еще в белой майке. Завтра нас ждет еще один трудный день в горах, так что нужно продолжать сохранять максимальную концентрацию и бороться в этой гонке до самого конца».

 

Результаты 7 этапа Париж-Ницца-2021

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Париж - Ницца Paris-Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • flugegeheimen
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 4 (14)
    flugegeheimen-Фото
    Много кто угадал победителя Тур де Франс и особенно Джиро 2020?
  • flugegeheimen
    Париж-Ницца-2021. Этап 7 (15)
    flugegeheimen-Фото
    Бора какая-то разобранная в этом году.
  • Адриен
    Бывший врач велокоманды Sky пр ... (8)
    Адриен-Фото

    Вообще, на мой взгляд, следует установить некий срок давности по подобным делам. Ну что это - почти шесть лет прошло и вбрасывается вот такое "топливо" для скандала. Этакий "привет" из прошлого, причем из далекого. Всё надо решать по горячим следам. Выиграл - взяли анализы - поймали - вот тут ничего не поделаешь, отвечай по правилам и законам. А когда прошла уже целая эпоха - по меркам спортивной карьеры - чего кулаками, правилами и кодексами размахивать ? Поезд ушел, всё изменилось, поменялось, утекло. И победы вписаны в летописи. Так что же, переписывать? Но ведь если всё пойдет по "честному" - так ВСЕХ чемпионов когда-нибудь сбросят с пьедестала, наука на месте не стоит , обязательно дойдут то того, что научатся выявлять кто, что и когда раньше применял... Поэтому, доктора конечно следует наказать - если есть веские доказательства - всё же должностное лицо и т.п. А спортсменов трогать не стоит, не нужно, побеждали, проигрывали, РАДОВАЛИ и огорчали нас, какие были эмоции, переживания, и на всём этом - крест, всё впустую? Я не согласен.

  • GTX
    Париж-Ницца-2021. Этап 7 (15)
    GTX-Фото
    Цитата: Sezar
    Роглич силен, но на этой гонке ему противостоит 3 эшелон. Как у них не выигрывать? В Италии едут ребята посерьезней и какая-то интрига все-таки есть. А здесь Роглич на длинной горе привез меньше минуты даже ажидуаровскому Аврелию. То есть вообще не вспотел.
    Ну Шахман то точно не 3 эшелон, может не в форме просто ибо в прошлом году на финишных торчках Страны басков обьежал и Погачара и остальную компанию
  • SportSpirit
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 4 (14)
    SportSpirit-Фото

    Кроме Тадея и Ваута, меня в очередной раз на этой TA удивил мощный финишер Игита! acute 

     

    Имхо, один из гонщиков будущего, если ему не предусмотрена "асфальтовая карма". 

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 4 (14)
    RVL-Фото

    Не соглашусь.вы просто поставьте деньги на исходы в вело, футболе...ну или теннисе, что бы сопоставимее было. По вашим личным ощущениям. Деньги вам подскажут;)
    Ну или где вы больше профи в вело, футболе, или вставках

  • Sezar
    Париж-Ницца-2021. Этап 7 (15)
    Sezar-Фото

    Роглич силен, но на этой гонке ему противостоит 3 эшелон. Как у них не выигрывать? В Италии едут ребята посерьезней и какая-то интрига все-таки есть. А здесь Роглич на длинной горе привез меньше минуты даже ажидуаровскому Аврелию. То есть вообще не вспотел.

  • kabachok
    Бывший врач велокоманды Sky пр ... (8)
    kabachok-Фото

    внезапно, ага.

  • Sezar
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 4 (14)
    Sezar-Фото

    Миссия выполнена, Тадей молодец.

    Ван Арт и Алмейда красавцы, при везении могут когда- нибудь выиграть ГТ (Вуэльта, может даже Джиро). Иейтс показал, что могет, если без сливов. Все остальные-ниже ожиданий.

  • BlAr
    Париж-Ницца-2021. Этап 7 (15)
    BlAr-Фото
    Думаю, ему как минимум обидно ехать в отрыве, в том числе сольном, почти всю гонку, и дать себя обогнать на последней сотне метров!
    Не являюсь знатоком велосипедной этики, но считаю победу Роглича на этапе абсолютно нормальной. Если бы он обогнал ради бонуса своего товарища по команде - были бы вопросы. А так - почему нет?

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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