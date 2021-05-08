Тадей Погачар не поедет Критериум Дофине-2021

Перед Тур де Франс-2021 Тадей Погачар стартует на Туре Словении

Тадей Погачар (Tadej Pogačar), завершивший первую часть сезон победой на Монументе Льеж-Бастонь-Льеж-2021, после отдыха начнёт подготовку к Тур де Франс-2021.

Photo A.S.O./Aurélien Vialatte

22-летний словенский велогонщик будет защищать свой титул. Но, как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство команды UAE Team Emirates не будет включать в его календарь Критериум Дофине-2021 (Criterium du Dauphine), который пройдёт с 30 мая по 6 июня. После тренировочного лагеря на высоте Тадей Погачар примет участие в Туре Словении (9 – 13 июня) и чемпионате Словении (17 – 20 июня).

О планах на июнь словенский велогонщик намекнул после победы на Льеж-Бастонь-Льеж-2021, когда сказал, что его следующей целью является Тур Словении: «Я трижды принимал в нём участие, и никогда не был на подиуме».

Соотечественник Тадея Погачара и один из его главных соперников в борьбе за титул на Тур де Франс Примож Роглич (Jumbo-Visma) также не собирается участвовать в Критериуме Дофине-2021. Он недавно объявил, что после Льеж-Бастонь-Льеж не будет принимать участие в гонках до старта Тур де Франс-2021.