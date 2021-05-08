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Тадей Погачар не поедет Критериум Дофине-2021

Перед Тур де Франс-2021 Тадей Погачар стартует на Туре Словении

 

  Тадей Погачар (Tadej Pogačar), завершивший первую часть сезон победой на Монументе Льеж-Бастонь-Льеж-2021, после отдыха начнёт подготовку к Тур де Франс-2021.

 

 

Тадей Погачар не поедет Критериум Дофине-2021

Photo A.S.O./Aurélien Vialatte

 

  22-летний словенский велогонщик  будет защищать свой титул. Но, как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство команды UAE Team Emirates не будет включать в его календарь Критериум Дофине-2021 (Criterium du Dauphine), который пройдёт с 30 мая по 6 июня. После тренировочного лагеря на высоте Тадей Погачар примет участие в Туре Словении (9 – 13 июня) и чемпионате Словении (17 – 20 июня).

 

  О планах на июнь словенский велогонщик намекнул после победы на Льеж-Бастонь-Льеж-2021, когда сказал, что его следующей целью является Тур Словении: «Я трижды принимал в нём участие, и никогда не был на подиуме».

 

  Соотечественник Тадея Погачара и один из его главных соперников в борьбе за титул на Тур де Франс Примож Роглич (Jumbo-Visma) также не собирается участвовать в Критериуме Дофине-2021. Он недавно объявил, что после Льеж-Бастонь-Льеж не будет принимать участие в гонках до старта Тур де Франс-2021.

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Kobe Goossens (Lotto Soudal)

Sebastien Grignard (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

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