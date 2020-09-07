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Цель команда Jumbo-Visma - борьба за победу на Тур де Франс-2020

Ваут Ван Арт не ставит целью борьбу за зелёную майку

 

 

  Первоначально команда Jumbo-Visma планировала стартовать на Тур де Франс-2020 с тремя капитанами. Но Стевен Крёйсвейк был вынужден отказаться от участия из-за травмы. А чемпион Словении Примож Роглич, который также упал во время Критериума Дофине, подтвердил, что примет участие в Тур де Франс-2020, лишь незадолго до старта 1-го этапа.    

 

 

 

  Джордж Беннетт, Сепп Кусс и Роберт Гесинк  будут в горах помогать двум лидерам Jumbo-Visma  – Приможу Рогличу и Тому Дюмулину, в борьбе за жёлтую майку лидера. Капитаны могут рассчитывать также на поддержку Тони Мартина, Амунда Янсена и Ваута ван Арта. 25-летний бельгийский гонщик Ваун ван Арт поедет Тур де Франс второй раз в карьере. На пресс-конференции перед стартом Тур де Франс-2020 подчеркнул, что не будет бороться за зелёную майку и этапы, а сосредоточится на помощи команде в борьбе за победу в общем зачёте.

 

  Примож Роглич: «Когда Том был моим соперником, я старался у него учиться, потому что в те годы он был впереди меня. Я рад, что могу выйти на старт Тур де Франс после падения. К сожалению, падения – часть нашего спорта. К счастью. Я восстановился и чувствую, что готов. В конце концов, победит сильнейший. Приятно, что в команде есть такой сильный гонщик как Том. Вместе мы постараемся сделать всё, что в наших силах».

 

  Том Дюмулин: «До того, как начал выступать с Приможем, думал, что он слишком фокусируется на себе. Но мнение поменялось, когда я узнал его лучше. Он очень хороший парень, сконцентрированный на том, чтобы выступать как можно лучше.

 

  Чувствую себя хорошо, доволен тем, как проехал Критериум Дофине и Тур де л’Эн. Я нуждался в этих гонках, чтобы набрать форму. Нас ждёт борьба нескольких гонщиков и команд. Мы должны сделать всё, чтобы быть лучшими. Конечно, без Стевена Крёйсвейка, который мог бы стать одним из сильнейших в гонке, всё будет по-другому. Из-за его отсутствия нам придётся немного поменять тактику. Теперь Примож или я будем бороться за генеральную классификацию. Наша цель – быть близко к подиуму на последней неделе Тур де Франс-2020».

 

Photo (c) A.S.O./Thomas Maheux

 

  Ваут ван Арт: «Если говорить о личных целях, ничего не изменилось. Я не поеду за победами на этапах или чем-то ещё. Борьба за зелёную майку – не такая задача, которую можно легко решить между прочим, помимо других целей. У нас одна задача – жёлтая майка в Париже. Ехать за зелёной, бороться на промежуточных спринтах и финишах за очки будет невозможно. Это не входит в наши планы. В будущем я хочу за неё побороться. Но я ещё молод, и сейчас это не моя цель.

 

  Мы много работали, чтобы набрать лучшую форму. На прошедших неделях я показывал высокие результаты, но когда мы обсуждали роли в команде, я полностью согласился со своей. Это единственная цель для меня, и меня это устраивает. Я подхожу к роли помощника с той же мотивацией, с какой сам стараюсь бороться за победы. Не вижу никакой проблемы (в роли помощника)».

 

  На вопрос о том, считает ли себя спринтером или горняком, Ваут ван Арт ответил: «Я где-то посередине. Я хорошо проехал Критериум Дофине и гонки до этого. Могу держаться какое-то время, могу выдать спринт в борьбе за этап, но на Тур де Франс я приехал не для этого».

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma Примож Роглич Primoz Roglic Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020: Гороховая м ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото
    Французы в последние годы берут горох и надо отдать им должное за это. Так что кто то из ОПРОСника выше или же колумбийцы. Но есть и джокер - и это Погачар (поСтавлю на него)
  • Адриен
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (11)
    Адриен-Фото
    Был когда-то. Видел собор в парке. Помню, погнувшийся крест на самой высокой маковке, экскурсовод рассказал, что это последствие сокрушительного землетрясения начала века... Красивый, ДУШЕВНЫЙ город...
  • Александра
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (11)
    Александра-Фото

    Неужели Тур? Неужели дождались?!

  • Earl57
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (1)
    Earl57-Фото

    Бельгийцев прямо злой рок преследует. Еще один молодой бельгийский гонщик сделал кульбит в овраг и его увезла скорая. Младший брат Лоренса Де Плюса не выдерживал темпа Кампенарса, который в итоге типа командную гонку отработал впереди без смен.

    Но даже один Каменартс, который еще был вынужден дожидаться постоянно выпадавшего Яспера Де Плюса, был сильнее мужской команды Украины . Даже не знаю, что печальнее.

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Красавица Ницца!

     

    Я дам банальный прогноз: будет спринтерский финиш, который выиграет Ваут ван Арт.

  • Arciv
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (11)
    Arciv-Фото
    Что там Роглич,выходит?
  • wintermute
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (11)
    wintermute-Фото
    Эх, сколько километров набегано по утрам по Английскому променаду

    Ностальгия :)
  • levonardo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (11)
    levonardo-Фото
    Отпускать конечно не будут, но шанс уехать есть)
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020: Гороховая м ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Что касается гороха, то к трио французских победителей последних лет, я бы добавила колумбийцев. Тот же Кинтана или горная тройка из EF, Игита уже доказал, что может выигрывать горные этапы в конце ГТ, Мартинес - в топе загадок Тура. 

     

    Предположу, что борьба за горох будет интересней, чем за green jersey)

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    Никольский храм очень красив. Интересно, что автобусная остановка возле него называется ЦАРЕВИЧ. Когда там был, за вход пришлось заплатить... Но сейчас, говорят, плата отменена. Чем-то напомнил мне Вознесенский собор в Алма-Ате...
    Вы с Алматы? Красивый город, Превосходный собор в парке 28 панфиловцев, построенный строителем Зенковым. Отличительной чертой этого деревянного строения является то, что оно было возведено по уникальной старинной технологии – практически без гвоздей. Пятиглавый и трехпридельный собор с пристроенной колокольней вошел в восьмерку самых высоких зданий мира, полностью возведенных из дерева. Раньше в советское время собор использовался как государственный музей. Теперь там идут богослужения.

    Отрыв не отпустят. На кону желтая майка лидера. Лишь бы не было завала на раскате. Генеральщики будут лезть в первые ряды.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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