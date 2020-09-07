Цель команда Jumbo-Visma - борьба за победу на Тур де Франс-2020

Ваут Ван Арт не ставит целью борьбу за зелёную майку

Первоначально команда Jumbo-Visma планировала стартовать на Тур де Франс-2020 с тремя капитанами. Но Стевен Крёйсвейк был вынужден отказаться от участия из-за травмы. А чемпион Словении Примож Роглич, который также упал во время Критериума Дофине, подтвердил, что примет участие в Тур де Франс-2020, лишь незадолго до старта 1-го этапа.

Джордж Беннетт, Сепп Кусс и Роберт Гесинк будут в горах помогать двум лидерам Jumbo-Visma – Приможу Рогличу и Тому Дюмулину, в борьбе за жёлтую майку лидера. Капитаны могут рассчитывать также на поддержку Тони Мартина, Амунда Янсена и Ваута ван Арта. 25-летний бельгийский гонщик Ваун ван Арт поедет Тур де Франс второй раз в карьере. На пресс-конференции перед стартом Тур де Франс-2020 подчеркнул, что не будет бороться за зелёную майку и этапы, а сосредоточится на помощи команде в борьбе за победу в общем зачёте.

Примож Роглич: «Когда Том был моим соперником, я старался у него учиться, потому что в те годы он был впереди меня. Я рад, что могу выйти на старт Тур де Франс после падения. К сожалению, падения – часть нашего спорта. К счастью. Я восстановился и чувствую, что готов. В конце концов, победит сильнейший. Приятно, что в команде есть такой сильный гонщик как Том. Вместе мы постараемся сделать всё, что в наших силах».

Том Дюмулин: «До того, как начал выступать с Приможем, думал, что он слишком фокусируется на себе. Но мнение поменялось, когда я узнал его лучше. Он очень хороший парень, сконцентрированный на том, чтобы выступать как можно лучше.

Чувствую себя хорошо, доволен тем, как проехал Критериум Дофине и Тур де л’Эн. Я нуждался в этих гонках, чтобы набрать форму. Нас ждёт борьба нескольких гонщиков и команд. Мы должны сделать всё, чтобы быть лучшими. Конечно, без Стевена Крёйсвейка, который мог бы стать одним из сильнейших в гонке, всё будет по-другому. Из-за его отсутствия нам придётся немного поменять тактику. Теперь Примож или я будем бороться за генеральную классификацию. Наша цель – быть близко к подиуму на последней неделе Тур де Франс-2020».

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Ваут ван Арт: «Если говорить о личных целях, ничего не изменилось. Я не поеду за победами на этапах или чем-то ещё. Борьба за зелёную майку – не такая задача, которую можно легко решить между прочим, помимо других целей. У нас одна задача – жёлтая майка в Париже. Ехать за зелёной, бороться на промежуточных спринтах и финишах за очки будет невозможно. Это не входит в наши планы. В будущем я хочу за неё побороться. Но я ещё молод, и сейчас это не моя цель.

Мы много работали, чтобы набрать лучшую форму. На прошедших неделях я показывал высокие результаты, но когда мы обсуждали роли в команде, я полностью согласился со своей. Это единственная цель для меня, и меня это устраивает. Я подхожу к роли помощника с той же мотивацией, с какой сам стараюсь бороться за победы. Не вижу никакой проблемы (в роли помощника)».

На вопрос о том, считает ли себя спринтером или горняком, Ваут ван Арт ответил: «Я где-то посередине. Я хорошо проехал Критериум Дофине и гонки до этого. Могу держаться какое-то время, могу выдать спринт в борьбе за этап, но на Тур де Франс я приехал не для этого».