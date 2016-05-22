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Примож Роглич и спортивный директор команды Jumbo-Visma о 8-м этапе велогонки Париж-Ницца-2021

Примож Роглич: «Надо извлечь урок из после Париж-Ниццы-2021 и ставить новые цели»

 

 

  Примож Роглич, надевший майку лидера велогонки Париж-Ницца-2021 после победы на 3-м этапе, потерял её в финальный день гонки. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma после двух падений не смог догнать пелотон и в итоге закончил гонку на 15-м месте в генеральной классификации.

 

  После финиша Примож Роглич рассказал, что во время первого падения вывихнул левое  плечо, а потом упал ещё раз. Спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирман (Grischa Niermann) признал, что  спортивные директора команды не справились с работой и не заметили второго падения Роглича, который застрял за группой выпавших гонщиков и техничками. Нирман подчеркнул, что  команда «винит только себя», и уверен, что Примож Роглич станет ещё сильнее психологически после случившегося.

 

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

 

  Примож Роглич: «Не на такой этап я надеялся. Сегодня сделал ошибки. Когда упал в первый раз, вывихнул левое плечо, а потом упал ещё раз… Боролся изо всех сил до финиша, выложился полностью. Я разочарован, но это часть спорта. Думал только о том, как выжать всё, на что способно тело. Это было главным. Боролся до конца.  

 

  Но я также вынес положительный опыт из такого начала сезона. Конечно, мы запомним эти моменты. Надо извлечь урок из этого выпуска Париж-Ниццы и планировать достижение следующих целей.  

 

  Скажем так, могло быть намного хуже. К счастью, буду в порядке через пару дней или неделю. Прежде всего, отдохну, потом, надеюсь подготовиться к следующим гонкам. До Тура Страны Басков три недели, а затем две недели до классик. Впереди много вызовов».

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сегодня у нас был плохой день. После того, как Примож упал на первом спуске, он быстро вернулся. Когда он снова поскользнулся на том же самом спуске, на последнем повороте у реки,  у него соскочила цепь. Он потерял время, пока её поправлял, и оказался с выпадающими из пелотона гонщиками. Никто его не заметил, комиссары гонки его не увидели, иначе могли бы дать ему проехать. Очень жаль.  Он находился в двадцати метрах от пелотона, но потом начал отставать всё больше и больше.

 

  Мы можем винить только себя. Мы не справились сегодня. Думаю, в первый раз пелотон ждал, всё было честно. Во второй раз ждать не стали, но это жизнь, это велоспорт. Нам некого винить.Возможно, не все заметили, что он упал. Может, мы бы поступили точно так же, если бы шли на второй или третьей позиции. Мы сами виноваты, что не смогли вернуть его в пелотон, и все остальные обстоятельства были не в нашу пользу. Но мы будем двигаться дальше.

 

  Думаю, Примож психологически очень сильный, и после случившегося станет ещё сильнее. Он уже это доказывал. Сейчас досадно, но мы выиграли три этапа и зелёную майку. Конечно, мы приехали за победой в генеральной классификации, но теперь надо смотреть вперёд, двигаться к следующим гонкам».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Париж - Ницца Paris-Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Юра

    GTX

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 22.05.2016

    90 км с вывихом плеча и ободранной задницей - боец. п.с. Как это не Мовистар темп в группе взвинтил, когда у кого то проблемы)

  2. Имя: krbynkv

    krbynkv

    Вчера, 23:01 | Регистрация: 11.03.2021

    Настоящий кремень! Достоен восхищения и уважения. Зел?ная майка едва ли удовлетворит и половину амбиций. Надеюсь, он покажет себя в Туре Басков. И, верю, что достойно примет сегодняшнюю неудачу.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (32)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот и с Рогличем никто сегодня в поддавки не играл.
    Выражаясь вашим языком - "никто не собирался дарить ему победу".
    Поддавкам не место в спорте.

    И Что не так с победой Шахмана?
    Вполне Заслуженная победа.
    И очень даже интересно.

  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (32)
    VeloVelo-Фото

    Да уж, Загадка.

  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    M-07-Фото

    Какой этап, браво ван дер Пул, какие он потрясающие гонки выдаёт, не могу им не восхищаться. Погачар впечатляет, может и на классики замахнуться.

  • BaTman
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    BaTman-Фото
    Погачар очень силён, пока выглядит непобедимым. Берналь, просто тень по сравнению с ним.
  • Joe
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    Joe-Фото
    Цитата: Freejazz
    Что там делает Газпром-Русвело?
    . Выступают как могут . Единственная российская команда на этом уровне. даже если нет результата, ее цель - ориентир для юношей и юниоров России. Другого велоспорта на шоссе в России сейчас нет и в ближайшем будущем не предвидится в любом случае
  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    МВДП или же ВВА, а может Погачар, а ну ещё Алафилипп....больше некому)) не дано, не положено. 

    Цитата: Sezar
    Вот это холмистый этап! На таком можно решить судьбу целого грантура

    Я же говорил ещё в превью, что 5-й этап смотрится почти наилучше по профилю на этой ТА. И да, согласен, один (как минимум) такой этап должен быть всегда и на каждом ГТ сезона.

     

    P.S.

    На Роглича было тяжело сегодня смотреть cray по человеческуи и по спортивному очень жаль. Надеюсь Примо не сломается и переживёт эти удары, но есле такое случится на ТдФ (не дай Бог), тогда мне станет определённо страшно за его судьбу и карьеру.

  • krbynkv
    Примож Роглич и спортивный дир ... (2)
    krbynkv-Фото
    Настоящий кремень! Достоен восхищения и уважения. Зел?ная майка едва ли удовлетворит и половину амбиций. Надеюсь, он покажет себя в Туре Басков. И, верю, что достойно примет сегодняшнюю неудачу.
  • GTX
    Примож Роглич и спортивный дир ... (2)
    GTX-Фото
    90 км с вывихом плеча и ободранной задницей - боец. п.с. Как это не Мовистар темп в группе взвинтил, когда у кого то проблемы)
  • krbynkv
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    krbynkv-Фото
    Красивый пьедестал сегодня. Желаю МВДП каким-то боком взойти повыше в ГК.
  • Серафим
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (32)
    Серафим-Фото
    Кстати, сегодня Прощеное Воскресенье и Бог прощает нам все вольные и невольные наши шалости и мелкие злодейства (с). Не думаю, что Бог злопамятен и именно сегодня решил отомстить Рогличу за его выигрыш (якобы несправедливый) на предыдущем этапе. Вообще-то это спорт и смысл спорта - выигрывать всеми законными , не преступающими правила способами.
    И я тоже прошу прощения у всех, кого мог обидеть вольно или невольно своим словом или даже мыслями.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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