Примож Роглич и спортивный директор команды Jumbo-Visma о 8-м этапе велогонки Париж-Ницца-2021

Примож Роглич: «Надо извлечь урок из после Париж-Ниццы-2021 и ставить новые цели»

Примож Роглич, надевший майку лидера велогонки Париж-Ницца-2021 после победы на 3-м этапе, потерял её в финальный день гонки. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma после двух падений не смог догнать пелотон и в итоге закончил гонку на 15-м месте в генеральной классификации.

После финиша Примож Роглич рассказал, что во время первого падения вывихнул левое плечо, а потом упал ещё раз. Спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирман (Grischa Niermann) признал, что спортивные директора команды не справились с работой и не заметили второго падения Роглича, который застрял за группой выпавших гонщиков и техничками. Нирман подчеркнул, что команда «винит только себя», и уверен, что Примож Роглич станет ещё сильнее психологически после случившегося.

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Примож Роглич: «Не на такой этап я надеялся. Сегодня сделал ошибки. Когда упал в первый раз, вывихнул левое плечо, а потом упал ещё раз… Боролся изо всех сил до финиша, выложился полностью. Я разочарован, но это часть спорта. Думал только о том, как выжать всё, на что способно тело. Это было главным. Боролся до конца.

Но я также вынес положительный опыт из такого начала сезона. Конечно, мы запомним эти моменты. Надо извлечь урок из этого выпуска Париж-Ниццы и планировать достижение следующих целей.

Скажем так, могло быть намного хуже. К счастью, буду в порядке через пару дней или неделю. Прежде всего, отдохну, потом, надеюсь подготовиться к следующим гонкам. До Тура Страны Басков три недели, а затем две недели до классик. Впереди много вызовов».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сегодня у нас был плохой день. После того, как Примож упал на первом спуске, он быстро вернулся. Когда он снова поскользнулся на том же самом спуске, на последнем повороте у реки, у него соскочила цепь. Он потерял время, пока её поправлял, и оказался с выпадающими из пелотона гонщиками. Никто его не заметил, комиссары гонки его не увидели, иначе могли бы дать ему проехать. Очень жаль. Он находился в двадцати метрах от пелотона, но потом начал отставать всё больше и больше.

Мы можем винить только себя. Мы не справились сегодня. Думаю, в первый раз пелотон ждал, всё было честно. Во второй раз ждать не стали, но это жизнь, это велоспорт. Нам некого винить.Возможно, не все заметили, что он упал. Может, мы бы поступили точно так же, если бы шли на второй или третьей позиции. Мы сами виноваты, что не смогли вернуть его в пелотон, и все остальные обстоятельства были не в нашу пользу. Но мы будем двигаться дальше.

Думаю, Примож психологически очень сильный, и после случившегося станет ещё сильнее. Он уже это доказывал. Сейчас досадно, но мы выиграли три этапа и зелёную майку. Конечно, мы приехали за победой в генеральной классификации, но теперь надо смотреть вперёд, двигаться к следующим гонкам».