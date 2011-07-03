Фабио Ару и Тадей Погачар – капитаны команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2020

Состав велокоманды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2020

Велокоманда UAE Team Emirates объявила состав на Тур де Франс-2020. 30-летний итальянский гонщик Фабио Ару разделит капитанские полномочия с 21-летним словенским гонщиком Тадеем Погачаром.

Состав велокоманды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2020

Фабио Ару стартует на французском Гранд-туре в четвёртый раз в карьере, его лучшим результатом в генеральной классификации Тур де Франс было 5-е место в 2017 году. Тадей Погачар дебютирует на Тур де Франс, и это будет только его второй Гранд-тур в карьере. Впервые проехав в прошлом году Вуэльту Испании, словенский гонщик занял на испанском Гранд-туре 3-е место в общем зачёте.

Помогать двум капитанам будет трио горняков – 27-летний итальянский гонщик Давиде Формоло, 28-летний словенский гонщик Ян Поланц и 31-летний испанский гонщик Давиде де ла Крус. 33-летний норвежский гонщик Александр Кристофф поборется за победу в спринтах, а дорожный капитан, 36-летний итальянский гонщик Марко Маркато, и 31-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген будут помогать на равнинных дорогах.

Аллан Пейпер, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Мы уверены, что собрали лучший из возможных состав на Тур де Франс-2020, чтобы помочь нашим лидерам Тадею Погачару и Фабио Ару в борьбе за генеральную классификацию.

Александр Кристофф получит шанс в спринтах, но он также готов сменить роль и поддержать в случае необходимости наших генеральщиков. Мы мотивированы и с волнением ждём старта Тур де Франс в этом году».

Тадей Погачар: «Я немного нервничаю, но больше с радостным волнением жду моего первого Тур де Франс. На Критериуме Дофине мы показали, что можем сделать как команда. Мы всю неделю выступали стабильно сильно – Формоло выиграл этап, Де ла Крус взял горную майку, а я был высоко в общем зачёте. Это была отличная подготовка к Тур де Франс, которая показала, на что мы способны. Понятно, что уровень Тур – гонка более высокого уровня, но мы уверены, что если всё пойдёт хорошо, сможем сделать что-то значительное».

Мачин Фернандес, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «В этом году Тур де Франс для всех жизненно важен. После остановки и перепланировки сезона значимость Тура выросла для гонщиков, команд, спонсоров и организаторов. У нас было несколько подводящих к Туру гонок, где нам удалось одержать несколько побед в этот подготовительный период.

На Тур де Франс-2020 мы собрали хорошо сбалансированную команду. На Фабио Ару будет лежать ответственность капитана, эти полномочия он разделит с Тадеем Погачаром. Тадей поедет гонку день за днём. Хотя мы в нём очень уверены, он поедет без сильного прессинга. Это его первый Тур де Франс, который принесёт ему большой опыт.

Поланц, Формоло, Де ла Крус наряду с лидерами – пятёрка гонщиков, которые отлично справляются с пересечённым рельефом. На равнинные этапы у нас есть Ланген, Кристофф и Маркато, которые к тому же усилят и помогут опытом в нервные моменты, возникающие на любом Тур де Франс.

Кристофф – универсальный гонщик, но у него будет возможность проявить себя в спринтах, начиная с 1-го этапа».

Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2020:

Tadej Pogacar, (Словения)

Fabio Aru, (Италия)

David De La Cruz , (Испания)

Davide Formolo, (Италия)

Alexander Kristoff, (Норвегия)

Vegard Stake Laengen, (Норвегия)

Marco Marcato, (Италия)

Jan Polanc, (Словения)