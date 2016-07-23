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Примож Роглич, Тадей Погачар, Ричи Порт о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Примож Роглич, Том Дюмулин, Ваут Ван Арт, Мигель Лопес, Ричи Порт, Сэм Беннетт о 18-м этапе Тур де Франс-2020

 

Примож Роглич, Тадей Погачар, Ричи Порт о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

 

 

  На 18-м этапе с набором высоты 5000 м и прохождением пяти категорийных подъёмов 30-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич удержал жёлтую майку лидера. Четвёрка лидеров генеральной классификации не изменилась. 21-летний велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар не смог на финише сократить отставание от жёлтой майки и продолжает проигрывать своему соотечественнику Рогличу 57 секунд. Колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес по итогам этапа сохранил 3-е место в общем зачёте.

 

 

  35-летний австралийский велогонщик команды Trek-Segafredo Ричи Порт выпал из группы жёлтой майки после прохождения вершины Плато де Глиер из-за прокола на отрезке, где не было асфальтового покрытия. Но Порту удалось  вернуться в группу Роглича за 10 км до финиша и удержать 4-ю позицию в общем зачёте. 

 

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Прошли два подряд тяжёлых дня. Но команда снова великолепно отработала. Да, ещё на один день меньше работать, ещё на день ближе к Парижу.

 

 Как всегда, надо было ехать на большой скорости и преодолевать множество подъёмов. Мы отлично справились. Не помню, что я сказал Тадею на спуске, уверен, что-то смешное. Всё в порядке, мы с ним прекрасно ладим. Я сосредоточен на своей гонке, потому что безопаснее всего пройти через всё, когда фокусируешься на том, что можешь сделать. Впереди коварные этапы. В разделке решится всё, но завтра ещё один день, когда нельзя терять концентрацию, потому что этап далеко не равнинный».

 

  Том Дюмулин (Jumbo-Visma): «Ваут (Ван Арт) невероятен. Он в одиночку смог сделать так, чтобы Ланда не набрал большого преимущества, и чтобы остальные не смогли рано атаковать. Многим генеральщикам было тяжело за ним усидеть. Потом, когда Погачар атаковал, Сепп остался помочь Приможу. Мы с Ваутом не смогли с ними удержаться, но нам удалось вернуться в финале, и тогда я решил развезти Ваута. Подумал, что Примож мог бы побороться за бонусы в спринте, но намного безопаснее было, чтобы Ваут забрал очки перед Погачаром. Ещё один день великолепной командной работы. Я с каждым днём чувствую себя всё лучше, с нетерпением жду разделку. Очень давно не выступал в этой дисциплине, но настроен себя показать».

 

  Ваут Ван Арт был оштрафован на 200 швейцарских франков, на 10 секунд в генеральной классификации, на 4 очка в классификации по очкам и на 4 очка в горной классификации по статье  2.12.007 - пункту 4.3: "Сидение" за техничкой".

 

  Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «Я был совершенно без сил. Такой трудный этап. Когда они атаковали на финальном подъёме, мне пришлось отпустить, потому что скорость была слишком высокой. Потом мне сказали продолжать бороться, потому что я должен был спринтовать за бонусные секунды. Вместе с Томом у нас получилось. В конце я мучился не зря. Для нас это был великолепный день. Когда нас четверо впереди, то гораздо легче отражать атаки».

Примож Роглич, Тадей Погачар, Ричи Порт о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «По профилю это был один из труднейших этапов. Было очень тяжело. Команда Jumbo-Visma великолепно отработала, весь этап контролировала ситуацию. Я попробовал на последнем подъёме, но уехать было невозможно. Нога у меня идёт не лучше, чем у остальных. В конце все приехали вместе. Я попытался спринтовать за третье место. День для команды прошёл хорошо, все снова много работали. Я благодарен команде и доволен своим выступлением.

 

Примож Роглич, Тадей Погачар, Ричи Порт о 18-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  Не помню, что мне сказал Примож… Думаю, мы оба радовались, что ничего не случилось на гравийном секторе, потому что там с большой долей вероятности можно было получить прокол. Я не знал, что Ричи Порт прокололся. Мы только поняли, что он выпал. Теперь я знаю, и рад, что он вернулся, потому что было бы жаль потерять место из-за неудачи. Я не так близко к жёлтой майке. Если у Приможа будет плохой день, возможно, у меня будет шанс… Но я просто надеюсь, что день пройдёт хорошо и я сохраню свою позицию в генеральной классификации».

 

  Мигель Анхель Лопес (Astana): «Тяжелый день, но я рад, что сумел провести его без проблем и финишировать вместе с сильнейшими гонщиками. Еще раз команда отлично отработала на меня, так что я смог сохранить немного энергии на последний, самый трудный подъем. Скорость нашей группы на этом подъеме была очень высокой, так что было практически невозможно что-либо предпринять.

 

  Гравийный участок был достаточно опасным, но я хорошо его преодолел. Я рад сохранить свою позицию в общем зачете и не потерять время по отношению к остальным. Что ж, еще одним этапом меньше и еще чуть ближе к Парижу. В субботу нас ждет очень сложная индивидуальная гонка, и, конечно же, я сделаю максимум возможного. Каждая «разделка» не похожа друг на друга, а индивидуальная гонка на 20-м этапе «Тур де Франс» в принципе отличается от любой другой гонки. Все что ты можешь сделать – это выложиться на 100%. Но, для начала нужно проехать завтрашний этап».

 

 

Примож Роглич, Тадей Погачар, Ричи Порт о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

 

Примож Роглич, Тадей Погачар, Ричи Порт о 18-м этапе Тур де Франс-2020

 

Примож Роглич, Тадей Погачар, Ричи Порт о 18-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  Ричи Порт (Trek-Segafredo): «Не мог поверить, что после прохождения такого трудного подъёма неудача настигла на вершине! Как только я сказал Киму, что у меня прокол, он ответил, чтобы я продолжал ехать. Я так и сделал. Знал, что будет быстрее заменить велосипед, чем колесо. Не уверен, как долго я ехал с проколотым колесом. Но помню, что на одном из поворотов едва удержал равновесие.

 

  Когда преследовал, не волновался. Из технички Ким говорил мне, сколько я проигрываю, и успокаивал. Я подумал, что у двух гонщиков Jumbo-Visma был свой интерес вернуться к Рогличу. Когда такие ребята как Том (Дюмулин) и Ваут  (Ван Арт)  едут с тобой, это ценно. Я знаю, что велоспорт – командный спорт, но приятно, когда кто-то из соперников протягивает руку помощи, чтобы вернуть тебя назад. Я очень им благодарен. Хорошо, когда в пелотоне есть друзья. Думаю, я сделал бы то же самое для них.

 

  Рад, что как команда, мы сохраняли спокойствие, быстро поменяли велосипед. Догонять было трудно, я даже не думал, что у меня получится. Но команда потрясающе работала, помогал мне всё время, и это меньшее, что я мог для них сделать.

 

  Я так хорошо чувствовал себя на Плато де Глиер, а это трудный подъём. Получилось так, будто бы у меня всё шло слишком легко, и нужна была какая-то драма. Хорошо, что этот день прошёл. Думаю, что я уже проехал свою разделку. Было трудно вернуться. Рад, что выжил и сохранил место в генеральной классификации. Теперь мы просто должны пройти через завтрашний этап».

 

  Аарон Фейрли (Aaron Fairley), механик команды Trek-Segafredo: «Мы проехали вершину и начали гравийный сектор. Не знаю, как далеко от Ричи мы в этот момент находились. Но, должно быть, он прокололся, проехав треть этого участка. По радио он сказал, что у него прокол, поэтому Ким (Андерсен, спортивный директор) сразу же попытался подъехать к нему, чтобы поменять велосипед. Мы сигналили, сказали жюри, что нам надо проехать. Мы пробились к нему. Он поменял велосипед. На тот момент он проигрывал группе уже 20 – 25 секунд».

 

  Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Было трудно, но я с самого старта знал, что этот этап очень важен. Мне надо было ехать за Саганом и опередить его на промежуточном спринте. Остальная часть этапа была не такой приятной. Мы оказались в большом отрыве, рад, что я взял несколько очков. Сейчас моё преимущество – 50 очков, которые обезопасят, если случится что-то неудачное. Благодаря тому, что я начал подъём, будучи в отрыве, смог ехать своей скоростью. Стараюсь не думать о том, как близко я к победе в классификации зелёной майки».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Сеп Кусс Sepp Kuss Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Айдын

    almaty1991

    Сегодня, 00:42 | Регистрация: 23.07.2016

    Когда преследовал, не волновался. Из технички Ким говорил мне, сколько я проигрываю, и успокаивал. Я подумал, что у двух гонщиков Jumbo-Visma был свой интерес вернуться к Рогличу. Когда такие ребята как Том (Дюмулин) и Ваут (Ван Арт) едут с тобой, это ценно. Я знаю, что велоспорт – командный спорт, но приятно, когда кто-то из соперников протягивает руку помощи, чтобы вернуть тебя назад. Я очень им благодарен. Хорошо, когда в пелотоне есть друзья. Думаю, я сделал бы то же самое для них.


    Уважение Порту. Вот ни на секунду не сомневаюсь, что он поступил бы аналогично. Этот тур он проехал выше всяких похвал. Многих элитных гонцов оставил позади себя. Не сдался. Что тут говорить, если бы не Лопес, то определенно это тот человек, которого я бы хотел видеть на подуиме. Но пусть сама гонка решит, кто же в итоге окажется на пьедестале. В любом случае, фарта ему от госпожи удачи, пусть хотя бы раз она ему улыбнется в его и так нелёгком пути.

  2. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 01:30 | Регистрация: 4.05.2019

    Присоединяюсь к комменту за ситуацию с Портом и его слова в адрес JV. Получился своеобразный этап дружбы в соревновательном режиме. 

     

    Ваут ван Арт: "Я был абсолютно без сил"... итак 18 этапов, финишируя впереди горняков и опережая спринтеров в спринтерских разборках) 

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Травяной велодром — это очень круто для маленького городка!
    Эх, пацанам какой кайф! )

    Жаль, что в моей юности не было такого.

  • SportSpirit
    Примож Роглич, Тадей Погачар, ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Присоединяюсь к комменту за ситуацию с Портом и его слова в адрес JV. Получился своеобразный этап дружбы в соревновательном режиме. 

     

    Ваут ван Арт: "Я был абсолютно без сил"... итак 18 этапов, финишируя впереди горняков и опережая спринтеров в спринтерских разборках) 

  • SportSpirit
    Михал Квятковски и Ричард Кара ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Радостно за обоих! 

     

    Квято снова при ноге после нескольких так себе сезонов. И такой шанс-подарок от судьбы за терпение! Видно, что Ричард - львиное сердце - сделал это искренне. В общем, редкие спортивные эмоции!  

  • almaty1991
    Примож Роглич, Тадей Погачар, ... (2)
    almaty1991-Фото

    Когда преследовал, не волновался. Из технички Ким говорил мне, сколько я проигрываю, и успокаивал. Я подумал, что у двух гонщиков Jumbo-Visma был свой интерес вернуться к Рогличу. Когда такие ребята как Том (Дюмулин) и Ваут (Ван Арт) едут с тобой, это ценно. Я знаю, что велоспорт – командный спорт, но приятно, когда кто-то из соперников протягивает руку помощи, чтобы вернуть тебя назад. Я очень им благодарен. Хорошо, когда в пелотоне есть друзья. Думаю, я сделал бы то же самое для них.


    Уважение Порту. Вот ни на секунду не сомневаюсь, что он поступил бы аналогично. Этот тур он проехал выше всяких похвал. Многих элитных гонцов оставил позади себя. Не сдался. Что тут говорить, если бы не Лопес, то определенно это тот человек, которого я бы хотел видеть на подуиме. Но пусть сама гонка решит, кто же в итоге окажется на пьедестале. В любом случае, фарта ему от госпожи удачи, пусть хотя бы раз она ему улыбнется в его и так нелёгком пути.

  • patar
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (18)
    patar-Фото
    я тоже. и рад, что он не здается, хоть и знает о поражении
  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    patar-Фото
    Красавчик)
  • ЧОРНЫЙ
    Михал Квятковски и Ричард Кара ... (5)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Ну вот! Двое в форме, остальные в раздрае...

  • Astanaforever
    Спортивный директор команды Ju ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: Адриен
    Интересно бы узнать детали. Что там с велосипедами Jumbo ? Небось скрупулезно искали мотор в велосипеде Роглича ?
    Нашли ???
    У него мотор в тазобедренном суставе)))
  • shulmeister
    Михал Квятковски и Ричард Кара ... (5)
    shulmeister-Фото

    Как же переживал за Карапаса, очень рад за него)

  • Arciv
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (40)
    Arciv-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Когда мы ещё увидим парный финиш, ещё и в обнимку, на горном то этапе! Запомним этот день 17.09.20. friends
    Карапаз всегда нравился, не выскочка, не фраер, ещё и СПАСает ИНЭОС на этом Туре. Да не взял этап вчера и сегодня отдал Квято (наверное пересилил себя и по справделивости "вознаградил" комрада по команде). Очень хочу, чтобы Ричард удержал гороховую майку больше чем на 1 день, но разрыв с Погачаром и тем же Рогличем очень малый, нужно будет Барабасу постараться на 20-м этапе.
    Карапас реально крут! Ему надо начало этапа отдохнуть,а в гору дернуть на полную!

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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