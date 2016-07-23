Примож Роглич, Тадей Погачар, Ричи Порт о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Примож Роглич, Том Дюмулин, Ваут Ван Арт, Мигель Лопес, Ричи Порт, Сэм Беннетт о 18-м этапе Тур де Франс-2020

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

На 18-м этапе с набором высоты 5000 м и прохождением пяти категорийных подъёмов 30-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич удержал жёлтую майку лидера. Четвёрка лидеров генеральной классификации не изменилась. 21-летний велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар не смог на финише сократить отставание от жёлтой майки и продолжает проигрывать своему соотечественнику Рогличу 57 секунд. Колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес по итогам этапа сохранил 3-е место в общем зачёте.

35-летний австралийский велогонщик команды Trek-Segafredo Ричи Порт выпал из группы жёлтой майки после прохождения вершины Плато де Глиер из-за прокола на отрезке, где не было асфальтового покрытия. Но Порту удалось вернуться в группу Роглича за 10 км до финиша и удержать 4-ю позицию в общем зачёте.

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Прошли два подряд тяжёлых дня. Но команда снова великолепно отработала. Да, ещё на один день меньше работать, ещё на день ближе к Парижу.

Как всегда, надо было ехать на большой скорости и преодолевать множество подъёмов. Мы отлично справились. Не помню, что я сказал Тадею на спуске, уверен, что-то смешное. Всё в порядке, мы с ним прекрасно ладим. Я сосредоточен на своей гонке, потому что безопаснее всего пройти через всё, когда фокусируешься на том, что можешь сделать. Впереди коварные этапы. В разделке решится всё, но завтра ещё один день, когда нельзя терять концентрацию, потому что этап далеко не равнинный».

Том Дюмулин (Jumbo-Visma): «Ваут (Ван Арт) невероятен. Он в одиночку смог сделать так, чтобы Ланда не набрал большого преимущества, и чтобы остальные не смогли рано атаковать. Многим генеральщикам было тяжело за ним усидеть. Потом, когда Погачар атаковал, Сепп остался помочь Приможу. Мы с Ваутом не смогли с ними удержаться, но нам удалось вернуться в финале, и тогда я решил развезти Ваута. Подумал, что Примож мог бы побороться за бонусы в спринте, но намного безопаснее было, чтобы Ваут забрал очки перед Погачаром. Ещё один день великолепной командной работы. Я с каждым днём чувствую себя всё лучше, с нетерпением жду разделку. Очень давно не выступал в этой дисциплине, но настроен себя показать».

Ваут Ван Арт был оштрафован на 200 швейцарских франков, на 10 секунд в генеральной классификации, на 4 очка в классификации по очкам и на 4 очка в горной классификации по статье 2.12.007 - пункту 4.3: "Сидение" за техничкой".

Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «Я был совершенно без сил. Такой трудный этап. Когда они атаковали на финальном подъёме, мне пришлось отпустить, потому что скорость была слишком высокой. Потом мне сказали продолжать бороться, потому что я должен был спринтовать за бонусные секунды. Вместе с Томом у нас получилось. В конце я мучился не зря. Для нас это был великолепный день. Когда нас четверо впереди, то гораздо легче отражать атаки».

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «По профилю это был один из труднейших этапов. Было очень тяжело. Команда Jumbo-Visma великолепно отработала, весь этап контролировала ситуацию. Я попробовал на последнем подъёме, но уехать было невозможно. Нога у меня идёт не лучше, чем у остальных. В конце все приехали вместе. Я попытался спринтовать за третье место. День для команды прошёл хорошо, все снова много работали. Я благодарен команде и доволен своим выступлением.

Не помню, что мне сказал Примож… Думаю, мы оба радовались, что ничего не случилось на гравийном секторе, потому что там с большой долей вероятности можно было получить прокол. Я не знал, что Ричи Порт прокололся. Мы только поняли, что он выпал. Теперь я знаю, и рад, что он вернулся, потому что было бы жаль потерять место из-за неудачи. Я не так близко к жёлтой майке. Если у Приможа будет плохой день, возможно, у меня будет шанс… Но я просто надеюсь, что день пройдёт хорошо и я сохраню свою позицию в генеральной классификации».

Мигель Анхель Лопес (Astana): «Тяжелый день, но я рад, что сумел провести его без проблем и финишировать вместе с сильнейшими гонщиками. Еще раз команда отлично отработала на меня, так что я смог сохранить немного энергии на последний, самый трудный подъем. Скорость нашей группы на этом подъеме была очень высокой, так что было практически невозможно что-либо предпринять.

Гравийный участок был достаточно опасным, но я хорошо его преодолел. Я рад сохранить свою позицию в общем зачете и не потерять время по отношению к остальным. Что ж, еще одним этапом меньше и еще чуть ближе к Парижу. В субботу нас ждет очень сложная индивидуальная гонка, и, конечно же, я сделаю максимум возможного. Каждая «разделка» не похожа друг на друга, а индивидуальная гонка на 20-м этапе «Тур де Франс» в принципе отличается от любой другой гонки. Все что ты можешь сделать – это выложиться на 100%. Но, для начала нужно проехать завтрашний этап».

Photo ©A.S.O./Alex Broadway

Ричи Порт (Trek-Segafredo): «Не мог поверить, что после прохождения такого трудного подъёма неудача настигла на вершине! Как только я сказал Киму, что у меня прокол, он ответил, чтобы я продолжал ехать. Я так и сделал. Знал, что будет быстрее заменить велосипед, чем колесо. Не уверен, как долго я ехал с проколотым колесом. Но помню, что на одном из поворотов едва удержал равновесие.

Когда преследовал, не волновался. Из технички Ким говорил мне, сколько я проигрываю, и успокаивал. Я подумал, что у двух гонщиков Jumbo-Visma был свой интерес вернуться к Рогличу. Когда такие ребята как Том (Дюмулин) и Ваут (Ван Арт) едут с тобой, это ценно. Я знаю, что велоспорт – командный спорт, но приятно, когда кто-то из соперников протягивает руку помощи, чтобы вернуть тебя назад. Я очень им благодарен. Хорошо, когда в пелотоне есть друзья. Думаю, я сделал бы то же самое для них.

Рад, что как команда, мы сохраняли спокойствие, быстро поменяли велосипед. Догонять было трудно, я даже не думал, что у меня получится. Но команда потрясающе работала, помогал мне всё время, и это меньшее, что я мог для них сделать.

Я так хорошо чувствовал себя на Плато де Глиер, а это трудный подъём. Получилось так, будто бы у меня всё шло слишком легко, и нужна была какая-то драма. Хорошо, что этот день прошёл. Думаю, что я уже проехал свою разделку. Было трудно вернуться. Рад, что выжил и сохранил место в генеральной классификации. Теперь мы просто должны пройти через завтрашний этап».

Аарон Фейрли (Aaron Fairley), механик команды Trek-Segafredo: «Мы проехали вершину и начали гравийный сектор. Не знаю, как далеко от Ричи мы в этот момент находились. Но, должно быть, он прокололся, проехав треть этого участка. По радио он сказал, что у него прокол, поэтому Ким (Андерсен, спортивный директор) сразу же попытался подъехать к нему, чтобы поменять велосипед. Мы сигналили, сказали жюри, что нам надо проехать. Мы пробились к нему. Он поменял велосипед. На тот момент он проигрывал группе уже 20 – 25 секунд».

Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Было трудно, но я с самого старта знал, что этот этап очень важен. Мне надо было ехать за Саганом и опередить его на промежуточном спринте. Остальная часть этапа была не такой приятной. Мы оказались в большом отрыве, рад, что я взял несколько очков. Сейчас моё преимущество – 50 очков, которые обезопасят, если случится что-то неудачное. Благодаря тому, что я начал подъём, будучи в отрыве, смог ехать своей скоростью. Стараюсь не думать о том, как близко я к победе в классификации зелёной майки».