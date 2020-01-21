Эган Берналь: «Полностью сфокусируюсь на Тур де Франс-2020»

Эган Берналь готов защищать титул победителя на Тур де Франс-2020

23-летний колумбийский гонщик команды Ineos, победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь в этом сезоне концентрируется на одной цели – защите титула на французском Гранд-туре. Об этом он рассказал в интервью на сайте Ineos во время тренировочного лагеря команды. Календарь гонок Эгана Берналя ещё не определён до конца, но он отметил, что в этом сезоне хочет подойти к старту Тур де Франс-2020 как можно более свежим.

Эган Берналь: «Самая большая перемена, которая будет в этом году, что я полностью сфокусируюсь на Тур де Франс-2020. В прошлом году я готовился к Джиро д’Италия, а потом к Туру, и, думаю, перед Туром набрал слишком много километров. Наверное, это был не идеальный сценарий, если нацеливаться на хорошее выступление на Туре.

Возможно, в следующем году или в будущем поеду на Джиро д’Италия. Но в этом сезоне из-за Олимпиады у нас между Джиро и Тур де Франс будет не так много времени. А я хочу подойти к Туру по-настяощему свежим. Горы будут очень крутыми, надо быть свежим.

Надеть первый номер и снова бороться за генеральную классификацию - это будет что-то особенное. Я очень мотивирован. Хочу вернуться и постараться всё сделать идеально, потому что победитель прошлого года. Я испытываю огромное уважение к этой гонке и знаю, что команда верит в меня.

Олимпийская гонка будет важной для каждого. Все хотят представлять свою страну. Я хочу хорошо выступить за Колумбию, но моя самая большая цель – Тур де Франс.

Не хочу думать о двух гонках одновременно. Я просто фокусируюсь на сто процентов на Тур де Франс-2020, а потом на Олимпиаде. В любом случае между ними неделя. Если финиширую в хорошей форме, то удержу её на Олимпиаде. Психологически мне легче просто концентрироваться на Тур де Франс, а потом уже переходить к Олимпийским играм. Посмотрим, что получится».