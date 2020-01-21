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Эган Берналь: «Полностью сфокусируюсь на Тур де Франс-2020»

Эган Берналь готов защищать титул победителя на Тур де Франс-2020

 

 

  23-летний колумбийский гонщик команды Ineos, победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь в этом сезоне концентрируется на одной цели – защите титула на французском Гранд-туре. Об этом он рассказал в интервью на сайте Ineos во время тренировочного лагеря команды. Календарь гонок Эгана Берналя ещё не определён до конца, но он отметил, что в этом сезоне хочет подойти к старту Тур де Франс-2020 как можно более свежим.

 

 

 

  Эган Берналь: «Самая большая перемена, которая будет в этом году, что я полностью сфокусируюсь на Тур де Франс-2020. В прошлом году я готовился к Джиро д’Италия, а потом к Туру, и, думаю, перед Туром набрал слишком много километров. Наверное, это был не идеальный сценарий, если нацеливаться на хорошее выступление на Туре.

 

  Возможно, в следующем году или в будущем поеду на Джиро д’Италия. Но в этом сезоне из-за Олимпиады у нас между Джиро и Тур де Франс будет не так много времени. А я хочу подойти к Туру по-настяощему свежим. Горы будут очень крутыми, надо быть свежим.

 

  Надеть первый номер и снова бороться за генеральную классификацию -  это будет что-то особенное. Я очень мотивирован. Хочу вернуться и постараться всё сделать идеально, потому что победитель прошлого года. Я испытываю огромное уважение к этой гонке и знаю, что команда верит в меня.

 

  Олимпийская гонка будет важной для каждого. Все хотят представлять свою страну. Я хочу хорошо выступить за Колумбию, но моя самая большая цель – Тур де Франс.

 

  Не хочу думать о двух гонках одновременно. Я просто фокусируюсь на сто процентов на Тур де Франс-2020, а потом на Олимпиаде. В любом случае между ними неделя. Если финиширую в хорошей форме, то удержу её на Олимпиаде. Психологически мне легче просто концентрироваться на Тур де Франс, а потом уже переходить к Олимпийским играм. Посмотрим, что  получится».

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • s75
    Крис Фрум: «Тур де Франс-2020 ... (12)
    s75-Фото
    вот зря вы свой вечерний пшик пропустили
  • flugegeheimen
    Спортивный директор команды De ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Сильнейшему спринтеру - сильнейший развоз. Жду много ярких побед

  • flugegeheimen
    Крис Фрум: «Тур де Франс-2020 ... (12)
    flugegeheimen-Фото

    Что ж, удачи! Свое имя в список великих он уже вписал, если выиграет петлю это будет легендарно

  • paindoc
    Тур Даун Андер-2020. Превью (5)
    paindoc-Фото
    Да вот...
    уже 2020

    Всем удачи и чтоб без травм!
  • ROSt
    Крис Фрум: «Тур де Франс-2020 ... (12)
    ROSt-Фото

    Вот и пришло то время ,когда даже фарма не поможет больному астмой инвалиду ...других гонцов за меньшее убирали...пшика сальбутамола уже мало будет !!!

     

  • Серафим
    Тур Даун Андер-2020. Превью (5)
    Серафим-Фото
    Теннисистам, конечно, тяжеловато. В Мельбурне смог висит до сих пор, хотя чуть полегче после дождя.
    Велогонка вся пройдет по штату Южная Австралия, здесь лесов не очень много, пожары были, но не гигантские. А дым дошел, но сейчас ветер поменялся, дожди опять же прошли. Слышал на ВВС анонс гонки, говорили, что состояние воздуха приемлемое.
  • EL-Fenomeno
    Тур Даун Андер-2020. Превью (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Всех с оф.началом сезона!


    Роан Дэннс под капитанским № у ИНЭОСа...а вдруг; но моя вирутальная ставка - Дж.МаКарти (из Боры)

     

    Велогонцам там, в Австралии, не позавидуешь. Как всегда в январе жарище + ещё и страшные пожары в этом году. Тениссный АО даже под угрозой был, а как насчёт этапов ТДА?

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум: «Тур де Франс-2020 ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Крис Фрум: «Единственная цель, которую ставлю перед собой – Тур де Франс.

    Если Фруми так категоричен, то я вот подумал, а если (вдруг и не дай Бог) будет провал у него на ТдФ, т.е. организм "подкачает", травма, может даже сход, что тогда? Станет ли это началом конца (карьеры) для Криса? В этом смысле согласен со словами товарища veloliveuser --> Шлек-мл после нечто аналогичного ушел

  • Lex
    Крис Фрум: «Тур де Франс-2020 ... (12)
    Lex-Фото

    Да ладно, в Астану перейдет - и Тур в кармане

  • SportSpirit
    Спортивный директор команды De ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Считаю, что Сем Бэннет на данный момент самый универсальный сбалансированный спринтер. И по физике, и по характеру. 

     

    Мне очень нравится Акерманн, но они разные и будет очень интересно посмотреть на их развитие в этом сезоне в отсуствии внутрикомандной конкуренции. 

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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