Саймон Йейтс – победитель классификации лучшего молодого гонщика Тур де Франс-2017

24-летний британский велогонщик команды Orica-Scott Саймон Йейтс (Simon Yates) стал победителем в классификации лучшего молодого гонщика Тур де Франс-2017, пойдя по стопам своего брата-близнеца Адама, надевавшего в Париже белую майку лучшего молодого гонщика на Тур де Франс в 2016 году.

Саймон Йейтс стал лидером классификации белой майки после 5-го этапа, перехватив её у французского гонщика Пьера Латура (AG2R La Mondiale), и удержал лидерство до конца гонки.

Саймон Йейтс завершил Тур де Франс-2017 7-м в общем зачёте, его ближайший соперник в классификации лучшего молодого гонщика, южноафриканский гонщик команды UAE Team Emirates Луиса Мейнтьеса (Louis Meintjes) на 2 минуты и 6 секунд.