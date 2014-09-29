Альберто Контадор о фаворитах на Тур де Франс-2020

Альберто Контадор называет Эгана Берналя фаворитом на Тур де Франс-2020

Альберто Контадор считает, что победитель Тур де Франс-2019, 23-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь, является фаворитом в борьбе за победу на французском Гранд-туре в этом году.

В интервью колумбийской радиостанции Caracol Альберто Контадор также отметил, что и Крис Фрум также способен одержать победу.

Альберто Контадор: «Если я должен сейчас назвать фаворита, то назову Эгана Берналя. С ним сильная команда. Более того, он уже очень зрелый и как гонщик и вне соревнований.

У Фрума всё ещё есть потенциал для победы на Туре. Он, как и Берналь, знает, что значит побеждать в гонке. Поэтому я ставлю Приможа Роглича и Тома Дюмулина ступенью ниже. Они ещё не финишировали на высшей ступени на Тур де Франс.

Мало кто пока осмелится поставить деньги на Кинтану, но он в этом коротком сезоне впечатляюще себя проявил. Кинтана доминировал на подъёмах, за ним никто не смог усидеть. Он ещё может выиграть Тур де Франс».