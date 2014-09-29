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Альберто Контадор о фаворитах на Тур де Франс-2020

Альберто Контадор называет Эгана Берналя фаворитом на Тур де Франс-2020

 

 

    Альберто Контадор считает, что победитель Тур де Франс-2019, 23-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь, является фаворитом в борьбе за победу на французском Гранд-туре в этом году.  

 

  В интервью колумбийской радиостанции Caracol Альберто Контадор также отметил, что и Крис Фрум также способен одержать победу.

 

  Альберто Контадор: «Если я должен сейчас назвать фаворита, то назову Эгана Берналя. С ним сильная команда. Более того, он уже очень зрелый и как гонщик и вне соревнований.

 

  У Фрума всё ещё есть потенциал для победы на Туре. Он, как и Берналь, знает, что значит побеждать в гонке. Поэтому я ставлю Приможа Роглича и Тома Дюмулина ступенью ниже. Они ещё не финишировали на высшей ступени на Тур де Франс.

 

  Мало кто пока осмелится поставить деньги на Кинтану, но он в этом коротком сезоне впечатляюще себя проявил. Кинтана доминировал на подъёмах, за ним никто не смог усидеть. Он ещё может выиграть Тур де Франс».

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Теги к статье: Альберто Контадор Эган Берналь Egan Bernal Ineos Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. Гонщик

    Вчера, 21:51 | Регистрация: 28.05.2017

     Что-то Конта погорячился , Роглича и Димулю опустил , а какого-то случайного победителя Берналя возвысил , в этом году он и в десятку не попадёт скорее всего .

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:48 | Регистрация: 17.05.2015

    "Павел может лететь в Ленинград? - Может. - А Женя? - Тоже может. Они оба могут. - Кинем жребий? "

    Вообще, прогнозы - вещь неблагодарная. Логика частенько доводит до того, что в Ленинград отправляют совсем не  того, кого нужно...  Немногие в прошлом году ставили и на Карапаса, и на Берналя.

  3. poshtet

    Сегодня, 01:24 | Регистрация: 29.09.2014

    Цитата: Гонщик
     Что-то Конта погорячился , Роглича и Димулю опустил , а какого-то случайного победителя Берналя возвысил , в этом году он и в десятку не попадёт скорее всего .

    Полностью согласен!

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Комментарии

  • poshtet
    Альберто Контадор о фаворитах ... (3)
    poshtet-Фото

    Цитата: Гонщик
     Что-то Конта погорячился , Роглича и Димулю опустил , а какого-то случайного победителя Берналя возвысил , в этом году он и в десятку не попадёт скорее всего .

    Полностью согласен!

  • Адриен
    Альберто Контадор о фаворитах ... (3)
    Адриен-Фото

    "Павел может лететь в Ленинград? - Может. - А Женя? - Тоже может. Они оба могут. - Кинем жребий? "

    Вообще, прогнозы - вещь неблагодарная. Логика частенько доводит до того, что в Ленинград отправляют совсем не  того, кого нужно...  Немногие в прошлом году ставили и на Карапаса, и на Берналя.

  • sailingmaster
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (4)
    sailingmaster-Фото
    Да. Тоже бросилось в глаза, что Ару затесался высоковато
  • Гонщик
    Альберто Контадор о фаворитах ... (3)
    Гонщик-Фото

     Что-то Конта погорячился , Роглича и Димулю опустил , а какого-то случайного победителя Берналя возвысил , в этом году он и в десятку не попадёт скорее всего .

  • Гонщик
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (4)
    Гонщик-Фото

    Не считайте чужие деньги , эти цифры довольно условны .

  • BaTman
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (4)
    BaTman-Фото

     Fabio Aru (UAE Team Emirates) - красавчик просто, с такими результатами и такой контракт. По сравнению с остальными, у него идеальный менеджер. 

  • Ice
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (4)
    Ice-Фото

    То, что Саган зарабатывает больше всех и так было понятно. Плюс у него рекламные контракты жирные, итоговая цифра будет сильно больше. Медийность, она и в велоспорте медийность)

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум и Якоб Фульсанг об у ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мадс Педерсен будет колесить на станке в майке ЧМ ? (он ведь так этого хотел, а тут пол_сезона карантин и негде свою чемпионскую майку продемонстрировать).
    Компания горняков выглядит все-таки интересней спринтерской.

    Маршрут «The Challenge of Stars» для спринтеров – это 1,2 км дистанции со средним градиентом 0,97% и максимальным 2,53%. Для горняков – 2,9 км подъёма со средним градиентом 8,69% и максимальным 12,75%.

    Почему такой скудный километраж. Я думал горнякам поставят 5 км., а  спринтерам 8-10 км. (из которых 2-3 км. с градиентами)

  • Freejazz
    Крис Фрум и Якоб Фульсанг об у ... (4)
    Freejazz-Фото
    С таблицей спринтеров - спасибо. Пары интересные, но Рохан Деннис все равно круче :-)
  • paziz
    Положительный допинг-тест у ве ... (3)
    paziz-Фото
    Откуда у гонщика континентальной команды деньги на хорошего доктора?) И да, я тоже уверен что весь проф пелотон на "топливе"

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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