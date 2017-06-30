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Эган Берналь: «Выиграв Тур де Франс раз, хочется побеждать ещё»

Эган Берналь: "Нет ничего важнее победы на Тур де Франс"

 

 

  Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь планирует прилететь из Колумбии в Европу 19 июля. 23-летний колумбийский велогонщик команды Ineos должен начать подготовку к старту на Тур де Франс-2020 со французских велогонок - La Route d'Occitanie (1-4 агуста), Tour de l'Ain (7-9 августа)  и Критериума Дофине/Critérium du Dauphiné (12-16 августа).

 

Эган Берналь: «Выиграв Тур де Франс раз, хочется побеждать ещё»

 

  В интервью программе Stade France TV Sport Эган Берналь рассказал, что победа на Тур де Франс лишь усилила желание увеличивать количество титулов победителя Большой Петли.

 

  Эган Берналь: «Нет ничего важнее победы на Тур де Франс, поэтому следующая цель – выиграть ещё раз. Это как наркотик. Раз попробовав, хочется больше и больше. Тебе всё время будет мало. Когда выиграл Тур один раз, хочешь выиграть второй, потом третий, четвёртый. Хочешь выиграть больше, поставить рекорд.

 

  Эффекта неожиданности в этом году не будет. Зрители, гонщики – все будут следить за мной более внимательно. Но не важно, фаворит ты или нет. На такой гонке как Тур де Франс всегда побеждает сильнейший.

 

Хочу дать зрителям зрелище, которого они ждут, быть в гонке на высоком уровне. Собираюсь выдать максимум возможного».

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:24 | Регистрация: 30.06.2017

    Походу все. Froome off side.

    Вся жизнь это гонка.
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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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