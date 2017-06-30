Эган Берналь: «Выиграв Тур де Франс раз, хочется побеждать ещё»

Эган Берналь: "Нет ничего важнее победы на Тур де Франс"

Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь планирует прилететь из Колумбии в Европу 19 июля. 23-летний колумбийский велогонщик команды Ineos должен начать подготовку к старту на Тур де Франс-2020 со французских велогонок - La Route d'Occitanie (1-4 агуста), Tour de l'Ain (7-9 августа) и Критериума Дофине/Critérium du Dauphiné (12-16 августа).

В интервью программе Stade France TV Sport Эган Берналь рассказал, что победа на Тур де Франс лишь усилила желание увеличивать количество титулов победителя Большой Петли.

Эган Берналь: «Нет ничего важнее победы на Тур де Франс, поэтому следующая цель – выиграть ещё раз. Это как наркотик. Раз попробовав, хочется больше и больше. Тебе всё время будет мало. Когда выиграл Тур один раз, хочешь выиграть второй, потом третий, четвёртый. Хочешь выиграть больше, поставить рекорд.

Эффекта неожиданности в этом году не будет. Зрители, гонщики – все будут следить за мной более внимательно. Но не важно, фаворит ты или нет. На такой гонке как Тур де Франс всегда побеждает сильнейший.

Хочу дать зрителям зрелище, которого они ждут, быть в гонке на высоком уровне. Собираюсь выдать максимум возможного».