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Эган Берналь примет участие в Тур де Франс-2020

Эган Берналь не будет стартовать на Джиро д’Италия-2020

 

 

  Первый колумбийский гонщик, выигравший Тур де Франс, 22-летний Эган Берналь подтвердил, что вернётся на Тур де Франс в 2020 году, но не будет принимать участие в Джиро д’Италия-2020.  

 

  El VBAR de Caracol Radio сообщает, что об этом Берналь сказал во время участия в Гран-при Cali Grand Prix de la Feria de Cali.

 

  В начале декабря колумбийский гонщик говорил, что в следующем году помимо участия в Тур де Франс-2020 хочет  дебютировать на Джиро д’Италия.

 

  Также Эган Берналь рассказал о том, как будет строиться первая часть его сезона 2020 года. Он начнёт сезон с чемпионата Колумбии, затем стартует на Туре Колумбии 2.1 (11-16 февраля), после чего вернётся в Европу и будет защищать титул победителя на гонке Париж-Ницца-2020.

 

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 20:38 | Регистрация: 3.07.2011

    Все правильно сделал. Непонятно что с Фрумом будет вообще. Маршрут не совсем уж под него, но на 90%.

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 20:51 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Sezar
    Все правильно сделал. Непонятно что с Фрумом будет вообще. Маршрут не совсем уж под него, но на 90%.

    Кроме Фрума есть еще Томас. Который уже сказал, что не собирается ехать Джиро. И вообще, у него, Томаса, осталось года 3 продуктивных, а у Берналя в запасе еще лет 10-12. Так что пусть Берналь посторонится... В любом случае работать на него Томас не намерен.

    1. Имя: Дмитрий

      Sezar

      Вчера, 22:43 | Регистрация: 3.07.2011

      Рад за Томаса, хорошо сказано, не фиг прогибаться под изменчивый мир. Но Берналь тоже лишним не будет на этой версии Тура. А Джиро выиграть никогда не поздно:).

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Короче на Джиро отправят Карапаса защищать титул. Тур будут брать втроем Фрум-Берналь-Томас . Вуэльту поедут брать Карапас-Берналь. Короче хотят забрать все гран туры. Могут.

    Вся жизнь это гонка.
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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • jerzyk
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (27)
    jerzyk-Фото
    Пол команды + тренера и менеджмент.
  • jerzyk
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (27)
    jerzyk-Фото
    Помню был кофликт с задержкой зарплаты. Лидером протеста был наш, белорусский, гонщик. Потом сразу оказалось,что у него "проблемы с допингом". И как обычно наших некому защищать...Вобщем мутная история и мутная команда. П.С. Простите забыл фамилию гонщика... Кто знает чем всё это мутилово закончилось?
  • Sezar
    Эган Берналь примет участие в ... (4)
    Sezar-Фото
    Рад за Томаса, хорошо сказано, не фиг прогибаться под изменчивый мир. Но Берналь тоже лишним не будет на этой версии Тура. А Джиро выиграть никогда не поздно:).
  • Student
    Давид де ла Крус: «Команда UAE ... (2)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Все гонцы ушедшие из SKY-INEOS жалуются, что им там места не было в составе. Парадокс. Начиная с Порта и заканчивая Ландой.
    Ну от Порта и Ланды таких заявлений не было.
  • Astanaforever
    Эган Берналь примет участие в ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Короче на Джиро отправят Карапаса защищать титул. Тур будут брать втроем Фрум-Берналь-Томас . Вуэльту поедут брать Карапас-Берналь. Короче хотят забрать все гран туры. Могут.
  • Astanaforever
    Давид де ла Крус: «Команда UAE ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Все гонцы ушедшие из SKY-INEOS жалуются, что им там места не было в составе. Парадокс. Начиная с Порта и заканчивая Ландой.
  • Earl57
    Эган Берналь примет участие в ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Все правильно сделал. Непонятно что с Фрумом будет вообще. Маршрут не совсем уж под него, но на 90%.

    Кроме Фрума есть еще Томас. Который уже сказал, что не собирается ехать Джиро. И вообще, у него, Томаса, осталось года 3 продуктивных, а у Берналя в запасе еще лет 10-12. Так что пусть Берналь посторонится... В любом случае работать на него Томас не намерен.

  • Sezar
    Эган Берналь примет участие в ... (4)
    Sezar-Фото

    Все правильно сделал. Непонятно что с Фрумом будет вообще. Маршрут не совсем уж под него, но на 90%.

  • kabachok
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (27)
    kabachok-Фото
    три гранд тура, милан-санремо, тиррено-адриатика и ещё куча всего - лн чего-то не понимал до сих пор?! ггг
  • Александра
    Тони Мартин: «В команде Jumbo- ... (6)
    Александра-Фото
    Талантливый, умный гонщик. Всегда болею за Тони, в этом сезоне он всегда был на острие, такая колоссальная командная работа! И как хорош, что 2 года катюшинского болота не лишили его мотивации.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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