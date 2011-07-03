Эган Берналь примет участие в Тур де Франс-2020

Эган Берналь не будет стартовать на Джиро д’Италия-2020

Первый колумбийский гонщик, выигравший Тур де Франс, 22-летний Эган Берналь подтвердил, что вернётся на Тур де Франс в 2020 году, но не будет принимать участие в Джиро д’Италия-2020.

El VBAR de Caracol Radio сообщает, что об этом Берналь сказал во время участия в Гран-при Cali Grand Prix de la Feria de Cali.

В начале декабря колумбийский гонщик говорил, что в следующем году помимо участия в Тур де Франс-2020 хочет дебютировать на Джиро д’Италия.

Также Эган Берналь рассказал о том, как будет строиться первая часть его сезона 2020 года. Он начнёт сезон с чемпионата Колумбии, затем стартует на Туре Колумбии 2.1 (11-16 февраля), после чего вернётся в Европу и будет защищать титул победителя на гонке Париж-Ницца-2020.