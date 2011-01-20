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Микель Ланда: «Гонка решит, кто будет капитаном на Тур де Франс-2018»

Микель Ланда ставит целью Тур де Франс-2018

 

  В этом году Микель Ланда остался в шаге от подиума на Тур де Франс-2017, где занял 4-е место, работая на капитана команды Sky Криса Фрума, ставшего в четвёртый раз победителем Большой Петли. Новый сезон 28-летний испанский гонщик начнёт в команде Movistar, и в 2018 году хочет вновь поставить целью французский Гран-тур.

 

  Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ во время презентации команды подчеркнул, что на Тур де Франс-2018 Movistar поедет с тремя капитанами. Но Микеля Ланду это не смущает, он считает, что сама гонка решит, кто получит поддержку команды в борьбе за общий зачёт, о чём сказал в интервью сайту Ciclo21.

 

Микель Ланда: «Гонка решит, кто будет капитаном на Тур де Франс-2018»

 

  Микель Ланда: «Мне нравится Джиро д’Италия, но хочется вернуться на Тур де Франс после того, как я подошёл так близко (к подиуму Тур де Франс), не разыграв все свои карты. На данный момент не планирую ничего дальше Тура. Хочется, чтобы у меня были шансы показать что-то на Тур де Франс, а затем уже думать об оставшейся части сезона.

 

  Алехандро и Наиро будут лидерами с самого начала, потому что они давно работают в команде, и их список достижений показывает, что они являются сильнейшими. Но потом в гонке дорога решит, кому будет нужно больше помогать в борьбе за генеральную классификацию. Посмотрим, как пойдёт гонка, но если у нас в команде есть два или три лидера, почему бы не отправить одного вперёд, чтобы увидеть, что получится. Спортивные директора отлично умеют управлять таким типом сценария».

 

  Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar, заверил журналистов во время презентации, что с тремя лидерами команда намерена бороться за победу на Тур де Франс: «Тур де Франс будет главной целью года. Кинтана - лидер команды, он шесть раз поднимался на подиумы  трёх Гран-туров и заслужил уважение, Алехандро восстановился, а Ланда с каждым сезоном доказывает, как великолепно может выступать. Если ситуация в гонке осложнится, то мы будем смотреть, как каждый из них действует, как они поведут гонку. Если их цели совпадут, будет трудно, но ценно, когда есть несколько вариантов стратегии».

 

  Новый сезон Микель Ланда планирует начать на Вуэльте Андалусии, Наиро Кинтана  -  в Колумбии, на новой гонке 'Colombia Oro y Paz', первой гонкой года для Алехандро Вальверде будет  Challenge de Mallorca.

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Теги к статье: Микель Ланда Movistar Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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  1. f16

    Сегодня, 08:15 | Регистрация: 16.08.2017

    голубых форм теперь будет много

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 09:02 | Регистрация: 3.07.2011

    Хмм, опять Ланде выпадает незавидная роль зайца, которым можно пожертвовать. Интересно, что подвис главный вопрос- кто поедет на Джиро? Ланда, с его феноменальной восстановляемостью или кто еще?

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 09:32 | Регистрация: 27.07.2011

    Лучше бы Ланду на Джиро железно капитаном отправили.а после на тур тремя капитанами

    наверное так и будет

    так что Тур мимо Ланды пока не докажет джирой что он чего то стоит в плане борьбы за выигрыш ГТ

  4. RVL

    Сегодня, 11:10 | Регистрация: 30.08.2012

    Скай-команда лидер, Мувистар-команда лидеров.

     

  5. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 12:01 | Регистрация: 4.07.2011

    Хорошо сказал Микель, дай то бог, он заслужил сполна, отработав честнейше на своих лидеров и привезя их на высший подиум....интересная ситуация сегодня у мувиков и что характерно, все трое хотят катить тур....старый лис Унсуэ-:)

  6. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:06 | Регистрация: 27.07.2011

    откуда бабло в команде то

    таких трех китов удерживать долго не смогут

    или снизить зарплаты всем остальным индейцам

    или вальв бесплатно катает за них)))

  7. AAA

    Сегодня, 13:07 | Регистрация: 20.01.2011

    Надо было в Астану  идти, там бы сто пудов капитаном поехал.

  8. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 13:08 | Регистрация: 21.05.2014

    Может я чего то не понимаю, но я чего то не понимаю.

    Пока Ланда будет думать подобным образом, он ничего не выиграет.

    1. Имя: Олег

      levonardo

      Сегодня, 16:34 | Регистрация: 23.05.2017

      Ланда думает как-то так. “That time as a domestique is behind me,” Landa told AS. “They stopped me at both Astana and Sky when I had the legs to win. If they tell me to stop again, I will not. I have to pursue my goals.”

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