Микель Ланда: «Гонка решит, кто будет капитаном на Тур де Франс-2018»

Микель Ланда ставит целью Тур де Франс-2018

В этом году Микель Ланда остался в шаге от подиума на Тур де Франс-2017, где занял 4-е место, работая на капитана команды Sky Криса Фрума, ставшего в четвёртый раз победителем Большой Петли. Новый сезон 28-летний испанский гонщик начнёт в команде Movistar, и в 2018 году хочет вновь поставить целью французский Гран-тур.

Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ во время презентации команды подчеркнул, что на Тур де Франс-2018 Movistar поедет с тремя капитанами. Но Микеля Ланду это не смущает, он считает, что сама гонка решит, кто получит поддержку команды в борьбе за общий зачёт, о чём сказал в интервью сайту Ciclo21.

Микель Ланда: «Мне нравится Джиро д’Италия, но хочется вернуться на Тур де Франс после того, как я подошёл так близко (к подиуму Тур де Франс), не разыграв все свои карты. На данный момент не планирую ничего дальше Тура. Хочется, чтобы у меня были шансы показать что-то на Тур де Франс, а затем уже думать об оставшейся части сезона.

Алехандро и Наиро будут лидерами с самого начала, потому что они давно работают в команде, и их список достижений показывает, что они являются сильнейшими. Но потом в гонке дорога решит, кому будет нужно больше помогать в борьбе за генеральную классификацию. Посмотрим, как пойдёт гонка, но если у нас в команде есть два или три лидера, почему бы не отправить одного вперёд, чтобы увидеть, что получится. Спортивные директора отлично умеют управлять таким типом сценария».

Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar, заверил журналистов во время презентации, что с тремя лидерами команда намерена бороться за победу на Тур де Франс: «Тур де Франс будет главной целью года. Кинтана - лидер команды, он шесть раз поднимался на подиумы трёх Гран-туров и заслужил уважение, Алехандро восстановился, а Ланда с каждым сезоном доказывает, как великолепно может выступать. Если ситуация в гонке осложнится, то мы будем смотреть, как каждый из них действует, как они поведут гонку. Если их цели совпадут, будет трудно, но ценно, когда есть несколько вариантов стратегии».

Новый сезон Микель Ланда планирует начать на Вуэльте Андалусии, Наиро Кинтана - в Колумбии, на новой гонке 'Colombia Oro y Paz', первой гонкой года для Алехандро Вальверде будет Challenge de Mallorca.