  Крис Фрум о маршруте Тур де Франс-2018

Крис Фрум: "Моя главная цель следующего года - борьба за пятый титул победителя Тур де Франс"

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум перед презентацией маршрута Тур де Франс-2018 в третий раз в карьере получил премию Velo d’Or, присуждаемую лучшему велогонщику от журнала Velo путём голосования журналистов, освещающих велоспорт. А после презентации британский велогонщик сказал, что намерен бороться за пятую победу на Большой Петле.

Ключевой Крис Фрум назвал первую неделю Гран-тура. Первый день отдыха будет ждать участников лишь после 9-го этапа. На первой неделе будет командная гонка на время на 3-м этапе, финиш в подъём Мюр де Бретань на 6-м этапе и 21,7 км секторов брусчатки на 9-м этапе с финишем в Рубэ. Также сложности добавит то, что по новым правилам в команде на Гран-туре будет на одного гонщика меньше – 8 вместе 9.

Крис Фрум: «Маршрут тяжёлый, но я и не ожидал ничего другого от организаторов Тур де Франс, особенно в первые 9 дней гонки. Перед тем, как мы доедем до высоких гор, надо будет пройти очень опасные этапы на северо-западе Франции. Перед нами в следующем году будет стоять серьёзный вызов, Тур де Франс проведёт настоящий тест по каждому из аспектов велоспорта. Будут и гравийные дороги, и брусчатка, множество этапов, опасных ветрами, а затем, конечно, Альпы и Пиренеи с жестокими горными этапами. Думаю, наверное, королевским горным этапом можно назвать этап с 5000 м подъёмов и финишем на Альп д’Юэз.

Я не планировал принимать в Париж-Рубэ в 2018 году, но теперь могу передумать из-за того, что на Тур де Франс будет брусчатка.

Предстоят серьёзные обсуждения, какой состав поможет мне безопасно проехать север Франции. Учитывая это, мы не хотим идти на компромисс и ослаблять команду для Альп и Пиренеев. Думаю, будут выбраны самые разносторонние ребята. И вопрос того, кто поедет, вовсе не очевиден, принимая во внимание важность командной гонки на время.

Протяженность индивидуальных гонок на время не так велика, так что гонка будет решаться не на этих этапах.

Мы должны посмотреть и узнать маршрут Джиро д’Италия, но моей главной целью следующего года будет борьба за пятый титул победителя Тур де Франс».

Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «В маршруте много всего, брусчатки, подъёмов, два коротких этапа, но один из них очень и очень короткий, командная гонка…

Думаю, это великолепный для нас Тур де Франс, но также в общем отличный маршрут. Кто бы ни стал победителем, это будет велогонщик, совершенный во всех дисциплинах.

Вернуть любую потерянную секунду будет очень трудно. На Туре этого года было по-другому, если терял на одном этапе, можно было надеяться, что сможешь вернуть время через несколько дней.

Я уже начал обсуждать маршрут с Дэйвом Брейлсфордом. Это наша работа – мы постоянно думаем, думаем и думаем! Нам нужно правильно оценить все детали, посмотреть маршрут, обговорить… Но у нас уже есть важная идея».