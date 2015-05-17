VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Крис Фрум о маршруте Тур де Франс-2018

Крис Фрум: "Моя главная цель следующего года - борьба за пятый титул победителя Тур де Франс"

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум перед презентацией маршрута Тур де Франс-2018 в третий раз в карьере получил премию Velo d’Or, присуждаемую лучшему велогонщику от журнала Velo путём голосования журналистов, освещающих велоспорт. А после презентации британский велогонщик сказал, что намерен бороться за пятую победу на Большой Петле.

 

  Ключевой Крис Фрум назвал первую неделю Гран-тура.  Первый день отдыха будет ждать участников лишь после 9-го этапа. На первой неделе будет командная гонка на время на 3-м этапе, финиш в подъём Мюр де Бретань на 6-м этапе и 21,7 км секторов брусчатки на 9-м этапе с финишем в Рубэ. Также сложности добавит то, что по новым правилам в команде на Гран-туре будет на одного гонщика меньше – 8 вместе 9.

 

  Крис Фрум о маршруте Тур де Франс-2018

 

  Крис Фрум: «Маршрут тяжёлый, но я и не ожидал ничего другого от организаторов Тур де Франс, особенно в первые 9 дней гонки. Перед тем, как мы доедем до высоких гор, надо будет пройти очень опасные этапы на северо-западе Франции.  Перед нами в следующем году будет стоять серьёзный вызов, Тур де Франс проведёт настоящий тест по каждому из аспектов велоспорта. Будут и гравийные дороги, и брусчатка, множество этапов, опасных ветрами, а затем, конечно, Альпы и Пиренеи с жестокими горными этапами. Думаю, наверное, королевским горным этапом можно назвать этап с 5000 м подъёмов и финишем на Альп д’Юэз.

 

  Я не планировал принимать в Париж-Рубэ в 2018 году, но теперь могу передумать из-за того, что на Тур де Франс будет брусчатка.

 

  Предстоят серьёзные обсуждения, какой состав поможет мне безопасно проехать север Франции. Учитывая это, мы не хотим идти на компромисс и ослаблять команду для Альп и Пиренеев. Думаю, будут выбраны самые разносторонние ребята. И вопрос того, кто поедет, вовсе не очевиден, принимая во внимание важность командной гонки на время.

 

  Протяженность индивидуальных гонок на время не так велика, так что гонка будет решаться не на этих этапах.

 

  Мы должны посмотреть и узнать маршрут Джиро д’Италия, но моей главной целью следующего года будет борьба за пятый титул победителя Тур де Франс».

 

 

  Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «В маршруте много всего, брусчатки, подъёмов, два коротких этапа, но один из них очень и очень короткий, командная гонка…

  Думаю, это великолепный для нас Тур де Франс, но также в общем отличный маршрут. Кто бы ни стал победителем, это будет велогонщик, совершенный во всех дисциплинах.

  Вернуть любую потерянную секунду будет очень трудно. На Туре этого года было по-другому, если терял на одном этапе, можно было надеяться, что сможешь вернуть время через несколько дней.

  Я уже начал обсуждать маршрут с Дэйвом Брейлсфордом. Это наша работа – мы постоянно думаем, думаем и думаем! Нам нужно правильно оценить все детали, посмотреть маршрут, обговорить… Но у нас уже есть важная идея».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:36 | Регистрация: 17.05.2015

    Судя по тому, как Фрум бодренько, "одной левой" взял и ТДФ и Вуэльту, ему бы в будущем году следовало попробовать выиграть  все ТРИ ГТ сезона )))... Вот это была бы действительно сенсация ВЕКА. Может, это и есть "важная идея" Порталя и Брейлсфорда ?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

19 - 24 октября 2017

Тур Гуанси


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • RWW
    Фабио Ару переходит в команду ... (30)
    RWW-Фото

    Хочется ошибиться, но практически все ушедшие из Астаны  в последние годы "за лучшей долей" гонцы ничего не выиграли (Нибали, Роза, Ланда), т.е. лучше гоняться не стали. Значит дело не только в деньгах, но и в атмосфере, тренерском коллективе и т.д. Будет жаль, если в новой команде Ару ничего не произведет, назад то возвращаться стыдно. Тем более, что ушел он не "по-джентельменски", Винокуров о его переходе узнал из прессы. Ну да ладно, борцы и бойцы в Астане есть, пусть им в новом сезоне повезет!

  • Адриен
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (1)
    Адриен-Фото

    Судя по тому, как Фрум бодренько, "одной левой" взял и ТДФ и Вуэльту, ему бы в будущем году следовало попробовать выиграть  все ТРИ ГТ сезона )))... Вот это была бы действительно сенсация ВЕКА. Может, это и есть "важная идея" Порталя и Брейлсфорда ?

  • Адриен
    Фабио Ару переходит в команду ... (30)
    Адриен-Фото
    Вот при чем - чтобы у развивающейся МОЛОДОЙ страны, которую и на карте мало кто из западных граждан способен сходу найти, начал зарождаться ПРЕСТИЖ,чтобы заинтересовать зарубежье, она должна хоть как-то и хоть чем-то быть - в хорошем смысле - известна и привлекательна КРОМЕ запасов углеводородов.Спортивные успехи на мировой арене очень даже этому способствуют. Поэтому богатейшие шейхи и за велоспорт взялись ... Не из-за денег же, коих у них предостаточно. А Казахстан эту тему сворачивает. Большая ошибка.
  • EL-Fenomeno
    Фабио Ару переходит в команду ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Tomer
    Все зависит от цен на нефть

    ...и немножко от шейхов и эмиров)

  • levonardo
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (16)
    levonardo-Фото

    Эх, ещё бы один горный финиш, было бы идеально. Но, вцелом, маршрут отличный. Множество гор, в том числе и высшей категории, обеспечат увлекательную борьбу также и за гороховую майку(привет Баргию). Ильнуру профиль, вцелом, подходит, даже разделка лушче чем была на Вуэльте. Другое дело, что Киттель не может не поехать Тур, и Закарин в горах опять останется один. Жаль, если Дюмулан собрался выигрывать ГТ в разделках, он явно способен на большее. Но больше всего хотелось бы посмотерь на Микеля Ланду, точнее на его борьбу за генерал. Хотя, скорее всего, будет тащить Кинтану до последнего. Есть ещё Порт, Барде, Уран, Мартин, Нибали, Ару, Лопез, Фульсанг, Пино. Ну и ФРУМ. Тур обещает быть крайне интересным и непредсказуемым. 

  • kwwk
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (16)
    kwwk-Фото

    Том не поедет быстрее всего, а вот Фрумыч поднапрягется и пойдет за пятым титулом. А в целом французы тащат Бардэ.

  • Student
    Фабио Ару переходит в команду ... (30)
    Student-Фото
    Цитата: Tomer
    Все зависит от цен на нефть 
    Вот это правильно)

    Цитата: Адриен
    Есть большая разница между "Как должно быть" и "Как есть на САМОМ деле". Да, вы правы, "Астана" - самый успешный спортивный проект... Но вы же наверняка знаете,что финансовой ОТДАЧИ от него - тем, чем можно похрустеть в СОБСТВЕННОМ бумажнике - НОЛЬ, поэтому, к примеру, неглупый Тиньков и завязал с собственной командой. А вот с бюджетом хоккейного Барыса - который намного больше астанинского - все в порядке, только вот кто про него, про Барыс, в мире знает ? Кстати, спонсор один и тот же ...
    Та причём здесь мир, спорт тоже бизнес и на нем принято зарабатывать. Хоккей более популярный вид спорта.

    Цитата: Адриен
    Тиньков не просто спонсор, он являлся и ХОЗЯИНОМ. Причем с самого начала было ясно, что это его ВРЕМЕННАЯ игрушка - поиграется, поиграется и бросит. И ситуация с Астаной в чем-то идентична - проект прежде всего ИМИДЖЕВЫЙ,прекрасно УЖЕ отработанный, отыгранный - большие победы одержаны, идти по второму или по третьему кругу - уже не тот эффект... Это же не популярнейшие футбол или хоккей,по этим видам сокращения бюджета не наблюдается,а вот велоАстана была ориентирована более на внешний "контур". И считается, что задача выполнена, проект просто сворачивается на слабых тормозах... Ведь согласитесь, затраты на велокоманду, даже протуровскую, ОТНОСИТЕЛЬНО невелики - но все равно бюджет Астаны в последнее время ПОСТОЯННО сокращается, это уже тенденция, как не горько и не печально.
    Что значит относительно невелики пару десятков миллионов точно. Как по мне, то лучше такие деньги куда-небудь в другое место вложить.
  • archi
    Фабио Ару переходит в команду ... (30)
    archi-Фото

    Баба с возу - кобыле легче. В плане того, что если гонец хочет уйти, надо отпускать. 

    АстанаПроТим как проект потихоньку будет сворачиваться. Хотелось бы ошибиться, но...

  • Tomer
    Фабио Ару переходит в команду ... (30)
    Tomer-Фото

    Все зависит от цен на нефть 

  • velodoctor
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (16)
    velodoctor-Фото
    Ну на бумаге сильная)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 октября

Tiago Machado (Team KATUSHA-Alpecin)

Leigh Howard (Aqua Blue Sport)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2017 (66)
Сентябрь 2017 (169)
Август 2017 (230)
Июль 2017 (185)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)