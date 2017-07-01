Крис Фрум – победитель Тур де Франс-2017

Крис Фрум защитил титул победителя Тур де Франс, выиграв Большую Петлю третий год подряд и четвёртый раз в карьере

32-летний британский велогонщик команды Sky Крис Фрум (Chris Froome) защитил жёлтую майку лидера победителя Тур де Франс прошлого года и в четвёртый раз в карьере и третий год подряд стал победителем французского Гран-тура.

В этом году Крис Фрум выиграл генеральную классификацию, не взяв ни одной победы на этапе Тур де Франс-2017.

Команда Sky удерживала жёлтую майку лидера на протяжении 19 этапов, лишь на два дня отдав её итальянскому гонщику команды Astana Фабио Ару.

После победы на 1-м этапе лидером стал Герант Томас, а затем, после 5-го этапа жёлтая майка перешла Крису Фруму, который уступил её чемпиону Итали после 12-го горного этапа с финишем на Пейрагюд, и вернул после 14-го этапа с финишем в Родезе, после чего удержал её до финала гонки.

Крис Фрум стал победителем Тур де Франс-2017 с преимуществом в 54 секунды над ближайшим соперником, колумбийским гонщиком команды Cannondale-Drapac Ригоберто Ураном. Тройку призёров замкнул французский гонщик команды AG2R Роман Барде, уступивший Фруму 2 минуты 20 секунд.

Четвёртую победу в карьере на Тур де Франс Крис Фрум удержал с самым небольшим преимуществом по сравнению с тремя предыдущими победами.