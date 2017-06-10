Команда Wanty-Groupe Gobert объявила имена 7 велогонщиков - участников Тур де Франс-2017

Проконтинентальная команда Wanty-Groupe Gobert объявила имена 7 велогонщиков, которые стартуют на Тур де Франс-2017

Проконтинентальная команда Wanty-Groupe Gobert объявила имена 7 из 9 гонщиков, которые меньше чем через три недели стартуют в 104-м выпуске Тур де Франс.

Это 27-летний бельгийский гонщик Фредерик Бакарт (Frederik Backaert), 31-летний бельгийский гонщик Томас Деган (Thomas Degand), 24-летний французский гонщик Гийом Мартен (Guillaume Martin), 28-летний голландский гонщик Марко Минаард (Marco Minnaard), 30-летний французский гонщик Йоанн Оффредо (Yoann Offredo), 26-летний бельгийский гонщик Гийом ван Кейрсбулк (Guillaume Van Keirsbulck) и 30-летний бельгийский гонщик Питер Ванспейбраук (Pieter Vanspeybrouck). Четверо из этих гонщиков впервые поедут Гран-тур.

Хилэр ван дер Схюрен (Hilaire Van Der Schueren), спортивный директор: «Мы отбирали гонщиков, способных выдержать три недели. У нас есть гонщики на все типы этапов. Гийом Мартен и Томас Деган нацелены на горы, на Критериуме Дофине команда выступила отлично. На Гийома Ван Кейрсбулка мы надеемся в разделках. Питер Ванспейбраук на спринтерских этапах Критериума Дофине входил в топ-20, и мы постараемся выступить ещё лучше на Тур де Франс.

Фредерик Бакарт показал, что он может быть нашей ставкой в отрывах. Марко Минаард заслужил войти в состав благодаря тому, что он всегда помогает товарищам по команде. Кроме того, на Критериуме Дофине у него хорошо шла нога.

Йоанн Оффредо великолепно провёл сезон классик, после чего переключился на подготовку к Тур де Франс».