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Команда Wanty-Groupe Gobert объявила имена 7 велогонщиков - участников Тур де Франс-2017

Проконтинентальная команда Wanty-Groupe Gobert объявила имена 7 велогонщиков, которые стартуют на Тур де Франс-2017

 

 

  Проконтинентальная команда Wanty-Groupe Gobert объявила  имена 7 из 9 гонщиков, которые меньше чем через три недели стартуют в 104-м выпуске Тур де Франс.

 

  Это 27-летний бельгийский гонщик Фредерик Бакарт (Frederik Backaert), 31-летний бельгийский гонщик Томас Деган (Thomas Degand), 24-летний французский гонщик Гийом Мартен (Guillaume Martin), 28-летний голландский гонщик Марко Минаард (Marco Minnaard), 30-летний французский гонщик Йоанн Оффредо (Yoann Offredo), 26-летний бельгийский гонщик Гийом ван Кейрсбулк (Guillaume Van Keirsbulck) и 30-летний бельгийский гонщик Питер Ванспейбраук (Pieter Vanspeybrouck). Четверо из этих гонщиков впервые поедут Гран-тур.

 

Команда Wanty-Groupe Gobert объявила имена 7 велогонщиков - участников Тур де Франс-2017

 

 

  Хилэр ван дер Схюрен (Hilaire Van Der Schueren), спортивный директор: «Мы отбирали гонщиков, способных выдержать три недели. У нас есть гонщики на все типы этапов. Гийом Мартен и Томас Деган нацелены на горы, на Критериуме Дофине команда выступила отлично. На Гийома Ван Кейрсбулка мы надеемся в разделках. Питер Ванспейбраук  на спринтерских этапах Критериума Дофине входил в топ-20, и мы постараемся выступить ещё лучше на Тур де Франс.

  Фредерик Бакарт показал, что он может быть нашей ставкой в отрывах. Марко Минаард заслужил войти в состав благодаря тому, что он всегда помогает товарищам по команде. Кроме того, на Критериуме Дофине у него хорошо шла нога.

  Йоанн Оффредо великолепно провёл сезон классик, после чего переключился на подготовку к Тур де Франс».

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Теги к статье: Wanty-Groupe Gobert Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 1213

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