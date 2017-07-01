Состав команды Lotto Soudal на Тур де Франс-2017:

Кстати, ЮСиАЙ что-тот там решило с финишными временными отставниями от победителя этапов, по времени на гонках начианя с 2018 года (см.ссылку)

http://inrng.com/2017/06/widening-the-gap/

Я так понял, что теперь чтобы получить время победителя нужно финишировать действительно "вровень" с ним (интересная там табличка скоростей и метров - оцените).

Изменения будут касатся только спринтерских этапов, так что горнякам/генеральщикам пожалуй придётся по немножку забывать о правиле "нейтрализации" 3 км.