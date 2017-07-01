- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 23:33
Команда Lotto Soudal объявила состав на Тур де Франс-2017
Бельгийская команда Lotto Soudal объявила состав на Тур де Франс-2017. Одна из главных целей команды – борьба за победу на спринтерских этапах с Андре Грайпелем, который является победителем 11 этапов Тур де Франс, и с 2011 года он ещё ни разу не уезжал с гонки без выигранного этапа. Своему 7-му подряд старту на Тур де Франс 34-летний немецкий гонщик посвятил видеоклип.
36-летний австралийский гонщик Адам Хансен продолжает ставить рекорд по количеству пройденных подряд Гран-туров. Тур де Франс-2017 должен стать для Хансена 18-м подряд Гран-туром и 25-м в карьере.
1 июля на старт Тур де Франс-2017 вместе с Андре Грайпелем (Andre Greipel) и Адамом Хансеном (Adam Hansen) выйдут: 37-летний датский гонщик Ларс Бак (Lars Bak ), 23-летний бельгийский гонщик Тьеш Бенот (Tiesj Benoot), 30-летний бельгийский гонщик Томас Де Гендт (Thomas de Gendt), 29-летний французский гонщик Тони Галлопан (Tony Gallopin), 31-летний бельгийский гонщик Юрген Руландтс (Jurgen Roelandts), 35-летний немецкий гонщик Марсель Зиберг (Marcel Sieberg) и 26-летний бельгийский гонщик Тим Велленс (Tim Wellens).
Тьеш Бенот – единственный из гонщиков команды впервые поедет Гран-тур.
У Томаса Де Гендта и Тони Галлопана в списке побед есть по выигранному на Тур де Франс этапу, в списке достижений Тима Велленса ещё нет побед на этапах Большой Петли, и они могут побороться за этапы.
Состав команды Lotto Soudal на Тур де Франс-2017:
Andre Greipel, (Германия)
Lars Bak, (Дания)
Tiesj Benoot, (Бельгия)
Thomas De Gendt, (Бельгия)
Tony Gallopin, (Франция)
Adam Hansen, (Австралия)
Jurgen Roelandts, (Бельгия)
Marcel Sieberg, (Германия)
Tim Wellens, (Бельгия)
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