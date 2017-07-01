VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Состав команды Lotto Soudal на Тур де Франс-2017

Команда Lotto Soudal объявила состав на Тур де Франс-2017

 

 Бельгийская команда Lotto Soudal объявила состав на Тур де Франс-2017. Одна из главных целей команды – борьба за победу на спринтерских этапах с Андре Грайпелем, который является победителем 11 этапов Тур де Франс, и с 2011 года он ещё ни разу не уезжал с гонки без выигранного этапа. Своему 7-му подряд старту на Тур де Франс 34-летний немецкий гонщик  посвятил видеоклип.

 

 

  36-летний австралийский гонщик Адам Хансен продолжает ставить рекорд по количеству пройденных подряд Гран-туров. Тур де Франс-2017 должен стать для Хансена 18-м подряд Гран-туром и 25-м в карьере.

 

 

 

  1 июля на старт Тур де Франс-2017 вместе с Андре Грайпелем (Andre Greipel) и Адамом Хансеном (Adam Hansen) выйдут: 37-летний датский гонщик Ларс Бак (Lars Bak ), 23-летний бельгийский гонщик Тьеш Бенот (Tiesj Benoot), 30-летний бельгийский гонщик Томас Де Гендт (Thomas de Gendt), 29-летний французский гонщик Тони Галлопан (Tony Gallopin), 31-летний бельгийский гонщик Юрген Руландтс (Jurgen Roelandts), 35-летний немецкий гонщик Марсель Зиберг (Marcel Sieberg) и 26-летний бельгийский гонщик Тим Велленс (Tim Wellens).

 

Тьеш Бенот – единственный из гонщиков команды впервые поедет Гран-тур.

 

У Томаса Де Гендта и Тони Галлопана в списке побед есть по выигранному на Тур де Франс этапу, в списке достижений Тима Велленса ещё нет побед на этапах Большой Петли, и они могут побороться за этапы.

 

Состав команды Lotto Soudal на Тур де Франс-2017:

 

Andre Greipel, (Германия)

Lars Bak, (Дания)

Tiesj Benoot, (Бельгия)

Thomas De Gendt, (Бельгия)

Tony Gallopin, (Франция)

Adam Hansen, (Австралия)

Jurgen Roelandts, (Бельгия)

Marcel Sieberg, (Германия)

Tim Wellens, (Бельгия)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Андре Грайпель Andre Greipel Lotto Soudal Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Sezar
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (4)
    Sezar-Фото
    Так все о чем мы говорим-это только предположения. Более того-решения принимаются на основе таких же предположений. Не предполагаешь-значит не думаешь, тут уж кому что ближе. Пулс-грегари проверенный, с высокой самоотдачей, который работает не за страх, а за совесть. Которому ничего особо не светит на Вуэльте. И которого жалко терять. И Ланда. После Джиро, на прошлом Туре был самым слабым грегари. И который, в то же время имеет шансы быть в отличной форме на Вуэльте.
  • VeloVelo
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    VeloVelo-Фото
    да, кстати, удивляет отсутствие ван Эмдена в призах.
  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (72)
    VeloVelo-Фото

    Никиас Арндт под капитанским номером в Санвеб. Баргий под 2-м.
    Ошибка или "тактический ход"? )

  • LLL
    Состав команды Trek – Segafred ... (22)
    LLL-Фото
    Ни в Кинтану, ни в Вальверде я не верю, но кто его знает(уже писала про форсмажоры)...и тому и другому удавалось заехать на подиум. Понимаю, что Кинтана после Джиро, на которой он не очень себя проявил, а Вальверде ...хм?
  • sstasuk
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (4)
    sstasuk-Фото

    Жду его на Вуэльте, причем капитаном. Тем как он последние годы работает на туре на Фрума он заслужил мое(и не только) глубочайшее уважение. 

  • EL-Fenomeno
    Предварительные составы команд ... (72)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кстати, ЮСиАЙ что-тот там решило с финишными временными отставниями от победителя этапов, по времени на гонках начианя с 2018 года (см.ссылку)

    http://inrng.com/2017/06/widening-the-gap/
    Я так понял, что теперь чтобы получить время победителя нужно финишировать действительно "вровень" с ним (интересная там табличка скоростей и метров - оцените).

    Изменения будут касатся только спринтерских этапов, так что горнякам/генеральщикам пожалуй придётся по немножку забывать о правиле "нейтрализации" 3 км.

  • Shega
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (5)
    Shega-Фото
    На сколько я помню обещание было не писать своего мнения о велогонках. И это обещание не нарушено.
  • Camel
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (4)
    Camel-Фото

    Набрал бы - не набрал бы... Это всё предположения. Пулс в этом году действительно слаб. А Фруму нужна 4-я победа. Зачем ему ТАКОЙ Пулс?

  • EL-Fenomeno
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Закарин на ITT очень легко, а вот в Италии..хм...новый "разделочный чемп"

  • Sezar
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (4)
    Sezar-Фото

    Думаю, это промах Брейлсфорда. На 3 неделе Пулс набрал бы форму. Совсем мне действ я Скай не нравятся в этои году.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 июня

William Bonnet (FDJ)

Yohann Gene (Direct Energie)

Amaury Capiot (Sport Vlaanderen - Baloise)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (136)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)