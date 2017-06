Тур Швейцарии-2017. Этап 3 Категория:

Дата:

Вчера, 18:31 Тур Швейцарии-2017. Этап 3 Menziken - Bern, 159.3 км 1 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 3:49:48 2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:00 3 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 4 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 5 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 6 Patrick Bevin (Nzl) Cannondale-Drapac 7 Arthur Vichot (Fra) FDJ 8 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 9 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 10 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 11 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 12 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 13 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 14 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 15 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 16 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 17 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 18 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 19 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 20 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 21 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 22 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 23 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 24 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 25 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 26 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 27 Marc Soler (Spa) Movistar Team 28 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 29 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 30 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 31 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 32 Steve Morabito (Swi) FDJ 33 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 34 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 35 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 36 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 37 Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 38 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:00:19 39 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 40 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 41 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 42 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 43 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 44 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 45 Anthony Roux (Fra) FDJ 46 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:00:26 47 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 48 Aaron Gate (Nzl) Aqua Blue Sport 49 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 50 Hugh Carthy (Gbr) Cannondale-Drapac 51 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 52 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 53 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 54 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 55 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 56 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 57 Larry Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 58 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 59 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 60 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:00:38 61 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 62 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 0:00:43 63 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 64 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 65 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 66 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 67 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:00:49 68 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:53 69 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida 70 Daan Olivier (Ned) Team LottoNl-Jumbo 71 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 72 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors 73 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 74 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:03 75 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 0:01:14 76 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 77 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 78 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 79 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 80 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 81 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 82 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 83 Kevin Reza (Fra) FDJ 84 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 85 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 86 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 87 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 88 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 89 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 90 Taylor Phinney (Usa) Cannondale-Drapac 91 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 92 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 93 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 94 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 95 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 96 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 97 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 98 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:01:44 99 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 0:01:48 100 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 101 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 102 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 103 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ 0:01:57 104 Jack Bauer (Nzl) Quick-Step Floors 105 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 106 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 107 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:02:17 108 Ben King (Usa) Dimension Data 109 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 110 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 111 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 112 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 113 Sondre Holst Enger (Nor) AG2R La Mondiale 0:02:23 114 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:02:50 115 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 116 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 117 Nick Dougall (Rsa) Dimension Data 118 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 119 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 120 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 121 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 122 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 123 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 124 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 125 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:03:14 126 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:03:42 127 Alex Dowsett (Gbr) Movistar Team 128 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 129 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 130 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 131 Sam Bewley (Nzl) Orica-Scott 132 Sebastian Henao (Col) Team Sky 133 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 134 Felix Groschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 135 Rob Power (Aus) Orica-Scott 136 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 137 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 138 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 139 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 140 Ruben Plaza (Spa) Orica-Scott 141 Cedric Pineau (Fra) FDJ 142 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 143 Tyler Farrar (Usa) Dimension Data 144 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 145 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 146 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 147 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 148 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 149 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Cannondale-Drapac 150 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 151 Luke Durbridge (Aus) Orica-Scott 0:04:40 152 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 153 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 154 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 0:04:51 155 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:04:58 156 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 157 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 158 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 0:05:37 159 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:06:58 160 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 161 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 162 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 163 Lars Petter Nordhaug (Nor) Aqua Blue Sport 164 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:08:29 165 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 166 Philip Deignan (Irl) Team Sky 167 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 168 Lawson Craddock (Usa) Cannondale-Drapac 169 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 170 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 171 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 172 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 173 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 174 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team Генеральная классификация после 3 этапа 1 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 8:18:47 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:10 3 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:11 4 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:00:19 5 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 0:00:20 6 Patrick Bevin (Nzl) Cannondale-Drapac 0:00:22 7 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 0:00:23 8 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:00:24 9 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 0:00:25 10 Marc Soler (Spa) Movistar Team 11 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 12 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:00:26 13 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:27 14 Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:28 15 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 16 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:00:29 17 Steve Morabito (Swi) FDJ 18 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 19 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 0:00:30 20 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 21 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 0:00:31 22 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 23 Arthur Vichot (Fra) FDJ 24 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 25 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:32 26 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:33 27 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 28 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:00:36 29 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:00:37 30 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:00:38 31 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:00:39 32 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:41 33 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:00:42 34 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 0:00:43 35 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:00:45 36 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:00:47 37 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:00:48 38 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:00:49 39 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:00:55 40 Aaron Gate (Nzl) Aqua Blue Sport 0:00:56 41 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 0:00:57 42 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 43 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:01:01 44 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:01:03 45 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:01:11 46 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:16 47 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 0:01:17 48 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 0:01:26 49 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:01:29 50 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:01:33 51 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:01:36 52 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:01:43 53 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 0:01:50 54 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 0:01:54 55 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:02:01 56 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:08 57 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:03:54 58 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:04:04 59 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:04:06 60 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:05:11 61 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida 0:05:14 62 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:05:25 63 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:05:32 64 Daan Olivier (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:06:35 65 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 0:07:33 66 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:07:46 67 Jack Bauer (Nzl) Quick-Step Floors 0:07:57 68 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 0:08:19 69 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:08:28 70 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:31 71 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 0:08:56 72 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:09:06 73 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:09:44 74 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 0:09:49 75 Rob Power (Aus) Orica-Scott 0:09:57 76 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:10:09 77 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 0:10:24 78 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:10:34 79 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:10:42 80 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:10:52 81 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:10:54 82 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:10:58 83 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:11:01 84 Hugh Carthy (Gbr) Cannondale-Drapac 0:11:04 85 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:11:10 86 Taylor Phinney (Usa) Cannondale-Drapac 0:11:23 87 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:11:25 88 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:11:26 89 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors 0:11:28 90 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:11:33 91 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:11:36 92 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 0:11:41 93 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 0:11:46 94 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 95 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 96 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 97 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:11:47 98 Kevin Reza (Fra) FDJ 99 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:11:49 100 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:11:52 101 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 0:12:02 102 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:12:06 103 Matti Breschel (Den) Astana Pro Team 0:12:14 104 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:12:18 105 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 0:12:19 106 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:12:34 107 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:12:39 108 Ben King (Usa) Dimension Data 0:12:43 109 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:12:48 110 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:12:51 111 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 0:12:57 112 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 0:13:00 113 Sondre Holst Enger (Nor) AG2R La Mondiale 0:13:02 114 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:13:15 115 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:13:18 116 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:13:20 117 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 0:13:25 118 Nick Dougall (Rsa) Dimension Data 0:13:26 119 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:13:30 120 Larry Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 0:13:33 121 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:13:44 122 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:13:55 123 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 0:13:56 124 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:13:58 125 Felix Groschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:14:07 126 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 0:14:13 127 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:14:14 128 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:14:16 129 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 130 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 0:14:18 131 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Cannondale-Drapac 0:14:20 132 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:14:23 133 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 134 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:14:37 135 Luke Durbridge (Aus) Orica-Scott 0:14:48 136 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 0:15:00 137 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:15:14 138 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 0:15:22 139 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:15:24 140 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:15:37 141 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:15:42 142 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 0:15:43 143 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 0:15:46 144 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:16:03 145 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 146 Alex Dowsett (Gbr) Movistar Team 0:16:24 147 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 0:16:38 148 Sam Bewley (Nzl) Orica-Scott 0:16:39 149 Ruben Plaza (Spa) Orica-Scott 0:16:40 150 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 0:16:52 151 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 152 Cedric Pineau (Fra) FDJ 153 Lars Petter Nordhaug (Nor) Aqua Blue Sport 0:17:31 154 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:17:37 155 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 0:18:20 156 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:18:23 157 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:19:01 158 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:19:18 159 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 0:20:01 160 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:20:14 161 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 0:21:08 162 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:21:30 163 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:21:36 164 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 0:21:41 165 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:22:33 166 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ 0:22:55 167 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:24:33 168 Tyler Farrar (Usa) Dimension Data 0:24:48 169 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 0:25:51 170 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:25:52 171 Lawson Craddock (Usa) Cannondale-Drapac 0:26:18 172 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:29:01 173 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:29:17 174 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 0:29:18 Тур Швейцарии-2017. Тур Швейцарии-2017. Маршрут Результаты 1 этапа Тура Швейцарии-2017 Результаты 2 этапа Тура Швейцарии-2017



