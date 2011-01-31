Команда Katusha-Alpecin без российских гонщиков на Тур де Франс-2017

Швейцарская команда Katusha-Alpecin объявила состав на Тур де Франс-2017. В составе команды не будет ни одного российского гонщика.

1 июля на старт в Дюссельдорфе выйдут:

32-летний немецкий гонщик Тони Мартин (Tony Martin), 29-летний норвежский гонщик Александр Кристофф (Alexander Kristoff), 26-летний австрийский гонщик Марко Халлер (Marco Haller), 31-летний швейцарский гонщик Рето Холленштайн (Reto Hollenstein), 30-летний хорватский гонщик Роберт Кишерловски (Robert Kišerlovski), 26-летний голландский гонщик Мауритус Ламмертинк (Maurits Lammertink), 31-летний португальский гонщик Тьягу Мачаду (Tiago Machado), 23-летний немецкий гонщик Нильс Политт (Nils Politt), 23-летний немецкий гонщик Рик Цабель (Rick Zabel).

Действующий чемпион мира в разделке Тони Мартин – победитель 5 этапов Тур де Франс, стартует на французском Гран-туре в 9-й раз в карьере.

Александр Кристофф – победитель двух этапов Тур де Франс, стартует на Большой Петле в 6-й раз в карьере.

Впервые поедет Гран-тур Нильс Политт.

Состав команды Katusha-Alpecin на Тур де Франс-2017:

Tony Martin, (Германия)

Marco Haller, (Австрия)

Reto Hollenstein, (Швейцария)

Robert Kiserlovski, (Хорватия)

Alexander Kristoff, (Норвегия)

Maurits Lammertink, (Голландия)

Tiago Machado, (Португалия)

Nils Politt, (Германия)

Rick Zabel, (Германия)