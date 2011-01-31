VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Состав команды Katusha-Alpecin на Тур де Франс-2017

Команда Katusha-Alpecin без российских гонщиков на Тур де Франс-2017

 

 

  Швейцарская команда Katusha-Alpecin объявила состав на Тур де Франс-2017. В составе команды не будет ни одного российского гонщика.

Состав команды Katusha-Alpecin на Тур де Франс-2017

 

1 июля на старт в Дюссельдорфе выйдут:

 

32-летний немецкий гонщик Тони Мартин (Tony Martin), 29-летний норвежский гонщик Александр Кристофф (Alexander Kristoff), 26-летний австрийский гонщик Марко Халлер (Marco Haller), 31-летний швейцарский гонщик Рето Холленштайн (Reto Hollenstein), 30-летний хорватский гонщик Роберт Кишерловски (Robert Kišerlovski), 26-летний голландский гонщик Мауритус Ламмертинк (Maurits Lammertink), 31-летний португальский гонщик Тьягу Мачаду (Tiago Machado), 23-летний немецкий гонщик Нильс Политт (Nils Politt), 23-летний немецкий гонщик Рик Цабель (Rick Zabel).

 

Действующий чемпион мира в разделке Тони Мартин – победитель 5 этапов Тур де Франс, стартует на французском Гран-туре в 9-й раз в карьере.

 

Александр Кристофф – победитель двух этапов Тур де Франс, стартует на Большой Петле в 6-й раз в карьере.

 

Впервые поедет Гран-тур Нильс Политт.

 

Состав команды Katusha-Alpecin на Тур де Франс-2017:

 

Tony Martin, (Германия)

Marco Haller, (Австрия)

Reto Hollenstein, (Швейцария)

Robert Kiserlovski, (Хорватия)

Alexander Kristoff, (Норвегия)

Maurits Lammertink, (Голландия)

Tiago Machado, (Португалия)

Nils Politt, (Германия)

Rick Zabel, (Германия)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: KATUSHA-Alpecin Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 16:33 | Регистрация: 21.06.2011

    Может,Мартин какую-нибудь разделку зацепит и то вряд ли. На Кристоффа надежды практически нет,на остальных тем паче. Так что вероятнее всего "альпесины" без этапов и без генерала...

  2. Имя: Владимир

    hodorik

    Сегодня, 16:50 | Регистрация: 31.01.2011

    Кишельровски и более незакого болеть , да Катя не та (((

    Greg Hodorini
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 июня

Dylan Groenewegen (Lotto NL - Jumbo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (118)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)