- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 16:25
Команда Katusha-Alpecin без российских гонщиков на Тур де Франс-2017
Швейцарская команда Katusha-Alpecin объявила состав на Тур де Франс-2017. В составе команды не будет ни одного российского гонщика.
1 июля на старт в Дюссельдорфе выйдут:
32-летний немецкий гонщик Тони Мартин (Tony Martin), 29-летний норвежский гонщик Александр Кристофф (Alexander Kristoff), 26-летний австрийский гонщик Марко Халлер (Marco Haller), 31-летний швейцарский гонщик Рето Холленштайн (Reto Hollenstein), 30-летний хорватский гонщик Роберт Кишерловски (Robert Kišerlovski), 26-летний голландский гонщик Мауритус Ламмертинк (Maurits Lammertink), 31-летний португальский гонщик Тьягу Мачаду (Tiago Machado), 23-летний немецкий гонщик Нильс Политт (Nils Politt), 23-летний немецкий гонщик Рик Цабель (Rick Zabel).
Действующий чемпион мира в разделке Тони Мартин – победитель 5 этапов Тур де Франс, стартует на французском Гран-туре в 9-й раз в карьере.
Александр Кристофф – победитель двух этапов Тур де Франс, стартует на Большой Петле в 6-й раз в карьере.
Впервые поедет Гран-тур Нильс Политт.
Состав команды Katusha-Alpecin на Тур де Франс-2017:
Tony Martin, (Германия)
Marco Haller, (Австрия)
Reto Hollenstein, (Швейцария)
Robert Kiserlovski, (Хорватия)
Alexander Kristoff, (Норвегия)
Maurits Lammertink, (Голландия)
Tiago Machado, (Португалия)
Nils Politt, (Германия)
Rick Zabel, (Германия)
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