Состав команды FDJ на Тур де Франс-2017:

Цитата: sixpack



вообще мне думается, что зеленая Сагану в этом году совсем не гарантирована, может быть интересная борьба. Если будет доминатор в чистом спринте, а в полугорных этапах Петю будут прессовать ГВА, Меттьюз (в особенности если Санвеб поедет без ГК), Жильбер, ему придется нелегко, и шестая майка может и уплыть.



Петя - сёрфер. Он всегда на гребне волны, в то время как соперники лишь на мгновение выпрыгивают выше из глубин пелотона и снова растворяются в общей массе. Именно поэтому, хоть и без больших побед, он на втором месте в мировом рейтинге. У Пети есть зелёная майка ТДФ, взятая без единой победы на этапе. Против Пети изменяли правила (начисление очков) - не помогло:). Доминаторы в чистом спринте и рядом не стоят по количеству очков в спринтерской классификации. Их удел - борьба за второе место.

Ну, и всем поклонникам Петиного таланта предлагаю ещё раз пересмотреть финиш третьего этапа Энеко Тура - 2016

https://youtu.be/0jSQ1depQVQ