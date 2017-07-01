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Состав команды FDJ на Тур де Франс-2017

Арно Демар и Тибо Пино – лидеры команды FDJ на Тур де Франс-2017

 

 

  Команда FDJ на Тур де Франс-2017 ставит целью борьбу за этапы с Арно Демаром и Тибо Пино. 25-летний французский гонщик, ставший недавно чемпионом Франции в групповой гонке, Арно Демар (Arnaud Démare), у которого ещё нет побед на этапах Гран-туров, будет бороться за победу в спринтах.

Состав команды FDJ на Тур де Франс-2017

 Photo © de l'équipe cycliste FDJ

 

  27-летний французский гонщик Тибо Пино (Thibaut Pinot) стартует на Тур де Франс 6-й раз в карьере,  он дважды одерживал победы на этапах (в 2013 и 2015), а в  2014 году  становился призёром гонки, финишировав 3-м в генеральной классификации. Но в этом году Тур де Франс для Тибо Пино станет вторым Гран-туром сезона после Джиро д’Италия, где французский гонщик занял 4-е место в общем зачёте. Он сказал, что впервые стартует на французском Гран-туре без давления бороться за высокое место в генеральной классификации и попробует проявить себя на горных этапах.

 

Состав команды FDJ на Тур де Франс-2017

 

 

Вместе с Арно Демаром и Тибо Пино на старт Тур де Франс-2017 выйдут:

27-летний итальянский гонщик Давиде Чимолаи (Davide Cimolai), 31-летний литовский гонщик Игнатас Коноваловас (Ignatas Konovalovas),  29-летний итальянский гонщик Якопо Гварньери (Jacopo Guarnieri), 23-летний французский гонщик Оливье Ле Гак (Olivier Le Gac), 27-летний французский гонщик Руди Молар (Rudy Molard), 28-летний французский гонщик Артур Вишо (Arthur Vichot).

 

Дебютант Тур де Франс – Оливье Ле Гак.

 

 

Состав команды FDJ на Тур де Франс-2017:

 

Arnaud Demare, (Франция)

Davide Cimolai, (Италия)

Mickael Delage, (Франция)

Jacopo Guarnieri, (Италия)

Ignatas Konovalovas, (Литва)

Olivier Le Gac, (Франция)

Rudy Molard, (Франция)

Thibaut Pinot, (Франция)

Arthur Vichot, (Франция)

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Теги к статье: FDJ Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 Арно Демар Тибо Пино

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Андрон
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (8)
    Андрон-Фото
    Я, вообще-то и не придираюсь. Просто хотел сказать - если уж присел на эту тему, то будь добёр - соответствуй идеалу сам. Или нефиг тут заниматься словоблудием.
  • HastaManana
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (8)
    HastaManana-Фото

    Цитата: sixpack

    вообще мне думается, что зеленая Сагану в этом году совсем не гарантирована, может быть интересная борьба. Если будет доминатор в чистом спринте, а в полугорных этапах Петю будут прессовать ГВА, Меттьюз (в особенности если Санвеб поедет без ГК), Жильбер, ему придется нелегко, и шестая майка может и уплыть.

     

    Петя - сёрфер. Он всегда на гребне волны, в то время как соперники лишь на мгновение выпрыгивают выше из глубин пелотона и снова растворяются в общей массе. Именно поэтому, хоть и  без больших побед, он на втором месте в мировом рейтинге. У Пети есть зелёная майка ТДФ, взятая без единой победы на этапе. Против Пети изменяли правила (начисление очков) - не помогло:). Доминаторы в чистом спринте и рядом не стоят по количеству очков в спринтерской классификации. Их удел - борьба за второе место.

     

    Ну, и всем поклонникам Петиного таланта предлагаю ещё раз пересмотреть финиш третьего этапа Энеко Тура - 2016
    https://youtu.be/0jSQ1depQVQ

  • velodoctor
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (8)
    velodoctor-Фото

    Последний год Сагана, Гавирия уже потирает руки biggrin 

     

  • RVL
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (57)
    RVL-Фото

    отличный прогноз был. 2 из трех на подиуме, а победил черт из табакерки (пусть и достойный).
    печально слышать аргументы по таким "нюансам" пост фактум.
    Где был Знак и каков был его прогноз?

    зы. мне все равно, ко победит, несмотря на присрастия к атакующим горнякам. я за красивый велоспорт!

  • error
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (8)
    error-Фото

    Кристофа бы выше в претендентах поставил. Апельсин в этот раз под него заточен составом. Хотя он всегда кому-то проигрывает. 

  • sixpack
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (8)
    sixpack-Фото

    спринтеры на этом Туре будут выживать до конца, на последней недели спринтерских этапов больше, чем горных. вряд ли сойдут. разве что их высадят за лимит, но это уже как гонка повернется, темп на злых этапах сильно зависит от расклада в генерале.

     

    вообще мне думается, что зеленая Сагану в этом году совсем не гарантирована, может быть интересная борьба. Если будет доминатор в чистом спринте, а в полугорных этапах Петю будут прессовать ГВА, Меттьюз (в особенности если Санвеб поедет без ГК), Жильбер, ему придется нелегко, и шестая майка может и уплыть.

  • Bjoern
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (57)
    Bjoern-Фото

    Давал, и что? Не ошибается тот, кто ничего не делает. С таким же успехом вы можете посмотреть на мой прогноз по ФВ и вывести среднею температуру по больнице, только как на результат как прошлых, так и будущих гонок мой прогноз никак не влияет.

    А по Дюмулану, тут уж не его проблемы, что его соперники были лебедь, рак и щука. Об этой басне никто даже помыслить не мог.

  • дрокер
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (14)
    дрокер-Фото
    Спасибо!
    Будем надеяться типография не подведет.
  • Николай Парилин
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (14)
    Николай Парилин-Фото
    Максим, мы сейчас все на очень большом нерве. Первоначально типография обещала "выдать на-гора" часть тиража 3-го июля, а теперь собирается сделать это не раньше 6-7-го. Кажется, эту войну мы проиграем, ибо билеты куплены на 4-ое, чтобы успеть на "тренерскую биржу". Однако, надежда умирает последней. А что, а вдруг?!
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кукара (или Кокара) не взяли( Киттель, Грайпель, Буани (а также КЭВ) могут сойти с Тура (и скорее всего сойдут) В Алекса Кр. уже не верю (жаль). Остаются (кроме Сагана) конечно только Демар и Дегенкольб. Но вот я подумал "крамольно", а может Майкл Мэтьюз..?..хотелось бы. Кстати да, посмотрим на дебютанта ТдФ С.Колбрелли. Лавров Гавирии ему конечно не собрать на первом Туре, но ЭТАПчик какой то зацепить вполне реально.

     

    P.S.

    Не удержался и сМинусил всем кто придирается к постам админов и других пользователей за синтаксис, пунктуацию и всё-такое (это же интернет, чё вы примахались). ТОВАРИЩИ, вы реально достали, а Вы, мистер Толстый Мачо тот ещё знатный троль, только и подливаете масла в каждой теме теперь. Зачем вам эта дурная слава ?)

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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