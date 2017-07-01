- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 21:28
Арно Демар и Тибо Пино – лидеры команды FDJ на Тур де Франс-2017
Команда FDJ на Тур де Франс-2017 ставит целью борьбу за этапы с Арно Демаром и Тибо Пино. 25-летний французский гонщик, ставший недавно чемпионом Франции в групповой гонке, Арно Демар (Arnaud Démare), у которого ещё нет побед на этапах Гран-туров, будет бороться за победу в спринтах.
Photo © de l'équipe cycliste FDJ
27-летний французский гонщик Тибо Пино (Thibaut Pinot) стартует на Тур де Франс 6-й раз в карьере, он дважды одерживал победы на этапах (в 2013 и 2015), а в 2014 году становился призёром гонки, финишировав 3-м в генеральной классификации. Но в этом году Тур де Франс для Тибо Пино станет вторым Гран-туром сезона после Джиро д’Италия, где французский гонщик занял 4-е место в общем зачёте. Он сказал, что впервые стартует на французском Гран-туре без давления бороться за высокое место в генеральной классификации и попробует проявить себя на горных этапах.
Вместе с Арно Демаром и Тибо Пино на старт Тур де Франс-2017 выйдут:
27-летний итальянский гонщик Давиде Чимолаи (Davide Cimolai), 31-летний литовский гонщик Игнатас Коноваловас (Ignatas Konovalovas), 29-летний итальянский гонщик Якопо Гварньери (Jacopo Guarnieri), 23-летний французский гонщик Оливье Ле Гак (Olivier Le Gac), 27-летний французский гонщик Руди Молар (Rudy Molard), 28-летний французский гонщик Артур Вишо (Arthur Vichot).
Дебютант Тур де Франс – Оливье Ле Гак.
Состав команды FDJ на Тур де Франс-2017:
Arnaud Demare, (Франция)
Davide Cimolai, (Италия)
Mickael Delage, (Франция)
Jacopo Guarnieri, (Италия)
Ignatas Konovalovas, (Литва)
Olivier Le Gac, (Франция)
Rudy Molard, (Франция)
Thibaut Pinot, (Франция)
Arthur Vichot, (Франция)
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