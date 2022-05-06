Калеб Юэн не вышел на старт 12 этапа Джиро д’Италия-2022

Калеб Юэн сошёл с Джиро д’Италия-2022 после 11 этапа

Калеб Юэн (Caleb Ewan) не вышел на старт 12 этапа Джиро д’Италия-2022. Команда Lotto Soudal объявила, что ещё перед стартом было решено, что 27-летний австралийский гонщик сойдёт на второй неделе итальянского Гранд-тура перед горными этапами.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

За 5 участий в Джиро д’Италия впервые с 2016 года Калеб Юэн сошёл без победы на этапе. Всего за свою карьеру австралийский спринтер выиграл пять этапов Джиро д’Италия (2017, 2019 и 2021 годах).

В этом году Калеб Юэн упал на 1-м этапе Джиро д’Италия, а на 6-м этапе финишировал вторым, проиграв Арно Демару (Groupama-FDJ). На 10-м этапе Калеб Юэн рано выпал из пелотона и едва вписался в лимит времени, финишировав 166-м через 31 минуту 18 секунд после победителя Биньяма Гирмая (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

В сообщении команды Lotto Soudal говорится: «Калеб Юэн не выйдет на старт 12 этапа Джиро д’Италия. Изначально планировалось, что он покинет Джиро на второй неделе гонки. Учитывая, что предстоит много горных этапов, мы решили, что Юэн поедет домой.

После короткого отдыха спринтер начнёт готовиться к следующей большой цели сезона – Тур де Франс, где собирается бороться на спринтерских этапах».