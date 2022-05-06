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Калеб Юэн не вышел на старт 12 этапа Джиро д’Италия-2022

Калеб Юэн сошёл с Джиро д’Италия-2022 после 11 этапа

 

 

  Калеб Юэн (Caleb Ewan) не вышел на старт 12 этапа Джиро д’Италия-2022. Команда Lotto Soudal объявила, что ещё перед стартом было решено, что 27-летний австралийский гонщик  сойдёт на второй неделе итальянского Гранд-тура перед горными этапами.

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  За 5 участий в Джиро д’Италия впервые с 2016 года Калеб Юэн сошёл без победы на этапе. Всего за свою карьеру австралийский спринтер выиграл пять этапов Джиро д’Италия (2017, 2019 и 2021 годах).

 

  В этом году Калеб Юэн упал на 1-м этапе Джиро д’Италия, а на 6-м этапе финишировал вторым, проиграв Арно Демару (Groupama-FDJ). На 10-м этапе Калеб Юэн рано выпал из пелотона и едва вписался в лимит времени, финишировав 166-м через 31 минуту 18 секунд после победителя Биньяма Гирмая (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

 

  В сообщении команды Lotto Soudal говорится: «Калеб Юэн не выйдет на старт 12 этапа Джиро д’Италия. Изначально планировалось, что он покинет Джиро на второй неделе гонки. Учитывая, что предстоит много горных этапов, мы решили, что Юэн поедет домой.

 

  После короткого отдыха спринтер начнёт готовиться к следующей большой цели сезона – Тур де Франс, где собирается бороться на спринтерских этапах».

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • Cyrill
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (10)
    Cyrill-Фото
    Про воскрешение Поццовиво - ещё рано говорить, к сожалению :( Про Гирмая - это не профессионализм и, по-честному, спорт.директора должны были сделать ему выговор за упущенные планируемые (по такой форме) призовые места на оставшихся этапах...

    ... Гирмаю, конечно, скорейшего выздоровления.
  • SportSpirit
    Альберто Дайнезе – победитель ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Меня продолжает радовать эволюция Барде. Не только вернул себе отличную спортивную форму, но и как старший товарищ мотивирует, вселяет уверенность и реально помогает в гонках более молодым DSM-овцам. 

     

    В перегоровах по рации на последних 5-6 км Мэтт Уинстон постоянно повторял: "будьте максимально внимательны, фокус на GC". Потом Барде: "у нас полный поезд, мы будем пробовать с Альберто". 

     

    Потом спринт и бурная радость) Дайнезе, похоже, действительно не хватало именно психологической уверенности, которую вселил в него развоз от топового генеральщика. Ну а скорость все видели) 

     

     

  • Ернат
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (10)
    Ернат-Фото

    да очень жаль

  • motte
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    motte-Фото

    Карапаз идет на знакомый запах розовой маечки-:)

  • Серафим
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (10)
    Серафим-Фото

    Гирмай смог на одном этапе выстрелить дважды. Сначала на финше, затем себе в глаз. Самый курьезный случай схода с гонки, как мне кажется.

      Не думаю, что будут серьёзные последствия для здоровья. Вернется быстро и еще удивит. 

  • nightbuster33
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Может быть,если отрыв с Нибали или без него на вершине будет иметь более 5-ти минут форы.

  • Александра
    Биньям Гирмай сошёл с Джиро д’ ... (10)
    Александра-Фото

    Ну как так?!

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, вот и состоялась долгожданная первая итальянская победа на этой Джиро (11 этапов ждали, половина ГТ, еси чё). Дайнезе выходил из конкретной глубины, но как же выдал. Вот, к слову, показатели Ф.Гавирии bb но/и он "только" второй

    Цитата: Gorn9k
    Дайнезе как черт из табакерки вылетел, Гавирия уже думал, что победа в руках

    Мне показалось, что Гавирия просто не видел что там, по левой от него стороны, накатывает мощным спуртом итальянец, поэтому Фернандо каг бэ (может) и сбавил на последних 5-10 метров, видя, что Демара он точно опережает, а тут опа - Альберто. Честно говоря, жаль колумбийца, ну никак не может взять этап на этой Джиро.

  • litxaa
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (11)
    litxaa-Фото
    Ой, простите, не так прочитал Ваш пост. Показалось что написано не "по 1-ое и 3-ие", а "с 1-вое по 3-ие" места.
  • MVDP
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (6)
    MVDP-Фото

    https://velolive.com/velo_news/2247-poslednyaya-gonka-voutera-vejlandta.html

    Спустя 11 лет поедут по тому же спуску.

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