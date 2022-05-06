Том Дюмулин сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 14-м этапе

Том Дюмулин: “Не мог больше крутить педали”

Том Дюмулин (Tom Dumoulin) сошёл с Джиро д’Италия-2022 во время 14 этапа за 100 км до финиша. 31-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma, победитель итальянского Гранд-тура 2017 года, сказал, что истощён и обессилен.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Его лучшим результатом на этапах стало 3-е место в индивидуальной гонке на время на 2-м этапе. Также Дюмулин помог своему товарищу по команде Куну Бауману одержать победу на 7-м этапе.

Перед стартом Том Дюмулин говорил, что стартует не в лучшей форме. За две недели гонки его состояние не улучшилось. Он решил прекратить борьбу, хотя изначально нацеливался доехать до финиша Джиро в Вероне.

Том Дюмулин: «Сил нет, не знаю, как это объяснить. Это невероятно расстраивает. Не мог больше крутить педали, как бы ни прикладывался, было больно. Формы просто нет совсем. Сейчас у меня нет ответа, почему.

Мне было ясно, что я не в лучшей форме на этой Джиро. Тем не менее, решительно настроился проехать всю гонку и финишировать вместе со всеми в Вероне. По меньшей мере, хотя бы ради того, чтобы набрать необходимый гоночный километраж. Я подстёгивал себя каждое утро выкладываться по полной, но у меня просто не получалось. Физически чувствовал себя невероятно уставшим.

Но на этой Джиро д’Италия были прекрасные моменты, которые радовали. А последние несколько дней оказались тяжёлыми. Поеду домой. Мне нужно перезагрузиться. Потом посмотрим».