Джиро д’Италия-2022: презентация шести среднегорных этапов

6 среднегорных этапов Джиро д’Италия-2022

Организаторы Джиро д’Италия продолжают раскрывать детали маршрута 105-го выпуска, стартующего 6 мая в Венгрии. После представления спринтерских этапов настала очередь среднегорных этапов, подходящих для атакующих гонщиков, отрывов или спринтеров широкого профиля.

Трёхратный чемпион мира и победитель очковой классификации Джиро д’Италия-2021 года Петер Саган так прокомментировал эти этапы: «Шесть интересных этапов, открывающих возможности выиграть их разными способами – из отрыва, атакой в финале или в общем спринте. Этапы будут важны и для очковой классификации цикламеновой майки, но также и для генеральщиков, которые могут атаковать. Для розовой майки эти этапы не менее важны. Будет и этап, сочетающий разные рельефы, такой, на котором я выиграл свой первый этап Джиро в 2020 году. Мне нравятся такие профили, они мне подходят».

Среднегорные этапы Джиро д'Италия-2022:

Diamante – Potenza, 198 км, набор высоты 4490 м

Джиро д’Италия-2022: презентация среднегорных этапов

Этап по Южной Италии через горы Калабрии и Лукании, где общий набор градиентов не уступает этапу в Доломитах. Единственный равнинный отрезок – десяток километров после старта от побережья. После Маратеи (Maratea) начнётся частокол выматывающих подъёмов, которые придётся преодолевать без передышки. В маршрут этапа от Диаманте до Потенцы включено прохождение четырёх категорийных подъёмов – два подъёма 2-й категории, один – 1-й, один – 3-й, и некатегорийный подъём, вершина которого будет находиться за 6 км до финиша. За 106 км до финиша будет пройдена вершина 1-й категории Монте Сирино (Monte Sirino), которая возвращается на Джиро спустя 23 года.

Napoli – Napoli, 149 км, набор высоты 2130 м

Джиро д’Италия-2022: презентация среднегорных этапов

Короткий этап, стартующий и финиширующий в столице региона Кампания Неаполе, третьем по величине городе Италии и самом большом городе Южной Италии. Маршрут включает пятикратное прохождение одного категорийного подъёма – Монте ди Прочида (Monte di Procida). От Неаполя пелотон отправится в Баколи, после чего зайдёт на 19-километровый круг, который придётся пройти пять раз. В конце каждого круга гонка будет возвращаться в Неаполь. Финиш расположен на набережной Виа Караччиоло.

Pescara – Jesi, 194 км, 1730 м набора высоты

Джиро д’Италия-2022: презентация среднегорных этапов

Этап от Пескары до Йези поделен пополам двумя видами рельефа – «стол» на первых ста километрах и часокол подъёмов 4-й категории и некатегорийных, последний из которых за 9 км до финиша. На второй части этапа отдохнуть будет негде. Подъёмы короткие, но с очень крутыми стенками, которые с большой долей вероятности просеют группу.

Parma - Genova, 186 км, набор высоты 2840 м

Джиро д’Италия-2022: презентация среднегорных этапов

Среднегорный этап, подходящий для отрывов. Первая часть – 97 км – плавное восхождение к вершине 3-й категории Пассо дель Бокко (Passo del Bocco), после чего быстрый спуск, преодоление некатегорийного подъёма и подъёма 3-йкатегории, а затем беспрецедентный и очень сложный подъём 2-й категории на Монте Бекко, вершину которого пройдут за 22 км до финиша, к которому поведёт долгий спуск.

Santena – Torino, 153 км, набор высоты 3470 м

Джиро д’Италия-2022: презентация среднегорных этапов

Ещё один короткий, но напряжённый этап, где не будет ни минуты передышки. Общий набор высоты приближает этот этап к альпийским. Первые 10 км после старта – единственные, где не будет череды подъёмов и спусков. Пелотон проедет два с половиной раза по кругу, включающему прохождение Колле-делла-Маддалена, а также подъёмы Монкальери (Moncalieri) и Санта Бриджида (Santa Brigida).

Пройдя линию финиша в Турине через 40 км после старта, гонщики поднимутся на Супергу, после спуска начнётся второе восхождение на Колле-делла-Маддалена, вершина которой второй раз будет пройдена за 80 км до финиша. Второе прохождение линии финиша в Турине – за 55 км до финиша и ещё один круг с прохождением вершины Колле-делла-Маддалена за 26 км до финиша.

На финальных 13 километрах после спуска с Колле-делла-Маддалена два некатегорийных подъёма и крутой спуск к финишу.

Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte, 178 км, набор высоты 3230 м

Джиро д’Италия-2022: презентация среднегорных этапов

Джиро д’Италия-2022: презентация среднегорных этапов

Среднегорный этап от Марано Лагунаре до Удине до Юлийских Альп и Предальп. Джиро д’Италия-2022 на этом этапе пересечёт границу со Словенией через 116 км после старта. В маршруте итальянского Гранд-тура будет новый подъём – Монте Коловрат (Monte Kolovrat) – 10 км с почти 10% среднего градиента, спустившись с вершины которого, пелотон вернётся в Италию, чтобы в финале преодолеть подъём 2-й категории, ведущий к святилищу Кастельмонте – Сантурарио делла Беата Верджине ди Кастельмонте (Santuario della Beata Vergine di Castelmonte) в регионе Фриули-Венеция Джулия.

Финальный подъём – 7,1 км со средним градиентом 7,8%, максимальным 14%.