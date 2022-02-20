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Джиро д’Италия-2022: презентация шести среднегорных этапов

6 среднегорных этапов Джиро д’Италия-2022

 

 

  Организаторы Джиро д’Италия продолжают раскрывать детали маршрута 105-го выпуска, стартующего 6 мая в Венгрии. После представления спринтерских этапов настала очередь среднегорных этапов, подходящих для атакующих гонщиков, отрывов или спринтеров широкого профиля.

 

Джиро д’Италия-2022: презентация шести среднегорных этапов

 

  Трёхратный чемпион мира и победитель очковой классификации Джиро д’Италия-2021 года Петер Саган так прокомментировал эти этапы: «Шесть интересных этапов, открывающих возможности выиграть их разными способами – из отрыва, атакой в финале или в общем спринте. Этапы будут важны и для очковой классификации цикламеновой майки, но также и для генеральщиков, которые могут атаковать. Для розовой майки эти этапы не менее важны. Будет и этап, сочетающий разные рельефы, такой, на котором я выиграл свой первый этап Джиро в 2020 году. Мне нравятся такие профили, они мне подходят».

 

Среднегорные этапы Джиро д'Италия-2022:

 

 

Diamante – Potenza, 198 км, набор высоты 4490 м

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этапов

 

 

  Этап по Южной Италии через горы Калабрии и Лукании, где общий набор градиентов не уступает этапу в Доломитах. Единственный равнинный отрезок – десяток километров после старта от побережья. После Маратеи (Maratea) начнётся частокол выматывающих подъёмов, которые придётся преодолевать без передышки. В маршрут этапа от Диаманте до Потенцы включено прохождение четырёх категорийных подъёмов – два подъёма 2-й категории, один – 1-й, один – 3-й, и некатегорийный подъём, вершина которого будет находиться за 6 км до финиша. За 106 км до финиша будет пройдена вершина 1-й категории Монте Сирино (Monte Sirino), которая возвращается на Джиро спустя 23 года.

 

Napoli – Napoli, 149 км, набор высоты 2130 м

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этапов

 

 

  Короткий этап, стартующий и финиширующий в столице региона Кампания Неаполе, третьем по величине городе Италии и самом большом городе Южной Италии. Маршрут включает пятикратное прохождение одного категорийного подъёма – Монте ди Прочида (Monte di Procida). От Неаполя пелотон отправится в Баколи, после чего зайдёт на 19-километровый круг, который придётся пройти пять раз. В конце каждого круга гонка будет возвращаться в Неаполь. Финиш расположен на набережной Виа Караччиоло.

 

Pescara – Jesi, 194 км, 1730 м набора высоты

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этапов

 

 

  Этап от Пескары до Йези поделен пополам двумя видами рельефа – «стол» на первых ста километрах и часокол подъёмов 4-й категории и некатегорийных, последний из которых за 9 км до финиша. На второй части этапа отдохнуть будет негде. Подъёмы короткие, но с очень крутыми стенками, которые с большой долей вероятности просеют группу.

 

Parma - Genova, 186 км, набор высоты 2840 м

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этапов

 

 

Среднегорный этап, подходящий для отрывов. Первая часть – 97 км – плавное восхождение к вершине 3-й категории Пассо дель Бокко (Passo del Bocco), после чего быстрый спуск, преодоление некатегорийного подъёма и подъёма 3-йкатегории, а затем беспрецедентный и очень сложный подъём 2-й категории на Монте Бекко, вершину которого пройдут за 22 км до финиша, к которому поведёт долгий спуск.

 

Santena – Torino, 153 км, набор высоты 3470 м

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этапов

 

 

 Ещё один короткий, но напряжённый этап, где не будет ни минуты передышки. Общий набор высоты приближает этот этап к альпийским. Первые 10 км после старта – единственные, где не будет череды подъёмов и спусков. Пелотон проедет два с половиной раза по кругу, включающему прохождение Колле-делла-Маддалена, а также подъёмы Монкальери (Moncalieri) и Санта Бриджида (Santa Brigida).

  Пройдя линию финиша в Турине через 40 км после старта, гонщики поднимутся на Супергу, после спуска начнётся второе восхождение на Колле-делла-Маддалена, вершина которой второй раз будет пройдена за 80 км до финиша. Второе прохождение линии финиша в Турине – за 55 км до финиша и ещё один круг с прохождением вершины Колле-делла-Маддалена за 26 км до финиша.

  На финальных 13 километрах после спуска с Колле-делла-Маддалена два некатегорийных подъёма и крутой спуск к финишу.

 

Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte, 178 км, набор высоты 3230 м

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этапов

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация среднегорных этапов

 

  Среднегорный этап от Марано Лагунаре до Удине до Юлийских Альп и Предальп. Джиро д’Италия-2022 на этом этапе пересечёт границу со Словенией через 116 км после старта. В маршруте итальянского Гранд-тура будет новый подъём – Монте Коловрат (Monte Kolovrat) – 10 км с почти 10% среднего градиента, спустившись с вершины которого, пелотон вернётся в Италию, чтобы в финале преодолеть подъём 2-й категории, ведущий к святилищу Кастельмонте – Сантурарио делла Беата Верджине ди Кастельмонте (Santuario della Beata Vergine di Castelmonte) в регионе Фриули-Венеция Джулия.

Финальный подъём – 7,1 км со средним градиентом 7,8%, максимальным 14%.

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • SportSpirit
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Достоевщина какая-то или стивенкинговщина, кому что ближе) 

     

    Я посмотрела ролик. С детства много философствований, мечт, которые нужно сбыть, и звезд, которые нужно достать. Дневники с фотками и записями красной пастой. 

     

    Хорошо, что устоял на земле, благодаря поддержке близких людей. История спорта знает много примеров, когда потеряв себя в спорте или по завершении карьеры, люди уходят во все тяжкие и иногда не возвращаются. 

  • M-07
    Серхио Игита нарушил правила, ... (2)
    M-07-Фото

    Думаю не такая великая потеря для него, по сути только зарплата за два месяца (о штрафе или неустойке не писали).

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (8)
    Earl57-Фото

    Объявили 6 холмистых и среднегорных этапов.

    Итого получается 7 спринтерских этапов, 6 среднегорных, 6 горных и 2 разделки - хороший сбалансированный маршрут. Маршрут идет с юга на север, и на западе Италии побывают, и на восточном побережье. Заедут и в Словению.

  • SportSpirit
    Йонас Вингегор о прорыве в сез ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А Роглич пусть едет свою вуэльту четвертый раз. А то при виде грозного Погачара он резко сливается.

     

    Чем меньше TDF едет по дорогам Франции, тем больше у Роглича шансов) 

  • SportSpirit
    Йонас Вингегор о прорыве в сез ... (4)
    SportSpirit-Фото

    А я симпатизирую Вингегору собственно с Тура Польши - 2019, так что было вдвойне приятно видеть его подиум сначала на Басках, а потом и на Туре. Причем подиум - по езде (ноги + голова).

    Генеральщик должен быть в первую очередь процессником, с выключенным внутренним диалогом, не говоря уже про диалоги с желтой прессой)

    Ну и вишенка на датском кетоновом торте - это сильная разделка на любой рельеф!

  • Astanaforever
    Серхио Игита нарушил правила, ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Заклеил бы скотчем лейбл и все дела.
  • AlpenFlow
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (4)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: uran
    Есть как отрубить рекламу? Невозможно читать, после каждого абзаца.
    На айфоне в эплсторе купил Годовое отключение рекламы за 269?/год и в браузере Сафари при переключении в вид «Для чтения»никакой рекламы. В обычном виде рекламу видно, но только в начале статьи.

    Цитата: AlpenFlow
    Цитата: uran
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    Можно, конечно и в DuckDuckGo читать без рекламы, но вида Для чтения в браузере этом то же нет.
  • uran
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (4)
    uran-Фото
    Есть как отрубить рекламу? Невозможно читать, после каждого абзаца.
  • Адриен
    Питер Кеннах об уходе из велос ... (4)
    Адриен-Фото

    Это называется - беситься от жира. То есть - считать проблемами то, что таковыми совершенно не являются , и "демоны" только в голове. Люди то были совершенно правы, когда говорили -  У тебя всё отлично, есть всё, что надо, хороший дом, семья. Здоровье конечно. ВОТ ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! Так это цени !.. 

  • Astanaforever
    Йонас Вингегор о прорыве в сез ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Супер перспективный гонщик. На тур вот его надо капитаном. Однозначно. А Роглич пусть едет свою вуэльту четвертый раз. А то при виде грозного Погачара он резко сливается.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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