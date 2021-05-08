- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:33
Состав команды DSM на Джиро д’Италия-2021
В прошлом году два гонщика команды Sunweb Джей Хиндли и Вилко Келдерман поднялись на вторую и третью ступени подиума Джиро д’Италия. В этом сезоне команда стартует на итальянском Гранд-туре под названием DSM и вновь готова к борьбе за генеральную классификацию.
Вместе с призёром Джиро д’Италия прошлого года 24-летним австралийским гонщиком Джеем Хиндли (Jai Hindley) на старт в Турине 8 мая выйдут: 30-летний французский гонщик Роман Барде, 29-летний немецкий гонщик Никиас Арндт, 27-летний немецкий гонщик Нико Денц, 25-летний австралийский гонщик Крис Хэмильтон, 23-летний немецкий гонщик Макс Кантер, 36-летний ирландский гонщик Николас Роч и 24-летний австралийский гонщик Майкл Сторер.
Мэтт Уинстон, тренер команды DSM: «Снова в этом году мы направляемся на Джиро д’Италия с целью приложить все силы в борьбе за результат в генеральной классификации. Нам важно использовать нашу коллективную силу восьми гонщиков ради этой цели. У нас есть чёткий план, составленный вместе с нашими экспертами и ответственными за выступление. Мы предусмотрели разные стратегии и тактики, благодаря которым сможем проявить свои сильные стороны и привезти домой наивысший результат.
Мы помним также о возможностях для спринтеров, хотим побороться за результаты на этих этапах. Наши прошлые успехи и воспоминания о выступлении в Италии заставляют нас с нетерпением предвкушать гонку и начало выступления на Гранд-турах. Настрой команды на высоте, мы все предельно мотивированы, чтобы приложить максимум усилий и продемонстрировать с лучшей стороны нашу майку команды DSM в Италии и добиться высоких результатов».
Состав велокоманды DSM на Джиро д’Италия-2021:
Nikias Arndt (Германия),
Romain Bardet (Франция),
Nico Denz (Германия),
Chris Hamilton (Австралия),
Jai Hindley (Австралия),
Max Kanter (Германия),
Nicholas Roche (Ирландия),
Michael Storer (Австралия).
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