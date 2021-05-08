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Состав команды DSM на Джиро д’Италия-2021

Состав команды DSM на Джиро д’Италия-2021

 

 

  В прошлом году два гонщика команды Sunweb Джей Хиндли и Вилко Келдерман поднялись на вторую и третью ступени подиума Джиро д’Италия. В этом сезоне команда   стартует на итальянском Гранд-туре под названием DSM и вновь готова к борьбе за генеральную классификацию.

 

Состав команды DSM на Джиро д’Италия-2021

 

  Вместе с призёром Джиро д’Италия прошлого года 24-летним австралийским гонщиком Джеем Хиндли (Jai Hindley) на старт в Турине 8 мая выйдут: 30-летний французский гонщик Роман Барде, 29-летний немецкий гонщик Никиас Арндт, 27-летний немецкий гонщик Нико Денц, 25-летний австралийский гонщик Крис Хэмильтон, 23-летний немецкий гонщик Макс Кантер, 36-летний ирландский гонщик Николас Роч и 24-летний австралийский гонщик Майкл Сторер.

 

  Мэтт Уинстон, тренер команды DSM: «Снова в этом году мы направляемся на Джиро д’Италия с целью приложить все силы в борьбе за результат в генеральной классификации. Нам важно использовать нашу коллективную силу восьми гонщиков ради этой цели. У нас есть чёткий план, составленный вместе с нашими экспертами и ответственными за выступление. Мы предусмотрели разные стратегии и тактики, благодаря которым сможем проявить свои сильные стороны и привезти домой наивысший результат.

 

  Мы помним также о возможностях для спринтеров, хотим побороться за результаты на этих этапах. Наши прошлые успехи и воспоминания о выступлении в Италии заставляют нас с нетерпением предвкушать гонку и начало выступления на Гранд-турах. Настрой команды на высоте, мы все предельно мотивированы, чтобы приложить максимум усилий и продемонстрировать с лучшей стороны нашу майку команды DSM в Италии и добиться высоких результатов».

 

Состав велокоманды DSM на Джиро д’Италия-2021:

 

Nikias Arndt (Германия),

Romain Bardet (Франция),

Nico Denz (Германия),

Chris Hamilton (Австралия),

Jai Hindley (Австралия),

Max Kanter (Германия),

Nicholas Roche (Ирландия),

Michael Storer (Австралия).

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Теги к статье: DSM Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Микель Ланда – капитан команды ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Дмитрий, хорошо вы разложили, но, остаюсь при своем мнении. Не светит Ланде acute

  • close2you
    Состав команды Trek-Segafredo ... (6)
    close2you-Фото
    вообще не понял, а зачем ему сходить посреди джиро ?
    но, про легально подлечиться, вы зря мне не верите. Может Нибс и не тот случай, но, это существует и практикуется
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    В ождании горных баталий Саймона (мой фаворит №1) против Берналя (мой кандидат №2) в горах, жаль что Нибали скорее всего не сможет к ним прибаталиться а Альпах.

    27 голосов в опроснике за Рэмко fool вы чё там той во) Хотите чтобы парниша в первый же свой гранд тур да ещё и без гонок в сезоне сразу на подиум/победу !? Да он бы закончил удачно всю эту Джиро для начала, при всём уважении к таланту и возможностям Эвенпула говорю так. Да и пожалейте Алмейду, ведь я думаю именно он ставка №1 от Квиков при поддержке Маснады ну и собственно говоря Р.Эвенпула.   

    Цитата: Sezar
    Рандомно что-ли выбирали?)) В первый раз вижу такой странный список.

    Почему же? По одному капитану из каждой команды (почти) + остальные, те кто каг бэ сМожет.

    Цитата: Earl57
    Странно разве что включение в этот список Формоло и отсутствие Солера.

    За Солера соглашусь, хотя в Мувиков на этой Джиро это (он) лучший вариант из худшего состава, так сказать. Ну а Формоло - итальянец вдвойне если не втройне мотивирован на эту Джиро, а тут ещё капитаном выбрали, так что да, не фаворит, но крЭпкая нетёмная лошадка уже))

  • SportSpirit
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar
    Цитата: SportSpirit
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)

    Ну он, типа, его опекун)

     

    Главное, чтобы соблюдали социальную дистанцию с официантками при фотографировании) 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (19)
    SportSpirit-Фото

    Из списка в посте выберу Алмейду. В голосовалке тыцнула за Бухмана: верю в его возвращение формы TDF-2019 и состав у Боры норм) и контракт продлили - психологически важно. 

     

    Также к теневым лидерам на топ-3 отнесу Бильбао - имхо, самый недореализованный генеральщик по итогам 2-х ГТ прошлого сокращенного сезона (в виду других лидеров команды на бумаге). 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (19)
    SportSpirit-Фото
    Классик Барде едет Гранд-Тур?))

    Возможно, без груза французской ответственности и нога будет легче. В связке с Хиндли может что вкусненькое предложат)
  • Sezar
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    Sezar-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)

    Ну он, типа, его опекун)

  • EL-Fenomeno
    Состав команды Trek-Segafredo ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото
    Не я вам сМинусил, но это как раз вы ошибаетесь, как насчёт "подлечиться запрещёнными препаратами", так и то что это (так) сделал Нибали. Я не верю что Нибс вдруг сойдет во время Джиро, но если так дажде и случится, тогда вспомни ещё раз этот ваш пост и то "лечение" по вашему "сценарию"
  • SportSpirit
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    SportSpirit-Фото
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (19)
    Earl57-Фото

    И никто не вспонимает про Барде, призера Тур де Франс и ЧМ. Так проходит земная слава...

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
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