Состав команды DSM на Джиро д’Италия-2021

В ождании горных баталий Саймона (мой фаворит №1) против Берналя (мой кандидат №2) в горах, жаль что Нибали скорее всего не сможет к ним прибаталиться а Альпах.

27 голосов в опроснике за Рэмко вы чё там той во) Хотите чтобы парниша в первый же свой гранд тур да ещё и без гонок в сезоне сразу на подиум/победу !? Да он бы закончил удачно всю эту Джиро для начала, при всём уважении к таланту и возможностям Эвенпула говорю так. Да и пожалейте Алмейду, ведь я думаю именно он ставка №1 от Квиков при поддержке Маснады ну и собственно говоря Р.Эвенпула.

Цитата: Sezar

Рандомно что-ли выбирали?)) В первый раз вижу такой странный список.

Почему же? По одному капитану из каждой команды (почти) + остальные, те кто каг бэ сМожет.

Цитата: Earl57

Странно разве что включение в этот список Формоло и отсутствие Солера.

За Солера соглашусь, хотя в Мувиков на этой Джиро это (он) лучший вариант из худшего состава, так сказать. Ну а Формоло - итальянец вдвойне если не втройне мотивирован на эту Джиро, а тут ещё капитаном выбрали, так что да, не фаворит, но крЭпкая нетёмная лошадка уже))