  Состав команды Sunweb на Джиро д’Италия-2017:

Команда Sunweb объявила состав на Джиро д'Италия-2017

Немецкая команда Sunweb объявила состав на Джиро д’Италия-2017. На старт 5 мая выйдут: 26-летний голландский гонщик Том Дюмулин, 22-летний немецкий гонщик Фил Баухаус, 36-летний голландский гонщик Лауренс Тен Дам, 31-летний немецкий гонщик Симон Гешке, 28-летний американский гонщик Чэд Хага, 26-летний голландский гонщик Вилко Келдерман, 26-летний австрийский гонщик Георг Прайдлер, 24-летний норвежский гонщик Синдре Скьёстад Лунке и 31-летний голландский гонщик Том Стамснейдер.

Средний возраст этого состава команды Sunweb – 28.3 года. Всего один из гонщиков впервые поедет Гран-тур – это 22-летний Фил Баухаус. Капитан команды – Том Дюмулин, лучшим результатом которого на Гран-туре является 6-е место в общем зачёте Вуэльты Испании в 2015 году. Том Дюмулин одерживал победы на этапах всех трёх Гран-туров (2 этапа Тур де Франс, 2 этапа Вуэльты Испании и 1 этап Джиро д’Италия). В прошлом году Том Дюмулин впервые стартовал на Джиро д’Италия, одержал победу в открывавшей итальянский Гран-тур разделке в Апельдорне, и примерил на себя розовую майку лидера. Но голландский гонщик не доехал Джиро д’Италия до конца, сойдя во время 11-го этапа.

Ещё в начале сезона Том Дюмулин, ставший в прошлом году серебряным олимпийским призёром в разделке, сказал, что намерен бороться за генеральную классификацию Джиро д’Италия-2017. Одним из главных помощников Дюмулина в борьбе за высокое место в общем зачёте будет его соотечественник Вилко Келдерман, который в 2014 году занял на Джиро д’Италия 7-е место.

Айке Висбек, тренер команды Sunweb: «После плодотворного периода подготовки и тренировок у нас великолепный настрой на юбилейный выпуск Гран-тура с тем составом, который мы отобрали. Мы только что вернулись с Тенерифе, из тренировочного лагеря на высоте, провели разведку маршрута и сделали видео, чтобы подготовить наших гонщиков к ключевым отрезкам гонки.

Фил (Баухаус) дебютирует на Гран-туре, на Джиро д’Италия его целью будет развитие, он получит свободную роль на спринтерских этапах, где поборется за результат. На таких этапах главной целью команды будет защита Тома Дюмулина, но также вывод Фила к финалу.

Это будут трудные три недели. На сложные этапы у нас есть Симон, Георг, Синдре и Чэд, которые будут поддерживать Тома, в то время как Лауренс и Вилко должны стать последними из его помощников в финалах этапов. Лауренс очень опытный гонщик, Вилко в прошлом вошёл в 10-ку сильнейших общего зачёта. Том Стамснейдер – мощный мотор, который сможет помогать как на пересечённом рельефе, так и на равнине».

Состав команды Sunweb на Джиро д’Италия-2017 :

Tom Dumoulin (Голландия), Phil Bauhaus (Германия), Simon Geschke (Германия), Chad Haga (США), Wilco Kelderman (Голландия), Sindre Skjøstad Lunke (Норвегия), Georg Preidler (Австрия), Tom Stamsnijder (Голландия), Laurens Ten Dam (Голландия).