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Состав команды Sunweb на Джиро д'Италия-2017

Команда Sunweb объявила состав на Джиро д'Италия-2017

 

 

   Немецкая команда Sunweb объявила состав на Джиро д’Италия-2017. На старт 5 мая выйдут: 26-летний голландский гонщик Том Дюмулин, 22-летний немецкий гонщик Фил Баухаус, 36-летний голландский гонщик Лауренс Тен Дам, 31-летний немецкий гонщик Симон Гешке, 28-летний американский гонщик Чэд Хага, 26-летний голландский гонщик Вилко Келдерман, 26-летний австрийский гонщик Георг Прайдлер, 24-летний норвежский гонщик Синдре Скьёстад Лунке и 31-летний голландский гонщик Том Стамснейдер.

 

Состав команды Sunweb на Джиро д'Италия-2017

 

  Средний возраст этого состава команды Sunweb – 28.3 года. Всего один из гонщиков впервые поедет Гран-тур – это 22-летний Фил Баухаус. Капитан команды – Том Дюмулин, лучшим результатом которого на Гран-туре является 6-е место в общем зачёте Вуэльты Испании в 2015 году. Том Дюмулин одерживал победы на этапах всех трёх Гран-туров (2 этапа Тур де Франс, 2 этапа Вуэльты Испании и 1 этап Джиро д’Италия). В прошлом году Том Дюмулин впервые стартовал на Джиро д’Италия, одержал победу в открывавшей итальянский Гран-тур разделке в Апельдорне, и примерил на себя розовую майку лидера. Но голландский гонщик не доехал Джиро д’Италия до конца, сойдя во время 11-го этапа.

 

  Ещё в начале сезона Том Дюмулин, ставший в прошлом году  серебряным олимпийским призёром в разделке, сказал, что намерен бороться за генеральную классификацию Джиро д’Италия-2017. Одним из главных помощников Дюмулина в борьбе за высокое место в общем зачёте будет его соотечественник Вилко Келдерман, который в 2014 году занял на Джиро д’Италия 7-е место.

 

  Айке Висбек, тренер команды Sunweb: «После плодотворного периода подготовки и тренировок у нас великолепный настрой на юбилейный выпуск Гран-тура с тем составом, который мы отобрали. Мы только что вернулись с Тенерифе, из тренировочного лагеря на высоте, провели разведку маршрута и сделали видео, чтобы подготовить наших гонщиков к ключевым отрезкам гонки.

 

  Фил (Баухаус) дебютирует на Гран-туре, на Джиро д’Италия его целью будет развитие, он получит свободную роль на спринтерских этапах, где поборется за результат. На таких этапах главной целью команды будет защита Тома Дюмулина, но также вывод Фила к финалу.

 

  Это будут трудные три недели. На сложные этапы у нас есть Симон, Георг, Синдре и Чэд, которые будут поддерживать Тома, в то время как Лауренс и Вилко должны стать последними из его помощников в финалах этапов. Лауренс очень опытный гонщик, Вилко в прошлом вошёл в 10-ку сильнейших общего зачёта. Том Стамснейдер – мощный мотор, который сможет помогать как на пересечённом рельефе, так и на равнине».

 

 

  Состав команды Sunweb на Джиро д’Италия-2017:

 

Tom Dumoulin (Голландия), Phil Bauhaus (Германия), Simon Geschke (Германия), Chad Haga (США), Wilco Kelderman (Голландия), Sindre Skjøstad Lunke (Норвегия), Georg Preidler (Австрия), Tom Stamsnijder (Голландия), Laurens Ten Dam (Голландия).

 

Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Sunweb Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 18:05 | Регистрация: 22.05.2013

    Как же Матьюз пропускает Джиро, ему эта гонка так подходит. 

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28 - 30 апреля 2017

Tour de Yorkshire

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


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Комментарии

  • VeloVelo
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ильнур, Удачи! Верю в тебя! 

  • Zhanzhak
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Ильнур, удачи! То падение было ужасным, но слава богу в прошлом! Молния не бъет в одно место дважды! Это будет красивая гонка! Береги себя! 

  • Zhanzhak
    Предварительные составы команд ... (12)
    Zhanzhak-Фото
    Я бы назвала его ангелом- хранителем! И что то подсказывает мне, Джиро должна пройти без каких либо страшных падений в пелотоне.... желаю что б так оно и было! Удачи!
  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, жаль что Андрей не смог взять победу, верю, что у него даже была фотка Микэле з собой...не получилось(

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Цифры и ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Согласен, какую то горную вершину имени Скарпы (и спец. приз покорителю). Микэле все-таки "чистой крови" горняком был.

     

    Да, и админы, давайте уже меняйте тот опрос на главной с Вуэльтовской  на Джировскую

  • sab
    Предварительные составы команд ... (12)
    sab-Фото
    На Джиро будет одна команда - пелотон. А капитаном у нее будет Микеле
  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    velodoctor-Фото
    Ну вот вчера например, если б ветер был не встречный, а попутный они вполне могли майку лидера отдать. Фрум в этом ключе мне кажется говорил. Ну а так конечно вы правы, не обязаны догонять отрывы команды с лидером, тем более если нет угрозы потерять майку.
  • ungvar
    Состав команды BORA – hansgroh ... (1)
    ungvar-Фото

    0 человек на генерал

  • Николай Степаныч
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    Николай Степаныч-Фото

    Да, во многих ситуациях это так, но Ваш аргумент о том, почему команде это может быть выгодно, а не о том, почему команда обязана это делать. Одним почёт от демонстративной защиты майки прежде всего, но у других могут быть иные задачи на этап/гонку.

  • gaaga777
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    gaaga777-Фото
    вспомнил как скай отпускали отрыв на тдф)

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4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
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7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
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