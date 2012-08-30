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Роман Барде: «Хочу полностью раскрыть свой потенциал»

Роман Барде об уходе из велокоманды AG2R и новых целях

Роман Барде: «Хочу полностью раскрыть свой потенциал»

 

 

  30-летний французский велогонщик Роман Барде (Romain Bardet) начнёт десятый сезон в профессионалах в немецкой велокоманде DSM (Sunweb). Двукратный призёр Тур де Франс с самого начала своей карьеры в 2012 году выступал в команде AG2R La Mondiale.

 

  В интервью Cyclingnews Роман Барде сказал, что будет рад помогать новым товарищам по команде, не ставить целью конкретную гонку, попробовать новые способы тренировки и новый календарь выступлений, чтобы полностью раскрыть свои возможности.

 

  Роман Барде: «Мне всегда было некомфортно, когда все от тебя многого ждут. Очень горжусь, что выступал в AG2R, и очень благодарен команде AGR за то, что она сделала для меня. Они всё делали абсолютно правильно - мы добились успеха, разделили великолепные эмоции. Но в какой-то момент у меня возникла потребность узнать что-то новое. Сейчас сценарий совершенно другой. Конечно, я многого от себя жду. Но когда в команде думают не об одном конкретном гонщике, а о коллективе, считаю, так легче достичь своего максимума.

 

  Я очень рад присоединиться к сильной команде, которую не будут строить вокруг меня. Именно это я и искал. Ключевой момент – стать частью коллектива».

 

  Роман Барде собирается сделать упор на весенних классиках: «Классики  - хороший способ влиться в команду, играя роль помощника. Для меня это будет другой способ ехать гонку, и мне понравится каждый километр такой гонки. Когда не ждёшь от себя конкретных результатов, свободнее переключаешься на команду. В последние годы я немного утерял этот навык, потому что был нацелен на многодневные гонки, где большую часть времени надо придерживаться консервативной тактики.

 

  Сейчас зимой лучше сфокусироваться на основах, не думая о какой-то гонке в отдельности. Так лучше для настроя. Меня привлекают новые задачи, а не только концентрация на Тур де Франс, как было много лет, потому что я был французским гонщиком во французской команде.

 

  На данном этапе карьеры мне очень важно узнать, в каких аспектах могу стать сильнее как спортсмен. В команде Sunweb могу поговорить с экспертами в каждой отдельной области. Смогу воспользоваться знаниями команды, чтобы проявить всё, на что способен.

 

  Буду по-новому работать, тренироваться, у меня будет новый тренер и новый календарь. Это серьёзные изменения, но я на сто процентов доверяю людям, которые будут со мной работать. Я искал именно этого – работать в структуре, где всеми аспектами руководят так, как здесь.

 

  Сейчас велоспорт сильно изменился. Конечно, молодые ребята очень и очень сильны. Но  считаю, что я тоже совершенствуюсь с каждым годом. В этом году чувствовал себя сильнее, чем когда поднялся на первый подиум. Соперничество всё серьёзнее,  но я настроен оптимистично. Когда смотрел Джиро, видел, где можно побороться, где соперничать с лучшими.

 

  У меня нет желания фокусироваться на жёлтой майке. Прежде всего, хочется просто всесторонне прогрессировать в спортивном плане. Кто знает? Может, она придёт без того, чтобы на ней концентрироваться. Мне точно не походит делать акцент на одной гонке».

 

  На вопрос Cyclingnews, что стояло за решением французского гонщика уйти из французской команды, Барде ответил: «Это не бегство от давления, абсолютно нет. Мне было интересно поработать с лучшим из возможных персоналом, по самым высоким этическим стандартам. Это вызов самому себе.

 

  Когда в команду приходил молодой гонщик, всегда говорили: «О, здесь Роман, он на высоком уровне». Сейчас всё по-другому. Это я прихожу в команду Sunweb. Мне надо приложить силы, чтобы показать себя. Гарантий нет. Такую позицию я выбрал сознательно, чтобы полностью раскрыть свой потенциал».

 

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale DSM

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  1. close2you

    Сегодня, 11:46 | Регистрация: 22.07.2017

    Поздно парень, поздно ...

  2. RVL

    Сегодня, 11:58 | Регистрация: 30.08.2012

    Авермата поменяли на барде. А Роман в классики метит. Куда мир катится...

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 12:19 | Регистрация: 17.05.2015

      Признак слабости и неуверенности - когда причины неудач ищутся во внешних обстоятельствах.Оказывается, Барде мешал статус лидера команды. А когда от него ничего ждать не будут - вот тут он и раскроется. И желтая майка прилетит как бы сама собой - потому что абсолютно к ней равнодушен...

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Комментарии

  • Astanaforever
    Bahrain Victorious – новое наз ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Бахрейна нечем гордиться в этом сезоне. Полный провал. И если слово "Виктория "их так вдохновляет, пусть будет так. Не думаю, что от одного названия победы посыпятся градом.
  • Astanaforever
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Жужу никуда не уйдет. Его лелеют в Квиках, оберегают, он в полном комфорте. От добра, добра не ищут. И какая вероятность того, что в другой команде, даже в родной французской, он не потухнет. ? Примеров много. Тот же Ару и Ланда.
  • RVL
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (6)
    RVL-Фото

    С тиктокеров начинать надо. ВК потерянное поколение

  • RVL
    Бернар Ино о шансах французски ... (18)
    RVL-Фото

    я с ним на 200% согласен.
    Возражений тоже не замечено,)

  • SVS
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (6)
    SVS-Фото
    Диванные войска подтягивают. Изыскивают резервы.
  • Earl57
    Бернар Ино о шансах французски ... (18)
    Earl57-Фото
    А чего кроме инициатора никто не называет реальных кандидатов?
  • close2you
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (13)
    close2you-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Я думаю, Патрик распрощается с ним без сожалений, когда контракт переподписывали, он говорил что хочет выиграть с ним чемпионат мира, Ему просто станет неинтересно, так как нового он не достиг

    Соглашусь... Ведь Ремко станет еще сильнее в 2021... Но, я все таки думаю, что ЖуЖу не прибавит в других командах... у квиков какой то реальный командный дух, просто уверенность в команде на все 100... в других командах я такого не замечаю, даже брать Мувиков, вроде все Испанцы(почти), и лидеры есть, и все обозначенно...но, почему такой Колхоз в итоге?? 

  • RVL
    Бернар Ино о шансах французски ... (18)
    RVL-Фото
    Я же говорю, как и инициатор опроса, что речь о реальных людях а не экс.
  • Earl57
    Бернар Ино о шансах французски ... (18)
    Earl57-Фото

    Многие люди публикуют свои списки. Экзитпол так сказать. В этих списках есть Контадор и Нибали, Боннен и Канчеллара, Ван Арт и Ван дер Пул. Меркс, Ино и Индурайн само собой. Видела в этих списках Пурито.
    Конта скорее всего будет в топ-5 гонщиков всех времен и народов.
    Блюстители нравственности завозмущались, что в списках есть Лэнс Армстронг и Ульрих. Однако что есть то есть, их по-прежнему любят и помнят.

     

    P.S. Вот если по итогам народного голосования Ван Арт будет значительнее выше чем Роглич, думете в команде этого не заметят и не сделают оргвыводы? 

  • RVL
    Бернар Ино о шансах французски ... (18)
    RVL-Фото

    зы. вряд ли мой любимый Конта выиграет грантур, или многими почитаемый Эдди Меркс

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