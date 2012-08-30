Роман Барде: «Хочу полностью раскрыть свой потенциал»

Роман Барде об уходе из велокоманды AG2R и новых целях



30-летний французский велогонщик Роман Барде (Romain Bardet) начнёт десятый сезон в профессионалах в немецкой велокоманде DSM (Sunweb). Двукратный призёр Тур де Франс с самого начала своей карьеры в 2012 году выступал в команде AG2R La Mondiale.

В интервью Cyclingnews Роман Барде сказал, что будет рад помогать новым товарищам по команде, не ставить целью конкретную гонку, попробовать новые способы тренировки и новый календарь выступлений, чтобы полностью раскрыть свои возможности.

Роман Барде: «Мне всегда было некомфортно, когда все от тебя многого ждут. Очень горжусь, что выступал в AG2R, и очень благодарен команде AGR за то, что она сделала для меня. Они всё делали абсолютно правильно - мы добились успеха, разделили великолепные эмоции. Но в какой-то момент у меня возникла потребность узнать что-то новое. Сейчас сценарий совершенно другой. Конечно, я многого от себя жду. Но когда в команде думают не об одном конкретном гонщике, а о коллективе, считаю, так легче достичь своего максимума.

Я очень рад присоединиться к сильной команде, которую не будут строить вокруг меня. Именно это я и искал. Ключевой момент – стать частью коллектива».

Роман Барде собирается сделать упор на весенних классиках: «Классики - хороший способ влиться в команду, играя роль помощника. Для меня это будет другой способ ехать гонку, и мне понравится каждый километр такой гонки. Когда не ждёшь от себя конкретных результатов, свободнее переключаешься на команду. В последние годы я немного утерял этот навык, потому что был нацелен на многодневные гонки, где большую часть времени надо придерживаться консервативной тактики.

Сейчас зимой лучше сфокусироваться на основах, не думая о какой-то гонке в отдельности. Так лучше для настроя. Меня привлекают новые задачи, а не только концентрация на Тур де Франс, как было много лет, потому что я был французским гонщиком во французской команде.

На данном этапе карьеры мне очень важно узнать, в каких аспектах могу стать сильнее как спортсмен. В команде Sunweb могу поговорить с экспертами в каждой отдельной области. Смогу воспользоваться знаниями команды, чтобы проявить всё, на что способен.

Буду по-новому работать, тренироваться, у меня будет новый тренер и новый календарь. Это серьёзные изменения, но я на сто процентов доверяю людям, которые будут со мной работать. Я искал именно этого – работать в структуре, где всеми аспектами руководят так, как здесь.

Сейчас велоспорт сильно изменился. Конечно, молодые ребята очень и очень сильны. Но считаю, что я тоже совершенствуюсь с каждым годом. В этом году чувствовал себя сильнее, чем когда поднялся на первый подиум. Соперничество всё серьёзнее, но я настроен оптимистично. Когда смотрел Джиро, видел, где можно побороться, где соперничать с лучшими.

У меня нет желания фокусироваться на жёлтой майке. Прежде всего, хочется просто всесторонне прогрессировать в спортивном плане. Кто знает? Может, она придёт без того, чтобы на ней концентрироваться. Мне точно не походит делать акцент на одной гонке».

На вопрос Cyclingnews, что стояло за решением французского гонщика уйти из французской команды, Барде ответил: «Это не бегство от давления, абсолютно нет. Мне было интересно поработать с лучшим из возможных персоналом, по самым высоким этическим стандартам. Это вызов самому себе.

Когда в команду приходил молодой гонщик, всегда говорили: «О, здесь Роман, он на высоком уровне». Сейчас всё по-другому. Это я прихожу в команду Sunweb. Мне надо приложить силы, чтобы показать себя. Гарантий нет. Такую позицию я выбрал сознательно, чтобы полностью раскрыть свой потенциал».