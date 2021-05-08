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Состав команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2021

Давиде Формоло и Фернандо Гавирия – лидеры команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2021

 

 

  28-летний итальянский велогонщик Давиде Формоло и 26-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия возглавят команду UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2021. Формоло будет бороться за генеральную классификацию, Гавирия – за победу на спринтерских этапах. Одним из ключевых гонщиков команды будет победитель 8 этапов итальянского Гранд-тура, 31-летний итальянский гонщик Диего Улисси, вернувшийся к соревнованиям после успешного лечения миокардита.

 

Состав команды UAE Team Emirates на Джиро д&rsquo;Италия-2021Состав команды UAE Team Emirates на Джиро д&rsquo;Италия-2021

 

 

  Вместе с Давиде Формоло, Фернандо Гавирией и Диего Улисси на старт в Турине 8 мая выйдут: 28-летний итальянский гонщик Валерио Конти, 22-летний итальянский гонщик Алессандро Кови, 29-летний американский гонщик Джо Домбровски, 26-летний колумбийский гонщик Хуан-Себастьян Молано и 38-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе.

 

  Давиде Формоло: «Джиро для меня всегда особенная гонка. На ней я одержал первую профессиональную победу в 2015 году, об этой гонке мечтает каждый итальянец. Я стартую на Джиро д’Италия-2021 после того, как успешно поработал на Тенерифе, в тренировочном лагере на высоте. Меня вдохновляет возможность возглавить команду. В этом году гонка пройдёт рядом с моим домом, что добавляет мотивации».

 

  Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), генеральный менеджер команды: «У нас сбалансированный состав, разносторонние гонщики. Давиде Формоло – наш лидер на генеральную классификацию, он трижды входил в топ-10 на Гранд-турах. Мы считаем, что он сможет выступить ещё лучше, будем помогать ему в этом.

 

  Диего Улисси – ключевой гонщик команды, который выиграл 8 этапов. У него есть шансы побороться за победу на этапах, которые ему подходят.  Валерио Конти и Джо Домбровски показывали на Джиро высокие результаты. Они будут важными помощниками, но также в зависимости от ситуации в гонке получат возможность реализовать свои шансы.

 

Мы знаем, что уровень спринтеров на Джиро будет высоким. Нашу группу спринтеров возглавит Фернандо Гавирия, с которым на равнинных этапах будут Ричезе и Молано. У нас есть многообещающий талантливый Алессандро Кови, который дебютирует на Гранд-туре.

 

Для нашей команды Джиро д’Италия – важная гонка, мы нацелены быть протагонистами на каждом этапе».

 

 

Состав команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2021:

 

Valerio Conti (Италия),

Alessandro Covi (Италия),

Joe Dombrowski (США),

Davide Formolo (Италия),

Fernando Gaviria (Колумбия),

Sebastian Molano (Колумбия),

Maximiliano Richeze (Аргентина),

Diego Ulissi (Италия)

 

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Теги к статье: Давиде Формоло Davide Formolo UAE Team Emirates Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • SportSpirit
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar
    Цитата: SportSpirit
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)

    Ну он, типа, его опекун)

     

    Главное, чтобы соблюдали социальную дистанцию с официантками при фотографировании) 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (18)
    SportSpirit-Фото

    Из списка в посте выберу Алмейду. В голосовалке тыцнула за Бухмана: верю в его возвращение формы TDF-2019 и состав у Боры норм) и контракт продлили - психологически важно. 

     

    Также к теневым лидерам на топ-3 отнесу Бильбао - имхо, самый недореализованный генеральщик по итогам 2-х ГТ прошлого сокращенного сезона (в виду других лидеров команды на бумаге). 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (18)
    SportSpirit-Фото
    Классик Барде едет Гранд-Тур?))

    Возможно, без груза французской ответственности и нога будет легче. В связке с Хиндли может что вкусненькое предложат)
  • Sezar
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    Sezar-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)

    Ну он, типа, его опекун)

  • EL-Fenomeno
    Состав команды Trek-Segafredo ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Не я вам сМинусил, но это как раз вы ошибаетесь, как насчёт "подлечиться запрещёнными препаратами", так и то что это (так) сделал Нибали. Я не верю что Нибс вдруг сойдет во время Джиро, но если так дажде и случится, тогда вспомни ещё раз этот ваш пост и то "лечение" по вашему "сценарию"
  • SportSpirit
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    SportSpirit-Фото
    Со слов СК Кейссе один из немногих в команде, к кому прислушивается Ремко)
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (18)
    Earl57-Фото

    И никто не вспонимает про Барде, призера Тур де Франс и ЧМ. Так проходит земная слава...

  • error
    Предварительные составы команд ... (36)
    error-Фото

    Интересно посмореть на Джамбо в таком составе. а если Беннет попрёт?

  • Camel
    Джиро д'Италия-2021. Розовая ... (18)
    Camel-Фото
    Берналя и Власова исключаем. У одного спина может треснуть не в нужное время, другой самостоятельно не потянет, а команда под него так себе.
    Йейтс? Ну такое... Чорти шо. На недельки пока.
  • Ice
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (7)
    Ice-Фото

    Как-то со спринтом могут вопросы возникнуть. Нет в составе мастодонта.

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