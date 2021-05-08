Состав команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2021:

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- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 21:43
Давиде Формоло и Фернандо Гавирия – лидеры команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2021
28-летний итальянский велогонщик Давиде Формоло и 26-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия возглавят команду UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2021. Формоло будет бороться за генеральную классификацию, Гавирия – за победу на спринтерских этапах. Одним из ключевых гонщиков команды будет победитель 8 этапов итальянского Гранд-тура, 31-летний итальянский гонщик Диего Улисси, вернувшийся к соревнованиям после успешного лечения миокардита.
Вместе с Давиде Формоло, Фернандо Гавирией и Диего Улисси на старт в Турине 8 мая выйдут: 28-летний итальянский гонщик Валерио Конти, 22-летний итальянский гонщик Алессандро Кови, 29-летний американский гонщик Джо Домбровски, 26-летний колумбийский гонщик Хуан-Себастьян Молано и 38-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе.
Давиде Формоло: «Джиро для меня всегда особенная гонка. На ней я одержал первую профессиональную победу в 2015 году, об этой гонке мечтает каждый итальянец. Я стартую на Джиро д’Италия-2021 после того, как успешно поработал на Тенерифе, в тренировочном лагере на высоте. Меня вдохновляет возможность возглавить команду. В этом году гонка пройдёт рядом с моим домом, что добавляет мотивации».
Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), генеральный менеджер команды: «У нас сбалансированный состав, разносторонние гонщики. Давиде Формоло – наш лидер на генеральную классификацию, он трижды входил в топ-10 на Гранд-турах. Мы считаем, что он сможет выступить ещё лучше, будем помогать ему в этом.
Диего Улисси – ключевой гонщик команды, который выиграл 8 этапов. У него есть шансы побороться за победу на этапах, которые ему подходят. Валерио Конти и Джо Домбровски показывали на Джиро высокие результаты. Они будут важными помощниками, но также в зависимости от ситуации в гонке получат возможность реализовать свои шансы.
Мы знаем, что уровень спринтеров на Джиро будет высоким. Нашу группу спринтеров возглавит Фернандо Гавирия, с которым на равнинных этапах будут Ричезе и Молано. У нас есть многообещающий талантливый Алессандро Кови, который дебютирует на Гранд-туре.
Для нашей команды Джиро д’Италия – важная гонка, мы нацелены быть протагонистами на каждом этапе».
Состав команды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2021:
Valerio Conti (Италия),
Alessandro Covi (Италия),
Joe Dombrowski (США),
Davide Formolo (Италия),
Fernando Gaviria (Колумбия),
Sebastian Molano (Колумбия),
Maximiliano Richeze (Аргентина),
Diego Ulissi (Италия)
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