Джиро д’Италия-2020: презентация велокоманд. Фотогалерея

Презентация 103-го выпуска Джиро д’Италия прошла в археологическом парке Сегеста (Segesta), на фоне руин дорического храма, строительство которого началось в 420 г. до н. э., но так и не было закончено. Сицилия приняла старт Джиро д’Италия вместо Будапешта (Венгрия) после того, как проведение Гранд-тур пришлось перенести на октябрь из-за пандемии.

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