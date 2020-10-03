- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 21:59
Джиро д’Италия-2020: презентация велокоманд. Фотогалерея
Презентация 103-го выпуска Джиро д’Италия прошла в археологическом парке Сегеста (Segesta), на фоне руин дорического храма, строительство которого началось в 420 г. до н. э., но так и не было закончено. Сицилия приняла старт Джиро д’Италия вместо Будапешта (Венгрия) после того, как проведение Гранд-тур пришлось перенести на октябрь из-за пандемии.
Photo Credits: LaPresse
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