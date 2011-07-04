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Петер Саган дебютирует на Джиро д’Италия в 2020 году

Петер Саган впервые в карьере стартует на Джиро д’Италия в 2020 году

 

  Впервые в карьере трёхкратный чемпион мира, 29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган стартует на Джиро д’Италия. Петер Саган,  стартовавший 8 раз на Тур де Франс и 4 раза на Вуэльте Испании, выигравший 12 этапов французского Гран-тура и 4 этапов испанского Гран-тура теперь поборется за этапы и майку победителя очковой классификации  Джиро д’Италия-2020.

 

В следующем сезоне Петер Саган планирует проехать два Гран-тура – Джиро д’Италия и Тур де Франс-2020.

 

 

  Петер Саган: «В моём сердце Италия занимает особенное место. В этой стране я выиграл свой первый чемпионат мира в 2008 году, первые формирующие карьеру годы выступал в итальянской команде.

 

  Последние 10 лет у меня много раз была возможность и привилегия выступать на самых престижных велогонках в Италии, но я всегда чувствовал, что мне не хватает участия в Джиро д’Италия. Не думаю, что есть гонщик, у которого бы не было мечты выступать на «Корса Роза», одной из самых прекрасных и сложных гонок в мире. Поэтому я так рад объявить, что 9 мая выйду на старт в Будапеште с готовностью проехать этот легендарный Гран-тур в первый раз.

 

  Конечно, гонка не из лёгких, но я с нетерпением жду старта. То, что в следующем году Джиро д’Италия стартует в Венгрии, даёт мне шанс проехать по дорогам, которые так близко от Словакии. Уверен, вдоль трасс будут стоять и приветствовать многочисленные болельщики из Словакии».

 

  Ральф Денк, менеджер команды: «Я всегда говорил, что в будущем программа гонок Петера изменится. В следующем сезоне в его программе будет Джиро д’Италия, где он планирует бороться за очковую классификацию. Такой чемпион как Петер, на мой взгляд, должен хотя бы раз в карьере проехать Джиро д’Италия.  Я ещё не изучал маршрут в деталях, однако, традиционно на Джиро всегда есть несколько этапов, которые подойдут Петеру. Должен отметить, что болельщики Франции не должны беспокоиться, потому что Петер в июле поедет и Тур де Франс».

 

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Теги к статье: Петер Саган Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 18:58 | Регистрация: 8.07.2017

     Наверное, старт П. Сагана в Джиро 20 - это хорошая работа директора этой гонки Мауро Веньи - нашедшего весомые финансовые аргументы для участия гонщика.

     

    Аллегория Италии
    Валантен де Булонь
    Живопись, 1628

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  2. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 19:42 | Регистрация: 14.03.2018

    Спринтерский животик намечается:)

  3. Имя: Капитан Нэмо

    Капитан Нэмо

    Вчера, 19:59 | Регистрация: 12.05.2019

    То есть Саган мимо Тура?

  4. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Вчера, 20:03 | Регистрация: 6.03.2015

    Интересная должна быть дуэль Сагана и Вивиани

  5. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:25 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Капитан Нэмо
    То есть Саган мимо Тура?

    Тур жестокий будет, 7 маечек тура в кармане, Бора открывает новый и такой близкий рынок...как только будут сочетать северные классики и джиро?

    Но в кайф!

     

  6. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: motte
    Цитата: Капитан Нэмо
    То есть Саган мимо Тура?

    Тур жестокий будет, 7 маечек тура в кармане, Бора открывает новый и такой близкий рынок...как только будут сочетать северные классики и джиро?
    Но в кайф!
     

    Сказал уже, что поедет классики, Джиро и Тур. Пропускает Калифорнию в мае.

    В январе не поедет Австралию, вместо этого уже подтвердил Сан-Хуан. Он в этом году туда съездил и ему явно понравилось, решил повторить

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Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
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Ближайшие старты

17 - 22 октября 2019

Gree-Tour of Guangxi

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Комментарии

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11)
    BaTman-Фото

    Много спринтерских этапов, прям в противовес Туру. Да и горы не самые страшные, кто не хочет много гор, вопрос куда ехать стоять не должен :-) Теперь осталось что бы состав участников не подвёл.  

      

  • Earl57
    Петер Саган дебютирует на Джир ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: Капитан Нэмо
    То есть Саган мимо Тура?

    Тур жестокий будет, 7 маечек тура в кармане, Бора открывает новый и такой близкий рынок...как только будут сочетать северные классики и джиро?
    Но в кайф!
     

    Сказал уже, что поедет классики, Джиро и Тур. Пропускает Калифорнию в мае.

    В январе не поедет Австралию, вместо этого уже подтвердил Сан-Хуан. Он в этом году туда съездил и ему явно понравилось, решил повторить

  • Костя К
    Менеджер бывшей велокоманды Ва ... (4)
    Костя К-Фото

    Размер получаемого, пропорционален размеру требуемого. Как-то так.

  • motte
    Петер Саган дебютирует на Джир ... (6)
    motte-Фото

    Цитата: Капитан Нэмо
    То есть Саган мимо Тура?

    Тур жестокий будет, 7 маечек тура в кармане, Бора открывает новый и такой близкий рынок...как только будут сочетать северные классики и джиро?

    Но в кайф!

     

  • Arciv
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11)
    Arciv-Фото
    Три индивидуалки.....Хта джиро намного больше подходит Рогличу,чем ТДФ. Но куда деть амбиции победы ТДФ,та и пока форма хороша. Сложный выбор
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11)
    Earl57-Фото
    А почему именно Роглич? Не Дюмулан, не Джи, не Саймон?
  • Rokka
    Команды, получившие лицензии U ... (12)
    Rokka-Фото
    Для Терпстры Бони и Кальмежана в ДЕ мне кажется всё сложилось лучшим образом, Кофидис с Вивиани тоже может радоваться.

    К Вивиани кроме Консонни и Сабы ещё и Вермот возвращается из ДД, Кофидис собрала весьма приличный поезд для спринта
  • Николай Степаныч
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11)
    Николай Степаныч-Фото

    Хороший сбалансированный маршрут. Жаль только, что нет коротких горных этапов.

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11)
    Sezar-Фото

    Мда, Карапасу здесь делать нечего. Стельвио, Аньелло и, ладно, Этна это здорово. Но это все! И куча странных этапов с рельефом посредине. Роглич должен легко выигрывать эту скучнейшую Джиро. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: SportSpirit
    Нравится Bora, нравится Беннет. Не нравится их конфликт. Почему не отпускают? Хотят и в 2020 закрыть все 3 ГТ, снова оставив Сэма без Тура.Ну а Лефевр неповторим в лаконичности своих высказываний.

    Беннет сначала согласился на продление контракта, потом обиделся и передумал. Бора не искали другого спринтера, потому что считали эту позицию занятой. Беннет в это время искал другую команду. Еще пару месяцев назад писали, что арбираж UCI принял сторону Боры и обязал Беннета урегулировать финансовые вопросы с командой - либо заплатить неустойку за разрыв контакта, либо согласовать сумму зарплаты.
    У Беннета скорее всего нет денег на выплату неустойки. Как правило деньги выплачивает новая команда, которая хочет заполучить гонщика. Так Джамбо выплатило неустойку Санвебу за Дюмулена, за Амадора вероятнее всего заплатит Инеос.
    А Лефевр всегда готов подешевле подписать талантливого гонщика, у которого проблемы с нынешней командой, но платить выкуп за него он никогда не будет. Нет, нет и еще раз нет. Поэтому он просто выжидает, когда Беннет сам заплатит.
    Супер +)

    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Цитата: SportSpirit
    Нравится Bora, нравится Беннет. Не нравится их конфликт. Почему не отпускают? Хотят и в 2020 закрыть все 3 ГТ, снова оставив Сэма без Тура.Ну а Лефевр неповторим в лаконичности своих высказываний.

    Беннет сначала согласился на продление контракта, потом обиделся и передумал. Бора не искали другого спринтера, потому что считали эту позицию занятой. Беннет в это время искал другую команду. Еще пару месяцев назад писали, что арбираж UCI принял сторону Боры и обязал Беннета урегулировать финансовые вопросы с командой - либо заплатить неустойку за разрыв контакта, либо согласовать сумму зарплаты.
    У Беннета скорее всего нет денег на выплату неустойки. Как правило деньги выплачивает новая команда, которая хочет заполучить гонщика. Так Джамбо выплатило неустойку Санвебу за Дюмулена, за Амадора вероятнее всего заплатит Инеос.
    А Лефевр всегда готов подешевле подписать талантливого гонщика, у которого проблемы с нынешней командой, но платить выкуп за него он никогда не будет. Нет, нет и еще раз нет. Поэтому он просто выжидает, когда Беннет сам заплатит.

    На Месте Беннета я бы точно подумал))) Стоит ли идти к тем, что хочет, чттобы он сам заплатил? Если контракта таки не будет с Борой, его и в другие команды примут. То, что Лефвр скупердяй понятно давно, даже если деньги есть, предпочтет их придержать. Может, это и правильно, но мне не по душе такие люди.
    Ход Лефевра был предсказуем - остался в двумя зелеными спринтерами, захотел проверенного бойца. Только вот и Бора пошла на принцип)))
    Беннет уступает Альваро

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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