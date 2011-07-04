Петер Саган дебютирует на Джиро д’Италия в 2020 году

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Петер Саган впервые в карьере стартует на Джиро д’Италия в 2020 году
Впервые в карьере трёхкратный чемпион мира, 29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган стартует на Джиро д’Италия. Петер Саган, стартовавший 8 раз на Тур де Франс и 4 раза на Вуэльте Испании, выигравший 12 этапов французского Гран-тура и 4 этапов испанского Гран-тура теперь поборется за этапы и майку победителя очковой классификации Джиро д’Италия-2020.
В следующем сезоне Петер Саган планирует проехать два Гран-тура – Джиро д’Италия и Тур де Франс-2020.
Петер Саган: «В моём сердце Италия занимает особенное место. В этой стране я выиграл свой первый чемпионат мира в 2008 году, первые формирующие карьеру годы выступал в итальянской команде.
Последние 10 лет у меня много раз была возможность и привилегия выступать на самых престижных велогонках в Италии, но я всегда чувствовал, что мне не хватает участия в Джиро д’Италия. Не думаю, что есть гонщик, у которого бы не было мечты выступать на «Корса Роза», одной из самых прекрасных и сложных гонок в мире. Поэтому я так рад объявить, что 9 мая выйду на старт в Будапеште с готовностью проехать этот легендарный Гран-тур в первый раз.
Конечно, гонка не из лёгких, но я с нетерпением жду старта. То, что в следующем году Джиро д’Италия стартует в Венгрии, даёт мне шанс проехать по дорогам, которые так близко от Словакии. Уверен, вдоль трасс будут стоять и приветствовать многочисленные болельщики из Словакии».
Ральф Денк, менеджер команды: «Я всегда говорил, что в будущем программа гонок Петера изменится. В следующем сезоне в его программе будет Джиро д’Италия, где он планирует бороться за очковую классификацию. Такой чемпион как Петер, на мой взгляд, должен хотя бы раз в карьере проехать Джиро д’Италия. Я ещё не изучал маршрут в деталях, однако, традиционно на Джиро всегда есть несколько этапов, которые подойдут Петеру. Должен отметить, что болельщики Франции не должны беспокоиться, потому что Петер в июле поедет и Тур де Франс».
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BaTman
Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11)
Много спринтерских этапов, прям в противовес Туру. Да и горы не самые страшные, кто не хочет много гор, вопрос куда ехать стоять не должен :-) Теперь осталось что бы состав участников не подвёл.
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Earl57
Петер Саган дебютирует на Джир ... (6)
Цитата: motte
Цитата: Капитан Нэмо
То есть Саган мимо Тура?
Тур жестокий будет, 7 маечек тура в кармане, Бора открывает новый и такой близкий рынок...как только будут сочетать северные классики и джиро?
Но в кайф!
Сказал уже, что поедет классики, Джиро и Тур. Пропускает Калифорнию в мае.
В январе не поедет Австралию, вместо этого уже подтвердил Сан-Хуан. Он в этом году туда съездил и ему явно понравилось, решил повторить
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motte
Петер Саган дебютирует на Джир ... (6)
Цитата: Капитан Нэмо
То есть Саган мимо Тура?
Тур жестокий будет, 7 маечек тура в кармане, Бора открывает новый и такой близкий рынок...как только будут сочетать северные классики и джиро?
Но в кайф!
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Rokka
Команды, получившие лицензии U ... (12)
Для Терпстры Бони и Кальмежана в ДЕ мне кажется всё сложилось лучшим образом, Кофидис с Вивиани тоже может радоваться.
К Вивиани кроме Консонни и Сабы ещё и Вермот возвращается из ДД, Кофидис собрала весьма приличный поезд для спринта
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Sezar
Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11)
Мда, Карапасу здесь делать нечего. Стельвио, Аньелло и, ладно, Этна это здорово. Но это все! И куча странных этапов с рельефом посредине. Роглич должен легко выигрывать эту скучнейшую Джиро.
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Сейтмеметов сейтхалил
Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (7)
Цитата: Earl57
Цитата: SportSpirit
Нравится Bora, нравится Беннет. Не нравится их конфликт. Почему не отпускают? Хотят и в 2020 закрыть все 3 ГТ, снова оставив Сэма без Тура.Ну а Лефевр неповторим в лаконичности своих высказываний.
Беннет сначала согласился на продление контракта, потом обиделся и передумал. Бора не искали другого спринтера, потому что считали эту позицию занятой. Беннет в это время искал другую команду. Еще пару месяцев назад писали, что арбираж UCI принял сторону Боры и обязал Беннета урегулировать финансовые вопросы с командой - либо заплатить неустойку за разрыв контакта, либо согласовать сумму зарплаты.
У Беннета скорее всего нет денег на выплату неустойки. Как правило деньги выплачивает новая команда, которая хочет заполучить гонщика. Так Джамбо выплатило неустойку Санвебу за Дюмулена, за Амадора вероятнее всего заплатит Инеос.
А Лефевр всегда готов подешевле подписать талантливого гонщика, у которого проблемы с нынешней командой, но платить выкуп за него он никогда не будет. Нет, нет и еще раз нет. Поэтому он просто выжидает, когда Беннет сам заплатит.
Супер +)
Цитата: Ice
Цитата: Earl57
Цитата: SportSpirit
Нравится Bora, нравится Беннет. Не нравится их конфликт. Почему не отпускают? Хотят и в 2020 закрыть все 3 ГТ, снова оставив Сэма без Тура.Ну а Лефевр неповторим в лаконичности своих высказываний.
Беннет сначала согласился на продление контракта, потом обиделся и передумал. Бора не искали другого спринтера, потому что считали эту позицию занятой. Беннет в это время искал другую команду. Еще пару месяцев назад писали, что арбираж UCI принял сторону Боры и обязал Беннета урегулировать финансовые вопросы с командой - либо заплатить неустойку за разрыв контакта, либо согласовать сумму зарплаты.
У Беннета скорее всего нет денег на выплату неустойки. Как правило деньги выплачивает новая команда, которая хочет заполучить гонщика. Так Джамбо выплатило неустойку Санвебу за Дюмулена, за Амадора вероятнее всего заплатит Инеос.
А Лефевр всегда готов подешевле подписать талантливого гонщика, у которого проблемы с нынешней командой, но платить выкуп за него он никогда не будет. Нет, нет и еще раз нет. Поэтому он просто выжидает, когда Беннет сам заплатит.
На Месте Беннета я бы точно подумал))) Стоит ли идти к тем, что хочет, чттобы он сам заплатил? Если контракта таки не будет с Борой, его и в другие команды примут. То, что Лефвр скупердяй понятно давно, даже если деньги есть, предпочтет их придержать. Может, это и правильно, но мне не по душе такие люди.
Ход Лефевра был предсказуем - остался в двумя зелеными спринтерами, захотел проверенного бойца. Только вот и Бора пошла на принцип)))
Беннет уступает Альваро
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