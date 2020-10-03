Херманн Пернштайнер ставит целью генеральную классификацию Джиро д’Италия-2020

Велокоманда Bahrain-McLaren объявила состав на Джиро д’Италия-2020. Борьба за этапы является главной целью команды. На старт 103-го выпуска итальянского Гранд-тура выйдут 30-летний итальянский гонщик, победитель трёх этапов Джиро д’Италия, Энрико Баттальин, 30-летний испанский гонщик, победитель двух этапов Джиро, Пельо Бильбао, 34-летний итальянский гонщик, победитель этапа Джиро, Эрос Капекки, 25-летний словенский гонщик Домен Новак, 36-летний японский гонщик Юкия Арасиро, 30-летний словенский гонщик Ян Тратник.

Дебютирующий на Джиро д’Италия 30-летний австрийский велогонщик Херманн Пернштайнер (Hermann Pernsteiner) собирается бороться за высокое место в генеральной классификации.

Также Джиро д’Италия впервые в карьере поедет 24-летний украинский велогонщик Марк Падун.

Франко Пеллицотти, спортивный директор команды Bahrain-McLaren: «Джиро д’Италия будет очень сложной, с трудной первой неделей, на которой несколько горных финишей. Неизвестно, какой будет погода в Альпах в конце октября, что станет для гонщиков дополнительным вызовом.

У нас в составе опытные спортсмены, такие, как Бильбао, Арасиро, Баттальин, Капекки, а также впервые стартующие на Джиро д’Италия Пернштайнер и Падун. Наша цель – выиграть как можно больше этапов, а Пернштайнер нацелен показать высокий результат в генеральной классификации».

Херманн Пернштайнер: «После хорошего результата на Вуэльте Испании в прошлом году я очень рад в этом сезоне стартовать на Джиро д’Италия-2020. Маршрут очень сложный, а третью неделю я бы назвал «жестокой». Моя цель – генеральная классификация. Ради неё собираюсь внимательно ехать первые две недели, постараюсь как можно меньше потерять на двух разделках, а потом выдам всё, что осталось, в горах».

Состав велокоманды Bahrain McLaren на Джиро д’Италия-2020:

Enrico Battaglin, (Италия)

Yukiya Arashiro, (Япония)

Pello Bilbao, (Испания)

Eros Capecchi, (Италия)

Domen Novak, (Словения)

Mark Padun, (Украина)

Hermann Pernsteiner, (Австрия)

Jan Tratnik, (Словения)