Саймон Йейтс ставит целью Джиро д’Италия-2020

Саймон Йейтс начнёт сезон с Тура Даун Андер-2020

27-летний британский гонщик Саймон Йейтс (Simon Yates) впервые за время выступления в команде Mitchelton-Scott начнёт сезон в Австралии, а одной из главных целей сезона наряду с Олимпийскими играми-2020 ставит Джиро д’Италия.

В 2018 году Саймон Йейтс провёл в розовой майке лидера итальянского Гранд-тура 13 дней, но в итоге остался 21-м в общем зачёте. Выиграв первый Гранд-тур – Вуэльту Испании-2018, Саймон Йейтс в этом году вновь вернулся на Джиро д’Италия, но финишировал 8-м. В 2020 году британский гонщик стартует на итальянском Гранд-туре в третий раз в карьере.

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Саймон Йейтс: «Всегда хотел принять участие в гонках австралийского лета. Конечно, так как я выступаю в австралийской команде, давления больше, но я всегда с большим удовольствием включаюсь в борьбу за хороший результат. Для нас это домашние гонки, ребята будут предельно мотивированы выдать максимум. Хотелось бы начать сезон c успеха, так что когда появится шанс, ухвачусь за него обеими руками.

В прошедшем сезоне я участвовал и в Джиро д’Итали, и в Тур де Франс, смертельно устал, поэтому мы с командой решили закончить сезон раньше обычного, чтобы я смог как можно лучше подготовиться к 2020 году.

Зима проходит отлично, я только что завершил важный блок тренировок на Гран-Канарии, но в Австралию прилечу заранее, чтобы адаптироваться к жаре.

Чем больше вариантов на Тур Даун Андер, тем лучше для команды. Эта гонка больше других зависит от бонусных секунд, поэтому на ней важно всё.

Дэрил (Импи) нашёл формулу победы, мы знаем, как подходить к гонке. Я буду ему помогать, или же воспользуюсь своим шансом, если появится возможность. Конечно, для меня лично, чем больше подъёмов, тем лучше, но вне зависимости от этого, думаю, как команда мы полностью сфокусируемся на борьбе за победу.

Джиро д’Италия – гонка с характером и огромным очарованием – у неё страстные болельщики, потрясающий маршрут. Она всегда требует атакующего стиля, чем я наслаждаюсь.

В прошлом году я просто всё время ощущал, что так и не вышел на уровень, которого ждал от себя. Мне хочется вернуться на гонку в самой лучшей форме и попытаться снова.

Олимпийские игры пройдут совсем скоро после Тур де Франс, так что я считаю, что лучший способ подготовки к ним – Джиро.

Маршрут 2020 года на Джиро д’Италия традиционный – много разделок, много высокогорных перевалов. Мы должны подготовиться к тому, что случится может что угодно.

Моя цель – добиться формы и отдать все силы. Надеюсь, благодаря этому получу отличный шанс для победы».