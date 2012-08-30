VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Саймон Йейтс ставит целью Джиро д’Италия-2020

Саймон Йейтс начнёт сезон с Тура Даун Андер-2020

 

 

  27-летний британский гонщик Саймон Йейтс (Simon Yates) впервые за время выступления в команде Mitchelton-Scott начнёт сезон в Австралии, а одной из главных целей сезона наряду с Олимпийскими играми-2020 ставит Джиро д’Италия.

 

  В 2018 году Саймон Йейтс провёл в розовой майке лидера итальянского Гранд-тура 13 дней, но в итоге остался 21-м в общем зачёте. Выиграв первый Гранд-тур – Вуэльту Испании-2018, Саймон Йейтс в этом году вновь вернулся на Джиро д’Италия, но финишировал 8-м. В 2020 году британский гонщик стартует на итальянском Гранд-туре в третий раз в карьере.

 

 

Photo © Mitchelton-SCOTT

 

  Саймон Йейтс: «Всегда хотел принять участие в гонках австралийского лета. Конечно, так как я выступаю в австралийской команде, давления больше, но я всегда с большим удовольствием включаюсь в борьбу за хороший результат. Для нас это домашние гонки, ребята будут предельно мотивированы выдать максимум. Хотелось бы начать сезон c успеха, так что когда появится шанс, ухвачусь за него обеими руками.

 

  В прошедшем сезоне я участвовал и в Джиро д’Итали, и в Тур де Франс, смертельно устал, поэтому мы с командой решили закончить сезон раньше обычного, чтобы я смог как можно лучше подготовиться к 2020 году.

 

  Зима проходит отлично, я только что завершил важный блок тренировок на Гран-Канарии, но в Австралию прилечу заранее, чтобы адаптироваться к жаре.

 

  Чем больше вариантов на Тур Даун Андер, тем лучше для команды. Эта гонка больше других зависит от бонусных секунд, поэтому на ней важно всё.

 

  Дэрил (Импи) нашёл формулу победы, мы знаем, как подходить к гонке. Я буду ему помогать, или же воспользуюсь своим шансом, если появится возможность. Конечно, для меня лично, чем больше подъёмов, тем лучше, но вне зависимости от этого, думаю, как команда мы полностью сфокусируемся на борьбе за победу.

 

   Джиро д’Италия – гонка с характером и огромным очарованием – у неё страстные болельщики, потрясающий маршрут. Она всегда требует атакующего стиля, чем я наслаждаюсь.

 

  В прошлом году я просто всё время ощущал, что так и не вышел на уровень, которого ждал от себя. Мне хочется вернуться на гонку в самой лучшей форме и попытаться снова.

 

Олимпийские игры пройдут совсем скоро после Тур де Франс, так что я считаю, что лучший способ подготовки к ним – Джиро.

 

  Маршрут 2020 года на Джиро д’Италия традиционный – много разделок, много высокогорных перевалов. Мы должны подготовиться к тому, что случится может что угодно.

 

Моя цель – добиться формы и отдать все силы. Надеюсь, благодаря этому получу отличный шанс для победы».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 12:50 | Регистрация: 1.10.2012

    Все ради олимпиады. Второй Нибали)

  2. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 13:10 | Регистрация: 4.05.2017

    У Саймона все есть для победы на Джиро. Гонка 2018 его многому научила.

    Да, соперники сильны, форма и удача слагаемые его успеха. Зейтц и Конышев помогут:)

     

  3. RVL

    Сегодня, 13:23 | Регистрация: 30.08.2012

    Cаймон, если будешь мешать Нибсу-сфотайся на фоне серванта с медалями на всякий..biggrin

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    Earl57-Фото

    Там Элингворт еще раньше, до интервью Винченцо, сказал: "Как хорошо, что Нибали наконец ушел и освободил место для Ланды".

    Слонго выкладывал в своем твиттере фото, как он смотрит Ломбардию дома по телевизору, лежа на диване. И подписал: "Непривычно видеть Ломбардию с такой точки". Уволили из Бахрейна еще до гонки. Как и все окружение Нибали, надо полагать.

  • RVL
    Саймон Йейтс ставит целью Джир ... (3)
    RVL-Фото

    Cаймон, если будешь мешать Нибсу-сфотайся на фоне серванта с медалями на всякий..biggrin

  • RVL
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    RVL-Фото
    Карапас каналья))
  • дрокер
    Саймон Йейтс ставит целью Джир ... (3)
    дрокер-Фото

    У Саймона все есть для победы на Джиро. Гонка 2018 его многому научила.

    Да, соперники сильны, форма и удача слагаемые его успеха. Зейтц и Конышев помогут:)

     

  • Student
    Саймон Йейтс ставит целью Джир ... (3)
    Student-Фото
    Все ради олимпиады. Второй Нибали)
  • Student
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    Student-Фото
    Цитата: Anna P.
    Было как-то интервью о конфликтах внутри команды БМ с менеджментом, вроде бы с его словенской частью.
    А что там там много словенцев?
  • Anna P.
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    Anna P.-Фото

    Было как-то интервью о конфликтах внутри команды БМ с менеджментом, вроде бы с его словенской частью.

  • motte
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    motte-Фото

    Все в кайф!

    Дружба не ржавеет!

    Бассо по ликвигазу...друг Альберто...это и есть атмосфера новых достижений!

    И, цель джиро!

    Я чуял, что он не оставится, пока не возьмёт ее, да и главный спонсор итальянец...а это уже дело честиyahoo

  • Mima
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    Mima-Фото
    Нибали- великий гонщик и, как все великие, имеет право высказаться иногда и не очень приятно. Но Нибали - великий гонщик и ему это простительно. Он помогает, едет, побеждает,проигрывает, дружит, не дружит, но Нибали - великий гонщик!!!
  • SportSpirit
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    SportSpirit-Фото

    По поводу "некоторых людей" и посмеялась, и отметила неизменную привычку Нибали жалить изподтишка. Наверняка это было сказано про кого-то из членов команды. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 декабря

Kenny Molly (Wallonie Bruxelles)

Antonio Jesus Soto Guirao (Equipo Euskadi - Orbea)

26 декабря

Tom Leezer (Team Jumbo - Visma)

Marco Canola (Gazprom - RusVelo)

Meiyin Wang (Bahrain McLaren)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2019 (57)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)