Саймон Йейтс о 15-м этапе Джиро д’Италия-2018

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Хет-трик Саймона Йейтса на Джиро д’Италия-2018
Саймон Йейтс стал победителем 15 этапа Джиро д’Италия-2018, выиграв его из одиночного отрыва после атаки за 18 км до финиша. 25-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott сделал хет–трик, взяв три победы на этапах Джиро д’Италия-2018, причём выиграл их, будучи лидером общего зачёта. Розовую майку лидера он надел после 5-го этапа. В последний раз лидер общего зачёта выигрывал три этапа на итальянском Гран-туре в 2003 году – это был Джильберто Симони.
Британские гонщики за всю историю итальянского Гран-тура провели в розовой майке в общей сложности 16 дней, из них на данный момент 10 дней удерживал майку лидера Саймон Йейтс.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Саймон Йейтс: «Вчера было очень тяжело, сегодня этап был таким же по сложности. Я понимал, что сегодня все едут уставшими. Я тоже устал, но в то же время был решительно настроен выиграть у Тома Дюмулина как можно больше времени перед разделкой. Финальные 15 км были самыми тяжёлыми в моей жизни.
Понимаю, что мои слова звучат как заезженная пластинка, но я не знаю, сколько времени мне надо иметь в запасе для разделки. Поэтому сегодня отдал все силы, чтобы уехать от Тома как можно дальше, атаковал, чтобы быть спокойнее на разделке. Зарабатывать время я начал с самого старта гонки, и мне улыбалась удача, но всё моё преимущество может растаять в гонке на время.
Я приехал на гонку, чтобы бороться за победу на ней, но не ожидал, что выиграю три этапа. Надеялся выиграть один этап и общий зачёт, но никогда не мечтал о трёх этапах. У меня нет слов.
Я нервничаю перед разделкой. Но меня успокаивает, что независимо от того, что случится, моя Джиро д’Италия уже очень успешна. В горах у нас сильнейшая команда, в которой я уверен, а они верят в меня.
Когда много лет назад представители команды впервые ко мне обратились, они искали генеральщика. Я должен был медленно, но верно прогрессировать. Они с самого начала давали мне роль лидера на небольших гонках, что, как я считаю, помогло мне дойти до роли капитана на Гран-туре».
Шейн Беннон, генеральный менеджер команды: «Даже если мы потеряем розовую майку после разделки, впереди ещё три горных этапа, чтобы вернуть её обратно. Нам надо продолжать ехать гонку так, как мы начали».
Результаты 15 этапа Джиро д'Италия-2018
15-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея
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