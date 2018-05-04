Саймон Йейтс о 15-м этапе Джиро д’Италия-2018

Starch27

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (102) Цитата: Sergei76 После атаки на наш спорт со стороны США через WADA и MOK я вполне себе поверю в то что есть задача у США и Великобритании устанавливать в спорте англосаксонское доминирвоание. Так что мнения, высказанные здесь людьми на этот счет не такая уж и простая теория заговора. Но всегда предпочитаю вернуться к фактам. Принимает кто - то из гонщиков допинг или нет на этой Джиро - факт пока науке не известный) (Вообще то я с трудом верю что сердце человека способно без дополнительных препаратов работать в таком режиме изо дня в день ну да ладно... Это опять таки вопрос медицинский) Мне ведь не кажется что сложение Тома Дюмулана достаточно мощное для горняка ? А если так то не идет ли он как горняк на своем пределе относительно своего организма? На разумном пределе етсественно не слишком залезая в долг.(Хотя на этом этапе похоже ему пришлось залезть в закрома.. как мне кажется). Стало быть Саймон Ейтс имеет явное преимщуество изначальное антропометрическое для гор. По предыдущим длинным горам он выигрывал в среднем от 30 до 45 секунд у Дюмулана. Значит в разделке Дюмулану нужно привозить примерно 3 с половиной а лучше четыре минуты. Ну если такая же динамика сражения в горах между Ейтсом и Дюмуланом сохранится и никто из них не "капнет". Разумеется не претендую на истину, просто привожу свои рассуждения на этот счет. Тревожным можно еще считать факт что Том не смог существенно сократить отставание от Саймона на выполаживании последних километров. Или я неправ и что-просмотрел??? Вообще уважаю всех ребят которые могу ехать на таком уровне ! Хотя и не болею ни за Фрума но он борется как только может. Впрочем как и бедняга Ару(

Тем не менее единственный человек в пелотоне этой Джиро, который может вести последовательные осмысленные оборонительные действия против атаки Йетса на сегодняшний момнет это именно Том Дюмулан. Поправьте если что - то проглядел... С уважением ко Всем.

Том на выполаживание добирал вторую группу, тут уж не до Саймона, которые с 58кг выдаёт мощности топ-раздельщика

VeloVelo

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (102) Хороший, сбалансированный маршрут на этой Джиро. Сложный и красивый.

Проходных этапов почти нет. Почти каждый этап имеет изюминку.

Хорошо что нет "много супер-гор". Оргам Джиро Зачёт.

Адриен

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (102) А как насчет Чавеса ? Все же в одной команде. Или у них "витамины" в дефиците - только на одного - и они их перед гонкой по жребию разыгрывают?

VeloVelo

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (102) А что тут трактовать. Победу взял Сантамброджо. Точка.

Адриен

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (102) Совершенно правильно. И вообще, меня могут забросать "камнями", но считаю, что НЕЛЬЗЯ стать великолепным спортсменом, мастером и ПОБЕДИТЕЛЕМ только за счет допинга. Армстронг, Контадор, Ульрих, Винокуров, Меньшов, многие другие - ПОПАДАЛИСЬ. И ЧТО ?! Лично для меня они остаются на ПЬЕДЕСТАЛЕ. И Фрум, кстати, тоже. Критикую его только лишь за то поведение, которое он демонстрирует вместе с командой после ЯВНОГО уличения, за вызывающую "вышесортную исключительность"... Не стоит - применительно к Йейтсу - заниматься конспирологией. Возможно, у парня все уникально СОШЛОСЬ, такое ведь редко, но бывает. И еще ему очень повезло в том, в чем НЕповезло в 2014 Нибали - Фрум и Лопес (вместо Контадора) смогли продолжить гонку после падений. А вот если бы не смогли - не было бы и близко этого недоумения по поводу феноменального выступления. Все было бы списано на пресловутый "форсмажор" и везение...

VeloVelo

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (102) Ошибаешься, Студент.

У Нибали на Джиро-2013 две победы.

На 18-м и на 20-м этапах.



На 14-м победу взял Сантамброджо.

Sergei76

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (102) После атаки на наш спорт со стороны США через WADA и MOK я вполне себе поверю в то что есть задача у США и Великобритании устанавливать в спорте англосаксонское доминирвоание. Так что мнения, высказанные здесь людьми на этот счет не такая уж и простая теория заговора. Но всегда предпочитаю вернуться к фактам. Принимает кто - то из гонщиков допинг или нет на этой Джиро - факт пока науке не известный) (Вообще то я с трудом верю что сердце человека способно без дополнительных препаратов работать в таком режиме изо дня в день ну да ладно... Это опять таки вопрос медицинский) Мне ведь не кажется что сложение Тома Дюмулана достаточно мощное для горняка ? А если так то не идет ли он как горняк на своем пределе относительно своего организма? На разумном пределе етсественно не слишком залезая в долг.(Хотя на этом этапе похоже ему пришлось залезть в закрома.. как мне кажется). Стало быть Саймон Ейтс имеет явное преимщуество изначальное антропометрическое для гор. По предыдущим длинным горам он выигрывал в среднем от 30 до 45 секунд у Дюмулана. Значит в разделке Дюмулану нужно привозить примерно 3 с половиной а лучше четыре минуты. Ну если такая же динамика сражения в горах между Ейтсом и Дюмуланом сохранится и никто из них не "капнет". Разумеется не претендую на истину, просто привожу свои рассуждения на этот счет. Тревожным можно еще считать факт что Том не смог существенно сократить отставание от Саймона на выполаживании последних километров. Или я неправ и что-просмотрел??? Вообще уважаю всех ребят которые могу ехать на таком уровне ! Хотя и не болею ни за Фрума но он борется как только может. Впрочем как и бедняга Ару( Тем не менее единственный человек в пелотоне этой Джиро, который может вести последовательные осмысленные оборонительные действия против атаки Йетса на сегодняшний момнет это именно Том Дюмулан. Поправьте если что - то проглядел... С уважением ко Всем.

M-07

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (102) Цитата: EL-Fenomeno

а Дюмолен доказал что умеет не только держаться в горах, но и здорвоо камбечить (с учётом некого бездейтсвия тех, кто впереди него).

Да он часто так обороняется в горах, не отвечает на атаки, а идёт своим темпом, что и умеют лучше всего раздельщики.

Rebellix

Мигель Лопес, Том Дюмулин, Дом ... (2) Том практически назвал вещи своими именами

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (102) Этап крутяк вышел поБольше бы таких на всех ГТ и совсем не обязательно крутейшей финишной горы. Я теперь больше всего начал болеть за Карапаза. Очень хочу чтобы он надел белую майку лучшего молодого в Риме. а Дюмолен доказал что умеет не только держаться в горах, но и здорвоо камбечить (с учётом некого бездейтсвия тех, кто впереди него). Итальянцы ждут победы на горном этапе своего, а тут только пробелы, ещё и Ару спёкся совсем (думал вообще сядет в техничку и сойдёт). Поццовиво когда то пойдёт как Йейтс в горе или он наметил для себя Финестре (которого может не быть вообще из-за снега). Цитата: Cyclisme Фрум впервые наверное за всю карьеру стал из биоробота человеком. За него переживаешь... похвально, плюсанул. Днюха в человека была сегодня, а подарок приготовил(и) заранее. Пацан английский, команда австралийская. Кто знает, мож кактусов завезли каких ему хитрых. спасибо, подняли натсроение)