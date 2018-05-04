Саймон Йейтс о 19-м этапе Джиро ‘Италия-2018

Саймон Йейтс потерял розовую майку лидера на 19-м этапе Джиро д’Италия-2018

Саймон Йейтс, возглавивший общий зачёт Джиро д’Италия-2018 после 6-го этапа, а затем одержавший победы на трёх этапах, не сумел удержать розовую майку лидера на королевском горном 19-м этапе. За 87 км до финиша, на подъёме к вершине Колле-делле-Финестре 25-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott выпал из пелотона, скорость в котором начала задавать команда Sky. Микель Ниеве, Джек Хейг помогали своему капитану, в конце этапа к ним присоединились Роман Кройцигер и Крис Юл-Йенсен, но, несмотря на мощную поддержку Саймон Йейтс проиграл на финише 38 минут 51 секунду, что лишило его всех шансов борьбы за общий зачёт.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Саймон Йейтс: «На старте не было никаких признаков плохого самочувствия. Я просто устал, до предела вымотался, но, к сожалению, такова велогонка. Старался сократить просвет, но сил совсем не было. Я отдал сегодня всё, что было. Мы пытались ехать так быстро, как только могли, думали только о том, как финишировать.

После разделки я полностью не восстановился. До сегодняшнего этапа мне удавалось скрывать это. Я выживал, но всё в порядке.

У меня нет сожалений. Я точно знал, что Sky атакуют. Как я уже говорил, до старта Джиро никто не ставил на то, что я могу её выиграть. И я очень горжусь тем, что сделал в гонке. Конечно, я очень разочарован. Но я вернусь. Надеюсь вернуться и однажды выиграть гонку».

Джек Хейг: «На Финестре я просто старался его подбадривать, говорил, что к данному моменту он уже выполнил огромный объём работы, что не так много людей смогут удерживать лидерство на Гран-туре настолько долго, как удалось ему, а также одержать столько побед на этапах. Он не должен винить себя, не должен извиняться перед командой, потому что его гонка была потрясающей. На следующий год будет другая Джиро д’Италия».