Саймон Йейтс о 19-м этапе Джиро ‘Италия-2018

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 01:25
Саймон Йейтс потерял розовую майку лидера на 19-м этапе Джиро д’Италия-2018
Саймон Йейтс, возглавивший общий зачёт Джиро д’Италия-2018 после 6-го этапа, а затем одержавший победы на трёх этапах, не сумел удержать розовую майку лидера на королевском горном 19-м этапе. За 87 км до финиша, на подъёме к вершине Колле-делле-Финестре 25-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott выпал из пелотона, скорость в котором начала задавать команда Sky. Микель Ниеве, Джек Хейг помогали своему капитану, в конце этапа к ним присоединились Роман Кройцигер и Крис Юл-Йенсен, но, несмотря на мощную поддержку Саймон Йейтс проиграл на финише 38 минут 51 секунду, что лишило его всех шансов борьбы за общий зачёт.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Саймон Йейтс: «На старте не было никаких признаков плохого самочувствия. Я просто устал, до предела вымотался, но, к сожалению, такова велогонка. Старался сократить просвет, но сил совсем не было. Я отдал сегодня всё, что было. Мы пытались ехать так быстро, как только могли, думали только о том, как финишировать.
После разделки я полностью не восстановился. До сегодняшнего этапа мне удавалось скрывать это. Я выживал, но всё в порядке.
У меня нет сожалений. Я точно знал, что Sky атакуют. Как я уже говорил, до старта Джиро никто не ставил на то, что я могу её выиграть. И я очень горжусь тем, что сделал в гонке. Конечно, я очень разочарован. Но я вернусь. Надеюсь вернуться и однажды выиграть гонку».
Джек Хейг: «На Финестре я просто старался его подбадривать, говорил, что к данному моменту он уже выполнил огромный объём работы, что не так много людей смогут удерживать лидерство на Гран-туре настолько долго, как удалось ему, а также одержать столько побед на этапах. Он не должен винить себя, не должен извиняться перед командой, потому что его гонка была потрясающей. На следующий год будет другая Джиро д’Италия».
Результаты 19 этапа Джиро д'Италия-2018
Фотогалерея 19 этапа Джиро д'Италия-2018
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