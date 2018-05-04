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Саймон Йейтс о 19-м этапе Джиро ‘Италия-2018

Саймон Йейтс потерял розовую майку лидера на 19-м этапе Джиро д’Италия-2018

 

 

 Саймон Йейтс, возглавивший общий зачёт Джиро д’Италия-2018 после 6-го этапа, а затем одержавший победы на трёх этапах, не сумел удержать розовую майку лидера на королевском горном 19-м этапе. За 87 км до финиша, на подъёме к вершине Колле-делле-Финестре 25-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott выпал из пелотона, скорость в котором начала задавать команда Sky. Микель Ниеве, Джек Хейг помогали своему капитану, в конце этапа к ним присоединились Роман Кройцигер и Крис Юл-Йенсен, но, несмотря на мощную поддержку Саймон Йейтс проиграл на финише 38 минут  51 секунду, что лишило его всех шансов борьбы за общий зачёт.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Саймон Йейтс: «На старте не было никаких признаков плохого самочувствия. Я просто устал, до предела вымотался, но, к сожалению, такова велогонка. Старался сократить просвет, но сил совсем не было. Я отдал сегодня всё, что было. Мы пытались ехать так быстро, как только могли, думали только о том, как финишировать.

 

После разделки я полностью не восстановился. До сегодняшнего этапа мне удавалось скрывать это. Я выживал, но всё в порядке.  

 

 У меня нет сожалений. Я точно знал, что Sky атакуют. Как я уже говорил, до старта Джиро никто не ставил на то, что я могу её выиграть. И я очень горжусь тем, что сделал в гонке. Конечно, я очень разочарован. Но я вернусь.  Надеюсь вернуться и однажды выиграть гонку».

 

  Джек Хейг: «На Финестре я просто старался его подбадривать, говорил, что к данному моменту он уже выполнил огромный объём работы, что не так много людей смогут удерживать лидерство на Гран-туре настолько долго, как удалось ему, а также одержать столько побед на этапах. Он не должен винить себя, не должен извиняться перед командой, потому что его гонка была потрясающей. На следующий год будет другая Джиро д’Италия».

 

 

Результаты 19 этапа Джиро д'Италия-2018

 

Фотогалерея 19 этапа Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Shega
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Shega-Фото

    Пробежала глазами по восхищенным одам Фруму и Скай. И вспомнились все похоронные комментарии про "не тот" и "не та", аналогии комментатора между тогдашними Фрумом и Виггинсом и нынешними Ваутом и Фрумом и хочется сказать: "Поторопились, однако, ... господа!"
    Как-то не получается ни у кого (кроме  болельщиков Скай и Фрума, для которых они всегда самые лучшие) более ли менее точно оценить тактику, стратегию и силы Скай и их капитана). Помятуя о "Машине Скай" пора бы уж к этой команде подходить с какими-то индивидуальными мерками, которые для других команд явно не подходят. Равно как и наоборот. Да и капитан у них не "Фруми", а - Фрум! Без фамильярности, но с уважением.
    P.S. Порадовали сегодня комментарии Р. Хамидулина - четко, профессионально, взвешенно и грамотно. Без заполошности и излишней трагедизации. Спасибо!

  • Tom_Boonen
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    Tom_Boonen-Фото

    Сегодня уже после половины Финестре ни у кого не осталось никакой команды. Разве что Пино немного помог швейцарец. Завтра от подножия первой горы до самого финиша не будет ни одного участка, где от команды будет хоть какая-то физическая помощь, кроме небольших участков на финальном подъеме. И если Том хочет выиграть, то он сам должен позаботиться о том, чтобы у Фрума к этому моменту не осталось помощников. И в этом ему опять же не поможет даже самая сильная команда, лишь только сильная нога. Так что все шансы отыграться есть, но после 19-го этапа, кажется, что у Фрума ещё больше шансов нарастить свой отрыв.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Александра-Фото
    "Два - лучше одного".
    Да, с этим не поспоришь.)
  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Александра-Фото
    Нет, я ничего не ждала от Чавеса. Я просто за него болела.И болею.) Поэтому я не разочарована. Этап взял - молодец!
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    VeloVelo-Фото

    Жаль Семён Филипыча. Надеюсь, это поражение его закалит.

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Адриен-Фото
    = На Поццовиво, Ару, Бетанкура... кто там еще?, могли расчитывать только их преданные болельщики. Неужели от этих гонщиков можно было ожидать чего-то серьезного в генерале =
    Но вы же САМИ ожидали подобного от Чавеса ? Чем он лучше Ару или Бетанкура ? И в чем вы ПРАВЕЕ их болельщиков ?
  • explosiveua
    Том Дюмулин, Тибо Пино, Ричард ... (1)
    explosiveua-Фото

    До сегоднешнего дня лишь Контадора считал безумцем.. но черт возьми, сегодня Фрумитатор утер нос всем хейтерам!

    Это было Божественно:))

  • Khan
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Khan-Фото
    Два - лучше одного. И так к 20 этапу гонка еще не решена (шуткую я так).

    Сколько было таких гонок, которые выигрывались уже на второй неделе, а то и раньше. Ну там Джиро-13, Тур-13, Джиро-14, Тур-14, Джиро-15 и это я сильно не углублялся

    Подобие интриги к последнему дню это скорее исключение из правил для современных гонок, так что в этом плане даже несколько повезло
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: kwwk
    После того, как схлынули эмоции становится понятно, что в сегоднешнем спектакле участвовало не так уж и много актеров:
    - трио Ская - Пуччио, де ла Круз, Элисонд разметали всю велотруппу на начальном отрезке Финестре;
    - главный герой шоу - Фруминатор, индивидуальная разделка в три горы;
    - Том - актер второго плана, бился и не сдавался;
    - два малыша-плохиша: Карапас и Лопес;
    - Йетц - антигерой.
    И все, остальные массовка.

    Что тут можно сказть или добавить, только одно ЗАНАВЕС. Спекталь удался на на славу (может завтрабудет второй акт). А такие этапы нужно и надо сКачать чтобы потом было что вспомнить и детям не просто расказать, а ещё и показать.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Александра-Фото
    С одной стороны, вы правы, а с другой, всего два гонщика на первое место - это как-то жидковато.

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