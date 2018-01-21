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Саймон Йейтс, Тибо Пино, Крис Фрум о 9-м этапе Джиро д’Италия-2018

Саймон Йейтс – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2018

 

 

  Лидирующий в общем зачёте после 6 этапа Саймон Йейтс впервые в карьере одержал победу на этапе Джиро д’Италия, выиграв 9-й этап с горным финишем на Гран-Сассо д’Италия. 24-летний британский гонщик команды Mitchelton – Scott атаковал на финальных метрах подъёма, посвящённого кумиру его детства Марко Пантани, и обошёл на финише Тибо Пино (Groupama-FDJ), тройку лучших на этапе замкнул товарищ Йейтса по команде Эстебан Чавес.

Саймон Йейтс благодаря победе на этапе перехватил и майку лучшего в горной классификации.

 

Для Тибо Пино этот подиум на этапе Джиро д’Италия стал 7-м (сюда входит и победа на 20-м этапе Джиро в прошлом году).

 

Не все генеральщики выдержали проверку подъёмом 1-й категории Гран Сассо д'Италия (Кампо Императоре). Капитан команды Sky Крис Фрум финишировал через 1:07 после победителя этапа, Фабио Ару (UAE Team Emirates) проиграл на финише 1:14.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 Саймон Йейтс: «С самого начала этапа мы всё время думали о том, что если удержим отрыв достаточно близко, то останется шанс выиграть этап. Когда Astana тоже проявила интерес к этапу, я подумал, что у меня будет возможность.

 

  Я не удивлён тем, как выступил сегодня, потому что уже на Этне нога шла хорошо. Хотя сегодня был очень трудный этап, протяжённый, и я не был уверен на сто процентов, что смогу хорошо проехать в финале. Этап показал, что Доменико Поццовиво невероятно силён, что Тибо Пино снова был впереди и выглядел отлично, и Том Дюмулин тоже финишировал среди лидеров. Пока мы выигрываем у Тома не так много времени – 38 секунд явно недостаточно, учитывая, что впереди разделка. С другой стороны, несколько гонщиков потеряли время. Возможно, отставание Криса Фрума – результат падений, или же он не в форме, не знаю. Удивлён, что выпал Фабио Ару. Но гонка долгая, они могут вернуться».

 

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «На сегодняшнем этапе мы были настроены выиграть время, если представится шанс, но не знали, сможем ли бороться за этап. Когда Astana начала работать, чтобы подготовить Лопесу возможность выиграть этап, Саймон сказал, что чувствует себя хорошо. Тогда мы вышли вперёд и поехали за победой. Для нас старт на Джиро д’Италия можно назвать воплощением мечты в реальность. Но до Рима ещё далеко».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

  Тибо Пино: «Это мой третий подиум без победы на этапе за первую неделю. Хотелось бы выиграть этап. Но сегодня было очень ветрено, и в итоге всё свелось к спринту.

  Моя цель не изменилась – это подиум. Фрум? Я больше волнуюсь о себе, но, естественно, лучше находиться впереди него, чем позади. Нога идёт, это меня вдохновляет. Хотел бы выиграть этап, чтобы потом сконцентрироваться на общем зачёте. Посмотрим, как получится».

 

  Крис Фрум: «У меня был тяжёлый день. Старт на этой Джиро д’Италия получился трудным. Сегодня я просто пытался удержаться, насколько хватило сил, доехать до дня отдыха. Впереди ещё много сложных этапов. Сегодня мы лишь попробовали то, что ждёт на второй половине гонки. Конечно,  ситуация с потерей стольких минут не идеальная, но это велогонка. Я должен продолжать борьбу и делать всё, что в моих силах, идти гонку день за днём. Надо с оптимизмом смотреть на предстоящую неделю».

 

  Фабио Ару: «У меня был трудный день. Не смог удержать скорость, с которой ехали другие гонщики на финальном подъёме, поэтому выпал. Чувствую себя не слишком хорошо, нога не шла, и результат не тот, на который надеялся. Это был плохой день, но за 21 день гонки такой бывает, это часть спорта.Что могу сказать? Я всего лишь человек. Конечно, радоваться нечему, но я нацелен улучшить выступление и результаты во время следующих двух недель».

 

Результаты 9 этапа Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Саймон Йейтс Тибо Пино Крис Фрум Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур велоспорт

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  1. Имя: Servis

    Roscomsport

    Сегодня, 04:15 | Регистрация: 21.01.2018

    Фрум, Ару,  мы любим вас и никогда не разлюбим, боритесь и пусть ветер дует вам в спину!

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Roscomsport
    Саймон Йейтс, Тибо Пино, Крис ... (1)
    Roscomsport-Фото

    Фрум, Ару,  мы любим вас и никогда не разлюбим, боритесь и пусть ветер дует вам в спину!

  • zhekinson
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (71)
    zhekinson-Фото
    Цитата: Cyclisme
    спринтеры выдержали


    не все,Маречко сошёл.
  • zhekinson
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (71)
    zhekinson-Фото
    по срокам к Вуэльте должен быть в строю,но не думаю что команда включит его в состав на Гранд-тур...
  • VeloVelo
    Тур Калифорнии-2018. Маршрут (7)
    VeloVelo-Фото

    А зачем ему лететь "за тридевять земель", где он ни разу не был и не знает как там ехать?
    Смысл?

  • VeloVelo
    Тур Калифорнии-2018. Маршрут (7)
    VeloVelo-Фото

    Странное распределение горных категорий на 6-м этапе.
    И эта горисла 2615 - к чему? Зачем? )

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (71)
    VeloVelo-Фото

    Думаю, Фрум еще не сдался. 



    Надеюсь, к 3-й неделе "минусы" вернутся.
    Иначе будет бардак. . . 

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (71)
    VeloVelo-Фото
    Если Дзонколан всё-таки состоится.
    Прогноз погоды пока это не подтверждает.

    Но, если Дзонколан будет, то, согласен,
    Димуле будет очень трудно.
    Впрочем, как и всем остальным генералам.
  • SSS
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (71)
    SSS-Фото
    Нет не высшая...В Астане знают рецепты посерьезнее. Не удивлюсь, если на третьей недели Вино найдет Супермену какой-нибудь камень силы!
  • SSS
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (71)
    SSS-Фото
    Ничего вы не понимаете. Это просто подготовка к Туру.
  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (48)
    M-07-Фото
    Если бы Нибали был в форме, то у Хорнера бы не было шансов, а Ару проиграл и Урану ГК, во-первых, а во-вторых, в последнюю гору уже нормально ехали, не надо тут, ибо аннулировать могли только результаты того спуска, а не результаты всего этапа. И про фарт в некоторых победах Астаны тоже не надо забывать. Про упущенные ГТ уж кому-кому, но не Астане петь надо.

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