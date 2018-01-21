Саймон Йейтс, Тибо Пино, Крис Фрум о 9-м этапе Джиро д’Италия-2018

Саймон Йейтс – победитель 9 этапа Джиро д’Италия-2018

Лидирующий в общем зачёте после 6 этапа Саймон Йейтс впервые в карьере одержал победу на этапе Джиро д’Италия, выиграв 9-й этап с горным финишем на Гран-Сассо д’Италия. 24-летний британский гонщик команды Mitchelton – Scott атаковал на финальных метрах подъёма, посвящённого кумиру его детства Марко Пантани, и обошёл на финише Тибо Пино (Groupama-FDJ), тройку лучших на этапе замкнул товарищ Йейтса по команде Эстебан Чавес.

Саймон Йейтс благодаря победе на этапе перехватил и майку лучшего в горной классификации.

Для Тибо Пино этот подиум на этапе Джиро д’Италия стал 7-м (сюда входит и победа на 20-м этапе Джиро в прошлом году).

Не все генеральщики выдержали проверку подъёмом 1-й категории Гран Сассо д'Италия (Кампо Императоре). Капитан команды Sky Крис Фрум финишировал через 1:07 после победителя этапа, Фабио Ару (UAE Team Emirates) проиграл на финише 1:14.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Саймон Йейтс: «С самого начала этапа мы всё время думали о том, что если удержим отрыв достаточно близко, то останется шанс выиграть этап. Когда Astana тоже проявила интерес к этапу, я подумал, что у меня будет возможность.

Я не удивлён тем, как выступил сегодня, потому что уже на Этне нога шла хорошо. Хотя сегодня был очень трудный этап, протяжённый, и я не был уверен на сто процентов, что смогу хорошо проехать в финале. Этап показал, что Доменико Поццовиво невероятно силён, что Тибо Пино снова был впереди и выглядел отлично, и Том Дюмулин тоже финишировал среди лидеров. Пока мы выигрываем у Тома не так много времени – 38 секунд явно недостаточно, учитывая, что впереди разделка. С другой стороны, несколько гонщиков потеряли время. Возможно, отставание Криса Фрума – результат падений, или же он не в форме, не знаю. Удивлён, что выпал Фабио Ару. Но гонка долгая, они могут вернуться».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «На сегодняшнем этапе мы были настроены выиграть время, если представится шанс, но не знали, сможем ли бороться за этап. Когда Astana начала работать, чтобы подготовить Лопесу возможность выиграть этап, Саймон сказал, что чувствует себя хорошо. Тогда мы вышли вперёд и поехали за победой. Для нас старт на Джиро д’Италия можно назвать воплощением мечты в реальность. Но до Рима ещё далеко».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Тибо Пино: «Это мой третий подиум без победы на этапе за первую неделю. Хотелось бы выиграть этап. Но сегодня было очень ветрено, и в итоге всё свелось к спринту.

Моя цель не изменилась – это подиум. Фрум? Я больше волнуюсь о себе, но, естественно, лучше находиться впереди него, чем позади. Нога идёт, это меня вдохновляет. Хотел бы выиграть этап, чтобы потом сконцентрироваться на общем зачёте. Посмотрим, как получится».

Крис Фрум: «У меня был тяжёлый день. Старт на этой Джиро д’Италия получился трудным. Сегодня я просто пытался удержаться, насколько хватило сил, доехать до дня отдыха. Впереди ещё много сложных этапов. Сегодня мы лишь попробовали то, что ждёт на второй половине гонки. Конечно, ситуация с потерей стольких минут не идеальная, но это велогонка. Я должен продолжать борьбу и делать всё, что в моих силах, идти гонку день за днём. Надо с оптимизмом смотреть на предстоящую неделю».

Фабио Ару: «У меня был трудный день. Не смог удержать скорость, с которой ехали другие гонщики на финальном подъёме, поэтому выпал. Чувствую себя не слишком хорошо, нога не шла, и результат не тот, на который надеялся. Это был плохой день, но за 21 день гонки такой бывает, это часть спорта.Что могу сказать? Я всего лишь человек. Конечно, радоваться нечему, но я нацелен улучшить выступление и результаты во время следующих двух недель».