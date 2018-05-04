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15-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 15-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

  На 15-м этапе Джиро д’Италия-2018, завершившем вторую неделю гонки, победу одержал лидирующий в общем зачёте Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott). 25-летний британский гонщик атаковал за 18 км до финиша на финальном категорийном подъёме дня - Косталиссойо (Costalissoio (Bosco dei Giavi),   протяжённостью 3,8 км с перепадом высот 336 м, средним градиентом 8,8%, максимальным - 14%. Йейтс в одиночном отрыве удержался до финиша и опередил ближайших соперников – группу генеральщиков в составе Мигеля Лопеса (Astana), Тома Дюмулина (Sunweb), Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Ричарда Карапаса (Movistar) и Тибо Пино (Groupama-FDJ) на 41 секунду.

 

  В общем зачёте Саймон Йейтс укрепил свою позицию, увеличив преимущество над Томом Дюмулином (Sunweb) с 1 минуты 24 секунды до 2 минут 11 секунд.

 

В классификации лучшего молодого гонщика продолжает лидировать Мигель Лопес (Astana), опережающий Ричарда Карапаса (Movistar) на 20 секунд.

 

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

 

Результаты 15 этапа Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    M-07-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    а Дюмолен доказал что умеет не только держаться в горах, но и здорвоо камбечить (с учётом некого бездейтсвия тех, кто впереди него).

    Да он часто так обороняется в горах, не отвечает на атаки, а идёт своим темпом, что и умеют лучше всего раздельщики.

  • Rebellix
    Мигель Лопес, Том Дюмулин, Дом ... (2)
    Rebellix-Фото
    Том практически назвал вещи своими именами
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этап крутяк вышел good поБольше бы таких на всех ГТ и совсем не обязательно крутейшей финишной горы.

    Я теперь больше всего начал болеть за Карапаза. Очень хочу чтобы он надел белую майку лучшего молодого в Риме.

    а Дюмолен доказал что умеет не только держаться в горах, но и здорвоо камбечить (с учётом некого бездейтсвия тех, кто впереди него).

    Итальянцы ждут победы на горном этапе своего, а тут только пробелы, ещё и Ару спёкся совсем (думал вообще сядет в техничку и сойдёт). Поццовиво когда то пойдёт как Йейтс в горе или он наметил для себя Финестре (которого может не быть вообще из-за снега).

    Цитата: Cyclisme
    Фрум впервые наверное за всю карьеру стал из биоробота человеком. За него переживаешь...

    похвально, плюсанул. Днюха в человека была сегодня, а подарок приготовил(и) заранее.

    Пацан английский, команда австралийская. Кто знает, мож кактусов завезли каких ему хитрых.

    спасибо, подняли натсроение)

  • Starch27
    Мигель Лопес, Том Дюмулин, Дом ... (2)
    Starch27-Фото

    Том понимает, что у Саймона обострилась астма

  • M-07
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    M-07-Фото

    Такие тут дискуссии относительно странности формы Йейтса, будто он от близких к своему пику Кинтаны, Нибали и Барде так уезжает. А он уезжает всего лишь от Пино и Поццовиво, далёкого от лучшей формы и нападавщегося Фрума и раздельщика Дюмулина.

    Вот если кризисов и на 3-й неделе не будет (точнее, если он продолжить так же шарашить) - это будет странно. Я думаю, что вряд ли его в таком темпе хватит на всю Джиро.

  • Earl57
    Крис Фрум о победе на 14-м эта ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Tom_Boonen
    Цитата: Александра
    Я аж подавилась, сам Том Боонен!))
    Крис сказал, что сегодня все сработало в его пользу.

    Не удивляйтесь, он тоже увлекается велоспортом.
     
    Я таки не пойму вас, вам кажется, что это очень грубо? Я думал, что он наоборот приуменьшил своё влияние на ситуацию. Да и что-то похожое по смыслу, наверно, можно часто услышать от гонщиков.

    День, когда это было сказано. 7 сентября.

  • Колёсник
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    Колёсник-Фото
    Однако, Том сегодня на последнем километре отыграл больше 20 секунд. И вчера под финиш секунды сократил немного. Как будто перестраховывается, а на финиш выдаёт. То ли распределиться не может, боится загнаться рано, то ли х.з.? Но сил явно вагон.
  • Vadik22
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    Vadik22-Фото
    Извините больше не будем
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    EL-Fenomeno-Фото
    есть чуйка (а вдруг!) что если Фрум и Берналь на каком то будущем ТдФ/Джиро/Вуэльте пойдут вместе, то случится "восстание и бунт", как в той истории с Рочем и тем итальянцем на "В" (простите, забыл фамилию уже). И тогда посмотрим за кого будут "солдаты" СКАЙ и не станет ли это окончанием карьеры (для) Криса
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (95)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: aksbor
    Вот Саймон Йейтс - в безвестности сидел,
    И тут вдруг счастье - астмой заболел.
    Пошли лекарства, всякие примочки
    И горы он проходит будто кочки.
    А Фрум в подарок выслал ингалятор -
    И вот пред нами новый терминатор!
    Победа эта станет не последней -
    У Фрума замечательный наследник!
    Они все спорта чистого посланцы
    Породистые, гордые британцы.
    И говорят,не слишком привередлив
    К примочкам был и сэр великий - Брэдли! 
    Ну вы замочили))))

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063
8 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
9 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
10 Импи Д. (RSA) (MTS) 941

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