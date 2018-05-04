 15-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

Этап крутяк вышел поБольше бы таких на всех ГТ и совсем не обязательно крутейшей финишной горы.

Я теперь больше всего начал болеть за Карапаза. Очень хочу чтобы он надел белую майку лучшего молодого в Риме.

а Дюмолен доказал что умеет не только держаться в горах, но и здорвоо камбечить (с учётом некого бездейтсвия тех, кто впереди него).

Итальянцы ждут победы на горном этапе своего, а тут только пробелы, ещё и Ару спёкся совсем (думал вообще сядет в техничку и сойдёт). Поццовиво когда то пойдёт как Йейтс в горе или он наметил для себя Финестре (которого может не быть вообще из-за снега).

Цитата: Cyclisme

Фрум впервые наверное за всю карьеру стал из биоробота человеком. За него переживаешь...

похвально, плюсанул. Днюха в человека была сегодня, а подарок приготовил(и) заранее.

Пацан английский, команда австралийская. Кто знает, мож кактусов завезли каких ему хитрых.

спасибо, подняли натсроение)