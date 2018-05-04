- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 21:20
15-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея
На 15-м этапе Джиро д’Италия-2018, завершившем вторую неделю гонки, победу одержал лидирующий в общем зачёте Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott). 25-летний британский гонщик атаковал за 18 км до финиша на финальном категорийном подъёме дня - Косталиссойо (Costalissoio (Bosco dei Giavi), протяжённостью 3,8 км с перепадом высот 336 м, средним градиентом 8,8%, максимальным - 14%. Йейтс в одиночном отрыве удержался до финиша и опередил ближайших соперников – группу генеральщиков в составе Мигеля Лопеса (Astana), Тома Дюмулина (Sunweb), Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Ричарда Карапаса (Movistar) и Тибо Пино (Groupama-FDJ) на 41 секунду.
В общем зачёте Саймон Йейтс укрепил свою позицию, увеличив преимущество над Томом Дюмулином (Sunweb) с 1 минуты 24 секунды до 2 минут 11 секунд.
В классификации лучшего молодого гонщика продолжает лидировать Мигель Лопес (Astana), опережающий Ричарда Карапаса (Movistar) на 20 секунд.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Результаты 15 этапа Джиро д'Италия-2018
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