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Крис Фрум: «У Геранта Томаса свои счёты с Джиро д’Италия»

 Крис Фрум о шансах Эгана Бенраля и Геранта Томаса на Джиро д'Италия-2019

 

 

  Капитан команды Sky Крис Фрум тренируется на высоте в Колумбии, готовясь  к первому старту сезона – гонке «Колумбия 2.1», которая стартует 12 февраля. Вместе с британским гонщиком на старт «Колумбии 2.1» выйдет его товарищ по команде, 22-летний Эган Берналь, которого Фрум считает потенциальным победителем Джиро д’Италия-2019. Об этом Крис Фрум рассказал в интервью Il Corriere della Sera.

 

 

  Крис Фрум: «Когда разговариваешь с Эганом, с трудом веришь, что он так молод. Он   проявляет невероятную зрелость и способность читать гонку. Я считаю, что он может выиграть с первой попытки».

 

Сам Крис Фрум уже говорил, что не планирует в этом году защищать титул победителя Джиро д’Италия, так как полностью сконцентрирован на борьбе за пятую победу на Тур де Франс: "Я выигрывал четыре раза, и сейчас у меня подходящий возраст, чтобы оставить след. Пятый титул – лучший способ замкнуть круг".

 

  Герант Томас, победитель французского Гран-тура прошлого года, также намерен стартовать на Туре, о чём говорил  в начале января.

 

  Однако, в интервью Il Corriere della Sera и La Gazzetta dello Sport глава команды Sky Дэйв Брэйлсфорд сообщил, что вопрос об участии Геранта Томаса в Джиро д’Италия-2019 ещё открыт.

 

  Дэйв Брэйлсфорд: «Скоро Герант Томас вернётся из США после блока тренировок, начнёт сезон на Вуэльте Валенсии. Тогда мы ещё раз рассмотрим этот вопрос. Через пару недель решим».

 

  Крис Фрум считает, что маршрут Джиро д’Италия-2019 подходит Геранту Томасу. В 2017 году Томас был вынужден сойти с Джиро перед 13-м этапом из-за последствий падения у подножия Блокхауса на 9-м этапе.

 

  Крис Фрум: «У Геранта свои счёты с гонкой после того инцидента, который стоил ему розовой майки лидера два года назад. Маршрут этого года идеально ему подходит. В команде Sky мы всегда выступаем ради успеха команды. Я был очень счастлив, когда Герант в прошлом году одержал победу на Тур де Франс-2018».   

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Крис Фрум Chris Froome Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019

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Комментарии

  • Николай Н.
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Вот и посмотрел этап прямой трансляций. Королевский этап, колумбийцы всю группу разобрали по косточкам. Анакона просто был не удержим, заслуженная победа.

  • Александра
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (57)
    Александра-Фото
    Детский сад.
  • ararat
    Заявление команды Deceuninkck- ... (18)
    ararat-Фото
    Илья не прав, Патрик не прав, команда тоже... Не мужские поступки... Для многих это так хиханки хаханьки, но эта девушка дочь, сестра, возлюбленная... Нехорошо Илия!
  • Alya
    Заявление команды Deceuninkck- ... (18)
    Alya-Фото
    Ждем заявления от Lidl?
  • AAA
    Микель Ланда получил травму на ... (11)
    AAA-Фото

    В Астану парня!!

    Скорого восстановления!

  • Гонщик
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (34)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Alya
    А то все женщины мира мечтают о фотографии с имитацией полового акта с участие женатого пошляка?
    Видимо мечтала , раз в такой позе .



    Цитата: Hammill
    Ну хз, вроде в странах Латинской Америки отношение к сексу и всему с ним связанному более свободное. Уж точно такими безобидными фотографиями там никого не удивишь. Тем более сама раком (уж извиняйте, дамы) встала. Если бы такое произошло где-нибудь в Северной Европе, то да, итог был бы именно таков, ибо немного другой менталитет.
    Как по мне, просто решила получить профит - кэш и некоторую известность.
    Ды и я о том же , никто её не заставлял позировать на фото , раздули проблему из ничего , да ещё разбирательства бредовые устроили .

  • Rokka
    Заявление команды Deceuninkck- ... (18)
    Rokka-Фото
    Теперь и спешиализд имеет претензии к команде
  • SVS
    Заявление команды Deceuninkck- ... (18)
    SVS-Фото

    Вангую выход её книги "моя борьба с сексуальным насилием в велоспорте" и выступление с речью на старте первого этапа какой-нибудь многодневки "покайтесь, грешники!" :-)...

  • Hammill
    Заявление команды Deceuninkck- ... (18)
    Hammill-Фото
    +1 получила кэш, о её существовании узнали по обе стороны океана, но она всё-равно бедненькая. И это то в Латинской Америке, где сейчас каждая вторая девушка делает пластику и всячески показывает своё тело, хоть на улице, хоть в инсте, хоть по вэбке.
  • Astanaforever
    Микель Ланда получил травму на ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Продержись Микеле как нибудь до конца сезона и потом добро пожаловать в родные пенаты, в твою любимую Астану. Мы тебя ждем. Все твои победы еще впереди. Смайл.

    Да, еще там Диего Росу со Скай прихвати с собой.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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