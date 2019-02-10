Крис Фрум: «У Геранта Томаса свои счёты с Джиро д’Италия»

Крис Фрум о шансах Эгана Бенраля и Геранта Томаса на Джиро д'Италия-2019

Капитан команды Sky Крис Фрум тренируется на высоте в Колумбии, готовясь к первому старту сезона – гонке «Колумбия 2.1», которая стартует 12 февраля. Вместе с британским гонщиком на старт «Колумбии 2.1» выйдет его товарищ по команде, 22-летний Эган Берналь, которого Фрум считает потенциальным победителем Джиро д’Италия-2019. Об этом Крис Фрум рассказал в интервью Il Corriere della Sera.

Крис Фрум: «Когда разговариваешь с Эганом, с трудом веришь, что он так молод. Он проявляет невероятную зрелость и способность читать гонку. Я считаю, что он может выиграть с первой попытки».

Сам Крис Фрум уже говорил, что не планирует в этом году защищать титул победителя Джиро д’Италия, так как полностью сконцентрирован на борьбе за пятую победу на Тур де Франс: "Я выигрывал четыре раза, и сейчас у меня подходящий возраст, чтобы оставить след. Пятый титул – лучший способ замкнуть круг".

Герант Томас, победитель французского Гран-тура прошлого года, также намерен стартовать на Туре, о чём говорил в начале января.

Однако, в интервью Il Corriere della Sera и La Gazzetta dello Sport глава команды Sky Дэйв Брэйлсфорд сообщил, что вопрос об участии Геранта Томаса в Джиро д’Италия-2019 ещё открыт.

Дэйв Брэйлсфорд: «Скоро Герант Томас вернётся из США после блока тренировок, начнёт сезон на Вуэльте Валенсии. Тогда мы ещё раз рассмотрим этот вопрос. Через пару недель решим».

Крис Фрум считает, что маршрут Джиро д’Италия-2019 подходит Геранту Томасу. В 2017 году Томас был вынужден сойти с Джиро перед 13-м этапом из-за последствий падения у подножия Блокхауса на 9-м этапе.

Крис Фрум: «У Геранта свои счёты с гонкой после того инцидента, который стоил ему розовой майки лидера два года назад. Маршрут этого года идеально ему подходит. В команде Sky мы всегда выступаем ради успеха команды. Я был очень счастлив, когда Герант в прошлом году одержал победу на Тур де Франс-2018».