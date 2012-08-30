 Крис Фрум продолжает подготовку к Джиро д'Италия-2018 несмотря на неопределённость ситуации

Kitsune-taichou

Крис Фрум продолжает подготовк ... (2) а сколько будут по фруму решать? а то он там нанял адвоката, который умеет дела по два года затягивать :)

RVL

Крис Фрум продолжает подготовк ... (2) Верните Контадору Джиро! и решение по Фруму огласите до старта. зы. лучше сказать , что не платили. чем платили. это же естественно. хотя, что в этом такого крамольного. Теннисистам платят и все это знают.

RVL

Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (46) кроме Нибали еще с пятОк угроз Фруму есть. Если уж брать самого первого грозного, то это скорее Дюм.

Нибали любят за то, что он не выносил никого в одну калитку, а по мере сил демонстрировал качества не робота, а тактика, трудяги, атаканте, . особенно его спуски-это что то! Дюмулан, кстати тоже приростает болельщиками. Мне кажется , если бы не было Скай холивара на форумах было бы гораздо меньше. Ну просто гипотетически, если нужно придумать новое зло? Кого можно номинировать? У меня нет кандидатов на данный момент.

Крайний

Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (46) Интересно, если вдруг вердикт будет не в пользу Скай, появятся ли загадочные царапины на пробирках?

Meilleur

Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (46) Цитата: Earl57 Цитата: Meilleur Цитата: collega2011 абсурд.Ясно дело,на неправде и деньгах держится этот мир,но не надо гнать ,что это правильно и нормально.

Страшно не незнание,а неправильное знание.

Побеждал,шла карта,раздача была такая--радовался,рукоплескали,купался в лучах славы.Поменялся крупье,извини братан--полезай под стол--принесли новую колоду.Никаких сложностей и эпитафий.Все просто и по чесноку. Не злые, а мечтающие о справедливости.Мне будут плевать в лицо,а я должен благодарить их за удовольствие от правильного просмотра...абсурд.Ясно дело,на неправде и деньгах держится этот мир,но не надо гнать ,что это правильно и нормально.Страшно не незнание,а неправильное знание.Побеждал,шла карта,раздача была такая--радовался,рукоплескали,купался в лучах славы.Поменялся крупье,извини братан--полезай под стол--принесли новую колоду.Никаких сложностей и эпитафий.Все просто и по чесноку.

Это эгоизим с твоей стороны (и с их тоже). Они не думают о тебе, обо мне, о болельщиках, ни о ком. Только о себе. Что Фрум, что Контадор, что Дюмулен, что прочие большие гонщики. И это есть основная причина почему они гиперуспешны - потому, что они помешаны на себе и своём успехе. И не меряй справедливостью то, что тебе хочется или не хочется видеть, Валера. Это симпатии и антипатии, а не справедливость и НЕсправедливость.



Хотя то, что Фрум выносивший всех, было якобы несправедливо, а то, что Фрума ловят - справедливо — это гениально.

Это эгоизим с твоей стороны (и с их тоже). Они не думают о тебе, обо мне, о болельщиках, ни о ком. Только о себе. Что Фрум, что Контадор, что Дюмулен, что прочие большие гонщики. И это есть основная причина почему они гиперуспешны - потому, что они помешаны на себе и своём успехе. И не меряй справедливостью то, что тебе хочется или не хочется видеть, Валера. Это симпатии и антипатии, а не справедливость и НЕсправедливость.Хотя то, что Фрум выносивший всех, было якобы несправедливо, а то, что Фрума ловят - справедливо — это гениально.

Не так. Люди не могут простить Фруму, что он обманул их ВЕРУ в него. И это старо как мир. Не случайно Данте в своей "Божественной комедии" поместил обманувших доверие в самый последний круг ада. Чем бы все это не закончилось, ВЕРИТЬ Фруму не будут уже никогда. Само собой, всегда есть люди, которые будут вслепо и безоглядно принимать любые объяснения свого кумира и защищать его. Но к подавляющему большинству это не относится. Увы, увы, увы. И радости от этого никто не испытывает, ни болельщики, ни спортсмены.

Что касается тезиса, что спортсмены помешаны на себе и своем успехе. Интересно, что англосаксы, обычно сильно недолюбливающие Нибали, в этой ситуации зауважали его.

Журналисты в очередной раз пристали к Винченцо с вопросом, как он относится к тому, что может получить победу на Вуэльте. Нибали ответил, что не знает, так как еще никогда не получал победу таким образом. Но радости от этого точно испытывать не будет. И недвусмысленно дал понять, что перевернул эту страницу своей жизни. Для него это больше не важно. Перевел разговор на свою подготовку у Туру, потом заговорил о Скарпони, боль от потери друга нисколько не ослабла за минувшие месяцы.



Не так. Люди не могут простить Фруму, что он обманул их ВЕРУ в него. И это старо как мир. Не случайно Данте в своей "Божественной комедии" поместил обманувших доверие в самый последний круг ада. Чем бы все это не закончилось, ВЕРИТЬ Фруму не будут уже никогда. Само собой, всегда есть люди, которые будут вслепо и безоглядно принимать любые объяснения свого кумира и защищать его. Но к подавляющему большинству это не относится. Увы, увы, увы. И радости от этого никто не испытывает, ни болельщики, ни спортсмены.Что касается тезиса, что спортсмены помешаны на себе и своем успехе. Интересно, что англосаксы, обычно сильно недолюбливающие Нибали, в этой ситуации зауважали его.Журналисты в очередной раз пристали к Винченцо с вопросом, как он относится к тому, что может получить победу на Вуэльте. Нибали ответил, что не знает, так как еще никогда не получал победу таким образом. Но радости от этого точно испытывать не будет. И недвусмысленно дал понять, что перевернул эту страницу своей жизни. Для него это больше не важно. Перевел разговор на свою подготовку у Туру, потом заговорил о Скарпони, боль от потери друга нисколько не ослабла за минувшие месяцы. Не знаю, кто из более-менее опытных болельщиков мог считать, что Фрум и Скай чисты. Это, возможно, самый сложный в мире спорт. Спорт, где как нигде знают, когда употреблять и как выводить. Спорт, где в самой культуре употреблять, будучи в суперэлите, не считается чем-то зазорным. Верить в чистоту спортсменов, находящихся на самом верху, могут только или сравнительно недавно следящие болельщики, или романтики. Не иначе. Скорее людьми овладела жажда возмездия. Так сказать, Армстронга поймали, Контадора поймали, так и пусть Фрума как можно скорее поймают, ибо так честнее, и так мы будем себя лучше самоощущать. Никто из прямых конкурентов Скай после позитива не высказался резко критически против Фрума, и это как ничто показывает, что все ходят по тонкому льду и опасаются оказаться в такой же позиции. Нибали наоборот очень любят, мне кажется. И эта любовь только окрепла в последние годы не в последнюю очередь благодаря тому, что он по сути первая угроза злу в лице Sky.

Kitsune-taichou

Том Дюмулин примет участие в Д ... (13) кстати, а кто-нибудь знает, как джировская майка по-агнлийски называется? есть какое-нибудь специальное слово, или это просто pink?

Zhanzhak

Том Дюмулин примет участие в Д ... (13) А что там? 13.03.18 будет суд в Льеже, тогда и узнаём. Эта новость уже не новость. Если вина Вино будет доказана, то ему грозит срок. Сам Саша спокоен и уверен, что поставит окончательную точку в этом деле.

f16

Том Дюмулин примет участие в Д ... (13) Что там с уголовным делом против вино и колобнева?

Yuriy 17

Том Дюмулин примет участие в Д ... (13) Без Дюмулина и Фрума Тур де Франс 18 будет не самым увлекательным зрелищем. Весьма жаль себя, что не получу того удовольствия, на которое мог бы рассчитывать. Предполагаю следующее: Организаторы ТдФ (если я правильно инфрмирован, они же владеют и правами на проведение Вуэльты), составляя маршрут на 18 год, скорее всего знали, что Фрум попался на превышении сальбутамола. Поэтому составили маршрут ТдФ 18 против Дюмулина.

rude_rider

Том Дюмулин примет участие в Д ... (13) Нибали знал что Том и Джери Фруми на Джиро едут и выбрал себе тур))) Теперь Ару поедет на тур так как скажет что арабы так решили)) Кинтана как обычно едет тур за вторым местом с группой поддержки Вальверде Барде естественно тур Порт тур за подиумом и только мечта говорит 3 место (потому что второе уже занято на годы) Ланда будет биться с Лопесом против Тома на джиро??? Ну там для подтанцовки еще Уран до кучи с чавито и с одним из яйтцов Фрум если поедет то навреное под микроскопом от УСИ и тренеровочном режиме а может вообще не поедет мдааа..