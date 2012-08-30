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Крис Фрум продолжает подготовку к Джиро д'Италия-2018 несмотря на неопределённость ситуации

Крис Фрум готовится к старту на Джиро д’Италия-2018, организаторы итальянского Гран-тура недовольны неопределённостью ситуации

 

 

  Крис Фрум продолжает подготовку к сезону 2018 года. В соответствии с правилами UCI, гонщик, превысивший дозу разрешённого вещества, может принимать участие в гонках, пока его дело находится на рассмотрении.

 

  Издание The Guardian напомнило, что об астме Криса Фрума стало известно в 2014 году, в интервью Полу Киммеджу (Paul Kimmage) британский гонщик сказал: «Я каждый день пользуюсь моим ингалятором. «Вентолин» применяю только когда приходится прикладывать большие усилия. «Флутиказон» - ежедневно, в качестве предупредительной меры. Перед долгой гонкой я завтракаю. Если не поем, не будет сил, а если не использую ингалятор перед тем, как прикладывать большие усилия, то не буду способен хорошо дышать».

 

  Британский гонщик завершил работу в тренировочном лагере команды Sky, и в коротком интервью подчеркнул, что его цели на сезон не изменились.

 

Крис Фрум продолжает подготовку к Джиро д'Италия-2018 несмотря на неопределённость ситуации Крис Фрум: «Сейчас мы в тренировочном лагере перед началом серьёзной подготовки к следующему году. Моей первой целью будет Джиро д’Италия, а затем самый большой вызов – выиграть Тур де Франс в пятый раз.

 

  Я никогда не принимал лекарства больше, чем разрешено. Понимаю обеспокоенность, я являюсь велогонщиком уже 10 лет, и знаю, как люди могут смотреть на наш спорт. Эту ответственность принимаю со всей серьёзностью.

 

  Я с детства страдал астмой, и чтобы справиться с ней, использовал аэрозоль. Но никогда не использовал его больше, чем мне позволено. Если честно, ситуация ужасная. Мы прикладываем все силы, чтобы разобраться с ней».

 

  Неопределённость ситуации не радует директора Джиро д’Италия Мауро Веньи. Организаторы итальянского Гран-тура опасаются повторения дела Альберто Контадора, когда после победы на Джиро д’Италия-2011 испанского гонщика лишили титула после расследования дела о кленбутероле.

 

  Кроме того, организаторам итальянского Гран-тура пришлось делать официальное заявление о том, что Фрум не получал от них денег за участие в Джиро д’Италия-2018.  (О том, что Крису Фруму якобы заплатили около 2 миллионов евро за выход на старт Джиро д’Италия, сообщало издание Cycling Weekly).

 

 Крис Фрум продолжает подготовку к Джиро д'Италия-2018 несмотря на неопределённость ситуации

Крис Фрум продолжает подготовку к Джиро д'Италия-2018 несмотря на неопределённость ситуации

  PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

 

 Мауро Веньи, директор Джиро д’Италия: «Я считаю, что дело Контадора было уникальным, и такого не должно больше повторяться. Велоспорт не может позволить себе такую ситуацию. Если велосипедисту позволено ехать гонку, у него есть право участвовать в соревновании в полную силу, с уверенностью, выиграет он или проиграет. И я думаю, что в данном случае ответственность на себя должен взять Международный союз велосипедистов.

Конечно, нет ничего хорошего, когда приходится ждать решения суда или исследовательской лаборатории.

 

  Скажу, что с позиции крупнейших организаторов в мире, я ошеломлён от того, в какой момент стала известна эта история. Возможно, нам просто не повезло, но как только мы с большой помпой объявили о присутствии Фрума на следующей Джиро д’Италия, … бум…небеса обрушились на нас».

 

  В пресс-релизе RCS Sport говорится: «Крис Фрум сам вместе с руководством команды принимал решение участвовать в Джиро д’Италия-2018. Этот выбор RCS Sport как организаторы гонки, приветствовали. RCS Sport не платили гонщику никаких денег.

 RCS Sport и директора Джиро д’Италия ещё раз подтверждают, что полностью поддерживают Антидопинговую организацию велоспорта (CADF) и будут уважать их будущие решения, какими бы они ни были».

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур Мауро Веньи

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  1. RVL

    Сегодня, 10:35 | Регистрация: 30.08.2012

    Верните Контадору Джиро!

    и решение по Фруму огласите до старта.

    зы. лучше сказать , что не платили. чем платили. это же естественно. хотя, что в этом такого крамольного. Теннисистам платят и все это знают.

  2. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 10:44 | Регистрация: 5.10.2016

    а сколько будут по фруму решать? 

    а то он там нанял адвоката, который умеет дела по два года затягивать :)

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Комментарии

  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (2)
    Kitsune-taichou-Фото

    а сколько будут по фруму решать? 

    а то он там нанял адвоката, который умеет дела по два года затягивать :)

  • RVL
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (2)
    RVL-Фото

    Верните Контадору Джиро!

    и решение по Фруму огласите до старта.

    зы. лучше сказать , что не платили. чем платили. это же естественно. хотя, что в этом такого крамольного. Теннисистам платят и все это знают.

  • RVL
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (46)
    RVL-Фото

    кроме Нибали еще с пятОк угроз Фруму есть. Если уж брать самого первого грозного, то это скорее Дюм.
    Нибали любят за то, что он не выносил никого в одну калитку, а по мере сил демонстрировал качества не робота, а  тактика, трудяги, атаканте, . особенно его спуски-это что то!

    Дюмулан, кстати тоже приростает болельщиками. Мне кажется , если бы не было Скай холивара на форумах было бы гораздо меньше. Ну просто гипотетически, если нужно придумать новое зло? Кого можно номинировать? У меня нет кандидатов на данный момент.

  • Крайний
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (46)
    Крайний-Фото

    Интересно, если вдруг вердикт будет не в пользу Скай, появятся ли загадочные царапины на пробирках? biggrin

  • Meilleur
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (46)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Meilleur
    Цитата: collega2011
    Не злые, а мечтающие о справедливости.Мне будут плевать в лицо,а я должен благодарить их за удовольствие от правильного просмотра...drinksабсурд.Ясно дело,на неправде и деньгах держится этот мир,но не надо гнать ,что это правильно и нормально.
    Страшно не незнание,а неправильное знание.
    Побеждал,шла карта,раздача была такая--радовался,рукоплескали,купался в лучах славы.Поменялся крупье,извини братан--полезай под стол--принесли новую колоду.Никаких сложностей и эпитафий.Все просто и по чесноку.

    Это эгоизим с твоей стороны (и с их тоже). Они не думают о тебе, обо мне, о болельщиках, ни о ком. Только о себе. Что Фрум, что Контадор, что Дюмулен, что прочие большие гонщики. И это есть основная причина почему они гиперуспешны - потому, что они помешаны на себе и своём успехе. И не меряй справедливостью то, что тебе хочется или не хочется видеть, Валера. Это симпатии и антипатии, а не справедливость и НЕсправедливость. blum
     
    Хотя то, что Фрум выносивший всех, было якобы несправедливо, а то, что Фрума ловят - справедливо — это гениально. 

    Не так. Люди не могут простить Фруму, что он обманул их ВЕРУ в него. И это старо как мир. Не случайно Данте в своей "Божественной комедии" поместил обманувших доверие в самый последний круг ада. Чем бы все это не закончилось, ВЕРИТЬ Фруму не будут уже никогда. Само собой, всегда есть люди, которые будут вслепо и безоглядно принимать любые объяснения свого кумира и защищать его. Но к подавляющему большинству это не относится. Увы, увы, увы. И радости от этого никто не испытывает, ни болельщики, ни спортсмены.
    Что касается тезиса, что спортсмены помешаны на себе и своем успехе. Интересно, что англосаксы, обычно сильно недолюбливающие Нибали, в этой ситуации зауважали его.
    Журналисты в очередной раз пристали к Винченцо с вопросом, как он относится к тому, что может получить победу на Вуэльте. Нибали ответил, что не знает, так как еще никогда не получал победу таким образом. Но радости от этого точно испытывать не будет. И недвусмысленно дал понять, что перевернул эту страницу своей жизни. Для него это больше не важно. Перевел разговор на свою подготовку у Туру, потом заговорил о Скарпони, боль от потери друга нисколько не ослабла за минувшие месяцы. 
     

     

    Не знаю, кто из более-менее опытных болельщиков мог считать, что Фрум и Скай чисты. Это, возможно, самый сложный в мире спорт. Спорт, где как нигде знают, когда употреблять и как выводить. Спорт, где в самой культуре употреблять, будучи в суперэлите, не считается чем-то зазорным. Верить в чистоту спортсменов, находящихся на самом верху, могут только или сравнительно недавно следящие болельщики, или романтики. Не иначе. Скорее людьми овладела жажда возмездия. Так сказать, Армстронга поймали, Контадора поймали, так и пусть Фрума как можно скорее поймают, ибо так честнее, и так мы будем себя лучше самоощущать. mosking Никто из прямых конкурентов Скай после позитива не высказался резко критически против Фрума, и это как ничто показывает, что все ходят по тонкому льду и опасаются оказаться в такой же позиции.

     

    Нибали наоборот очень любят, мне кажется. И эта любовь только окрепла в последние годы не в последнюю очередь благодаря тому, что он по сути первая угроза злу в лице Sky.

  • Kitsune-taichou
    Том Дюмулин примет участие в Д ... (13)
    Kitsune-taichou-Фото

    кстати, а кто-нибудь знает, как джировская майка по-агнлийски называется? есть какое-нибудь специальное слово, или это просто pink?

  • Zhanzhak
    Том Дюмулин примет участие в Д ... (13)
    Zhanzhak-Фото
    А что там? 13.03.18 будет суд в Льеже, тогда и узнаём. Эта новость уже не новость. Если вина Вино будет доказана, то ему грозит срок. Сам Саша спокоен и уверен, что поставит окончательную точку в этом деле.
  • f16
    Том Дюмулин примет участие в Д ... (13)
    f16-Фото
    Что там с уголовным делом против вино и колобнева?
  • Yuriy 17
    Том Дюмулин примет участие в Д ... (13)
    Yuriy 17-Фото

    Без Дюмулина и Фрума Тур де Франс 18 будет не самым увлекательным зрелищем.

    Весьма жаль себя, что не получу того удовольствия, на которое мог бы рассчитывать. 

    Предполагаю следующее:

    Организаторы ТдФ (если я правильно инфрмирован, они же владеют и правами на проведение Вуэльты), составляя маршрут на 18 год, скорее всего знали, что Фрум попался на превышении сальбутамола.

    Поэтому составили маршрут ТдФ 18 против Дюмулина.

  • rude_rider
    Том Дюмулин примет участие в Д ... (13)
    rude_rider-Фото

    Нибали знал что Том и Джери  Фруми на Джиро едут и выбрал себе тур)))

    Теперь Ару поедет на тур так как скажет что арабы так решили))

    Кинтана как обычно едет тур за вторым местом с группой поддержки Вальверде

    Барде естественно тур

    Порт тур за подиумом и только мечта говорит 3 место (потому что второе уже занято на годы)

     

    Ланда будет биться с Лопесом против Тома на джиро???

    Ну там для подтанцовки еще Уран до кучи с чавито и с одним из яйтцов

    Фрум если поедет то навреное под микроскопом от УСИ и тренеровочном режиме а может вообще не поедет

     

    мдааа..

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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