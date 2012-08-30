 Крис Фрум продолжает подготовку к Джиро д'Италия-2018 несмотря на неопределённость ситуации

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Крис Фрум готовится к старту на Джиро д’Италия-2018, организаторы итальянского Гран-тура недовольны неопределённостью ситуации
Крис Фрум продолжает подготовку к сезону 2018 года. В соответствии с правилами UCI, гонщик, превысивший дозу разрешённого вещества, может принимать участие в гонках, пока его дело находится на рассмотрении.
Издание The Guardian напомнило, что об астме Криса Фрума стало известно в 2014 году, в интервью Полу Киммеджу (Paul Kimmage) британский гонщик сказал: «Я каждый день пользуюсь моим ингалятором. «Вентолин» применяю только когда приходится прикладывать большие усилия. «Флутиказон» - ежедневно, в качестве предупредительной меры. Перед долгой гонкой я завтракаю. Если не поем, не будет сил, а если не использую ингалятор перед тем, как прикладывать большие усилия, то не буду способен хорошо дышать».
Британский гонщик завершил работу в тренировочном лагере команды Sky, и в коротком интервью подчеркнул, что его цели на сезон не изменились.
Крис Фрум: «Сейчас мы в тренировочном лагере перед началом серьёзной подготовки к следующему году. Моей первой целью будет Джиро д’Италия, а затем самый большой вызов – выиграть Тур де Франс в пятый раз.
Я никогда не принимал лекарства больше, чем разрешено. Понимаю обеспокоенность, я являюсь велогонщиком уже 10 лет, и знаю, как люди могут смотреть на наш спорт. Эту ответственность принимаю со всей серьёзностью.
Я с детства страдал астмой, и чтобы справиться с ней, использовал аэрозоль. Но никогда не использовал его больше, чем мне позволено. Если честно, ситуация ужасная. Мы прикладываем все силы, чтобы разобраться с ней».
Неопределённость ситуации не радует директора Джиро д’Италия Мауро Веньи. Организаторы итальянского Гран-тура опасаются повторения дела Альберто Контадора, когда после победы на Джиро д’Италия-2011 испанского гонщика лишили титула после расследования дела о кленбутероле.
Кроме того, организаторам итальянского Гран-тура пришлось делать официальное заявление о том, что Фрум не получал от них денег за участие в Джиро д’Италия-2018. (О том, что Крису Фруму якобы заплатили около 2 миллионов евро за выход на старт Джиро д’Италия, сообщало издание Cycling Weekly).
PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis
Мауро Веньи, директор Джиро д’Италия: «Я считаю, что дело Контадора было уникальным, и такого не должно больше повторяться. Велоспорт не может позволить себе такую ситуацию. Если велосипедисту позволено ехать гонку, у него есть право участвовать в соревновании в полную силу, с уверенностью, выиграет он или проиграет. И я думаю, что в данном случае ответственность на себя должен взять Международный союз велосипедистов.
Конечно, нет ничего хорошего, когда приходится ждать решения суда или исследовательской лаборатории.
Скажу, что с позиции крупнейших организаторов в мире, я ошеломлён от того, в какой момент стала известна эта история. Возможно, нам просто не повезло, но как только мы с большой помпой объявили о присутствии Фрума на следующей Джиро д’Италия, … бум…небеса обрушились на нас».
В пресс-релизе RCS Sport говорится: «Крис Фрум сам вместе с руководством команды принимал решение участвовать в Джиро д’Италия-2018. Этот выбор RCS Sport как организаторы гонки, приветствовали. RCS Sport не платили гонщику никаких денег.
RCS Sport и директора Джиро д’Италия ещё раз подтверждают, что полностью поддерживают Антидопинговую организацию велоспорта (CADF) и будут уважать их будущие решения, какими бы они ни были».
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RVL
Крис Фрум продолжает подготовк ... (2)
Верните Контадору Джиро!
и решение по Фруму огласите до старта.
зы. лучше сказать , что не платили. чем платили. это же естественно. хотя, что в этом такого крамольного. Теннисистам платят и все это знают.
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RVL
Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (46)
кроме Нибали еще с пятОк угроз Фруму есть. Если уж брать самого первого грозного, то это скорее Дюм.
Нибали любят за то, что он не выносил никого в одну калитку, а по мере сил демонстрировал качества не робота, а тактика, трудяги, атаканте, . особенно его спуски-это что то!
Дюмулан, кстати тоже приростает болельщиками. Мне кажется , если бы не было Скай холивара на форумах было бы гораздо меньше. Ну просто гипотетически, если нужно придумать новое зло? Кого можно номинировать? У меня нет кандидатов на данный момент.
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Meilleur
Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (46)
Цитата: Earl57
Цитата: Meilleur
Цитата: collega2011
Не злые, а мечтающие о справедливости.Мне будут плевать в лицо,а я должен благодарить их за удовольствие от правильного просмотра...
абсурд.Ясно дело,на неправде и деньгах держится этот мир,но не надо гнать ,что это правильно и нормально.
Страшно не незнание,а неправильное знание.
Побеждал,шла карта,раздача была такая--радовался,рукоплескали,купался в лучах славы.Поменялся крупье,извини братан--полезай под стол--принесли новую колоду.Никаких сложностей и эпитафий.Все просто и по чесноку.
Это эгоизим с твоей стороны (и с их тоже). Они не думают о тебе, обо мне, о болельщиках, ни о ком. Только о себе. Что Фрум, что Контадор, что Дюмулен, что прочие большие гонщики. И это есть основная причина почему они гиперуспешны - потому, что они помешаны на себе и своём успехе. И не меряй справедливостью то, что тебе хочется или не хочется видеть, Валера. Это симпатии и антипатии, а не справедливость и НЕсправедливость.
Хотя то, что Фрум выносивший всех, было якобы несправедливо, а то, что Фрума ловят - справедливо — это гениально.
Не так. Люди не могут простить Фруму, что он обманул их ВЕРУ в него. И это старо как мир. Не случайно Данте в своей "Божественной комедии" поместил обманувших доверие в самый последний круг ада. Чем бы все это не закончилось, ВЕРИТЬ Фруму не будут уже никогда. Само собой, всегда есть люди, которые будут вслепо и безоглядно принимать любые объяснения свого кумира и защищать его. Но к подавляющему большинству это не относится. Увы, увы, увы. И радости от этого никто не испытывает, ни болельщики, ни спортсмены.
Что касается тезиса, что спортсмены помешаны на себе и своем успехе. Интересно, что англосаксы, обычно сильно недолюбливающие Нибали, в этой ситуации зауважали его.
Журналисты в очередной раз пристали к Винченцо с вопросом, как он относится к тому, что может получить победу на Вуэльте. Нибали ответил, что не знает, так как еще никогда не получал победу таким образом. Но радости от этого точно испытывать не будет. И недвусмысленно дал понять, что перевернул эту страницу своей жизни. Для него это больше не важно. Перевел разговор на свою подготовку у Туру, потом заговорил о Скарпони, боль от потери друга нисколько не ослабла за минувшие месяцы.
Не знаю, кто из более-менее опытных болельщиков мог считать, что Фрум и Скай чисты. Это, возможно, самый сложный в мире спорт. Спорт, где как нигде знают, когда употреблять и как выводить. Спорт, где в самой культуре употреблять, будучи в суперэлите, не считается чем-то зазорным. Верить в чистоту спортсменов, находящихся на самом верху, могут только или сравнительно недавно следящие болельщики, или романтики. Не иначе. Скорее людьми овладела жажда возмездия. Так сказать, Армстронга поймали, Контадора поймали, так и пусть Фрума как можно скорее поймают, ибо так честнее, и так мы будем себя лучше самоощущать. Никто из прямых конкурентов Скай после позитива не высказался резко критически против Фрума, и это как ничто показывает, что все ходят по тонкому льду и опасаются оказаться в такой же позиции.
Нибали наоборот очень любят, мне кажется. И эта любовь только окрепла в последние годы не в последнюю очередь благодаря тому, что он по сути первая угроза злу в лице Sky.
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Zhanzhak
Том Дюмулин примет участие в Д ... (13)
А что там? 13.03.18 будет суд в Льеже, тогда и узнаём. Эта новость уже не новость. Если вина Вино будет доказана, то ему грозит срок. Сам Саша спокоен и уверен, что поставит окончательную точку в этом деле.
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Yuriy 17
Том Дюмулин примет участие в Д ... (13)
Без Дюмулина и Фрума Тур де Франс 18 будет не самым увлекательным зрелищем.
Весьма жаль себя, что не получу того удовольствия, на которое мог бы рассчитывать.
Предполагаю следующее:
Организаторы ТдФ (если я правильно инфрмирован, они же владеют и правами на проведение Вуэльты), составляя маршрут на 18 год, скорее всего знали, что Фрум попался на превышении сальбутамола.
Поэтому составили маршрут ТдФ 18 против Дюмулина.
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rude_rider
Том Дюмулин примет участие в Д ... (13)
Нибали знал что Том и Джери Фруми на Джиро едут и выбрал себе тур)))
Теперь Ару поедет на тур так как скажет что арабы так решили))
Кинтана как обычно едет тур за вторым местом с группой поддержки Вальверде
Барде естественно тур
Порт тур за подиумом и только мечта говорит 3 место (потому что второе уже занято на годы)
Ланда будет биться с Лопесом против Тома на джиро???
Ну там для подтанцовки еще Уран до кучи с чавито и с одним из яйтцов
Фрум если поедет то навреное под микроскопом от УСИ и тренеровочном режиме а может вообще не поедет
мдааа..
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