Крис Фрум примет участие в Джиро д'Италия-2018

Крис Фрум: "Участие в Джиро д'Италия-2018 для меня, в каком-то смысле замыкание круга"

Четырёхкратный победитель Тур де Франс, британский гонщик команды Sky Крис Фрум объявил , что в следующем году примет участие в Джиро д’Италия. За свою карьеру Фрум всего дважды выходил на старт итальянского Гран-тура, в последний раз в 2010 году. Он будет бороться за первый титул победителя «Корса Роза» перед тем, как стартует на Тур де Франс, где будет бороться за звание пятикратного победителя Большой Петли.

Крис Фрум: «Для меня это уникальная возможность, выиграв Тур де Франс и Вуэльту Испании, теперь принять участие в Джиро д’Италия, чтобы бороться за победу на третьем подряд Гран-туре. Меня очень воодушевляет принять новый вызов, сделать что-то, что люди не ожидают.

Новая мотивация для меня – посмотреть, смогу ли я сделать нечто особенное в следующем году.

В некотором смысле моя карьера профессионального велогонщика началась в Италии. Я жил в этой стране три года, когда начинал карьеру, поэтому возможность вернуться на Джиро д’Италия тем, кем являюсь сейчас, для меня в каком-то смысле замыкание круга.

Ещё один фактор – дополнительная неделя между Джиро д’Италия и Тур де Франс. На одну неделю восстановления и тренировок больше, чем было бы в обычной ситуации, поэтому потенциально справиться с двумя Гран-турами возможно, можно на обеих гонках выступать в отличной форме.

То, как мы отработали период от Тур де Франс до Вуэльты Испании в этом году, стало важным уроком, опытом для нас».