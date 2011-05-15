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Крис Фрум примет участие в Джиро д'Италия-2018

Крис Фрум: "Участие в Джиро д'Италия-2018 для меня, в каком-то смысле замыкание круга"

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс, британский гонщик команды Sky Крис Фрум объявил , что в следующем году примет участие в Джиро д’Италия. За свою карьеру Фрум всего дважды выходил на старт итальянского Гран-тура, в последний раз в 2010 году. Он будет бороться за первый титул победителя «Корса Роза» перед тем, как стартует на Тур де Франс, где будет бороться за звание пятикратного победителя Большой Петли.

 

Крис Фрум примет участие в Джиро д'Италия-2018

 

  Крис Фрум: «Для меня это уникальная возможность, выиграв Тур де Франс и Вуэльту Испании, теперь принять участие в Джиро д’Италия, чтобы бороться за победу на третьем подряд Гран-туре. Меня очень воодушевляет принять новый вызов, сделать что-то, что люди не ожидают.

 

  Новая мотивация для меня – посмотреть, смогу ли я сделать нечто особенное в следующем году.

 

  В некотором смысле моя карьера профессионального велогонщика началась в Италии. Я жил в этой стране три года, когда начинал карьеру, поэтому возможность вернуться на Джиро д’Италия тем, кем являюсь сейчас, для меня в каком-то смысле замыкание круга.

 

 Ещё один фактор – дополнительная неделя между Джиро д’Италия и Тур де Франс. На одну неделю восстановления и тренировок больше, чем было бы в обычной ситуации, поэтому потенциально справиться с двумя Гран-турами возможно, можно на обеих гонках выступать в отличной форме.

 

  То, как мы отработали период от Тур де Франс до Вуэльты Испании в этом году, стало важным уроком, опытом для нас».

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Теги к статье: Крис Фрум Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур Chris Froome Sky

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  1. Имя: Lada

    LLL

    Вчера, 20:32 | Регистрация: 15.06.2014

    О! Это повысит престижность Джиро. Будет интересно посмотреть. Жаль только, что до мая еще как до Луны.

  2. Имя: Роман

    RS

    Вчера, 20:39 | Регистрация: 15.05.2011

    Этого следовало ожидать... Затем ТДФ... и Вуэльта... Замахнулся на хет-трик..

  3. Имя: Светлана

    SilaSveta

    Вчера, 20:47 | Регистрация: 6.09.2016

    Крис - зачот!

  4. Имя: Антоний

    Kreo69

    Вчера, 21:06 | Регистрация: 13.04.2016

    Вот это бомба, у Криса реальный шанс взять 3 ГТ подряд. У индейца появляется шанс взять наконец ТДФ.

  5. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Вчера, 21:53 | Регистрация: 10.07.2017

    интересно на фоне такой новости , кто откажистя от Джиро и попробует полностью себя  на Туре или Вуэлте ))

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 01:52 | Регистрация: 17.05.2015

      Дюмулен...

  6. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 21:57 | Регистрация: 31.05.2014

    Видно было, что Скай это вынашивал в этом сезоне: не стопроцентно готовый Фрум на ТДФ и в отличной форме на Вуэльте, еще и на чемпионат мира осталось. Ну поживем - увидим, получится ли задуманное, команды будут подобраны под Фрума в Скай, в этом можно не сомневаться.

    Хек-трик? Вряд ли. 

  7. explosiveua

    Сегодня, 02:39 | Регистрация: 3.09.2014

    .........

     

    и как же Конты не хватает.. аах

  8. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 08:57 | Регистрация: 5.10.2016

    умничка!

  9. Имя: Юджин

    Юджин

    Сегодня, 15:00 | Регистрация: 30.11.2017

    На мой взгляд:

    Димулан - не поедет Джиро. Поедет Тур и возможно Вуэльту.

    Нибали - не поедет Джиро. Поедет связку Тур и Вуельта.

    Закарин - не поедет Джиро. Поедет связку Тур и Вуельту.

     

    На Джиро у Фрума будут соперники:
    Ланда

    Лопес

    Чавес с кем то из братьев Йейтс

    Вилко Келдерман

    Ару

    Тиджей Ван Гардерен

     

    С такими соперниками на Джиро шансы на победу Фрума очень велики. 

     

    Кинтана тоже думал, что победит на Джиро и Туре 2017. 

    В следующем сезоне задача у Фрума усложняется, тем самым будет интереснее смотреть гранд туры в 2018.

     

     

    На Тур де Франс  у Фрума соперники будут по серьезнее + они  будут готовиться исключительно к Туру:

    Дюмулан
    Кинтана

    Нибали

    Барде

    Пино

    Уран 

    Закарин

     

     

  10. Имя: Светлана

    SilaSveta

    Сегодня, 15:36 | Регистрация: 6.09.2016

    Для Скай пятикатрка ТДФ думаю важнее, для Фрума - Джиро. Фрум в хотелках победил.

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 16:21 | Регистрация: 31.05.2014

      Поедет он и ТДФ с Томасом на подстраховке

  11. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 16:33 | Регистрация: 17.07.2014

    Респект Фруму! Не ожидал, что уже в этом году попробует. Возможно, понимает, что именно сейчас самый высокий шанс на дубль.

     

    Будет битва!

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Комментарии

  • svenfischer
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (14)
    svenfischer-Фото

    Ожидаем дуэль Фруминатор - Дюймовочкин. Не лишними будут французы Бодрэ и Пинкот. Ожидаем становления Мигалки Лопеса, Яна Поляныча и Примуса Рогатыча как генеральщиков. 

  • RVL
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (14)
    RVL-Фото
    ну это, если все считать колхозом)
    а так 1 из 5 ))
  • Николай Степаныч
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    Николай Степаныч-Фото

    Респект Фруму! Не ожидал, что уже в этом году попробует. Возможно, понимает, что именно сейчас самый высокий шанс на дубль.

     

    Будет битва!

  • RVL
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (4)
    RVL-Фото
    с Вуэльтой он попрощался, а с Джиро и Туром-нет! )))
  • kwwk
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    kwwk-Фото
    Поедет он и ТДФ с Томасом на подстраховке
  • SilaSveta
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    SilaSveta-Фото
    Для Скай пятикатрка ТДФ думаю важнее, для Фрума - Джиро. Фрум в хотелках победил.
  • SilaSveta
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (4)
    SilaSveta-Фото
    Из всех четырех Джиру поедут только двое.
  • Юджин
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    Юджин-Фото

    На мой взгляд:

    Димулан - не поедет Джиро. Поедет Тур и возможно Вуэльту.

    Нибали - не поедет Джиро. Поедет связку Тур и Вуельта.

    Закарин - не поедет Джиро. Поедет связку Тур и Вуельту.

     

    На Джиро у Фрума будут соперники:
    Ланда

    Лопес

    Чавес с кем то из братьев Йейтс

    Вилко Келдерман

    Ару

    Тиджей Ван Гардерен

     

    С такими соперниками на Джиро шансы на победу Фрума очень велики. 

     

    Кинтана тоже думал, что победит на Джиро и Туре 2017. 

    В следующем сезоне задача у Фрума усложняется, тем самым будет интереснее смотреть гранд туры в 2018.

     

     

    На Тур де Франс  у Фрума соперники будут по серьезнее + они  будут готовиться исключительно к Туру:

    Дюмулан
    Кинтана

    Нибали

    Барде

    Пино

    Уран 

    Закарин

     

     

  • Meilleur
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (14)
    Meilleur-Фото

    А мы всё склонны считать колхозом и всему пророчить колхоз, потому что действительно яркий ГТ где-то 1 на 10-15. -) Посмотрим.

  • LLL
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (4)
    LLL-Фото

    Хорошая компания собралась. И все красавчики! Альберто, уж раз ты с ними, может проедешь Джиро.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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