Крис Фрум о маршруте Джиро д'Италия-2019 и возможной защите титула

Крис Фрум ещё не решил, будет ли защищать свой титул на Джиро д’Италия-2019

Победителю Джиро д’Италия-2018 Крису Фруму, присутствовавшему в качестве почётного гостя на презентации маршрута 102 выпуска итальянского Гран-тура, понравился маршрут. Но 33-летний британский гонщик команды Sky ещё не уверен, будет ли защищать свой титул в 2019 году.

Крис Фрум: «Победа на Джиро д’Италия навсегда останется в моём сердце, потому что прежде я никогда не выигрывал гонку в таком легендарном стиле. Кроме того, я чувствовал во время гонки невероятную любовь болельщиков.

Мне понравился маршрут Джиро д’Италия-2019, такой выпуск может выиграть только универсальный гонщик. В маршруте есть баланс горных этапов и разделок. Для борьбы за победу нужна очень сплочённая команда. Старт Джиро точно будет очень взрывным.

Этап с Гавией и Мортироло зверский! Я немного тренировался в этой области, проехал по этим дорогам пару лет назад. Мортироло – очень тяжёлый подъём. Он пойдёт после дня отдыха. На таком этапе нужны и голова, и ноги, на нём сможет выстоять только настоящий чемпион.

Поеду ли Джиро д’Италия-2019, ещё не знаю. Буду решать вместе с командой. В декабре у нас пройдёт тренировочный сбор, где будем составлять программу на следующий год. Если я не поеду Джиро, то один из моих товарищей по команде поборется за победу.

В этом году я попытался проехать Джиро + Тур де Франс, это было очень трудно. Но для меня это были не только Джиро и Тур, я начал свой год раньше, с Тур де Франс и Вуэльты Испании. Так что у меня получилось четыре Гран-тура подряд. Это много. Думаю, за это я заплатил на Тур де Франс-2018, где у меня больше не шла нога. Но я считаю, что борьба за победу на Джиро д’Италия и Тур де Франс возможна. Я выиграл Тур и Вуэльту. Думаю, это возможно».