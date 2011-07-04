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Крис Фрум о маршруте Джиро д'Италия-2019 и возможной защите титула

Крис Фрум ещё не решил, будет ли защищать свой титул на Джиро д’Италия-2019

 

 

  Победителю Джиро д’Италия-2018 Крису Фруму, присутствовавшему в качестве почётного гостя на презентации маршрута 102 выпуска итальянского Гран-тура, понравился маршрут. Но 33-летний британский гонщик команды Sky ещё не уверен, будет ли защищать свой титул в 2019 году.

 

 

  Крис Фрум: «Победа на Джиро д’Италия навсегда останется в моём сердце, потому что прежде я никогда не выигрывал гонку в таком легендарном стиле. Кроме того, я чувствовал во время гонки невероятную любовь болельщиков.

 

  Мне понравился маршрут Джиро д’Италия-2019, такой выпуск может выиграть только универсальный гонщик. В маршруте есть баланс горных этапов и разделок. Для борьбы за победу нужна очень сплочённая команда. Старт Джиро точно будет очень взрывным.

 

  Этап с Гавией и Мортироло зверский! Я немного тренировался в этой области, проехал по этим дорогам пару лет назад. Мортироло – очень тяжёлый подъём. Он пойдёт после дня отдыха. На таком этапе нужны и голова, и ноги, на нём сможет выстоять только настоящий чемпион. 

 

  Поеду ли Джиро д’Италия-2019, ещё не знаю. Буду решать вместе с командой. В декабре у нас пройдёт тренировочный сбор, где будем составлять программу на следующий год. Если я не поеду Джиро, то один из моих товарищей по команде поборется за победу.

 

  В этом году я попытался проехать Джиро + Тур де Франс, это было очень трудно. Но для меня это были не только Джиро и Тур, я начал свой год раньше, с Тур де Франс и Вуэльты Испании. Так что у меня получилось четыре Гран-тура подряд. Это много.  Думаю, за это я заплатил на Тур де Франс-2018, где у меня больше не шла нога. Но я считаю, что борьба за победу на Джиро д’Италия и Тур де Франс возможна. Я выиграл Тур и Вуэльту. Думаю, это возможно».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Ростислав

    ROSt

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 6.11.2012

    Ну вот и ответ Нам ... Больше рисковать не станет!!! Не пойман-не ВОР ! ☝️

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 01:37 | Регистрация: 17.05.2015

      Да не рискует он ничем ! Ведь у него - наряду с хронической(!!!) астмой - еще и в почках СПЕЦИФИЧЕСКАЯ патология - они так, блин, неправильно работают, что допинг-тест показывает ДЕСЯТИКРАТНОЕ превышение... Целую многотомную диссертацию на эту тему специалисты по ХИМИИ Sky накропали. Как там в известном фильме - "Наскрозь больной, Маруся!".И ВАДА идет навстречу - как не войти в положение почти инвалида?

  2. Имя: Виктори

    Cha

    Сегодня, 06:55 | Регистрация: 6.09.2016

    Молодчина Фрум, держи интригу, хотя вероятность участия в Джиро почти нулевая. Долг платежом красен. Думаю, что вернуть титул на ТДФ задача номер один на сезон.

  3. Znak

    Сегодня, 09:30 | Регистрация: 8.09.2016

    "прежде я никогда не выигрывал гонку в таком легендарном стиле" Не скромно, но так оно и было!

  4. Camel

    Сегодня, 10:00 | Регистрация: 29.01.2017

    Всё поставлено Фрумом на Тур именно в 2019-м, поскольку время идёт, Берналь и ему подобные подпирают и хмурятся, а возраст дает о себе знать.

    5 побед - это уже легенда Тур де Франс + победы на Джиро и Вуэльте возведут его в ранг великих велогонщиков. Думаю, Джиро он не поедет, слишком высоки риск и ставки. Ему нужна 5-я победа на Туре.

    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 10:28 | Регистрация: 4.07.2011

      Совершенно
      5 тдф в карман это есть превыше всего и тдф этого года будет интересен ибо вновь История

  5. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 13:22 | Регистрация: 14.03.2018

    Его позвали почетным гостем - из вежливости надо было что-то сказать. Но, думаю, джиру он и не планирует. Все силы на тур бросит

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Комментарии

  • flugegeheimen
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (7)
    flugegeheimen-Фото
    Его позвали почетным гостем - из вежливости надо было что-то сказать. Но, думаю, джиру он и не планирует. Все силы на тур бросит
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (12)
    Cyrill-Фото

    Пока предварительно: от Мувиков - Вальверде, Ланда и Карапас заявлены на Джиро.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Astanaforever
    13й 14й 16й 20й этапы жесть.

    да ну !?

    10-й и 11-й вот это настоящая жесть, ещё и после дня отдыха; многие могут просто не вкатиться и поймать БОЛЬШИЕ дыры по времени

  • motte
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (12)
    motte-Фото

    Интересно, Нибали будет здесь? Или тдф?

    Вроде как Веньи ожидает его ...Саган, возможно с большой долей вероятности, будет.

  • vitali
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (12)
    vitali-Фото
    Да, под 60 км разделок, и все с горками, такого давно не было. Усилили "горную" составляющую, стало быть. Значит, будет, как всегда, тяжко. И даже на последней разделке можно будет выиграть-проиграть минуту, а это большой плюс
  • motte
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (7)
    motte-Фото
    Совершенно
    5 тдф в карман это есть превыше всего и тдф этого года будет интересен ибо вновь История
  • vitali
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (12)
    vitali-Фото
    Цитата: Cha
    Скай - самая технологичная команда на сегодняшний день. Пытаются противостоять этому - отлично! С другой стороны эти придумки бьют по всем и Скай в силу первого предложения сможет и успеет перестроится и приспособиться, а вот с другими похуже, кто не успеет - тот опоздает.
    Перестроят всех одинаково - чтоб никто не видел перед собой мощность. А кто приезжал после 20-х мест и далее, тем эти измерители были итак по-стольку, по-скольку
  • Camel
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (7)
    Camel-Фото

    Всё поставлено Фрумом на Тур именно в 2019-м, поскольку время идёт, Берналь и ему подобные подпирают и хмурятся, а возраст дает о себе знать.

    5 побед - это уже легенда Тур де Франс + победы на Джиро и Вуэльте возведут его в ранг великих велогонщиков. Думаю, Джиро он не поедет, слишком высоки риск и ставки. Ему нужна 5-я победа на Туре.

  • Kitsune-taichou
    Дарвин Атапума переходит в ком ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    что-то как-то массово все в проконти подались, или мне кажется? О_о

  • Znak
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (7)
    Znak-Фото

    "прежде я никогда не выигрывал гонку в таком легендарном стиле" Не скромно, но так оно и было!

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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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