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Крис Фрум проведет разведку этапов Джиро д’Италия-2018

Крис Фрум проведёт разведку этапов Джиро д'Италия-2018, а затем примет участие в Туре Альп

 

 

  32-летний британский гонщик команды Sky Крис Фрум на этой неделе начал финальную стадию подготовки к Джиро д’Италия-2018. Он приехал в Северную Италию, где в преддверии Тура Альп-2018 проведет разведку самых важных этапов итальянского Гран-тура.

 

  До старта Джиро д’Италия-2018 остается 21 день. За это время, по словам президента UCI Давида Лаппартьена, дело Криса Фрума по поводу  превышения разрешенной дозы сальбутамола не будет завершено.

 

 

  Закончив выступление на Тиррено-Адриатико-2018, а затем съездив в Северную Францию на разведку брусчатки, которая будет на одном из этапов Тур де Франс-2018, Крис Фрум провел много времени в высокогорном лагере на горе Тейде с несколькими товарищами по команде.

 

 Как сообщает La Gazzeta dello Sport, Фрум приедет в Венецию 13 апреля, а затем проведет разведку подъёма на Дзонколан (Zoncolan), который будет на дистанции этапа с финишем в Саппадо (Sappado). Также британский гонщик посмотрит маршрут ключевой 34,5 км разделки от Тренто (Trento) до Роверето (Rovereto).

 

Скорее всего Фрум также проведет разведку финальных горных этапов: 18-го до Прато Невозо (Prato Nevoso), 19-го с финишем на Бардонеккье (Bardonecchia) и 20-го с финишем на Червинии (Chervinia).

 

Вместе с Крисом Фрумом в Италию приедет спортивный директор команды Sky Николя Порталь и, возможно, несколько его товарищей по команде, которые поедут Тур Альп  и которые являются кандидатами на попадание в состав на Джиро д'Италия-2018.

 

Крис Фрум, будучи новобранцем Sky, уже проходил  Дзонколан во время Джиро д’Италия в 2010 году. Тогда на вершине Дзонколана этап выиграл Иван Бассо, ставший победителем итальянского Гран-тура, а Фрум финишировал 81-м с отставанием в 22:35 от итальянского гонщика.

 

 Подниматься к вершине Дзонколан в этом выпуске итальянского Гран-тура участники будут со стороны Оваро (Ovaro), где на 10,1 км подъёма средний градиент составляет 11.9%, а на самых крутых участках доходит до 22%.

 

Так как подъёму на Дзонколан предшествуют 170 км гонки, Крис Фрум также изучит подъемы и спуски с перевала Дурон (Passo Duron) и Селла-Валкалда (Sella Valcalda), которые участники должны проходить перед легендарным подъемом Corsa Rosa.

 

Сейчас Дзонколан все еще покрыт снегом из-за затянувшейся зимы, но один из организаторов гонки, Энцо Кайнеро, пообещал расчистить дорогу, чтобы позволить Крису Фруму полностью проехать весь подъем.

 

Фрум, вероятно, проедет большую часть маршрута 15-го этапа на машине, а финальные 40 км от Ауронцо де Кадоре (Auronzio di Caddore) на велосипеде, чтобы увидеть короткие, но крутые подъёмы Пассо Тре Крочи (Passo Tre Croci), Пассо ди Сан-Антонио (Passo di Sant'Antonio) и Косталиссойо (Costalissoio).

 

В воскресенье Фрум отправится в долину Валлагарина (Vallagarina), где намеревается изучить маршрут разделки 16-го этапа, который может стать ключевым на Джиро д’Италия-2018.

 

Гонщики типа Криса Фрума и победителя итальянского Гран-тура прошлого года Тома Дюмулина на 34,5 км разделки 16 этапа могут выиграть время относительно таких соперников, как Фабио Ару, Мигель Анхель Лопес, Тибо Пино и других.

 

  В качестве финальной подготовки к Джиро д’Италия, как в прошлые годы с Ричи Портом, Брэдли Уиггинсом, Микелем Ландой и Герантом Томасом, команда Sky использует недельную гонку Тур Альп, где гонщики Sky побеждают последние три года – Ричи Порт в 2015, Микель Ланда в 2016 и Герант Томас в 2017.

 

Возможно, Фрум продолжит эту победную серию команды, выиграв гонку, и проявит свою форму перед стартом итальянского Гран-тура, несмотря на дело о сальбутамоле, которое пока не закрыто.

 

 

Глеб Терентьев по материалам cyclingnews.com, La Gazzeta dello Sport

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 03:04 | Регистрация: 17.05.2015

    Фрум и Sky не оспаривают то, что доза была превышена. Они стараются доказать , что  это произошло неумышленно и по объективным причинам... Страно все это - и их уверенность в ОПРАВДАТЕЛЬНОМ решении компетентных органов, и ПОВЕДЕНИЕ - как обсолютно правой стороны... Но как сказал один из чиновников ВАДА - "Нам важно ЧТО, а не КАК". Ну то есть главное - наличие в анализах запрещенного препарата, а уж как он попал в организм - дело десятое, ведь по любому это сказалось на конечном результате спортсмена, а раз так - извини-подвинься.  Правда, это было сказано по другому эпизоду - по поводу мельдония у российского керлингиста, но закон и правила должны быть для всех едины... А, видать , не для британских велосипедистов... Что же, участие Фрума сделает Джиро несомненно  интереснее. Вот только его победа (если состоится) сходу станет СКОМПРОМЕНТИРОВАННОЙ и замараной - внезависимости от судебных решений. А вместе с этим будет затронута  репутация ВСЕГО Джиро и ЦЕНЫ его престижа...

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 06:10 | Регистрация: 26.04.2017

      А вот у меня другое мнение. Я думаю, участие вышеназванного господина сделает гонку... скандальнее, пикантнее, что-ли...
      Если шеренга биороботов канула в лету - да, будет интереснее, возможно.
      Но если они поедут в своём прежнем стиле, то где тут интерес? Смотреть на этот парад из этапа в этап, оживая лишь когда происходит что-то влияющее не более, чем на результат этапа?
      Нет, увольте :-(...
      До сего года Джиро была единственной гонкой, не испорченной этой "неотвратимостью", и ещё и поэтому - моим любимым ГТ, единственным, на который я дважды специально ездил.
      Я в прошлом году не смотрел Вуэльту. Не люблю машин, люблю спорт людей. Извините за категоричность, это ИМХО.
      Теперь не знаю, что будет с Джиро :-(...

    2. Camel

      Сегодня, 08:03 | Регистрация: 29.01.2017

      До тех пор, пока не оглашен вердикт, говорить о наличии вины кого бы то ни было как минимум неприлично. Имейте терпение.

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 03:54 | Регистрация: 8.07.2017

    Цитата: Адриен
    Что же, участие Фрума сделает Джиро несомненно  интереснее.

    Имею такое же мнение.

    А вот любопытно, неужели у организаторов Джиро нет какого нибудь пункта в правилах, чтобы недопустить участие неугодного гонщика?

    Например, оказалось у МОК есть такой пунктик по отстранению просто так.

    Или организаторы Джиро тоже считают, что участие Фрума в Джиро весьма желательно?

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 06:28 | Регистрация: 27.07.2011

    Не не парни..мы зрители только в выиграше

    Фрум не поедет на все деньги но будет интересно.Все таки Фрум против Тома это же классика жанра..аля вуелта 2015 местами

  4. Имя: Андрей

    Андрон

    Сегодня, 07:05 | Регистрация: 4.10.2015

      Уверен, что Фрум поедет Джиро в тренировочном режиме, готовясь к Туру.  

     Потому что. 

       Если он займет высокое место или вообще подиум, а его забанят между Джиро и Туром, это будет совсем обидно. Потерять 30 место в итоговой таблице и 1-3 мягко говоря "две большие разницы"

       Если он выложится на Джиро и его не забанят, то на Туре шансы упадут в область нуля. 

       Пока над ним висит Домоклов меч правосудия ( или левосудия), не будет Фрум бессмысленно растрачивать свои резервы.

  5. Rokka

    Сегодня, 07:13 | Регистрация: 23.01.2016

    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: Адриен
    Что же, участие Фрума сделает Джиро несомненно  интереснее.

    Имею такое же мнение.
    А вот любопытно, неужели у организаторов Джиро нет какого нибудь пункта в правилах, чтобы недопустить участие неугодного гонщика?
    Например, оказалось у МОК есть такой пунктик по отстранению просто так.
    Или организаторы Джиро тоже считают, что участие Фрума в Джиро весьма желательно?
    Мне кажется что в любом случае есть пункт, где организация может не допустить какого либо человека к гонке во избежание потери репутации. Но судя по всему синьор Веньи наоборот всеми силами желает видеть Фрума, вон для него даже снег почистили

  6. f16

    Сегодня, 08:08 | Регистрация: 16.08.2017

    желающим его участия и пикантностей - а что если он выиграет Джиро?

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Ближайшие старты

15 апреля 2018

Amstel Gold Race

16 - 20 апреля 2018

Tour of the Alps

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Какая классика понравилась больше?

Комментарии

  • Camel
    Амстел Голд Рэйс-2018. Превью (31)
    Camel-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    ...но о больном не слова.

     

    Вы хоть знаете, откуда эта фраза и что она означает?

  • f16
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    f16-Фото
    желающим его участия и пикантностей - а что если он выиграет Джиро?
  • Camel
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    Camel-Фото
    До тех пор, пока не оглашен вердикт, говорить о наличии вины кого бы то ни было как минимум неприлично. Имейте терпение.
  • Rokka
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    Rokka-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: Адриен
    Что же, участие Фрума сделает Джиро несомненно  интереснее.

    Имею такое же мнение.
    А вот любопытно, неужели у организаторов Джиро нет какого нибудь пункта в правилах, чтобы недопустить участие неугодного гонщика?
    Например, оказалось у МОК есть такой пунктик по отстранению просто так.
    Или организаторы Джиро тоже считают, что участие Фрума в Джиро весьма желательно?
    Мне кажется что в любом случае есть пункт, где организация может не допустить какого либо человека к гонке во избежание потери репутации. Но судя по всему синьор Веньи наоборот всеми силами желает видеть Фрума, вон для него даже снег почистили
  • Андрон
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    Андрон-Фото

      Уверен, что Фрум поедет Джиро в тренировочном режиме, готовясь к Туру.  

     Потому что. 

       Если он займет высокое место или вообще подиум, а его забанят между Джиро и Туром, это будет совсем обидно. Потерять 30 место в итоговой таблице и 1-3 мягко говоря "две большие разницы"

       Если он выложится на Джиро и его не забанят, то на Туре шансы упадут в область нуля. 

       Пока над ним висит Домоклов меч правосудия ( или левосудия), не будет Фрум бессмысленно растрачивать свои резервы.

  • rude_rider
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    rude_rider-Фото

    Не не парни..мы зрители только в выиграше

    Фрум не поедет на все деньги но будет интересно.Все таки Фрум против Тома это же классика жанра..аля вуелта 2015 местами

  • SVS
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    SVS-Фото
    А вот у меня другое мнение. Я думаю, участие вышеназванного господина сделает гонку... скандальнее, пикантнее, что-ли...
    Если шеренга биороботов канула в лету - да, будет интереснее, возможно.
    Но если они поедут в своём прежнем стиле, то где тут интерес? Смотреть на этот парад из этапа в этап, оживая лишь когда происходит что-то влияющее не более, чем на результат этапа?
    Нет, увольте :-(...
    До сего года Джиро была единственной гонкой, не испорченной этой "неотвратимостью", и ещё и поэтому - моим любимым ГТ, единственным, на который я дважды специально ездил.
    Я в прошлом году не смотрел Вуэльту. Не люблю машин, люблю спорт людей. Извините за категоричность, это ИМХО.
    Теперь не знаю, что будет с Джиро :-(...
  • Yuriy 17
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Адриен
    Что же, участие Фрума сделает Джиро несомненно  интереснее.

    Имею такое же мнение.

    А вот любопытно, неужели у организаторов Джиро нет какого нибудь пункта в правилах, чтобы недопустить участие неугодного гонщика?

    Например, оказалось у МОК есть такой пунктик по отстранению просто так.

    Или организаторы Джиро тоже считают, что участие Фрума в Джиро весьма желательно?

  • Адриен
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
    Адриен-Фото

    Фрум и Sky не оспаривают то, что доза была превышена. Они стараются доказать , что  это произошло неумышленно и по объективным причинам... Страно все это - и их уверенность в ОПРАВДАТЕЛЬНОМ решении компетентных органов, и ПОВЕДЕНИЕ - как обсолютно правой стороны... Но как сказал один из чиновников ВАДА - "Нам важно ЧТО, а не КАК". Ну то есть главное - наличие в анализах запрещенного препарата, а уж как он попал в организм - дело десятое, ведь по любому это сказалось на конечном результате спортсмена, а раз так - извини-подвинься.  Правда, это было сказано по другому эпизоду - по поводу мельдония у российского керлингиста, но закон и правила должны быть для всех едины... А, видать , не для британских велосипедистов... Что же, участие Фрума сделает Джиро несомненно  интереснее. Вот только его победа (если состоится) сходу станет СКОМПРОМЕНТИРОВАННОЙ и замараной - внезависимости от судебных решений. А вместе с этим будет затронута  репутация ВСЕГО Джиро и ЦЕНЫ его престижа...

  • velodoctor
    GP Beiras e Serra da Estrela-2 ... (3)
    velodoctor-Фото
    Меня тоже волнует почему так происходит.

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