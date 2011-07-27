Крис Фрум проведет разведку этапов Джиро д’Италия-2018

Крис Фрум проведёт разведку этапов Джиро д'Италия-2018, а затем примет участие в Туре Альп

32-летний британский гонщик команды Sky Крис Фрум на этой неделе начал финальную стадию подготовки к Джиро д’Италия-2018. Он приехал в Северную Италию, где в преддверии Тура Альп-2018 проведет разведку самых важных этапов итальянского Гран-тура.

До старта Джиро д’Италия-2018 остается 21 день. За это время, по словам президента UCI Давида Лаппартьена, дело Криса Фрума по поводу превышения разрешенной дозы сальбутамола не будет завершено.

Закончив выступление на Тиррено-Адриатико-2018, а затем съездив в Северную Францию на разведку брусчатки, которая будет на одном из этапов Тур де Франс-2018, Крис Фрум провел много времени в высокогорном лагере на горе Тейде с несколькими товарищами по команде.

Как сообщает La Gazzeta dello Sport, Фрум приедет в Венецию 13 апреля, а затем проведет разведку подъёма на Дзонколан (Zoncolan), который будет на дистанции этапа с финишем в Саппадо (Sappado). Также британский гонщик посмотрит маршрут ключевой 34,5 км разделки от Тренто (Trento) до Роверето (Rovereto).

Скорее всего Фрум также проведет разведку финальных горных этапов: 18-го до Прато Невозо (Prato Nevoso), 19-го с финишем на Бардонеккье (Bardonecchia) и 20-го с финишем на Червинии (Chervinia).

Вместе с Крисом Фрумом в Италию приедет спортивный директор команды Sky Николя Порталь и, возможно, несколько его товарищей по команде, которые поедут Тур Альп и которые являются кандидатами на попадание в состав на Джиро д'Италия-2018.

Крис Фрум, будучи новобранцем Sky, уже проходил Дзонколан во время Джиро д’Италия в 2010 году. Тогда на вершине Дзонколана этап выиграл Иван Бассо, ставший победителем итальянского Гран-тура, а Фрум финишировал 81-м с отставанием в 22:35 от итальянского гонщика.

Подниматься к вершине Дзонколан в этом выпуске итальянского Гран-тура участники будут со стороны Оваро (Ovaro), где на 10,1 км подъёма средний градиент составляет 11.9%, а на самых крутых участках доходит до 22%.

Так как подъёму на Дзонколан предшествуют 170 км гонки, Крис Фрум также изучит подъемы и спуски с перевала Дурон (Passo Duron) и Селла-Валкалда (Sella Valcalda), которые участники должны проходить перед легендарным подъемом Corsa Rosa.

Сейчас Дзонколан все еще покрыт снегом из-за затянувшейся зимы, но один из организаторов гонки, Энцо Кайнеро, пообещал расчистить дорогу, чтобы позволить Крису Фруму полностью проехать весь подъем.

Фрум, вероятно, проедет большую часть маршрута 15-го этапа на машине, а финальные 40 км от Ауронцо де Кадоре (Auronzio di Caddore) на велосипеде, чтобы увидеть короткие, но крутые подъёмы Пассо Тре Крочи (Passo Tre Croci), Пассо ди Сан-Антонио (Passo di Sant'Antonio) и Косталиссойо (Costalissoio).

В воскресенье Фрум отправится в долину Валлагарина (Vallagarina), где намеревается изучить маршрут разделки 16-го этапа, который может стать ключевым на Джиро д’Италия-2018.

Гонщики типа Криса Фрума и победителя итальянского Гран-тура прошлого года Тома Дюмулина на 34,5 км разделки 16 этапа могут выиграть время относительно таких соперников, как Фабио Ару, Мигель Анхель Лопес, Тибо Пино и других.

В качестве финальной подготовки к Джиро д’Италия, как в прошлые годы с Ричи Портом, Брэдли Уиггинсом, Микелем Ландой и Герантом Томасом, команда Sky использует недельную гонку Тур Альп, где гонщики Sky побеждают последние три года – Ричи Порт в 2015, Микель Ланда в 2016 и Герант Томас в 2017.

Возможно, Фрум продолжит эту победную серию команды, выиграв гонку, и проявит свою форму перед стартом итальянского Гран-тура, несмотря на дело о сальбутамоле, которое пока не закрыто.

Глеб Терентьев по материалам cyclingnews.com, La Gazzeta dello Sport